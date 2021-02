Ieri l’attivista dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato condannato a due anni, otto mesi in una colonia carceraria per aver violato i termini di sospensione condizionale della pena su una condanna del 2014, che secondo lui era politicamente motivata.

Nel corso della giornata di ieri, sostiene l’ong OVD-Info, la polizia ha effettuato 1.386 fermi tra le proteste non autorizzate a sostegno di Navalny nelle strade di Mosca e San Pietroburgo.

“Per quanto riguarda la copertura degli eventi che accadono in Russia, non solo quelli relativi a Navalny, ma a tutto in generale, non importa ciò che accade qui, sono coperti in Occidente in modo abbastanza specifico, direi sbilenco” -ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, in una conferenza stampa a Mosca – “L’isteria che abbiamo visto sul procedimento giudiziario nel caso di Navalny è decisamente esagerato. Ed è stato assolutamente nascosto al pubblico che le leggi in Occidente su manifestazioni, raduni e proteste varie sono molto più dure che in Russia”.

“Nell’Ue abbiamo già a ottobre, a causa dell’avvelenamento, deciso delle sanzioni” e “altre sanzioni non sono escluse”. Lo ha detto il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, mentre l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, ha affermato: “L’Unione europea condanna” la sentenza delle autorità russe per Alexei Navalny “e la considera inaccettabile poiché ha una motivazione politica ed è in contrasto con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani della Russia”. “L’Ue ribadisce la sua richiesta per il rilascio immediato e incondizionato di Navalny” e dei manifestanti. L’Ue tornerà sulla questione “al prossimo Consiglio Affari esteri per discutere le implicazioni e le possibili ulteriori azioni”.

La condanna di Navalny avviene sulla scia di un secondo fine settimana di proteste non autorizzate in cui migliaia di russi sono scesi in piazza a sostegno di Navalny. Questo è un momento importante per la Russia e per Putin. Ora che Navalny deve affrontare una lunga pena detentiva, secondo William Partlett, Professore associato dell’University of Melbourne, potrebbe diventare un potente simbolo di un regime senza legge che ha paura del suo popolo e dell’opposizione.

Per contrastare questo, il Cremlino cercherà di dipingere Navalny come un pericoloso simbolo dell’ingerenza occidentale nella politica russa. Il successo di questi messaggi in competizione giocherà un ruolo fondamentale nel determinare se l’opposizione sarà in grado di mantenere il suo slancio andando avanti.

Per molti anni la Russia è stata un luogo insolito per la politica dell’opposizione. Nonostante domini la messaggistica sulla TV tradizionale e sulla (maggior parte) carta stampata, il Cremlino ha consentito una certa libertà di parola online. Navalny ha approfittato di questa libertà, denunciando la corruzione ad alto livello prima come blogger e ora come capo della principale organizzazione anti-corruzione della Russia. Lui e il suo team hanno prodotto rapporti voluminosi e abilmente video virali che descrivono la corruzione ai livelli più alti della politica russa. Questi video hanno generato milioni di clic. Ma l’anno scorso sembrava che questa difficile tregua tra il Cremlino e i suoi avversari online stesse fallendo.

Gli indici di gradimento di Putin, afferma Partlett, sono scesi ai minimi storici a causa di un’economia stagnante e della risposta disfunzionale del governo a Covid-19. In risposta, il Cremlino ha lanciato un ampio processo di riforma costituzionale gestito a tappe, volto a proiettare l’immagine di una governance forte come l’unico modo per evitare crescenti minacce da un’Europa ostile e dagli Stati Uniti. Inoltre, il Cremlino ha aumentato il suo obiettivo di critici del governo e gruppi per i diritti umani spingendo le sue affermazioni che sono ‘agenti stranieri’ e limitando le loro operazioni. Anche Navalny e la sua Fondazione anticorruzione hanno dovuto affrontare crescenti molestie. Poi, ad agosto, Navalny è stato avvelenato mentre visitava la Russia regionale per promuovere il suo sistema di ‘voto intelligente’, che aiuta i russi a votare tatticamente per i candidati dell’opposizione, privando il partito al governo Russia Unita di alcuni voti.

Forse anticipando il suo arresto dopo il ritorno dalla Russia dalla convalescenza in Germania, Navalny è apparso personalmente su YouTube descrivendo un rapporto molto dettagliato di un palazzo da 1,3 miliardi di dollari presumibilmente costruito per Putin sul Mar Nero. Questo video è stato visto più di 100 milioni di volte e ha trasformato gli scopini da bagno da 700 euro del palazzo – quattro volte la pensione mensile media in Russia – in un simbolo delle proteste.

Con Navalny che sta affrontando un lungo periodo di prigione, secondo Partlett, è probabile che emergano due punti di vista in competizione. Il governo cercherà di minimizzare la sua importanza simbolica. Da parte sua, Putin si rifiuta ancora di chiamare Navalny per nome e di recente lo ha definito ‘il paziente di Berlino’. E nella misura in cui i media statali ufficiali menzionano Navalny, il Cremlino ha sempre più cercato di caratterizzarlo come un agente occidentale intento a indebolire la Russia e scatenare il caos rivoluzionario. Questa immagine di Navalny si adatta alla dottrina del Cremlino secondo cui la Russia è minacciata da un Occidente ostile che cerca di minare il suo stabile sviluppo. Questo messaggio è stato ironicamente rafforzato dalle minacce dell’Unione Europea e degli Stati Uniti di imporre ulteriori sanzioni alla Russia per aver incarcerato Navalny.

Il successo a lungo termine di questa strategia in Russia, tuttavia, rimane poco chiaro. In contrasto con Europa e Stati Uniti, dove Navalny sta rapidamente assumendo lo status inequivocabile di ‘dissidente russo oppresso’, i russi hanno opinioni contrastanti su Navalny. Molti sono incerti se voterebbero per lui se potesse candidarsi alla presidenza. Altri si preoccupano del suo background nazionalista. Ma le proteste suggeriscono che Navalny potrebbe arrivare a simboleggiare qualcosa di molto più problematico per il Cremlino. Il suo incarceramento potrebbe galvanizzare i russi che vogliono una forma di politica non più caratterizzata dalla nostalgia post-imperiale e da una mentalità paranoica e da assedio che teme costantemente l’interferenza occidentale. Invece, vogliono vivere in un Paese concentrato sulla costruzione di scuole, infrastrutture e assistenza sanitaria migliori.

Le proteste, dice Partlett, mostrano che questa idea è particolarmente popolare tra i giovani, che ignorano i media statali e invece ottengono le loro notizie dai post sui social media che combinano l’umorismo oscuro con le critiche al regime. Alcuni di questi video hanno campionato canzoni di musicisti attivisti, come Death No More di IC3Peak, che mescola elettronica hard-core e immagini dei cantanti che si versano cherosene su se stessi davanti agli edifici governativi e mangiano carne cruda fuori dalla tomba di Vladimir Lenin.

Inoltre, le recenti proteste mostrano che questa idea sta guadagnando terreno anche nelle città regionali della Siberia e dell’Estremo Oriente, che hanno sofferto a causa della centralizzazione del potere e del denaro del regime di Putin a Mosca negli ultimi 20 anni. Ed è popolare tra le donne. L’organizzazione di Navalny sta coltivando una nuova generazione di leader e sostenitrici donne, molte delle quali vogliono rompere con la politica di Putin.

Mentre Navalny (e molti della sua squadra) si trovano in prigione, ricorda l’ipocrisia di molti membri dell’élite politica russa, che affermano di proteggere la sovranità russa, ma possiedono enormi quantità di proprietà in Europa. Se il Cremlino dipinge con successo Navalny come un agente straniero che porterà solo instabilità in Russia, l’attivista incarcerato potrebbe ritirarsi dalla vista del pubblico. Se lo farà, l’opposizione non riuscirà ancora una volta a esercitare una seria pressione politica sul Cremlino. Ma, conclude Partlett, se Navalny arriva a simboleggiare un’ingiusta oppressione di fronte a un’élite politica sempre più corrotta, irresponsabile e incompetente, la pressione popolare non farà che aumentare il governo russo.

