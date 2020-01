Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede esulta: ‘Riforma epocale”. Poi, a dar credito alle sue stesse affermazioni, ecco che l’epocale diventa meno ‘epocale’. “Si applicherà solo al 3 per cento dei processi“; e gli effetti su questo 3 per cento li vedremo “…solo fra 3-4 anni“.

A questo bisogna aggiungere che prima della ‘epocale riforma’ per alcune tipologie di reato, i tempi della prescrizione erano già dilatati, enormi: per la corruzione, 15 anni; per i maltrattamenti in famiglia, 20 anni; per i furti in abitazione, 15 anni… Non sono tempi sufficienti? Bene: ora si avrà una prescrizione ergastolare, senza scadenza. Sai che soddisfazione avere una sentenza dopo vent’anni: sia per l’inquisito, sia per la parte offesa… Si può aggiungere che delle 117.367 prescrizioni maturate 2018, per oltre 85 mila la difesa dei tanto temuti bravi avvocati che s può permettere la gente ricca, non c’entra un fico secco? 57.707 prescrizioni si sono avute prima di giungere in giudizio, 27.747 nei Tribunali. In percentuale: un 65-70 per cento di prescrizioni si sono avute nella fase preliminare, quella che non riguarda “l’epocale riforma”.

Poi non si è neppure pensato a un meccanismo all’americana: chi è assolto in primo grado non può essere riprocessato per appello della pubblica accusa. In Italia, invece se si è assolti o condannati, poco importa: l’appello lo si può far sempre, su imput della difesa e dell’accusa. Cosicché anche l’innocente resta ‘appeso’, non solo il presunto colpevole.

Un giurista che non è esattamente il primo arrivato, il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, maschera il suo radicale dissenso con l’ironia. Ma il suo j’accuse non per questo viene attenuato: “La prescrizione senza termine viola principi costituzionali (la durata ragionevole dei processi, il fine riabilitativo della pena) e di buon senso: come può un giudice disporre di tutte le prove dopo venti anni o più? Una persona non è diversa dieci anni dopo?”.

Il processo infinito, per il professor Cassese è una sorta di aberrazione: “Se una persona è giustiziabile senza un termine e se la giustizia arriva sempre tardi, si è nelle mani di un potere arbitrario, giudice dei tempi. I proponenti non sanno quale pessimo servigio stanno facendo alla giustizia italiana, trasformando i giudici in moderni dittatori, unici poteri in grado di tenere sotto scacco persone, senza rimedi efficienti“.

Cassese elenca proposte concrete: i tempi del processo, tutti e tre i gradi, in un solo anno. Sanzionare in via amministrativa tutto ciò che non ha vera rilevanza criminale. L’accusa affidata a persone che abbiano equilibrio e procedano con cautela, senza maxi-retate, pubblicità, gestione delle ricadute mediatiche, comunichino riservatamente (come vuole la Costituzione) le accuse agli interessati.

Critico anche Giuliano Pisapia, giurista e ora parlamentare europeo indipendente eletto nelle liste del Partito Democratico: “La riforma Bonafede, che blocca il decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, è un percorso sbagliato e inefficace, un calvario. In contrasto con la Costituzione”.

I processi, giova ripeterlo, si prescrivono durante la fase delle indagini e prima delle sentenze di primo grado. I dati dicono che la prescrizione interviene per il 53 per cento dei procedimenti penali in fase di indagine e per il 22 per cento dopo il rinvio a giudizio, ma prima della sentenza di primo grado; inoltre il 75 per cento degli indagati risulta innocente. Per questo “la controriforma Bonafede determinerà addirittura un allungamento dei tempi del processo. Non penso solo agli imputati innocenti o presunti innocenti, che sono tutti coloro che non hanno una condanna definitiva, ma anche alle vittime del reato”.

Beccaria ammonisce che la giustizia deve essere celere, pronta e giusta. Più d’uno sembra averne persa la memoria.

Luciano Violante, ex magistrato, più volte parlamentare; ha giocato nel suo partito (il PCI e le sue successive declinazioni), un ruolo importante per quel che riguarda la giustizia: “Quella della prescrizione è una legge sbagliata. Ancora più sbagliato è giustificarla con il fatto che ci aiuterà ad avere processi più brevi, perché al contrario essi si allungheranno. Inoltre il nuovo regime espone anche chi è stato assolto in primo grado al rischio di restare sotto processo a vita”. Sulla stessa linea d’onda Raffaele Cantone, già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: “In base alla mia esperienza ho paura che abbiano ragione i critici; se la prescrizione dipende anche e soprattutto dall’enorme carico di lavoro e da problemi strutturali che riguardano sia le regole processuali che l’ingolfamento di alcuni uffici giudicanti, l’effetto pratico è che il carico non deflazionato dalle prescrizioni possa ancor di più bloccare la macchina giudiziaria e danneggiare proprio le vittime del reato ed il sentimento di giustizia di chi vorrebbe vedere i colpevoli condannati”.

In buona sostanza: la necessità di mettere fine alla vergogna dei numeri delle prescrizioni avrebbe richiesto preventivamente misure in grado di incidere sulle disfunzioni, senza pensare che i problemi si risolvono da soli. Puro buon senso. Non se ne farà nulla.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti