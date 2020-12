Il Regno Unito è diventato il primo Paese ad approvare il vaccino Pfizer – BioNTech per un uso diffuso. Il governo ha ordinato 40 milioni di dosi e il primo lotto di 800.000 dosi dovrebbe essere spedito dal Belgio – dove viene prodotto il vaccino – nei prossimi due giorni. Basterà per immunizzare 400.000 persone (due dosi per persona).

Anche il regolatore dei farmaci del Regno Unito, l’Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA), ha avviato una revisione continua di altri vaccini in studi sull’uomo in fase avanzata, come il vaccino AstraZeneca / Oxford e il vaccino Moderna. Se questi vaccini soddisfano anche gli elevatissimi standard di efficacia e sicurezza stabiliti dall’agenzia, anch’essi saranno approvati per il lancio di massa. Il vaccino più veloce che sia mai stato sviluppato è il vaccino contro la parotite, che ha richiesto solo quattro anni dall’ideazione al mercato. Questi ultimi vaccini hanno battuto quel record con un certo margine, impiegando meno di un anno per svilupparsi.

Ma questo non significa che gli angoli siano stati tagliati. L’MHRA ha esaminato attentamente i record di oltre 40.000 partecipanti alla sperimentazione di vaccini provenienti da diversi background. L’efficacia del vaccino, ovvero quanto sia efficace nel prevenire il Covid-19 sintomatico nelle condizioni di prova, è del 95%. (Questa cifra dovrebbe diminuire leggermente nelle condizioni del mondo reale.) E non ci sono stati effetti collaterali gravi, sebbene questi continueranno a essere monitorati man mano che il vaccino verrà lanciato.

Si prevede che gli operatori sanitari riceveranno il vaccino per primi in quanto sono uno dei gruppi più vulnerabili. Inoltre, nel Regno Unito, gli ospedali hanno i congelatori ultra freddi necessari per conservare il vaccino, quindi, dal punto di vista logistico, è un buon punto di partenza. Sono tutte notizie fantastiche e un buon motivo per essere ottimisti riguardo al futuro. Ma Peter Openshaw, professore di medicina sperimentale all’Imperial College di Londra, ha detto che sarebbe un ‘terribile errore’ allentare le misure di controllo Covid in questo frangente.

Un rapporto della Royal Society, la più antica accademia scientifica indipendente del mondo, afferma che è probabile che le restrizioni rimangano in vigore per alcuni mesi, forse anche un anno. Quando hai il vaccino contro il Covid, non c’è una protezione immediata contro l’infezione. I globuli bianchi noti come linfociti B devono prima rilevare l’antigene nel vaccino e quindi generare anticorpi specifici contro di esso. Se sei esposto al coronavirus, questi anticorpi si attaccano al virus e lo neutralizzano. La risposta del tuo sistema immunitario, generata dai linfociti B, è nota come risposta primaria e ci vogliono circa due settimane per entrare in azione. Quindi per due settimane dopo aver ricevuto il colpo sei ancora a rischio di ammalarti di Covid.

Inoltre, molti vaccini richiedono due dosi per fornire una protezione completa. E l’intervallo tra le due dosi varia da 21 a 28 giorni. Quindi il vaccino impiegherà circa sei settimane dopo la prima dose per fornire una protezione completa contro la malattia Covid-19. Sebbene i vaccini negli studi in fase avanzata sembrino essere altamente efficaci nel prevenire il COVID sintomatico, non possiamo ancora essere sicuri che prevengano la trasmissione del virus.

Per questo, avremmo bisogno di un vaccino che fornisca la cosiddetta ‘immunità sterilizzante’. È qui che le cellule immunitarie possono legarsi al virus per impedirgli di entrare nelle cellule dove può iniziare a replicarsi. Quindi anche sei settimane dopo aver ricevuto il primo colpo, potresti comunque essere infettato dal coronavirus, anche se non ti ammali. Studi della fase preclinica del vaccino di Oxford hanno scoperto che i macachi rhesus immunizzati con il vaccino erano protetti da malattie gravi e non avevano prove di danno polmonare. Ma avevano ancora l’infezione da coronavirus nel tratto respiratorio superiore e la diffusione del virus dal naso. Se questo è lo stesso con gli esseri umani, suggerirebbe che mentre saranno protetti dalla malattia sintomatica, potrebbero comunque diffondere il virus.

In questa fase, non sappiamo se i vaccini Pfizer o Moderna interrompano la trasmissione, anche se si spera che ulteriori studi lo chiariscano. Inoltre, dopo essere stati vaccinato, c’è una piccola possibilità – almeno una su venti – che il vaccino non ti protegga. Quindi, anche se sei stato vaccinato e l’implementazione completa potrebbe non essere completa fino all’estate del 2021, dovresti comunque indossare una maschera, lavorare da casa se puoi e praticare le distanze sociali. Per quanto riguarda una buona igiene delle mani, cerchiamo di continuare così: i virus, incluso probabilmente SARS-CoV-2, saranno sempre tra noi.

Traduzione dell’articolo ‘Pfizer vaccine has just been approved: here’s what the next few months will look like’ di Manal Mohammed, Microbiologa dell’University of Westminster, per ‘The Conversation’

