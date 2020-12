Scenari del tutto imperscrutabili si aprono, dal momento che -causa Brexit– non giungeranno più in Inghilterra i farmaci a base di CBD dei quali fanno uso da tempo i pazienti inglesi Oltremanica, via Paesi Bassi. Dopo il periodo di transizione della Brexit del 31 dicembre -quando il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea- i pazienti trattati con cannabis in Inghilterra saranno tagliati fuori dalla loro fornitura di cannabis nei Paesi Bassi. La Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha annunciato il suo primo giro di vite sulle affermazioni ingannevoli nel mercato del CBD, emettendo multe e sanzioni a sei produttori accusati di fuorviare i consumatori sui benefici per la salute dell’estratto di cannabis. Sono passati due anni da quando la cannabis a basso contenuto di THC conosciuta come canapa è diventata legale dopo decenni di proibizione negli Stati Uniti. Il 20 dicembre 2018, il Presidente Donald Trump ha firmato il Farm Bill 2018, una misura da 867 miliardi di dollari che includeva sette piccole parole che avrebbero cambiato per sempre l’intera industria della cannabis: «Il termine ‘marijuana’ non include la canapa». Un nuovo studio mostra che i consumatori non sono in grado di identificare i livelli di cannabinoidi nei prodotti che usano. Inoltre, dal 20% al 50% non conosce il rapporto THC-CBD dei prodotti che usano normalmente. Questa mancanza di consapevolezza dei consumatori potrebbe avere implicazioni per la sicurezza e l’efficacia dell’uso terapeutico e mette in discussione la dipendenza dalla potenza della cannabis auto-dichiarata negli studi scientifici.Un limite di THC più alto nella canapa legale negli Stati Uniti è un «prerequisito» per la stabilità nell’industria della canapa, secondo la Hemp Industries Association. Attualmente la canapa è definita come Cannabis sativa contenente fino allo 0,3% di THC. Un recente disegno di legge porterebbe la cannabis con un limite fino all’1% di THC. Il disegno di legge repubblicano aumenterebbe anche il limite di THC per i sottoprodotti della canapa come gli oli estratti.

Gran Bretagna

Le Nazioni dell’Unione Europea non possono più assolvere le prescrizioni di farmaci con cannabis del Regno Unito dopo la Brexit

Dopo il periodo di transizione della Brexit del 31 dicembre -quando il Regno Unito non farà più parte dell’Unione Europea- i pazienti trattati con cannabis in Inghilterra saranno tagliati fuori dalla loro fornitura di cannabis nei Paesi Bassi, riferisce l’Independent.

In una lettera del 15 dicembre del Department of Health and Social Care (DHSC) del Regno Unito, l’agenzia ha consigliato agli importatori di collaborare con cliniche, farmacie e prescrittori per offrire potenziali alternative ai pazienti con cannabis terapeutica perché “il dispensare olio di cannabis finito (prodotti Bedrocan) nei Paesi Bassi contro le prescrizioni dei medici prescrittori del Regno Unito non sono più un’opzione possibile dal 1° gennaio 2021“.

Secondo il rapporto, ci sono circa 40 bambini gravemente epilettici in Gran Bretagna a cui viene prescritta cannabis medica e la ottengono dall’UE.

Un portavoce dell’organizzazione di difesa della cannabis medica con sede nel Regno Unito End Our Pain ha definito la cessazione della fornitura di cannabis medica dai Paesi Bassi «una questione di vita o di morte per questi bambini». Il portavoce ha aggiunto che è «imperativo che il governo agisca ora per aiutare a raggiungere una soluzione e aiutare queste famiglie».

Un portavoce del Dipartimento della Salute e dell’Assistenza Sociale ha dichiarato all’Independent che l’agenzia simpatizza con i pazienti e ha affermato che «esiste una gamma di medicinali alternativi a base di cannabis disponibili per i pazienti del Regno Unito».

Il Regno Unito ha approvato due farmaci a base di cannabis per l’uso presso il Servizio Sanitario Nazionale; tuttavia, secondo End Our Pain, i funzionari hanno emesso solo tre prescrizioni per il farmaco dalle riforme del 2018. Il farmaco proveniente dai Paesi Bassi costa circa 2.000 sterline al mese, costringendo alcune famiglie a fare affidamento sulla carità per accedere al farmaco.

Stati Uniti

La FTC annuncia le prime sanzioni monetarie per le affermazioni mediche sul CBD, dice di aspettarsi di più

Giovedì la Federal Trade Commission degli Stati Uniti ha annunciato il suo primo giro di vite sulle affermazioni ingannevoli nel mercato del CBD, emettendo multe e sanzioni a sei produttori accusati di fuorviare i consumatori sui benefici per la salute dell’estratto di cannabis.

La FTC, un’agenzia governativa indipendente incaricata della protezione dei consumatori, afferma che le sei società hanno fatto affermazioni illegali sulla capacità dei loro prodotti di curare malattie come il cancro, l’ipertensione e il morbo di Alzheimer.

«Non stiamo dicendo che i prodotti CBD non possano fornire sollievo ad alcuni pazienti», ha detto ai giornalisti Andrew Smith, direttore del Bureau of Consumer Protection della FTC, dopo aver annunciato le sanzioni. «Ma le stesse regole della strada si applicano ai prodotti CBD che si applicano a tutti gli altri prodotti per la salute. In nessun caso possono esagerare o mentire sullo stato della scienza».

I produttori di CBD sanzionati erano:

• Bionatrol Health and Isle Revive di Pleasant Grove, Utah. La società è stata condannata a pagare $ 20.000.

• Epichouse (erborista di prima classe) di West Valley City, Utah. La società è stata condannata a pagare $30.000.

• CBD Meds Inc. di Winchester, California. Alla società è stato ordinato di smettere di fare affermazioni non dimostrate.

• Easybutter and HempmeCBD di Boca Raton, Florida. La società è stata condannata a pagare $36.254.

• Reef Industries and CannaTera di Costa Mesa, California. La società è stata condannata a pagare $ 85.000.

• Steves Distributing di Longmont, Colorado. La società è stata condannata a pagare $ 75.000.

La FTC ha citato affermazioni pubblicitarie illegali fatte da ciascuno dei produttori. Le affermazioni includevano promesse che l’assunzione di CBD «ti avrebbe lasciato senza dolore e ti sentirai anni più giovane». Molti includevano testimonianze di clienti che affermavano che i prodotti curavano disturbi rari o sostituivano farmaci da prescrizione, tra cui OxyContin.

Ciascuna delle società è inoltre tenuta a informare i consumatori entro 45 giorni dalle sanzioni FTC. Lo fanno inviando un’e-mail a chiunque abbia acquistato i prodotti con l’oggetto «Informazioni sull’acquisto da [nome azienda]».

Le aziende devono quindi presentare una relazione all’FTC entro 90 giorni che riassume le loro azioni, incluso il numero totale di clienti idonei identificati e notificati.

L’agenzia ha affermato che l’industria del CBD potrebbe aspettarsi più azioni in futuro quando verranno fatte affermazioni mediche infondate.

«Non fare affermazioni false sulla salute che non sono supportate dalla scienza medica», ha detto Smith in una dichiarazione. «Altrimenti, non sorprenderti se senti la FTC».

Stati Uniti

Secondo anno dalla introduzione della legalizzazione della canapa, uno sguardo sui dieci punti salienti

Sono passati due anni da quando la cannabis a basso contenuto di THC conosciuta come canapa è diventata legale dopo decenni di proibizione negli Stati Uniti.

Il 20 dicembre 2018, il presidente Donald Trump ha firmato il Farm Bill 2018, una misura da 867 miliardi di dollari che includeva sette piccole parole che avrebbero cambiato per sempre l’intera industria della cannabis: «Il termine ‘marijuana’ non include la canapa».

Sono passati 24 mesi da una tromba d’aria da quando quella legge ha rimosso la canapa dal Controlled Substances Act, con troppi punti salienti da contare. La redazione di Hemp Industry Daily ha setacciato centinaia di questi punti salienti per presentarvi i 10 momenti più importanti di questi due anni.

Ognuna di queste date rappresenta un cambiamento spartiacque nel modo in cui il mondo vede e regola la cannabis a basso contenuto di THC.

Mentre l’intera industria della cannabis si avvia verso un anno di ottimismo per maggiori cambiamenti che interessano tutte le varietà della pianta, vale la pena soffermarsi a rivedere i momenti migliori per la canapa negli ultimi due anni e riflettere sui cambiamenti in arrivo per le varietà con un THC più elevato.

Stati Uniti

Secondo uno studio i consumatori non conoscono i livelli di CBD e THC nei prodotti a base di cannabis

Un nuovo studio mostra che i consumatori non sono in grado di identificare i livelli di cannabinoidi nei prodotti che usano.

Inoltre, dal 20% al 50% non conosce il rapporto THC: CBD dei prodotti che usano normalmente.

Questa mancanza di consapevolezza dei consumatori potrebbe avere implicazioni per la sicurezza e l’efficacia dell’uso terapeutico e mette in discussione la dipendenza dalla potenza della cannabis auto-dichiarata negli studi scientifici.

La ricerca, condotta presso l’Università di Waterloo in Ontario, mirava a valutare la comprensione da parte dei consumatori dei livelli di THC e CBD dei comuni prodotti a base di cannabis, tra cui cannabis a base di erbe, edibili, vaporizzatori e topici.

I dati sono stati raccolti online per un periodo di due mesi nel 2018 da consumatori in tre giurisdizioni: in Canada, prima della legalizzazione della cannabis ricreativa; negli stati degli Stati Uniti in cui la cannabis ricreativa era proibita; e negli stati degli Stati Uniti che avevano legalizzato la cannabis non medicinale.

Di coloro che hanno segnalato l’uso di cannabis essiccata, solo il 10% è stato in grado di segnalare il livello di THC dei prodotti che consumavano abitualmente. In tutte e tre le giurisdizioni, meno di un terzo dei consumatori è stato in grado di identificare i livelli di THC e CBD nei loro prodotti. Sebbene lo studio non abbia verificato l’accuratezza di questi dati auto-riportati, molti consumatori hanno affermato che i loro prodotti contenevano quantità non plausibili di THC (maggiore del 30%) o CBD (maggiore del 20%) – livelli raramente visti sul mercato. Anche la confusione sulle unità di misura era prevalente, con i consumatori di cannabis essiccata che riportavano i livelli di THC in milligrammi (invece che in grammi) e gli utenti di alimenti che identificavano i livelli di cannabinoidi in percentuale (invece che in milligrammi). Mentre gli utenti negli stati statunitensi in cui la marijuana è legale erano in grado di segnalare meglio i livelli di THC e CBD, ancora meno del 20% di coloro che utilizzavano marijuana essiccata poteva identificare i livelli di THC.

Questi risultati sono coerenti con altri studi sui livelli di THC auto-riportati che erano correlati solo modestamente ai livelli testati in laboratorio.

Data l’espansione dei prodotti a base di cannabis sia nel mercato ricreativo che in quello medico, compresi i prodotti ad alto contenuto di CBD e quelli con rapporti THC: CBD moderati ed equilibrati, sembra esserci bisogno di una maggiore educazione dei consumatori, in particolare sul THC e sulla potenza del CBD.

Gli utenti più frequenti sono stati in grado di segnalare meglio sia i rapporti che i livelli di THC: CBD, suggerendo che la consapevolezza dei consumatori potrebbe migliorare con la maturazione del settore.

Stati Uniti

HIA: un limite di THC più alto è un ‘prerequisito’ per la stabilità dell’industria della canapa

Un limite di THC più alto nella canapa legale negli Stati Uniti è un «prerequisito» per la stabilità nell’industria della canapa, secondo la Hemp Industries Association.

Il direttore esecutivo di HIA Jody McGinness ha detto a Hemp Industry Daily che il gruppo applaude una proposta di legge questa settimana dal senatore del Kentucky Rand Paul per cambiare la definizione di canapa. Attualmente la canapa è definita come Cannabis sativa contenente fino allo 0,3% di THC; Il disegno di legge di Paul renderebbe la cannabis con fino all’1% di THC.

Il disegno di legge repubblicano aumenterebbe anche il limite di THC per i sottoprodotti della canapa come gli oli estratti. I prodotti con più dell’1% di THC rimarrebbero sostanze illegali della Tabella 1.

Inoltre, la proposta consentirebbe agli agricoltori di testare i prodotti finali ottenuti dalla canapa, non la materia prima vegetale, aprendo la porta per mitigare la canapa calda. «È uno sviluppo entusiasmante», ha detto McGinness riguardo alla misura. «La HIA ovviamente vede un tetto più alto come un prerequisito per gli agricoltori che hanno un percorso chiaro per il loro prodotto e il tipo di stabilità necessario», ha detto. McGinness ha anche citato il campionamento e il test delle modifiche nella misura, dicendo che potrebbero rendere l’esperienza della coltivazione della canapa «più pratica in tutto». Nessuna azione è stata programmata sul disegno di legge di Paul, che deve passare entrambe le camere del Congresso in una sessione zoppa. Il Senato deve ancora accettare una proposta per rimuovere tutta la cannabis dal Controlled Substances Act, indipendentemente dal livello di THC. Quella proposta ha autorizzato l’Aula all’inizio di questo mese.

