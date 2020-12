Il Regno Unito è diventato il primo Paese ad autorizzare il vaccino Oxford-AstraZeneca COVID-19 per uso pubblico, il cui lancio inizierà nella prima settimana del 2021. Questo vaccino è il secondo ad essere autorizzato nel Regno Unito, dopo il vaccino Pfizer . Il governo britannico ha ordinato 100 milioni di dosi del vaccino di Oxford, sufficienti per vaccinare 50 milioni di persone. Altri Paesi seguiranno da vicino: l’Australia ha ordinato oltre 50 milioni di dosi, il Canada 20 milioni e in tutto il mondo sono state preordinate oltre 2,5 miliardi di dosi. AstraZeneca prevede di essere in grado di fornire un gran numero di dosi entro il primo trimestre del 2021. In particolare, i britannici riceveranno due dosi complete del vaccino, che negli studi hanno impedito alle persone di ammalarsi di COVID-19 il 62% delle volte. Ciò nonostante gli studi inizialmente suggerissero che una strategia di dosaggio alternativa – utilizzando mezza dose seguita da una dose completa – potrebbe essere molto più efficace, prevenendo la malattia con un’efficacia del 90%.

Perché è necessario questo vaccino?

Il Natale meno allegro nella memoria recente ha almeno avuto il rivestimento positivo di un vaccino altamente efficace – Pfizer – disponibile e autorizzato per l’uso nel Regno Unito. Ma nonostante la brillantezza di questa bacchetta magica, ci sono fattori limitanti, in particolare intorno alla scala di produzione necessaria per soddisfare la domanda. La domanda multinazionale per il vaccino Pfizer è simile a un’ora molto intensa in cui il supermercato locale ha appena rilasciato alcune nuove fasce orarie di consegna durante il blocco e tu corri per ottenere l’ordine prenotato prima che i tuoi vicini lo notifichino. Tutti vogliono entrare per primi per garantire la consegna dell’ultimo pacchetto di carta igienica o, in questo caso, del prossimo lotto di vaccini. La difficile catena della conservazione e del trasporto del vaccino Pfizer a temperature estremamente basse sta anche limitando la velocità del lancio del vaccino nazionale. Quindi abbiamo bisogno di più vaccini candidati per arrivare ovunque vicino a soddisfare la domanda e abbiamo bisogno di loro rapidamente.Avere a disposizione il vaccino di Oxford potrebbe essere di grande aiuto per accelerare la copertura – in particolare perché nel Regno Unito, la priorità si è spostata sull’ottenere una prima dose di vaccino a quante più persone possibile.Tuttavia, ci sono ancora delle lacune nelle nostre conoscenze, ad esempio circa l’efficacia di questo vaccino negli anziani, e anche se lasciare un intervallo più lungo tra le dosi aumenti l’efficacia complessiva, come è stato suggerito.

In che modo questo vaccino è diverso?

I tre principali vaccini rilasciano tutti parte del materiale genetico del coronavirus nelle cellule del corpo, portando le cellule a produrre copie di parte del virus – la proteina spike – contro cui il corpo può quindi attivare una risposta immunitaria. Il vaccino di Oxford effettua questa consegna utilizzando un vettore di adenovirus, mentre i vaccini di Pfizer e Moderna utilizzano una piattaforma di mRNA. I dati pubblicati in precedenza indicavano un’efficacia complessiva del 62% se vengono somministrate due dosi del vaccino di Oxford, che è inferiore al 94% del vaccino di Moderna e al 95% di Pfizer. Ma si pensava che la somministrazione di una piccola dose prima e poi una seconda dose completa potesse essere più efficace. Utilizzando questa strategia di dosaggio, i dati limitati dello studio di fase 3 hanno indicato un’efficacia nelle popolazioni più giovani di circa il 90%. Tuttavia, la UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency ha affermato che i risultati di questo regime a mezza dose a dose piena “non sono stati confermati da un’analisi completa” quando ha condotto la sua revisione, quindi saranno necessarie ulteriori indagini su questo regime. Ma la Commissione britannica per i medicinali per uso umano sta ora suggerendo che una dose fornisce una protezione del 70% dopo 21 giorni e che una seconda dose aumenta potenzialmente l’efficacia a circa l’80%, ma che la seconda dose deve essere somministrata 12 settimane dopo la prima. Tuttavia, i dati che mostrano questo devono ancora essere rilasciati. Come è stato documentato, il vaccino di Oxford deve essere mantenuto solo a una temperatura refrigerata, mentre Pfizer richiede una conservazione a -75 ° C e Moderna deve essere conservata a circa -20 ° C.Ciò renderebbe più facile la gestione e la distribuzione per tutti i paesi, ma in particolare per i paesi a reddito medio e basso.In tutta l’Africa sub-sahariana o nel sud-est asiatico, i colleghi sanitari sono molto abili nel portare vaccini a popolazioni difficili da raggiungere, ma semplicemente non dispongono di infrastrutture esistenti per garantire che le temperature ultra basse possano essere mantenute.

Cosa significa questo per il mondo?

Il costo per dose del vaccino di Oxford è molto più economico rispetto agli altri vaccini leader, rendendolo una potenziale opzione a lungo termine per i governi quando il mondo ha superato il punto di spendere tutto il necessario per ottenere ilcoronavirus sotto controllo.Gli ordini globali per questo vaccino superano di gran lunga quelli degli altri.Il vaccino di Oxford viene prodotto in Europa e anche in gran numero in India, e fa parte dell’iniziativa COVAX – guidata da Gavi, la Vaccine Alliance – quindi potrebbe essere il primo vaccino sviluppato in Occidente che viene lanciato in gran numero inpaesi a basso e medio reddito ad un certo punto nel 2021. Tuttavia, sarà interessante vedere come i vaccini sviluppati da Russia e Cina vengono distribuiti a livello internazionale.La Cina ha fornito enormi quantità di investimenti per l’assistenza sanitaria in tutto il continente africano, ma l’equilibrio tra altruismo o opportunismo non è chiaro.Anche se ci piacerebbe vedere questo problema di salute pubblica globale trattato puramente come un problema di salute pubblica, potremmo anche vedere i vaccini utilizzati come capitale per sviluppare nuove o riaffermare le relazioni politiche esistenti.Alcuni vaccini possono essere favoriti rispetto ad altri in alcune parti del mondo a causa dell’influenza politica.La diffusione globale del vaccino sarà incredibilmente complessa, con una varietà di fattori che inevitabilmente contribuiranno all’entità del suo successo.Per conoscere l’impatto del vaccino di Oxford, dovremo aspettare e vedere.Tuttavia, in mezzo all’intenso destino e oscurità del 2020, avere più candidati vaccini efficaci disponibili fa ben sperare per il 2021.

Traduzione dell’articolo ‘Oxford COVID vaccine authorised in the UK – global health expert on why this is a key moment’ di Michael Head, University of Southampton, per ‘The Conversation’

