Il Regno Unito ha lasciato l’UE il 31 gennaio di quest’anno. Tuttavia, il rapporto commerciale tra le due parti non cambierà fino al 1 gennaio 2021, quando scadrà il periodo di transizione concordato da entrambe le parti. E con i negoziatori che si avviano al loro ottavo round di colloqui per decidere come dovrebbe essere il futuro rapporto tra le due parti, la pressione è davvero alta.

Un breve bilancio dei negoziati fino ad oggi illustra in che modo differiscono da altri negoziati commerciali dell’UE e come ciò potrebbe influire sul risultato.

Per prima cosa, c’è una scadenza e il lasso di tempo è estremamente stretto. Secondo Magdalena Frennhoff Larsén, Docente della University of Westminster, l’accordo commerciale tra l’UE e il Regno Unito deve essere deciso prima di una data specifica o il Regno Unito semplicemente lascerà gli attuali accordi commerciali senza un accordo. Il Primo Ministro Boris Johnson avrebbe potuto chiedere una proroga del periodo di transizione ma ha scelto di non farlo, nonostante le pressioni dei partiti di opposizione e dovendo anche affrontare gli effetti del COVID-19.

Considerati i due mesi necessari alle istituzioni dell’Unione europea per ratificare formalmente l’accordo, le squadre negoziali devono concordare un testo finale entro la fine di ottobre al più tardi. Sebbene sia nell’interesse di entrambe le parti raggiungere un accordo, sarà difficile dato che le loro posizioni rimangono molto distanti su molte delle questioni chiave.

I punti critici includono l’accesso alle acque di pesca e se la Corte di giustizia dell’UE debba essere autorizzata ad arbitrare le controversie legali tra le due parti.

Un altro aspetto insolito di questi colloqui è che, anche se avranno successo, dice Magdalena Frennhoff Larsén, produrranno un accordo che renderà il commercio tra le due parti più difficile di quanto non fosse in passato. Man mano che il Regno Unito esce dal mercato unico e dall’unione doganale, saranno necessari controlli doganali tra il Regno Unito e l’UE. Saranno inoltre necessari controlli tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord, poiché quest’ultima, almeno inizialmente, seguirà prevalentemente le norme dell’UE sulle merci.

A causa di questa dinamica inversa, in cui il Regno Unito si allontana dalle sue relazioni altamente integrate con l’UE, gran parte dei negoziati si concentrano su come ridurre al minimo le interruzioni causate dalla nuova posizione del Regno Unito come paese terzo.

A differenza di altri negoziati, in cui le soluzioni agli stalli si trovano spesso in accordi conclusi in precedenza, questi colloqui non possono ripiegare su precedenti passati. Sebbene l’UE abbia offerto un accesso quasi privo di tariffe e quote al suo mercato ad altri paesi – inclusi Giappone, Canada e Singapore – senza richiedere gli stessi impegni in condizioni di parità, non farà lo stesso per il Regno Unito. Questo perché l’ambizione generale di questi altri accordi era di andare verso la convergenza normativa. Il Regno Unito, al contrario, sta cercando una divergenza normativa.

Inoltre, il volume degli scambi tra l’UE e il Regno Unito è tale che qualsiasi sottoquotazione delle imprese dell’UE sarà fortemente avvertita. I negoziatori devono quindi affrontare una sfida nel trovare una soluzione a questa situazione unica di due partner commerciali che si allontanano l’uno dall’altro.

Hanno solo poche settimane per trovare una via d’uscita. Altrimenti, afferma la docente, ci sarà uno scenario senza accordo. In linea con i requisiti dell’OMC, le tariffe e le quote verranno quindi applicate alle merci che attraversano il confine. I controlli alle frontiere dovranno essere effettuati da entrambe le parti. E l’onere amministrativo per le imprese aumenterà in modo significativo.

È necessaria una svolta sostanziale quando i negoziatori si incontreranno la prossima settimana per evitare un simile scenario.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti