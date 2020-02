Il voto per l’elezione del Parlamento del Repubblica d’Irlanda dello scorso 8 febbraio ha riacceso i riflettori su Londra e le sue difficoltà con ‘le periferie del Regno’.

L’exploit del Sinn Féin, al di là di cosa significa e di quanto comporta all’interno del Paese, rimette al centro dell’attenzione -da qui il malcontento di Londra per l’esito dell’8 febbraio- la questione delle relazioni di Scozia, Galles, Irlanda con Londra. Gli spettri si chiamano ‘Indipendenza’ e rischio ‘Dissoluzione’ del Regno. Oltre un anno fa, un commentatore ottimo conoscitore del Regno Unitoquale Michael Coren, sosteneva che la Union Jack-che abbiamo visto sbandierare nella notte del 31 gennaio, sarà un ricordo della storia.

Il problema ci è stato ottimamente sintetizzato da Fabio Parola, ricercatore ISPI, nel corso di una composita intervista che ci ha rilasciato due giorni dopo il voto.

Parola dice: “Tutte e tre le assemblee legislative di Scozia, Galles e Irlanda del Nord hanno votato contro l’accordo Brexit. Normalmente, per una legge portata avanti dal Parlamento centrale, affinché passi, c’è bisogno dell’assenso di queste tre assemblee. In questo caso, sebbene l’assenso fosse mancato, Johnson ha deciso comunque di andare avanti per la ‘circostanza speciale’ che non permetteva di aspettare. Il problema è che Johnson parla al suo elettorato inglese, non del Regno Unito, quindi a solo uno dei quattro Stati che fanno parti del Regno Unito. Degli altri tre, la Scozia ha già annunciato un referendum; l’Irlanda del Nord ha risposto eleggendo per la prima volta un Parlamento che per metà è composto da una forza politica che vuole la riunificazione dell’isola; il Galles ha già bocciato l’accordo per le incertezze future sui loro porti quando si tratterà di fare i controlli sulle merci”. Parola conclude con quella che sembra l’immagine del grosso rischio che Londra sta correndo: “Sarebbe paradossale se, in un futuro più o meno lontano, la Brexit, che si diceva avrebbe portato pian piano, con un effetto domino, alla dissoluzione dell’Unione Europea,portasse invece ad una fuga delle altre tre Nazioni del Regno Unito. Ci sarebbe sicuramente di che preoccuparsi: bisogna vedere quanto peso avranno le voci degli elettori gallesi, scozzesi e nord-irlandesi nelle considerazioni politiche di Boris Johnson”.

Nell’ultimo periodo di ‘dissoluzione’ del Regno Unito se ne parla, alcuni tra gli osservatori più attenti si sono incaricati di provare fare entrare il tema nel dibattito pubblico, al momento con scarsi risultati all’interno, come se il timore dell’eventualità paralizzasse le lingue e le penne, se ne parla di più all’esterno.

‘Il pasticcio della Brexit può portare allo scioglimento del Regno Unito’, scriveva Coren. Molto schiettamente affermava: «Ci sono voluti secoli perché il Regno Unito si sviluppasse nella sua forma attuale, ma potrebbe volerci meno di un decennio perché tutto cada a pezzi» . Circa l’Irlanda sosteneva che è molto probabile la riunificazione dell’Irlanda, perché i «i motivi per rimanere britannici anziché irlandesi sono diventati sempre più difficili da trovare».

Per quanto attiene alla Scozia, il cui Parlamento proprio recentemente ha richiesto ufficialmente un nuovo referendum per l’indipendenza, sostenevache chiunque conosce la Scozia sa quanto gli scozzesi si sentano europei, gli «scozzesi hanno votato per rimanere nell’Unione europea e anche quelli che preferirebbero far parte del Regno Unito, hanno ora capito che devono prendere un’enorme decisione su dov’è il loro futuro», «la separazione è inevitabile.

Il Galles, «con stupore di tutti, ha votato a favore della Brexit», «tutto il Galles ha beneficiato di sussidi agricoli e di pesca europei, nonché di importanti investimenti nella cultura e nello sviluppo locale. Aspettiamo e vediamo cosa proveranno per l’Europa quando iniziano a farsi sentire i tagli».

Tutto questo in quadro politico che potrebbe accelerare la dissoluzione. Le elezioni di dicembre, che hanno visto ‘trionfare’ Johnson, hanno ulteriormente trasformato il Partito conservatore in una forza euroscettica sempre più spostata a destra, con una base forte in Inghilterra, ma non altrove. Appunto, come detto da Parola, “Johnson parla al suo elettorato inglese, non del Regno Unito”.L’ascesa del nazionalismo inglese all’interno del Partito conservatore, secondo alcuni osservatori, potrebbe accelerare lo scioglimento del Regno.

Di tutto questo abbiamo parlato in questa intervista con Luke McDonagh, docente di proprietà intellettuale e di diritto costituzionale alla City Law School (City University of London)

Il Regno Unito, dopo la storica notte del 31 gennaio, ha sostanzialmente due problemi: la trattativa per l’accordo con la UE, e la tenuta di Londra nelle sue ‘periferie del Regno’, ovvero la possibilità che aree come Scozia, Galles, le Irlande puntino a ‘independence’ o almeno maggior ‘devolution’. E’ così? Cosa ne pensa?

Il risultato del referendum sulla Brexit – in termini di risultato – è stato frammentato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In Inghilterra e Galles c’era una maggioranza per lasciare l’UE, ma nell’Irlanda del Nord e in Scozia la maggioranza ha votato per rimanere nell’UE. Ciò ha messo a dura prova l’unione tra le quattro nazioni del Regno Unito. Questa pressione è stata esacerbata dalla dura Brexit perseguita dal Partito conservatore del Primo Ministro May e ora del Primo Ministro Johnson.

Ci può fare una radiografia di quale lo stato dell’indipendentismo in Scozia, Galles e nelle due Irlande?

Recenti sondaggi su YouGov mostrano una sottile maggioranza a favore dell’indipendenza scozzese. Ma al momento il governo centrale britannico a Westminster si rifiuta di consentire un secondo referendum (dopo quello del 2014) sull’indipendenza scozzese. Eppure, proprio quel rifiuto di consentire il referendum dimostra la fragilità del sindacato – se i sindacalisti scozzesi fossero sicuri di vincere, non temerebbero un altro referendum. La realtà è che anche alcuni sostenitori del sindacato pensano che gli scozzesi voterebbero per lasciare il Regno Unito in un secondo referendum. Nel prossimo decennio è presto per immaginare che il Partito nazionalista scozzese possa essere in grado di chiedere un secondo referendum – se, ad esempio, l’accordo commerciale UE-Regno Unito post 2021 non fornisce prosperità per la Scozia, gli scozzesi saranno senza dubbio arrabbiati dal fatto che la Brexit sia stata costretta su di loro e che possano chiedere l’indipendenza. Se una Scozia indipendente si unisse all’UE, dovrebbe esserci un confine rigido tra Inghilterra e Scozia, il che è una considerazione importante.

Sull’isola d’Irlanda, l’accordo del Venerdì santo del 1998 include una clausola che specifica che il governo del Regno Unito dovrebbe indire un referendum sull’unificazione quando sembra esserci una chiara maggioranza a favore (ad esempio nei sondaggi di opinione). Tuttavia, nell’Irlanda del Nord ciò richiederebbe al governo del Regno Unito di accettare di tenere un referendum del genere: non possono essere costretti a farlo. Tuttavia, la comunità unionista nell’Irlanda del Nord, che è stata la maggioranza lì dagli anni ’20, non sta crescendo così velocemente in termini di popolazione come la comunità nazionalista. Quindi la pressione demografica è reale.

Nella Repubblica d’Irlanda non esiste attualmente una politica schiacciante per un referendum sull’unificazione. Ma la Brexit lo rende più probabile a medio termine. Potrebbero essere necessari 10-20 anni, ma se esiste una forte maggioranza (nei sondaggi) a favore dell’unificazione su entrambi i lati del confine, sarà difficile rimetterlo.

‘Indipendenze’ a parte, vi è un problema di aree ‘lontane’ da Londra, diciamo pure ‘periferie del Regno depresse’. In una fase come quella attuale, Boris Johnson ha davvero la forza politica e la forza economica per mettere mano a una ‘riunificazione’ del Regno? E quanto questa è essenziale per costruire quel grande Paese connesso con il mondo autonomamente del dopo-Brexit che Boris ha promesso ai suoi cittadini?

Il Regno Unito, come molti paesi occidentali, sta affrontando la frammentazione sociale e la disuguaglianza regionale derivante dagli effetti della globalizzazione e del modello economico neoliberista. Le città sono prospere e liberali; mentre le persone nelle città e nei sobborghi hanno visto ridursi il loro benessere economico. Affrontare questo sarebbe una sfida per qualsiasi governo in quanto non esiste una “soluzione rapida” – i problemi si sono presentati lentamente, per un periodo di 30 anni, e la loro risoluzione richiederà almeno un decennio, richiedendo investimenti su larga scala. Boris Johnson può farcela, date le enormi sfide temporali della negoziazione di un nuovo accordo commerciale con l’UE? Ho i miei dubbi.

Il successo di Sinn Féin potrebbe davvero voler dire che si proseguirà sull’agenda della riunificazione?

SF spingerà sicuramente per riunificarsi dalla loro posizione in politica su entrambi i lati del confine irlandese. Ma l’unificazione richiederà molto sostegno nell’Irlanda del Nord da parte di persone che non sono sostenitori della SF – compresi nazionalisti più moderati come SDLP e, naturalmente, la comunità sindacalista e il suo partito principale, il DUP. Ci vorrà molto tempo.

Cosa significherebbe una riunificazione per Londra? E cosa sta facendo Londra, a favore o contro?

La Brexit è nata da un voto nazionalista inglese – i sondaggi mostrano che la maggior parte degli inglesi che hanno votato per Brexit si preoccupano poco se l’Irlanda del Nord o la Scozia restano nel Regno Unito. Gli scozzesi hanno votato in modo schiacciante contro di esso, ma il partito Tory a dominanza inglese guidato da Boris Johnson sta perseguendo una dura Brexit, indipendentemente. A mio avviso, la Brexit porterà, nel medio-lungo termine, alla rottura del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Quanta voglia di riunificazione c’è nelle due Irlande? Chi è contro e chi a favore nelle due Irlande? E quanta concretezza c’è nell’agenda di Sinn Féin in fatto di riunificazione?

C’è una lunga idea romantica di un’Irlanda unita che molti nella Repubblica d’Irlanda trovano attraente. Ma si può realizzare solo quando le funzionalità saranno risolte – in particolare, come può una maggioranza nazionalista convincere gli unionisti dell’Irlanda del Nord che saranno trattati in modo equo in un’Irlanda unificata? I sindacalisti principalmente protestanti passerebbero dall’essere una comunità di dimensioni quasi uguali nell’Irlanda del Nord alla comunità nazionalista prevalentemente cattolica nell’Irlanda del Nord, fino a diventare una piccola minoranza in un’Irlanda unita a nazionalismo. I sindacalisti resisterebbero a questo – e dovrebbe essere gestito con delicatezza, o alcuni sindacalisti potrebbero essere disposti a impegnarsi in agitazione politica, o addirittura violenza, per resistere.

Sulle trattative Brexit con la UE, Londra potrà essere disturbata da Sinn Féin piuttosto che da altre forze delle Irlande o delle altre aree in ‘sofferenza’?

Non credo che avrà un grande effetto sui negoziati con l’UE.

Il ponte Scozia – Irlanda del Nord quanto è un diversivo e quanto è una seria proposta? Inoltre, a cosa punta Boris Johnson, cosa spera di ottenere con questo ponte?

È totalmente poco pratico e non è una proposta seria

Quanto è reale il rischio di dissoluzione del Regno Unito?

Il rischio è reale. Prima della Brexit non era probabile né l’indipendenza scozzese né un’Irlanda unita. Ora la mia opinione è che è più probabile che il Regno Unito si rompa nei prossimi 10-20 anni.

