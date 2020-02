Il Sahel sembra essere il problema per eccellenza dell’Africa nel 2020. Non che non fosse stato previsto, ma ora c’è il rischio che il bubbone scoppi lasciando una bruttissima infezione difficile da curare. Uno dei Paesi al centro della crisi è il Burkina Faso.

A novembre sono previste le elezioni presidenziali, che già si annunciano particolarmente difficili, e il Paese è nella morsa di due problemi: una perniciosa crisi rurale e la proliferazione dei gruppi armati (jihadisti, banditi, movimenti di autodifesa).

La violenza è la vera cifra del Paese, basti dire che nel 2019 il Burkina Faso ha subito più attacchi jihadisti rispetto a qualsiasi altro Paese del Sahel, per quanto attiene alla violenza dei movimenti di autodifesa, banditi, scontri per il controllo della terra i numeri neanche esistono.

Il tutto in una cornice che vede il Burkina, come gli altri 2 Paesi del triangolo (Mali e Niger), soffocato da una oramai ingombrante presenza francese e, conseguenza anche di questa presenza, una politica che punta solo alla repressione, fino agli eccessi, priva di qualsiasi elemento di approccio volto ad affrontare le radici politiche della crisi.

Il tentativo di conciliare sicurezza e sviluppo attraverso il Piano di emergenza del Sahel (Plan d’urgence Sahel, PUS), lanciato dal Governo, nel 2017, per promuovere lo sviluppo economico e sociale nell’area, secondo gli analisti è improbabile che sia sufficiente e che affronti le cause politiche delle insurrezioni del Burkina Faso. Eppure finora né il governo né i partner internazionali del Paese hanno offerto alternative.

Le due crisi, e connesse violenze, sono intimamente connesse.

I jihadisti (per la gran parte di ritorno dal vicino Mali) stanno, oramai dal 2016, guadagnando terreno sfruttando le frustrazioni e la rabbia delle comunità rurali, che già dal 2014 avevano iniziato a formare gruppi di autodifesa. A sua volta, la risposta in gran parte militare del Governo comporta spesso abusi da parte delle forze di sicurezza e dei gruppi di autodifesa che alimentano la ribellione e la violenza locale, e il tutto diventaterreno fertile per il reclutamento da parte deidiversi gruppi armati, peggiorando sempre più quella che oramai è considerata una crisi di governance nelle aree rurali.

La questione rurale sta assumendo i contorni di una perdita di controllo da parte dello Stato di intere aree e fasce sociali, e si consideri che il 71% della popolazione del Paese vive in zone rurali.

In seguito all’espulsione dell’ex Presidente Blaise Compaoré, nell’ottobre 2014, la capacità già limitata dello Stato di mantenere l’ordine nelle aree rurali si è gradualmente indebolita. Gli abitanti dei villaggi diffidano sempre più delle élite, sia locali che urbane. L’assenza di qualsiasi forma di regolamentazione ha portato all’aumento del brigantaggio e delle controversie su proprietà e sfruttamento della terra, nonché alla nascita di gruppi di autodifesa, in particolare il Koglweogo(‘guardiani della boscaglia’ nella lingua locale Mossi).



In questo contesto, i militanti islamisti sono cresciuti e diventati una folla eterogenea di ribelli motivati da preoccupazioni localipiuttosto che da ideologia islamista. Per la gran parte sono agricoltori e pastori vittime di ingiustizie legate alla terra o al racket, banditi,cercatori d’oro, spesso sono coinvolti i così dettigruppi di autodifesa. Per compensare le carenze delle forze di sicurezza nel coprire il territorio, le autorità del Burkina hanno incoraggiato la creazione di questi gruppi di autodifesa basati sulla comunità, e, addirittura, recentemente hanno dichiarato di voler reclutare ‘volontari della difesa nazionale’.

La risposta solo militare e repressiva dello Statonon solo non ha condotto a significativi risultati, ma ha persino contribuito al deterioramento dellasicurezza.

Il presidente Compaoré controllava la campagna attraverso una rete di alleanze personali, il che gli consentiva di neutralizzare le minacce alla sua autorità e di disinnescare le tensioni nelle comunità. Già nel 2012, causa dissidi all’interno del sistema di potere centrale, queste reti si erano indebolite nella loro capacità di allentare le tensioni nelle aree periferiche.

La rivolta del 2014 ha minato questo sistema e ha ulteriormente frammentato la presenza dello Stato nelle aree rurali. Nel novembre 2014, delegazioni speciali hanno sostituito i consigli comunali e regionali che sono stati fondamentali nella gestione delle questioni relative al territorio. L’insurrezione ha portato in superficie il malcontento rurale nei confronti dello Stato e i suoi rappresentanti locali. La gente accusa apertamente questi rappresentanti del Governo e persino alcune autorità locali, municipali, di sfruttare le loro posizioni e talvolta di colludere nell’acquisto e nella vendita di terreni. Sempre più messe da parte, queste figure importanti che controllavano l’accesso alla terra e risolvevano le controversie sulla terra a livello locale e statale sono ora meno in grado di agire come arbitri. L’emergere dei gruppi di autodifesa di Koglweogo allo stesso tempo ha ulteriormente eroso la loro influenza.

L’autorità statale nelle campagne sta diminuendo proprio mentre le tensioni -che erano latenti e sono esplose quando la rivolta ha portato all’estromissione di Compaoré stanno diventando sempre più violente.

Le controversie sulla terra si sono evolute in conflitti su vasta scala che potrebbero degenerare. Il Koglweogo e altri gruppi civili di autodifesa stanno progressivamente assumendo il ruolo di legge e ordine dello Stato fuori dalle città, sconvolgendo gli equilibri locali e creando nuovi problemi.

La concorrenza sulla terra e sulle risorse naturali in Burkina Faso è aumentata a livelli senza precedenti a causa di diversi fattori: la crescita della popolazione che sta causando la migrazione interna degli agricoltori; uncambiamento climatico che sta degradando i suoli in alcune parti del Paese; lo sviluppo del territorio mal pianificato; la speculazione fondiaria.

La privatizzazione delle aree protette e delle riserve di caccia ha incontrato resistenza nel Burkina orientale negli anni ’90. Vi era una diffusa opposizione all’accesso sempre più limitato a queste terre, e la privatizzazione ha talvolta portato allo sfratto delle comunità locali, oppure ha limitato il loro accesso a questi importanti spazi. Una politica, questa, che è stata dannosa per il sostentamento di agricoltori, pastori, pescatori e cacciatori; molti cacciatori sono diventati bracconieri, e alcuni si sono date al brigantaggio. I gruppi jihadisti hanno approfittato di questa situazione promettendo di ripristinare l’accesso della gente del posto a queste terre.

Nelle regioni del Sahel, del West e del centro-nord del Burkina e, in misura minore, nella parte orientale del Paese, la crescente migrazione degli agricoltori ha intensificato le pressioni sulla terra, in particolare tra i Mossi (il principale gruppo etnico del Burkina Faso) dalla provincia di Yatenga ( Regione nord) e dalla regione Plateau-Central. All’inizio del XX secolo, le comunità indigene avevano bisogno di lavoro ed erano disposte a lasciare che i migranti lavorassero le loro terre, ma negli ultimi decenni questa migrazione ha causato tensioni a spirale. La legge sulle terre rurali del 2009 ha aggravato questa situazione minando i diritti di proprietà delle popolazioni indigene e incoraggiando le vendite di terreni privati. Ad esempio, la legge assegna la terra agli agricoltori migranti che l’hanno occupata ininterrottamente per 30 anni, spingendo alcuni proprietari a recuperare le loro terre. Sia nelle aree rurali che in quelle urbane, le autorità municipali commettono abusi nel gestire le suddivisioni dei terreni, portando a espropri che a loro volta suscitano animosità.

Le controversie sulla terra stanno creando tensioni intercomunali. I gruppi indigeni si lamentano del peso finanziario e politico dei nuovi arrivati. E in effetti, altre comunità spesso danno ai Mossi un accesso privilegiato al Governo e quindi un importante potere politico.

Il crescente peso demografico delle comunità migranti di Mossi offre loro un’influenza speciale sull’elezione dei rappresentanti locali(sindaci, consiglieri comunali e capi di villaggio), in particolare in molti distretti delle regioni centro-nord e occidentali. Nelle aree in cui le cariche elettive sono strumentali all’accesso alla terra, la crescente influenza dei non indigeni sta creando tensioni.

I pastori del Burkinabè, nel frattempo, stanno affrontando grosse difficoltà. Le forze di sicurezza stanno estorcendo i pastori, che stanno lottando per far valere i propri diritti sulle terre pastorali. Sono particolarmente colpiti dalla contrazione delle dimensioni di queste terre a causa degli sviluppi agricoli e della speculazione del territorio; diminuendo le forniture di cibo e acqua; ostruendo le rotte migratorie stagionali; e dalla non applicazione della legislazione, in particolare la legge pastorale 2020. Prima della crisi del 2014, il 49% dei conflitti segnalati in Burkina Faso erano tra agricoltori e pastori. Questa situazione ha generato numerosi gruppi di autodifesa. Nel 2012, i Rouga hanno istituito un’unione di ‘rappresentanti dei pastori’ per proteggere le mandrie nel Burkina orientale.

In alcune zone pastorali questi conflitti sono aumentati a livello comunitario dal 2015, mettendo i pastori Fulani contro gruppi sedentari. Gli interventi delle autorità -che a volte hanno cacciato gli agricoltori dalle terre pastorali- ha alimentato il risentimento tra i pastori e i coltivatori. Insomma, si stanno allargando le fratture sociali, molto pericolosamente.

Altro capitolo delle problematiche rurali è quello dell’estrazione mineraria. Questa attività ha causato frequenti scontri tra minatori e residenti locali. Per molti anni, gli uomini di Compaoré hanno controllato l’estrazione dell’oroartigianale, di fatto illegale, che fornisce direttamente o indirettamente una fonte di reddito per circa due milioni di persone. Questo settore, che ha iniziato a disintegrarsi dopo il 2014, sta ora attirando nuovi attori, anche attori statali, che bramano questa risorsa e alcuni dei quali hanno gruppi armati a disposizione per prendere il controllo dei siti minerari. Le forze di autodifesa di Koglweogo in particolare stanno riempiendo il vuoto di sicurezza lasciato dallo Stato.

Le aree rurali sono diventate sempre più pericolose nel corso degli anni 2000 in tutto il Burkina Faso, in particolare nelle regioni dell’Est e del Centro-Nord, dove sono attive molte bande di ladri di bestiame. Il brigantaggio è ormai così diffuso che alcune strade principali, in particolare nella regione orientale, non vengono più utilizzate.

La sfida del banditismo rurale ha colto di sorpresa lo Stato. Le forze di sicurezza (Esercito e gendarmeria) sono scarsamente equipaggiate per affrontare il problema e la corruzione dilagante nei settori della sicurezza e giudiziario ha anche ridotto l’efficacia delle operazioni di contrasto che erano precedentemente guidate dal Reggimento di sicurezza presidenziale (Régiment de la sécurité présidentielle, RSP). Le rivolte del 2011 hanno anche indebolito la capacità dello Stato di combattere il crimine. Consapevoli di queste limitazioni, le autorità hanno incoraggiato l’attuazione delle strategie di polizia di comunità dal 2003, che si sono evolute in iniziative di sicurezza locale nel 2010, con il compito di trasmettere informazioni alla polizia e alla gendarmeria. La burocrazia, le limitazioni di bilancio e la rivolta popolare del 2014 combinate per bloccare questo progetto, tuttavia. La popolazione di Bogandé (regione orientale) ha protestato nel marzo 2014, chiedendo il ripristino di comitati di sicurezza locali come collegamento tra le forze di sicurezza e la popolazione.

Le comunità hanno risposto alla debolezza dello Stato assumendosi la responsabilità di combattere il crimine formando gruppi di autodifesa, uno in particolare, il Koglweogo. Secondo alcune stime, nel 2018 il Burkina Faso aveva 4.500 gruppi di Koglweogo, con un totale di circa 45.000 membri, che hanno il sostegno della maggior parte della popolazione locale. Incoraggiati da questa legittimità popolare, i Koglweogo stanno progressivamente assumendo nuove prerogative, persino invadendo il controllo tradizionale dello Stato in materia di fiscalità, giustizia, polizia e operazioni militari. Presiedono processi, riscuotono tasse e impongono ammende.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti