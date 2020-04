A vedere queste immagini è come sentirsi soli in mezzo al deserto, ma almeno il deserto è caldo, il sole brilla… qui fra questi banchi muti e vuoti il cuore sente freddo, soffre il gelo per la mancanza delle voci diverse di bambine e bambini, di ragazzi e ragazze…di quelle voci che al solo sentirle trasmettevano la bellezza della vita, della vivacità…il piacere di vedere esistenze alla ricerca di una evoluzione tutta da sperimentare… vite a volte ribelli, a volte pacifiche, a volte pigre e a volte reattive, a volte deluse e a volte appagate.

Questa assenza rende la scuola un vero proprio cimitero di banchi vuoti, banchi morti perché non hanno smarrito il loro compito: sorreggere la vita.

L’aria, i colori, i respiri, l’odore dei libri, il rumore dei corpi, i canti, la voce sicura delle educatrici e degli educatori, un grido, una risata, un silenzio per pensare… tutto questo ci manca e ci spezza il cuore!

