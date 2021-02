La pandemia di Covid-19 e la corsa per rendere i vaccini e altre tecnologie utili più accessibili alle persone di tutto il mondo, ha evidenziato ancora una volta la tensione tra i diritti di proprietà intellettuale e la promozione della salute pubblica.

Non c’è dubbio che i monopoli offerti dai diritti esclusivi come i brevetti sono necessari per incentivare le aziende farmaceutiche a investire enormi risorse e sviluppare farmaci utili. Questi diritti aiutano i produttori a recuperare quegli investimenti. Non sono necessari solo farmaci e apparecchiature mediche come i ventilatori, ma anche tecnologie essenziali come il software di tracciamento dei virus protetto da copyright.

Tuttavia, poiché le aziende che possiedono la proprietà intellettuale hanno il monopolio sui loro prodotti, sono in grado di aumentare i prezzi. Ciò potrebbe, nel caso delle tecnologie anti-Covid, significare un minor accesso ai trattamenti salvavita. Imporre prezzi elevati sarebbe anche ingiusto considerando che oltre 12 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici sono stati investiti nella ricerca e nello sviluppo dei sei vaccini Covid-19.

Come potenziale rimedio, sono state invitate le aziende a impegnarsi volontariamente a rendere disponibile la loro proprietà intellettuale per combattere l’emergenza Covid-19. L’Organizzazione mondiale della sanità ha anche lanciato un pool volontario per raccogliere brevetti e altri diritti che potrebbero essere condivisi per la produzione di vaccini, terapie e strumenti diagnostici per combattere il coronavirus.

Il Sudafrica e l’India, supportati da molti altri Paesi in via di sviluppo che affrontano ulteriori difficoltà nell’accedere a trattamenti economici Covid-19, stanno spingendo per una misura più forte. Hanno proposto una deroga ad alcune parti dell’accordo TRIPS, il trattato internazionale dell’OMC che protegge la proprietà intellettuale a livello globale. La proposta è ancora in discussione. Se concordato, consentirebbe ai Paesi di produrre e utilizzare tutte le tecnologie anti Covid-19 senza timore di violare i diritti di proprietà intellettuale. La misura sarebbe limitata nel tempo.

Come ci si potrebbe aspettare, questa proposta sta affrontando l’opposizione, soprattutto da parte dei Paesi sviluppati come Stati Uniti, Canada, UE e Regno Unito, che vogliono proteggere le loro industrie farmaceutiche.

Ma basterebbe una rinuncia? Noi non discutiamo. Questo perché potrebbe non consentire a tutti i Paesi in via di sviluppo di garantire i medicinali e altre tecnologie anti-COVID in modo tempestivo. Molti avrebbero bisogno di introdurre modifiche rapide alle proprie leggi nazionali. Questo potrebbe essere difficile, se non impossibile, da fare.

Alla luce di queste difficoltà, sosteniamo che potrebbe essere più utile intensificare i piani per condividere i vaccini, rendendo disponibili rapidamente i jab e altre tecnologie utili per il maggior numero possibile di Paesi in via di sviluppo.

Un argomento contro la rinuncia è che l’accordo TRIPS contiene già flessibilità. Questi includono la libertà di utilizzare le importazioni parallele e le licenze obbligatorie che aiutano i Paesi ad accedere ai farmaci.

Tuttavia, tali flessibilità non sono sempre facili da usare. Prendi le licenze obbligatorie. Dal 2003 è stato reso disponibile un meccanismo che in linea di principio consente ai Paesi privi di capacità di produzione nel settore farmaceutico di utilizzare e beneficiare di licenze obbligatorie. Ma il sistema è pieno di livelli di complessità che lo rendono inutile e non adatto allo scopo. È stato utilizzato solo una volta ogni 17 anni – nel 2007, quando il Canada ha rilasciato una licenza obbligatoria per soddisfare il bisogno del Rwanda di farmaci contro l’AIDS.

Altri argomenti contro la rinuncia sono che non allevierebbe l’onere dell’accesso a farmaci e vaccini efficaci e convenienti a causa della scarsa assistenza sanitaria e delle infrastrutture in alcuni Paesi. E che potrebbe potenzialmente ostacolare la ricerca e lo sviluppo e l’innovazione nel settore farmaceutico.

Ci sono altri ostacoli che la rinuncia non affronterebbe. Uno è che alcuni Paesi in via di sviluppo hanno stipulato accordi bilaterali, in particolare con gli Stati Uniti, l’UE e altre nazioni industrializzate. Questi hanno limitato la capacità dei produttori di farmaci generici di produrre e distribuire medicinali a basso costo. Un esempio è che ciò ha limitato la libertà di fare affidamento sulle importazioni parallele. Questi di solito garantiscono l’importazione di medicinali più economici acquistati nei paesi in cui i farmaci sono venduti a un prezzo inferiore.

Inoltre, alcuni accordi di libero scambio hanno introdotto disposizioni che impediscono alle autorità nazionali di regolamentazione dei farmaci di registrare e consentire la vendita di medicinali generici se il medicinale è ancora brevettato. Questo è il cosiddetto ‘patent linkage’. Tra i Paesi che hanno firmato questi accordi ci sono quelli che fanno parte dell’accordo globale e progressivo per il partenariato trans-pacifico. Includono Brunei, Cile, Malesia, Messico, Perù e Vietnam.

Altri accordi commerciali e di partenariato hanno anche obbligato alcuni Paesi in via di sviluppo a fornire una protezione assoluta dei dati dei test clinici presentati alle agenzie di regolamentazione per dimostrare la qualità, la sicurezza e l’efficacia dei nuovi farmaci. Questa forte esclusività impedisce ai produttori di generici di utilizzare tali dati durante la richiesta della propria autorizzazione all’immissione in commercio. Ciò rallenta inevitabilmente la disponibilità di farmaci più economici. Paesi come Marocco, Giordania, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua proteggono tali dati come conseguenza degli accordi commerciali conclusi con gli Stati Uniti.

Il Presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno recentemente spinto per piani per condividere invece i vaccini.

E lo schema COVAX, guidato dall’Organizzazione mondiale della sanità, dalla Global Vaccine Alliance e dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ha fatto sperare che oltre due miliardi di dosi raggiungano le persone in 190 Paesi entro la fine del 2021.

Non è la prima volta che emerge un netto conflitto tra la protezione della proprietà intellettuale e l’accesso ai farmaci salvavita. Nel 1998, un gruppo di società farmaceutiche ha intentato una causa legale contro il governo sudafricano per fermarlo introducendo leggi volte a rendere più accessibili vari farmaci, in particolare i farmaci per l’HIV e l’AIDS. L’obiezione principale era che tali leggi avrebbero indebolito la protezione brevettuale.

La disputa ha suscitato polemiche in tutto il mondo e ha accresciuto la consapevolezza pubblica dell’impatto (a volte) negativo dei diritti di proprietà intellettuale sulla salute umana. Le società alla fine hanno abbandonato il caso.

L’emergenza COVID-19 è chiaramente più grave. Si tratta di una crisi globale, con il bilancio delle vittime ancora in aumento e le incertezze in crescita sul fatto che le nuove varianti del virus siano più contagiose.

Una rinuncia agli obblighi di proprietà intellettuale TRIPS potrebbe non fornire una soluzione rapida. Ma non c’è dubbio che questa tragedia della salute pubblica senza precedenti dovrebbe innescare un ripensamento delle attuali politiche di proprietà intellettuale adottate dai Paesi sviluppati e spesso esportate nei paesi poveri.

Traduzione dell’articolo ‘Intellectual property and COVID-19 medicines: why a WTO waiver may not be enough’ da ‘The Conversation’

