Con un divario nei sondaggi nazionali che si assesta tra gli 8 e i 9 punti, Donald Trump, ammaccato non poco secondo la maggior parte degli osservatori dallo scoop del ‘New York Times’ sulle tasse non pagate e sui molti debiti da onorare, si appresta al primo dibattito presidenziale con lo sfidante Joe Biden, in vista delle presidenziali USA di novembre.

Il dibattito si svolgerà alla Case Western Reserve University di Cleveland, sarà moderato da Chris Wallace, storico anchorman della conservatrice ‘Fox News’, durerà 90 minuti e entrambe i candidati hanno una missione ben precisa: catturare gli elettori indecisi, quelli che non sono i fedelissimi di un determinato partito, quelli che decidono all’ultimo minuto, magari molto affidandosi al caso, e quelli che a votare non ci pensano proprio di andare.

E proprio questo è il problema: il chi sono gli elettori americani delle presidenziali 2020?perché la composizione razziale ed etnica negli Stati chiave fornisce indizi sul voto di novembre.

Secondo le ricerche del prestigioso Pew Research Center, i cambiamenti demografici negli Stati Uniti hanno cambiato la composizione dell’elettorato, la composizione razziale ed etnica dell’elettorato statunitense è cambiata molto negli ultimi anni. I cambiamenti demografici che si sono verificati negli ultimi decenni negli Stati Uniti stanno rimodellando l’elettorato.

E le strategie dei due candidati ne hanno già tenuto conto.

In tutti i 50 Stati, la quota di elettori bianchi non ispanici è diminuita tra il 2000 e il 2018, con 10 Stati che hanno registrato cali a due cifre nella quota di elettori bianchi idonei. Durante quello stesso periodo, gli elettori ispanici sono arrivati a rappresentare quote sempre più grandi dell’elettorato in ogni Stato. Questi guadagni sono particolarmente ampi negli Stati Uniti sudoccidentali, dove stati come Nevada, California e Texas hanno visto una rapida crescita della quota ispanica dell’elettorato per un periodo di 18 anni, afferma il Pew Research Center.

Queste tendenze sono particolarmente evidenti anche negli Stati campo di battaglia di questa tornata di presidenziali -come Florida e Arizona- che probabilmente saranno cruciali per decidere le elezioni del 2020.

In Florida, due elettori ammissibili su dieci nel 2018 erano ispanici, quasi il doppio della quota nel 2000. E nello stato emergente dell’Arizona, gli adulti ispanici rappresentavano circa un quarto (24%) di tutti gli elettori ammissibili nel 2018 , in aumento di 8 punti percentuali dal 2000.

Attenzione, però, avverte il centro di ricerca, la questione etnica e razziale di per sé non dice ancora quali potrebbero essere i candidati favoriti. Imodelli nella registrazione degli elettori e nell’affluenza alle urne variano ampiamente in base alla razza e all’etnia, con gli adulti bianchi storicamente più propensi a registrarsi per votare e votare più di altri gruppi razziali ed etnici. Altresì pesano le caratteristiche personali dei candidati, le tematiche economiche, tanto più peseranno eventi storici come una pandemia globale.

I modi in cui questi cambiamenti demografici potrebbero dare forma ai risultati elettorali sono strettamente legati alle distinte preferenze di parte di diversi gruppi razziali ed etnici. « I dati dell’indagine del Pew Research Center che coprono più di due decenni mostrano che il Partito Democratico mantiene un ampio vantaggio di lunga data tra gli elettori registrati neri, ispanicie asiatici americani». Tra gli elettori bianchi, ilpartito repubblicano è in leggero vantaggio.

E questo andamento è confermato dal voto degli ultimi 40 anni, con gli elettori bianchi che mostrano una preferenza lieve e abbastanza consistente verso i candidati repubblicani alle elezioni presidenziali negli ultimi 40 anni, mentre gli elettori neri hanno solidamente sostenuto i democratici. Storicamente, gli elettori ispanici hanno anche avuto maggiori probabilità di sostenere i democratici rispetto ai candidati repubblicani, sebbene il loro sostegno non sia stato coerente come quello degli elettori neri.

Questi gruppi razziali ed etnici non sono affatto monolitici. Le preferenze elettorali possono variarein base al Paese di origine. Ad esempio, il National Survey of Latinos del 2018 del Pew Research Center ha rilevato che gli elettori ispanici di origine portoricana e / o messicana -indipendentemente dallo Stato di registrazione degli elettori- erano più propensi di quelli di origine cubana a identificarsi come democratici o inclini al Partito Democratico, quelli cubani si identificava o si appoggiava al Partito Repubblicano.

Tra gli asiatici ci sono anche alcune differenze nell’identificazione del partito per gruppo di origine. Ad esempio, i vietnamiti americani hanno maggiori probabilità degli asiatici in generale di identificarsi come repubblicani, mentre è vero il contrario tra gli indiani americani, che tendono a essere più democratici.

Date queste differenze all’interno dei gruppi razziali ed etnici, la quota relativa di diversi gruppi di origine all’interno di uno Stato specifico può influire sulle tendenze dell’elettorato di quello Stato. Ad esempio, in Florida, i cubani di tendenza repubblicana erano storicamente il più grande gruppo di origine ispanica. Negli ultimi dieci anni, i portoricani di tendenza democratica sono stati il gruppo di origine ispanica in più rapida crescita dello Stato e ora rivaleggiano per dimensioni con i cubani. Allo stesso tempo, in Stati come la California e il Nevada , i messicani americani, che tendono ad essere democratici, sono il gruppo di origine ispanica dominante.

Anche i tassi di affluenza alle urne variano ampiamente tra i gruppi razziali ed etnici. Storicamente gli adulti bianchi hanno avuto il più alto tasso di affluenza alle urne: circa due terzi degli adulti bianchi idonei (65%) hanno votato alle elezioni del 2016. Anche gli adulti neri hanno storicamente avuto tassi di affluenza alle urne relativamente alti, sebbene in genere leggermente inferiori rispetto agli adulti bianchi. L’eccezione c’è stata nel 2008 e nel 2012 , quando l’affluenza alle urne dei neri eguagliava o superava quella dei bianchi. Al contrario, gli adulti asiatici e ispanici hanno avuto tassi di affluenza alle urne storicamente più bassi, con circa la metà che ha riferito di aver votato nel 2016.

La popolazione votante non bianca ha svolto un ruolo importante nel guidare la crescita dell’elettorato nazionale. Dal 2000 al 2018, la popolazione elettorale della Nazione è cresciutada 193,4 milioni a 233,7 milioni, con un aumento di 40,3 milioni. Gli elettori che sono ispanici, neri,asiatici o un’altra razza o etnia hanno rappresentato più di tre quarti (76%) di questa crescita.

Il sostanziale aumento in punti percentuali degli elettori che non sono bianchi come quota dell’elettorato generale del Paese è stato in gran parte guidato dal raggiungimento della maggiore età di americani di seconda generazione -i figli di immigrati nati negli Stati Uniti- così come dagli immigrati che si sono naturalizzati e sono diventati idonei al voto. L’aumento è stato costante negli ultimi 18 anni: dal 2000 al 2010 la loro quota è aumentata di 4 punti percentuali (dal 24% al 28%), mentre dal 2010 al 2018 la loro quota è cresciuta ulteriormente di 5 punti (dal 28% al 33%).

Gli elettori ispanici sono stati in particolare i maggiori contributori all’ascesa dell’elettorato. Da soli rappresentavano il 39% dell’aumento complessivo della popolazione con diritto di voto della Nazione. Gli elettori ispanici rappresentavano il 13% dell’elettorato complessivo del Paese nel 2018, quasi raddoppiando dal 7% nel 2000. La quota della popolazione è cresciuta costantemente dal 2000, con una crescita del punto percentuale simile osservata tra il 2000 e il 2010 (3 punti) e il 2010 e il 2018 (3 punti).

La crescita dell’elettorato ispanico derivava principalmente dal raggiungimento della maggiore età della popolazione nata negli Stati Uniti. I 12,4 milioni di ispanici che hanno compiuto 18 anni tra il 2000 e il 2018 hanno rappresentato l’80% della crescita tra gli elettori ammissibili della popolazione durante quegli anni. La crescita sostenuta del gruppo negli ultimi due decennirenderà gli ispanici il più grande gruppo di minoranza previsto tra gli elettori ammissibili degli Stati Uniti nel 2020 per la prima volta in un’elezione presidenziale .

Anche gli elettori asiatici idonei hanno visto un aumento significativo, passando da 4,6 milioni nel 2000 a 10,3 milioni nel 2018. E come gli ispanici, la loro crescita di quasi due decenni è stata relativamente costante. Nel 2018, gli elettori asiatici idonei costituivano il 4% dell’elettorato nazionale (dal 2% nel 2000), la quota più piccola tra tutti i principali gruppi razziali ed etnici. Immigrati naturalizzati – un gruppo che costituisce i due terzi dell’elettorato asiatico-americano – sono il principale motore della crescita dell’elettorato asiatico. Dal 2000 al 2018, il numero di elettori immigrati asiatici naturalizzati è più che raddoppiato – da 3,3 milioni a 6,9 milioni – e la loro crescita da sola ha rappresentato il 64% della crescita complessiva dell’elettorato asiatico.

Nonostante la notevole crescita della popolazione elettorale non bianca, gli elettori bianchi non ispanici costituivano ancora la grande maggioranza (67%) dell’elettorato statunitense nel 2018. Tuttavia, hanno visto il tasso di crescita più basso tra tutti i gruppi etnici razziali dal 2000 al 2018, causando una riduzione della loro quota di quasi 10 punti percentuali.

Il calo complessivo delle quote della popolazione elettiva bianca non ispanica può essere osservato in tutti gli Stati. Sebbene questa tendenza non sia nuova , si sta sviluppando a vari livelli in tutto il Paese, con alcuni Stati che stanno vivendo cambiamenti particolarmente significativi nella composizione razziale ed etnica del loro elettorato.

In totale tra il 2000 e il 2018, 10 Stati hanno visto un declino di 10 punti percentuali o più nella quota di elettori bianchi.

Anche con il calo in tutti i 50 Stati, gli elettori bianchi idonei costituiscono ancora la maggioranza degli elettori della maggior parte degli Stati. In 47 stati, oltre la metà degli elettori ammissibili sono bianchi. Le uniche eccezioni sono la California, il Nuovo Messico e le Hawaii, dove gli elettori bianchi rappresentano il 45%, 43% e 25% dell’elettorato di ogni Stato.

Il numero di elettori neri idonei a livello nazionale è cresciuto solo leggermente negli ultimi 18 anni. Anche così, gli elettori neri hanno visto il maggior aumento di punti percentuali rispetto a qualsiasi altro gruppo razziale ed etnico in tre Stati del sud-est: Georgia (5 punti), Delaware (4 punti) e Mississippi (4 punti).

A livello nazionale, la Florida e l’Arizona hanno visto il terzo e quarto calo più grande nelle azioni degli elettori bianchi non ispanici. Le quote bianche dell’elettorato in quegli stati erano ciascuna di circa sei su dieci nel 2018, in calo da circa tre quarti all’inizio del secolo. Anche altri quattro Stati campo di battaglia -Pennsylvania, North Carolina, Wisconsin e Michigan- hanno visto un calo della quota di elettori bianchi tra il 2000 e il 2018, anche se in misura minore.

In Florida, uno Stato che è stato fondamentale per ogni vittoria presidenziale degli Stati Uniti, negli ultimi 20 anni, la quota bianca dell’elettorato è diminuita di 13 punti percentuali dal 2000. Allo stesso tempo, la quota ispanica dell’elettorato è aumentata di 9 punti –passando dall’11% degli aventi diritto al voto in Florida nel 2000 al 20% nel 2018. Durante lo stesso periodo, la quota nera dell’elettorato in Florida è aumentata di 2 punti percentuali e la quota asiatica è aumentata di 1 punto.

L’Arizona ha visto cambiamenti sostanziali nella composizione razziale ed etnica del suo elettorato. Gli adulti ispanici ora rappresentano circa un quarto di tutti gli elettori aventi diritto (24%), un aumento di 8 punti dal 2000.

Diversi stati del campo di battaglia hanno visto cambiamenti più piccoli, sebbene ancora potenzialmente significativi, nella composizione demografica dell’elettorato.

I cambiamenti demografici potrebbero continuare a rimodellare il panorama elettorale delle prossime elezioni.

