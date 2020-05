‘Pecunia non olet’ era la locuzione latina che Vespasiano conio’ per dichiarare che i denari hanno un valore assoluto che prescinde dalla provenienza. Ora dobbiamo trasformare il suo ruolo di ‘mezzo neutro’ in una intenzionalità d’impiego a ‘speculazione positiva’. Con il coronavirus Covid-19 è necessario affermare che, a valle, ‘pecunia olet’ per raggiungere risultati di un welfare che sarà condizione necessaria per il mantenimento e lo sviluppo dell’assetto socio economico del sistema.

Altrimenti si creerebbe una depressione della produttività e l’innalzamento del discomfort dei consumatori; una quasi recessione!.

Ma chi deve dare un sapore gradevole ai danari?Gli investitori (esterni ed interni all’impresa) ed il management.

Infatti, le imprese giocano un ruolo decisivo e devono diventare imprese sociali, sempre e comunque, per sviluppare una loro funzione virtuosa (economicamente e socialmente, per esempio Corporate Social Responsibility-CSR) e di responsabilità sociale positiva (valutazione degli investimenti tramite indicatori di social impact).

E’ un dover essere improrogabile, considerando la quasi recessione economica e sociale in atto e le esigenze di welfare sanitario e socio assistenziale indispensabili.

Anche i finanziamenti ‘riparativi’ delle manovre contro la depressione economica del COVID-19, dovranno salvaguardare l’attività di base dell’economia, ma anche investire nel welfare e nel sociale.

Per non creare una tautologia economica negativa.

L’impresa è parte dell’impresa sociale (‘sinedddoche’) e quindi tutte le imprese devono essere sociali. Questo mantra si basa sulla formula dell’imprenditorialità sociale che non è più una estetica, ma un concetto, ‘in re ipsa’,dell’imprenditorialità stessa.

Sembra distante l’adozione del concetto di metafisica applicata all’impresa sociale (definizione nominale e definizione causale); è invece una filigrana ed una relazione che non solo giustifica il concetto, ma offre potenza persuasiva e logica.

Se la metafisica è ciò che vediamo sensorialmente e ciò che va oltre la natura/reale e sensoriale, integriamo la realtà tramite valori positivi (‘principi primi’) costituendo, in ‘solido’, l’entità impresa sociale (metafisica=oltre la realtà potenziando l’impresa).

La ‘sostanza’ dell’impresa sociale è l’azienda nella sua funzionalità e gestione indispensabile (strumento operativo per ogni organizzazione e oggettività economica) che si finalizza a valori sociali positivi indispensabili per il sistema socio–economico.

Quindi, l’impresa sociale è contenuto della scienza sociale che integra, in logica deduttiva, il dato di contesto con una evoluzione positiva, la ‘sostanza’ aziendale con l’‘accidente’ valoriale, la ‘potenza’ della formula imprenditoriale che si ‘attualizza’ in imprenditorialità sociale.

Tutto questo crea l’‘entità ontologica’ dell’impresa sociale.

Il dato di contesto assume la tassonomia definitoria di: ’impresa strictly impact’ che trasforma, in modo determinato, ‘accountable’ e proattivamente al mercato, i valori economici e sociali; ‘impresa impact’ che attiva un impatto sociale meno rigoroso rispetto all’impresa impact strictly; ‘impresa quasi impact’ in cui si è ‘border line’ fra impact washing e impact.

In Italia queste tre famiglie di imprese, dal 2006, hanno investito e gestito circa 8 miliardi di euro. In riferimento ad una indagine su 12 casi di studio di cui 6 imprese sociali (in quanto si impegnano a perseguire un modello di crescita sostenibile, integrando gli obiettivi economici -massimizzazione del profitto- con il rispetto dell’ambiente, dei valori etici, nell’ottica di una più ampia responsabilità sociale. ) e 6 imprese non sociali (quelle che non adottano comportamenti etici, che sono finalizzate unicamente ad incrementare i profitti e che ignorano salute, ambiente e diritti umani) si è concluso che:

1° la tendenza del valore economico W è positiva, rispetto al triennio considerato, nelle sei imprese sociali;

2° la tendenza del valore economico W è positiva, per 3 imprese non sociali ed è negativa per le altre 3.

In sintesi, la metafisica dell’impresa sociale attiene sia alla parte fisico–aziendale, sia alla parte intangibile dal valore di alcuni ‘items aziendali’: marchio solidale, portafoglio clienti solidali, rete di vendita solidale, capitale umano, percezione solidaristico-valoriale esterna, fiducia, qualità delle relazioni, percezione solidaristico-valoriale interna, motivazione, senso di appartenenza (sembrano le ‘categorie’ aristoteliche).

Il tutto rigorosamente oggetto di valutazione d’impatto sociale secondo varie metodologie applicabili (SROI-social return on investiments, Metodo Controfattuale, ACB-analisi costi benefici ecc.).

Per combattere il Covid-19 (per esempio tramite investimenti in ricerca indispensabili per creare un vaccino preventivo, una cura o servizi di welfare) dobbiamo mutare la formula imprenditoriale tradizionale, spesso con ‘impronta di speculazione opportunistica’, in imprenditorialità sociale a‘speculazione di opportunità’ riconoscibile come Impresa Sociale.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti