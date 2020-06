L’Unione Europea e tutto il Vecchio Continente ragionano, oggi, sul ruolo che potrebbe avere nel futuro recente la coltivazione, il trattamento e la commercializzazione della canapa nei territori dei Paesi Membri soprattutto nella direzione di sostenere la ripresa dello sviluppo economico post-Covid-19. L’esperienza statunitense della lotta alle alghe che attanagliano alcune rilevanti zone costiere degli USA, problema grave e che esplica diversi effetti negativi anche sulle economie locali. Pare che la canapa possa esplicare notevoli effetti utili in questo tipo di lotta e contrasto alle alghe marine dannose. Un dubbio molto diffuso tra i consumatori dei ‘nuovi’ prodotti a base di canapa o cannabis, quali sono le date nelle quali questi prodotti sono considerabili scaduti? Ma soprattutto, ci si chiede: sono prodotti che scadono? Qui un contributo di approfondimento tecnico sulla questione. La cannabis e gli effetti lenitivi per i pazienti di trattamenti oncologici, un contributo basato su esperienze personali e sulle risposte terapeutiche che la cannabis può offrire, in special modo per quel che riguarda gli aspetti legati alla terapia del dolore o a forme di nausea post chemio. Un recente territorio di analisi e studio: la coesistenza tra cannabis e yoga, entrambi possono operare nella direzione del rasserenamento di stati di ansia.

Il pieno potenziale della canapa in via di sviluppo tema di studio della Industrial Hemp Conference

I relatori confermati per la Conferenza europea sulla canapa industriale la prossima settimana tratteranno di tutto, dalla costruzione della canapa e dai bio-compositi a tessuti, cibo e CBD. Più di 30 esperti sono in programma per affrontare la 17a conferenza annuale di quest’anno, che si terrà dal 16 al 17 giugno, un incontro solo online alla luce della crisi di Covid-19.

Aggiornamenti da parte dell’EIHA

A seguito delle relazioni di mercato e politiche dell’EIHA per la conferenza, il 1° giorno, sono in corso sessioni su agricoltura e metodiche di lavorazione, sostenibilità nell’edilizia, industria automobilistica e imballaggi. Jean-Marie Bourgeois-Jacquet, APM, Francia, presenterà la relazione intitolata: “Uso delle fibre di canapa nelle applicazioni di stampaggio a iniezione automobilistica”, e Jeremiah Dutton, Trifilon, Svezia, parlerà di “Biocompositi in fibra di canapa – Imballaggi a base di carbonio rinnovabile”, tra le altre presentazioni sul tema programma.

Il primo giorno includerà anche uno sguardo alla canapa in Nord America, con presentazioni dell’avvocato statunitense Bob Hobane Ted Haney della Canadian Hemp Trade Association.

La sera del primo giorno, la fotografa tedesca Maren Krings parlerà della sua iniziativa, “Un progetto documentario di quattro anni per catturare gli effetti globali delle industrie della canapa sui cambiamenti climatici e sulla società“.

Fibre, Cibi, CBD

Fibre, allevamento, cibo e CBD saranno tutti trattati il ​​2° giorno. Jason Finnis, Bast Fiber Technologies, Canada discuterà di “Spostamento di fibre sintetiche con canapa nell’industria dei non tessuti monouso“. Finnis ha supervisionato l’installazione e la messa in servizio di numerose linee di decorticazione e raffinazione delle fibre a livello internazionale, ha gestito in Europa un impianto di sgrassatura di fibre di canapa e lino e ha guidato il deposito di numerosi brevetti relativi ai processi e ai prodotti delle fibre di stelo. È co-fondatore di Hemptown Clothing, un produttore di capi di canapa.

Sempre il secondo giorno, Eral Osmanoglou, cofondatore e CTO di Becanex, un produttore olandese di CBD, parlerà di ‘Estrazione specializzata di CBD a spettro completo per alimenti’ in Germania. È un tecnologo alimentare con esperienza nello sviluppo del business, nella gestione dell’innovazione e nello sviluppo del prodotto.

Prodotto dell’anno

Sei nominati sono in lizza per il premio ‘Prodotto a base di canapa dell’anno 2020’ nel concorso per l’innovazione EIHA di quest’anno, una parte della conferenza annuale.

Il programma della conferenza include discussioni a seguito di ogni presentazione, nonché due discussioni di gruppo con i principali esperti e partecipanti che si chiudono ogni giorno. La quota di iscrizione per l’evento online di due giorni è di € 250.

I ricercatori statunitensi studieranno il potenziale della canapa per eliminare le alghe

I ricercatori dello Stato americano della Florida stanno studiando come le piante di canapa potrebbero aiutare nella battaglia contro le alghe tossiche, un problema persistente sulle due zone costieredello Stato.

Steven Edmonds, fondatore di Hemp4Water e docente di Scienze Politiche al Valencia College di Orlando, ha collaborato con i ricercatori del Florida State College sull’iniziativa. Il gruppo ha dichiarato che testerà le colture di stuoie di canapa nei corsi d’acqua della Florida per verificare il loro potenziale per eliminare l’inquinamento da nutrienti che alimenta alghe blu-verdi tossiche e alghe di marea rossa.

Alghe, un problema molto serio

Gli scienziati hanno scoperto che decenni di agricoltura, sviluppo e dragaggio dei canali hanno sovraccaricato il lago Okeechobee, il più grande invaso di acqua dolce dello Stato e e tra altri luoghi acquatici della Florida con i nutrienti che alimentano alghe blu-verdi tossiche e alghe di marea rossa nelle acque costiere. I ricercatori suggeriscono che i tappeti potrebbero fornire una fonte di fibra di canapa oltre a pulire l’acqua.

Una grave esplosione di alghe rosse da marea nel Sud-Ovest della Florida nel 2018 ha colpito le industrie della pesca e del turismo. Le alghe blu-verdi nel 2016 hanno lasciato porti pieni di pesci morti nella laguna del fiume Indian River Lagoon lungo la Costa Atlantica. E nel 2013, una forte fioritura di alghe rosse da marea nel Sud-Ovest della Florida ha ucciso più di 240 lamantini, spingendo Edmonds a cercare una soluzione.

«So che i coltivatori di canapa spendono molti soldi per creare un approvvigionamento idrico ricco di azoto e fosforo perché la cannabis ne ha bisogno», ha detto Edmonds a UPI. «Ha senso provare questo».

Martin Ecosystems, una società di Baton Rouge, Louisiana, ha donato contenitori in crescita e tappeti galleggianti per il progetto di ricerca, in cui le piante di canapa sono collocate su un letto di terra e argilla, sostenute dalle stuoie. Le radici delle piante pendono nell’acqua, risucchiando azoto e fosforo presenti in natura. La ricerca mostrerà la quantità di quei due nutrienti che ogni pianta rimuove dall’acqua. I ricercatori quindi calcoleranno quanto può essere ripulito da impianti più grandi. I problemi di salute dovuti alle alghe nocive costano alla nazione 22 milioni di dollari all’anno, secondo un rapporto dell’Università della Florida. Alghe tossiche, che si riversano sulle spiagge, causano cattivi odori e uccidono la vita marina.

I prodotti edibili a base di cannabis scadono?

Acquistati da un dispensario autorizzato o prodotti nella propria cucina, i commestibili di cannabis offrono un modo gustoso per raggiungere un buon stato di benessere senza i rischi per la salute associati al fumo o allo svapo. Ma se si osservaattentamente un prodotto commestibile, probabilmente si noteràuna scadenza o una data di scadenza stampata sulla confezione. Cosa significa questa data? Il consumo di un commestibile dopo la data di scadenza non è sicuro? Ci farà ancora sballare?

Per scoprirlo, abbiamo parlato con alcuni dei principali produttori di alimenti a base di cannabis per conoscere la durata di conservazione dei prodotti alimentari fatti in casa e confezionati.

Scott Van Rixel, chef di cucina certificato, maestro cioccolatiere e fondatore dei prodotti di cannabis Bhang Corporation, afferma che la durata di conservazione del prodotto alimentare infuso è il fattore più importante alla base della data di scadenza di un prodotto commestibile. «La durata di conservazione di un commestibile ha più a che fare con il fatto che è un prodotto alimentare che non viene infuso con cannabis», afferma Van Rixel. «Proprio come qualsiasi prodotto alimentare non infuso che potresti consumare, i commestibili realizzati con ingredienti deperibili sono buoni solo per così tanto tempo, a seconda delle condizioni circostanti. È possibile che i commestibili diventino stantii o rancidi proprio come altri prodotti alimentari».

Nancy Whiteman, CEO di Wana Brands, è d’accordo, aggiungendo che il modo in cui un prodotto è confezionato e il modo in cui il THC è infuso in esso può anche influire sulla sua durata, che dovrebbe riflettersi nella data di scadenza.

I prodotti edibili scaduti hanno ancora efficacia?

Una volta determinato se la porzione di cibo di una vecchia commestibile è andata a male, è tempo di considerare il THC infuso nella sostanza commestibile. Gli esperti affermano che il THC stesso non si degraderà, sebbene una potenza commestibile nel tempo potrebbe essere determinata dal modo in cui il THC viene infuso nel prodotto.

Whiteman afferma che nella ricerca condotta da Wana Brands, i commestibili della sua azienda non hanno perso la loro potenza nel tempo.

“Abbiamo testato i nostri prodotti per sei mesi, nove mesi e un anno, e l’efficacia non cambia in modo significativo“, spiega Whiteman.

Tuttavia, Ron Silver, fondatore e direttore creativo della società di editori Azuca, osserva che, a seconda di come vengono fabbricati i prodotti alimentari, la potenza di alcuni prodotti può diminuire nel tempo. «L’instabilità degli scaffali deriva principalmente dal fatto che i commestibili di cannabis sono infusi con olio di cannabis ed è un olio molto denso», spiega. «E per farlo rimanere negli alimenti sullo scaffale, deve essere adeguatamente emulsionato».

Quando l’olio di cannabis non è adeguatamente emulsionato, può separarsi dal prodotto alimentare, lasciando un residuo oleoso sulla confezione. Se lo si vede, probabilmente non si sta ricevendo tutto il THC per cui si è pagato quando si ingerisce il prodotto, dice Silver. Per risolvere il problema, Azuca afferma di aver sviluppato un processo per incapsulare molecole di cannabinoidi in modo da renderle solubili in acqua e facili da assorbire. Il risultato è che i prodotti sono commestibili e più stabili, afferma Silver.

I prodotti edibili scaduti sono buoni per la salute se li si mangia?

Quindi, se è probabile che i prodotti alimentari scaduti siano ancora validi, significa anche che sono sicuri? Non necessariamente, afferma Van Rixel, notando ancora una volta che il problema riguarda più ciò che il fatto che cibo è stato infuso piuttosto che il fatto che ha in sé il THC. Sebbene un commestibile scaduto non possa causare danni permanenti, più è vecchio, meno piacevole sarà l’esperienza.

«Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere la stabilità dei cannabinoidi in determinati alimenti, la velocità con cui si rompono o si convertono, ma in generale ci sono molti alimenti che una volta scaduti potrebbero farti sentire male o avere un cattivo sapore», spiega.

Qual è il modo migliore di conservare i prodotti edibili?

Sia che si tratti di prodotti acquistati o siano essi preparati a casa, la freschezza dei commestibili può essere mantenuta con una conservazione adeguata. Se il proprio commestibile è fatto con alimenti deperibili come burro, uova o latticini, il commestibile dovrebbe essere refrigerato.

Altri prodotti, come le gomme alla cannabis, possono essere conservati al meglio se tenuti in un contenitore ermetico, protetti dalla luce e mantenuti a una temperatura compresa tra 55 e 70 gradi Fahrenheit.

Potrebbe anche aiutare a evitare di fare scorta di troppi edibili contemporaneamente e acquistare invece quantità più piccole più frequentemente.

«Comprali quando ne hai bisogno e consumali entro un ragionevole lasso di tempo», consiglia Silver. Coloro che fabbricano i propri commestibili dovrebbero considerare la stabilità del prodotto finale se si desidera una lunga durata. «Non farai un lotto di brownies e ti aspetti che durino per sei mesi perché i brownies non durano per sei mesi», osserva Whiteman. «Ma se mettessi la cannabis in qualche altro tipo di forma, potresti ottenere una durata di conservazione molto più lunga, anche come cuoco di casa».

Sia fatti in casa o acquistati in negozio, probabilmente è meglio lasciar perdere di fronte a qualcosa che non sembri proprio del tutto perfetta. «I consumatori dovrebbero prestare attenzione a eventuali attributi o gusti fisici sfavorevoli nei loro commestibili e decidere se lo mangerebbero, nonostante si tratti di un prodotto infuso», afferma Van Rixel.

La guida di un sopravvissuto al cancro all’uso della cannabis per far fronte alla chemioterapia

Un regime di marijuana medica può aiutare i malati di cancro a gestire gli effetti negativi della chemioterapia .

«Quando mi è stato diagnosticato un cancro al colon in stadio 3, ho deciso di ottenere la mia carta di cannabis medica in California e ho usato prodotti a base di cannabis medicinale per un’efficace gestione dei sintomi. Questo mi ha aiutato a evitare di assumere altri farmaci che avrebbero potuto causare ulteriori complicazioni durante il trattamento. Ci sono così tante cose che vorrei sapere allora che conosco ora, ma la mia esperienza oggi aiuta altri pazienti a fare scelte potenziate sul loro consumo di cannabis». Le parole di un ammalato di cancro che racconta la sua personale vicenda.

«La mia prima esperienza in un dispensario mi ha fatto sentire come se stessi facendo qualcosa di sbagliato e avevo paura di fare domande. Quando ho fatto domande, ho ricevuto risposte vaghe. A sua volta, ho fatto errori nella mia automedicazione e, sebbene non fatale, a volte era scomodo e scomodo».

«Parte della disconnessione con la mia esperienza di dispensario era che non sapevo come trovare ciò che funzionava per me. Abbiamo una vasta conoscenza generale di come la cannabis – con i suoi numerosi modi di curare, i chemiotipi e i cultivar – si manifesta nel corpo. Ma gli esseri umani stanno conducendo esperimenti nel campo della chimica, il che significa che ci saranno differenze nelle nostre reazioni. Dobbiamo trovare i nostri schemi personali con la cannabis (o qualsiasi altra sostanza ingerita per quella materia) prestando molta attenzione a ciò che scegliamo e come (o se) aiuta a capire meglio come usare la cannabis come medicina».

Il journaling (segnare e scadenzare le attività terapeutiche e le assunzioni) viene mostrato come un ottimo modo per tenere traccia dei tipi di cannabis che si stanno utilizzando e documentarne gli effetti. Che cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato e perché – insieme a quanta parte della medicina si è assunta – sono cose importanti da rintracciare e inoltrare a un dispensario durante la propria prossima visita. La chiave è trovare il dosaggio più basso nei rapporti appropriati che creano l’effetto desiderato nel proprio corpo.

Gli effetti collaterali della chemioterapia hanno un impatto enorme sulla vita di tutti i giorni. La cannabis può aiutare a gestire i sintomi derivanti sia dal corpo che dalla mente e, in alcuni casi, può agire come misura preventiva contro ulteriori danni.

Ecco alcuni degli effetti collaterali più comuni della chemioterapia e del modo in cui la cannabis interagisce con ciascuno di essi (Si noti che ogni tipo di chemio ha i suoi effetti collaterali particolari e alcuni soggetti sono più sensibili a questi trattamenti farmacologici rispetto ad altri.):

Fatica

I trattamenti contro il cancro possono lasciare il soggetto spossato o sovrastimolato. L’inalazione di piccole quantità di fiori sativa edificanti o l’uso di una preparazione sublinguale a basso dosaggio (2,5 – 5 mg THC) a base di sativa (sciolto sotto la lingua) può sollevare l’umore senza essere troppo sedativo.

Insonnia

L’insonnia è un sintomo comune della chemioterapia. Se si hanno problemi ad addormentarsi, l’inalazione di fiori di indica può essere utile. Se si hanno problemi ad addormentarsi, l’uso di un commestibile indica manterrà tranquilli durante la notte. Si ricordi che, se ci si sente un po’ “sballati” al mattino, si dovrebbe abbassare il volume del commestibile. In entrambi i casi, se c’è ansia intorno al sonno o infiammazione con dolore, un rapporto 1: 1 di CBD e THC può essere più appropriato.

Infezioni e problemi del sistema immunitario

È importante notare che sebbene non ci siano mai stati incidenti mortali dovuti all’uso di cannabis da soli, ci sono rischi significativi nell’uso di prodotti non testati, in particolare dei fiori secchi, se si dispone di un sistema immunitario compromesso. I prodotti non testati possono contenere muffe, funghi o muffe che potrebbero irritare lievemente qualcuno con un sistema immunitario resistente ma possono ammalare o addirittura uccidere qualcuno con un sistema immunitario compromesso. Al giorno d’oggi molti stati richiedono test, ma se lo stato in cui vivi non lo è, chiedi alle aziende di cui desideri utilizzare i prodotti se testano e chiedono di vedere i rapporti.

Nausea e vomito

L’uso del THC in un formato commestibile o fumabile durante la chemio può aiutare a rinunciare all’uso di farmaci anti-nausea dopo il primo giorno di trattamento. Può essere un grande miglioramento, poiché gli antiemetici vietati per curare la nausea hanno effetti collaterali costipanti che, per un malato di cancro al colon, possono essere mortali. È importante notare che sebbene i rapporti del CBD aiutino con la nausea, possono anche agire come anoressici, il che è problematico se si hanno già problemi con il cibarsi. Mangiare zenzero candito aiuta anche con la nausea.

Diminuzione dell’appetito

Fumare o mangiare piccole quantità di THC aiuta a stimolare l’appetito. Per i pazienti particolarmente sensibili al THC, si consiglia spesso di provare il THCA cannabinoide non euforico. Se si ha bisogno di CBD nel proprio regime durante i pasti, si provi un rapporto 1: 1 da CBD a THC in un formato commestibile o fumabile perché l’introduzione del THC può aiutare a contrastare le proprietà di riduzione dell’appetito del CBD. E’ sempre utile dare qualche consiglio che non sia strettamente legato alla cannabis su questo aspetto problematico. Un libro interessante sul tema, cioè riguardante l’utilizzo di CBD nel periodo di trattamento, si intitola “The Cancer-Fighting Kitchen” di Rebecca Katz. Questo libro affronta le sfide nutrizionali del trattamento e offre ottime ricette per affrontare una serie di sintomi e indurre nuovamente ad alimentarsi.

Nausea anticipatoria e ansia

La sera prima o il giorno della chemioterapia possono causare ansia e nausea anticipatoria. Rapporti più elevati di CBD come il CBD 18:1 al THC in un commestibile o in una tintura possono aiutare a ridurre i nervosismi e la nausea mantenendo la testa libera.

Costipazione causata dall’uso di oppiacei e sottrazione di oppiacei

Un’altra sfida durante il trattamento è l’uso di oppioidi. Ci sono delle volte in cui vi è bisogno per la gestione del dolore, come quando nel caso della esperienza raccontata in questo testo è stato sezionato il colon e il tumore è stato rimosso, o per l’intenso disagio che si prova in caso di neuropatia. Ma gli effetti costipanti sono impegnativi, così come i sintomi di astinenza che si provano quando ci si sveglia dopo due settimane di utilizzo di oppioidi dopo l’intervento chirurgico. L’uso del THC aiuta a ridurre l’uso di oppiacei amplificando gli effetti analgesici di Norco, uno deifarmaci che si adottano in questi casi, senza creare pericolo. Ha anche attenuato gli effetti dell’astinenza: irrequietezza, dolore e insonnia sono scomparsi una volta che si aggiunge cannabis al mix. Un altro ottimo strumento per evitare la costipazione è qualcosa che si puoi fare.

Si attenuano gli effetti dell’astinenza: irrequietezza, dolore e insonnia sono scomparsi una volta che si inizia ad aggiungere cannabis al mix. Un altro ottimo strumento per evitare la costipazione è qualcosa che si può fare a casa chiamato “power pudding”. È un rimedio casalingo che coinvolge prugne e crusca e si possono trovare molte ricette online.

Problemi di bocca, lingua e gola

La chemioterapia prende di mira le cellule che si dividono rapidamente nel corpo e non discernere quali siano cancerose o meno. Questo è il motivo per cui alcuni di noi hanno disturbi intestinali e diarrea o provano fastidio alla bocca, alla lingua e alla gola quando ricevono un trattamento chemioterapico. La cannabis è ottima per alleviare il dolore, eliminare l’infiammazione e aiutare nel processo di guarigione. Le tinture ricche di CBD sono particolarmente utili. Tuttavia, se si verificano irritazioni alla bocca, non sarebbe una buona idea usare una tintura a base di alcol, poiché irrita ulteriormente le mucose.

Neuropatia periferica indotta da chemioterapia (CIPN)

I sali di platino – inclusi oxaliplatino e cisplatino – usati in chemioterapia, insieme ad altri agenti chemioterapici, sono noti per causare neuropatia nei pazienti. La neuropatia è debolezza e dolore che si prova, di solito nelle mani e nei piedi, grazie al danno ai nervi periferici. Alcune persone lo sentono il primo ciclo di chemioterapia, altri più avanti nel trattamento e lo sentiamo tutti a intensità diverse e hanno tempi di recupero diversi. C’è chi ha sette anni di chemioterapia alle spalle ed ancora soffre di neuropatia. Uno studio del 2014 ha scoperto che il CBD previene il dolore neuropatico e la sensibilità termica, senza influire negativamente sulla funzione del sistema nervoso o sull’efficacia del trattamento chemioterapico. Presi prima, durante e dopo il trattamento, i pazienti hanno riferito di non avere la neuropatia, sperimentandola in misura minore e rimbalzando molto più velocemente con meno dolore residuo e intorpidimento.

Cambiamenti della pelle

La chemioterapia può causare secchezza e infiammazione della pelle dalle radiazioni. Fortunatamente, la pelle ama la cannabis. Gli argomenti sono completamente non euforici, il che li rende un ottimo mediatore da utilizzare in qualsiasi momento e ideale per coloro che hanno bisogno di alleviare i sintomi senza effetti euforici. Spesso, si suggerisce a un paziente di usare la stessa tintura ad alto contenuto di CBD che si sta assumendo per l’ansia o il dolore e applicarlo come topico per l’irritazione da radiazioni. Il CBD abbatte l’infiammazione e il THC aiuta a mitigare il dolore e, collettivamente, aiutano la pelle a guarire molto più velocemente. Un sugo d’attualità con un rapporto 1: 1 di CBD e THC curerà la pelle secca e infiammata con grandi effetti emollienti.

Dopo la chemio, molti pazienti potrebbero riscontrare ancora effetti collaterali come ansia, dolore residuo e depressione. La guarigione dalla chemioterapia è un lungo processo. Le conoscenze sulla cannabis acquisite attraverso il trattamento possono anche aiutare ad affrontare questa fase nella gestione dei sintomi. Inoltre, sii gentile con te stesso. Come sopravvissuti, dobbiamo adottare un approccio riparativo alla guarigione e imparare come essere noi stessi in un modo completamente nuovo.

Cinque modi per calmarsi con la cannabis

Per coloro che hanno difficoltà a trovare la calma di recente, ecco alcuni modi in cui la cannabis può aiutare.

Non si può negare che questi sono tempi estremamente stressanti. La cannabis, grazie alla sua capacità di aiutarci a raggiungere un equilibrio nel ripristino dell’omeostasi in tutto il nostro corpo, può essere un ottimo strumento per calmare tutti i nervi che tutti noi stiamo vivendo collettivamente proprio ora. Questo perché il fiore più favorito del mondo ha dimostrato di attenuare le reazioni ansiose riducendo il rilascio dell’ormone dello stress cortisolo.

Se si sta cercando alcune idee su come mescolare rilassamento e cannabis, si provino alcuni di questi metodi e si veda se funzionano.

Fare un bagno alla cannabis

Un bagno a base di cannabis può far parte della propria routine quotidiana se si ha il tempo di immergersi o si può tenere una scorta pronta per una giornata particolarmente dura quando si ha bisogno che la tensione si sciolga. Con questi metodi di utilizzo topici, non ci sarà una sensazione psicoattiva o “alta”.

Le persone nel tempo hanno ingerito cannabis, usato tinture di cannabis o fumato come fiore o hashish, ma solo nell’ultimo decennio l’esperienza del bagno ha raggiunto queste nuove altezze. Generalmente è descritto come un gran momento vitale.

Disegni in un libro da colorare a tema cannabis

I libri da colorare per adulti sono in circolazione da diversi decenni, diventando più popolari negli ultimi anni mentre le persone cercano modi per distendersi e decomprimersi dalle loro vite bagnate dallo schermo. Secondo gli esperti, la colorazione attiva diverse aree dei nostri due emisferi cerebrali, il che ha un effetto di riduzione dello stress. La psicologa Gloria MartínezAyala racconta all’Huffington Post, colorando «esalta la nostra immaginazione e ci riporta alla nostra infanzia, un periodo in cui sicuramente abbiamo avuto molto meno stress». Cos’altro aiuta a ridurre lo stress? Sì, proprio la cannabis.

Combinare cannabis e meditazione

Esistono molti tipi diversi di meditazione e la scelta di un metodo di consumo dipende davvero dal tipo di esperienza che si vorrebbe avere. In generale, il fumo o lo svapo sono probabilmente i migliori perché gli effetti si manifesteranno più rapidamente che con i commestibili, sebbene una sostanza commestibile a basse dosi potrebbe essere una buona opzione per pratiche più lunghe che potrebbero includere anche lo yoga insieme alla meditazione o alla guarigione del suono.

Alcuni commestibili in microdosi

Uno strumento particolarmente efficace per mantenere la calma sono i commestibili di cannabis. Le offerte a basso dosaggio possono inserire un po’di piacevolezza in un giorno altrimenti triste. Con solo un pugno di positivi, i commestibili di microdose sono perfetti per superare questi tempi spaventosi.

Provare il Ganja Yoga

Lo yoga amico della cannabis era una volta una nicchia della California, poiché le prime leggi sulla marijuana medica dello Stato hanno contribuito a generare una proliferazione di eventi che hanno unito l’erba con un’antica tradizione indù. Ora, mentre gli atteggiamenti nei confronti del consumo di cannabis continuano a cambiare, l’high yoga si è fatto strada anche nella costa orientale.

Nonostante la sua crescente popolarità, l’ascesa di 420 classi amichevoli ha suscitato un certo dibattito all’interno della comunità yoga. Il consumo di cannabis aiuta la pratica dello yoga o la ostacola? Il THC intossica o intensifica l’esperienza? Il THCostacolerebbe la ricerca della “chiarezza e purezza della mente”?

