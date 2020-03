La Grande Mela in lockdown, La Mecca e Medina chiuse, esattamente come i luoghi santi simbolo della cristianità, a partire da San Pietro, coprifuoco in sempre più Paesi di mano in mano che le ore passano, 2,6 miliardi di persone che si stima costrette a tapparsi in casa. Nulla di previsto, il mondo intero colto di sorpresa, ammutolito, disarmato. Il più immaginifico scrittore di fantascienza non sarebbe riuscito arrivare credibilmente a proiettare uno scenario di questo tipo. Il coronavirus COVID-19 lo ha concretizzato in poche settimane.

L’effetto è poderoso, raggelante. Serve andare oltre la cronaca: come sarà il mondo del post – COVID-19? Il sistema mediatico americano in particolare, nelle ultime settimane, è stato particolarmente provvido in analisi e commenti sul dopo COVID-19, quasi unanimemente sostenendo che lo scossone che il virus sta dando al pianeta è talmente drammatico che nulla sarà più come prima. C’è chi ha parlato di ‘era glaciale’, chi, con toni più sommessi, ha provato trarre le conclusioni di quanto sta accadendo nelle stanze dei bottoni dislocate nei diversi punti del pianeta e ha ipotizzato uno sconvolgimento degli equilibri mondiali, con gli Stati Uniti in declino e la Cina in sorprendente crescita nella sua leadership mondiale, scombinamento delle carte in Medio Oriente, e un’Europa al bivio tra l’autodissolvimento e la possibilità di afferrare finalmente il posto che gli spetterebbe al tavolo dei grandi.

E a margine di tutto ciò, appare ancora più chiaro il ruolo che servirebbe fosse finalmente riservato a quelli che vengono definiti i futures studies, o, detto più familiarmente, la futurologia. Il perché è molto semplice, lo troviamo ottimamente riassunto in una frase di Alvin Toffler, uno dei più grandi futurologi del ‘900, il quale sosteneva: «la generale accelerazione della vita ci costringe ad allungare il nostro orizzonte del tempo, se non vogliamo correre il rischio di essere colti di sorpresa e travolti dagli avvenimenti. Quanto più rapidamente muta l’ambiente, tanto più è necessaria una previsione del futuro».

Secondo Ross Feingold, uno degli analisti più attenti della politica e dell’economia in USA e in Asia -Cina in particolare- il mondo riprenderà a muoversi esattamente come prima. E ce lo dice senza rinunciare a un pizzico di sussiego: “È di moda per gli osservatori fare dichiarazioni come ‘questo evento cambia la vita come la conosciamo’ nel mezzo di una crisi come COVID-19”. Più probabilmente la società tornerà alle sue vecchie ‘abitudini’.

L’analisi di Ross è particolarmente interessante perché lui non è tanto uomo di think tank istituzionali, quanto piuttosto un ‘cervello’ abituato a ragionare ‘con’ e ‘per’ il sistema economico e finanziario, che in questa fase storica è molto più importante del potere politico.

Ross, stanno uscendo report, frammenti di report, ma di fatto pare che nessuno, ma proprio nessuno, avesse previsto una cosa come quella che oggi è cronaca. Davvero questo o comunque qualcosa di simile gli studiosi del futures studies non lo avevano previsto?

In effetti, le parti interessate erano consapevoli della possibilità di questo evento. Che si tratti di virus precedentemente sconosciuti o già noti, era già noto che può diffondersi rapidamente in base all’esperienza degli ultimi anni con SARS, H1N1, MERS ed ebola. Ciò si aggiunge alla stagione influenzale annuale che causa così tanti decessi in tutto il mondo. Un documento accademico pubblicato nel 2007 ha avvertito che “La presenza di un grande serbatoio di virus simili a SARS-CoV nei pipistrelli a ferro di cavallo, insieme alla cultura del consumo di mammiferi esotici nella Cina meridionale, è una bomba a tempo. La possibilità di riemergere della SARS e altri nuovi virus da animali o laboratori e quindi la necessità di preparazione non dovrebbe essere ignorata. ” Poco prima che l’amministrazione Trump entrasse in carica nel 2017, l’amministrazione Obama uscente ha organizzato un esercizio congiunto su questo argomento in modo che i funzionari entranti sapessero che una crisi di epidemia di virus era una possibilità reale. Quindi, almeno negli Stati Uniti, il governo (compresi la salute, i militari e l’intelligence), l’industria e gli studiosi ne erano tutti consapevoli. Anche l’Organizzazione mondiale della sanità è ben consapevole, avendo affrontato focolai come l’ebola. Sfortunatamente, i governi nazionali e le organizzazioni multilaterali soffrono di problemi terribili, tra cui interferenze politiche, troppa burocrazia e inefficienza, e mancanza di finanziamenti per le emergenze.

Gli studiosi del futures studies negli Stati Uniti collaborano con l’intelligence del Paese?

Nell’era del secondo dopoguerra (cioè la guerra fredda), la comunità dell’intelligence americana ha avuto una collaborazione continua con studiosi di studi sui futures, che è simile alla collaborazione della comunità dell’intelligence con l’industria tecnologica che ha portato a molte innovazioni utilizzate nell’elettronica di consumo prodotti o Internet oggi. Tuttavia, il cinismo nei confronti del governo iniziato durante l’era della guerra del Vietnam e la realtà che negli Stati Uniti un numero maggiore di studiosi sono progressisti nella loro politica e che difficilmente vogliono lavorare con agenzie di intelligence o militari, ha posto alcuni limiti a questo livello di cooperazione negli ultimi decenni. In effetti, nella misura in cui gli studi sui futures includono questioni come i cambiamenti climatici, la protezione delle specie in via di estinzione e altre questioni multilaterali per le quali il consenso in Europa è maggiore del consenso negli Stati Uniti, è più probabile che gli studiosi sui futures collaborino istituzioni accademiche al di fuori degli Stati Uniti o con organizzazioni multilaterali.

E in Cina?

La Cina è radicalmente diversa perché può utilizzare un “intero governo: approccio. Le università, gli istituti di ricerca specializzati e, con poche eccezioni, i “think tank” non sono indipendenti e devono seguire gli ordini del governo e delle organizzazioni di partito, che forniscono anche la maggior parte dei finanziamenti. Le aree di ricerca e i finanziamenti sono decisi ai fini degli obiettivi economici, di sicurezza nazionale e politici della Cina. Programmi come i “1.000 talenti” aiutano a importare talenti aggiuntivi e sappiamo da casi recenti che hanno coinvolto studiosi negli Stati Uniti che non hanno rispettato i requisiti di segnalazione per le loro relazioni con la Cina che questi programmi hanno molto successo. Allo stesso modo, nel mondo aziendale cinese, anche le società private devono cooperare con il governo quando il governo lo richiede. Ciò ovviamente ha generato polemiche su Huawei e ZTE tra le altre società tecnologiche che potrebbero avere una capacità di ricerca interna che è rilevante per studi futuri e la cui ricerca è probabilmente condivisa con il governo cinese.

Non credi che questa crisi evidenzi la necessità di implementare, e, direi più ancora, diffondere nelle opinioni pubbliche i futures studies?

Certamente la crisi evidenzia l’importanza per il pubblico di comprendere meglio gli studi futuri. Le sfide includono se è più appropriato per gli studiosi finanziati dal governo assumere questo ruolo o, se è meglio lasciarlo a studiosi indipendenti; uno dei due è soggetto a critiche a causa della fonte del suo finanziamento. L’altra ovvia sfida è il livello di credibilità che questi studiosi avrebbero con il pubblico, dato che viviamo in un’era di notizie false e campagne di informazione informativa da parte di governi e altri attori che desiderano interrompere la politica interna o le economie dei loro concorrenti e nemici.

E non è vero che questa crisi evidenzia anche la necessità che l’uomo di oggi abbia più capacità di riflessione e analisi sui futuri che ci attendono? ma anche più spazi e strumenti per questa riflessione?

È sicuramente necessario fornire più strumenti per l’analisi delle tendenze future. Tuttavia, le fonti di finanziamento se i donatori pubblici o privati ​​sono limitate. Ma forse ancora più importante, vediamo negli ultimi anni che un grande cambiamento può essere improvviso e le crisi devono essere risolte immediatamente non in futuro. Alcuni esempi includono la Brexit e l’elezione del presidente Trump. Il voto britannico a favore della Brexit fu inaspettato e il governo britannico lottò per tre anni per attuare un aggressivo accordo di uscita. Allo stesso modo, l’elezione del presidente Trump è stata generalmente inaspettata e ha richiesto a governi, società e organizzazioni multilaterali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione mondiale del commercio di preparare immediatamente strategie per affrontare un governo degli Stati Uniti con politiche drammaticamente diverse rispetto al suo predecessore l’amministrazione Obama o politiche che Hilary Clinton avrebbe attuato se avesse vinto le elezioni. Le recenti crisi degli ultimi vent’anni, sia che gli attacchi terroristici dell’11 settembre e le successive guerre al terrore, le crisi sanitarie come l’epidemia di SARS, MERS, Ebola e COVID-19, o la crisi dell’immigrazione in Europa non abbiano permesso ai governi o agli studiosi il lusso di passare il tempo pensare al futuro e invece richiedere una risposta immediata.

Diamo uno sguardo agli osservatori americani. Alcuni hanno detto che COVID-19 è ben di più che una recessione, in termini economici, è di fatto più simile all’avvio di una ‘era glaciale’, e questo sia in termini economici che politici e sociali. Secondo te è così?

È popolare per gli osservatori fare dichiarazioni come “questo evento cambia la vita come la conosciamo” nel mezzo di una crisi come COVID-19. In effetti, la scienza e la medicina seguono il loro solito corso (che può essere rapido) e potrebbero essere disponibili vaccini e / o trattamenti, e la società potrebbe generalmente tornare alle sue abitudini precedenti senza apportare grandi cambiamenti. I cambiamenti a lungo termine dalla SARS a come viviamo le nostre vite in Asia, sia che si tratti di affari, viaggi o altre aree della nostra vita, erano estremamente limitati. I controlli di temperatura negli aeroporti in Asia e la diffusa disponibilità di disinfettante per le mani in luoghi pubblici come edifici per uffici erano comuni per un po ‘, ma non permanenti nella maggior parte dei luoghi. Quindi vediamo che le persone ritornano rapidamente alle loro vecchie abitudini. La resistenza ai cambiamenti permanenti sarà forte anche dopo aver risolto il peggio della crisi COVID-19.

Non sono pochi coloro che in questa immensa tragedia ci vedono una grande opportunità per rimodulare gli equilibri mondiali in una forma più sostenibile, affermando che le decisioni prese da persone e governi nelle prossime settimane probabilmente daranno forma al mondo per gli anni a venire. Tu cosa ne pensi? Credi davvero che nelle prossime settimane si definirà un nuovo ordine mondiale? Ne saranno capaci i governi?

È improbabile che nelle settimane e nei mesi a venire vengano prese decisioni che cambiano notevolmente gli equilibri mondiali in una forma più sostenibile. Le istituzioni multilaterali sono deboli se l’Unione europea, le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Organizzazione mondiale del commercio o altri. Le relazioni bilaterali tra le maggiori potenze mondiali sono anche povere in alcuni casi. Altre crisi sono in corso o potrebbero ricominciare, come l’immigrazione dal Medio Oriente e dal Nord Africa verso l’Europa. Anche senza la crisi del virus, quest’anno gli Stati Uniti sono impegnati con le elezioni presidenziali e congressuali, rendendo improbabile che l’amministrazione Trump si impegnerebbe in tali iniziative per plasmare il mondo per gli anni a venire. Se Trump viene rieletto, continuerà a perseguire le sue prime politiche americane, il che renderà più difficili la negoziazione di accordi multilaterali su questioni di sostenibilità, dato il parere dell’amministrazione Trump che tali accordi tendono ad essere ingiusti con gli Stati Uniti. Anche i governi dei maggiori produttori o inquinatori di petrocarboni si sono ripetutamente dimostrati riluttanti a apportare cambiamenti significativi alla loro produzione o consumo se il costo per le loro economie è troppo elevato.

Credi che questa crisi porterà la politica, ma prima ancora le opinioni pubbliche, a ridimensionare il ‘mito’ dello sviluppo economico a favore di una più saggia gestione del pianeta?

Sulla base dell’esperienza recente, la probabilità è bassa che nella maggior parte del mondo questa crisi porti la politica e, prima di quella opinione pubblica, a ridimensionare il “mito” dello sviluppo economico a favore di una più saggia gestione del pianeta. L’Europa occidentale e il Canada sono stati leader nella sostenibilità anche a costo della loro crescita economica. Tuttavia, altre parti del mondo non condividono le stesse opinioni. L’Australia è un buon esempio, in cui negli ultimi anni gli elettori hanno ripetutamente eletto governi conservatori, incluso l’attuale governo guidato da un primo ministro le cui opinioni sui compromessi tra regolamentazione ambientale e crescita economica sono coerenti con l’amministrazione Trump negli Stati Uniti . Per la Cina e l’India, gli attuali leader hanno anche mostrato poco desiderio di accettare una crescita economica inferiore come costo accettabile per una maggiore regolamentazione delle attività che danneggiano l’ambiente.

Agli occhi di molti in America come in Europa, la Cina non solo ha dimostrato una grandissima intelligenza e uguale forza nel vincere la guerra contro il virus, ma ha anche dimostrato, contro ogni previsione, di saper trasformare il COVID-19 in una grandissima opportunità per imporsi come leader mondiale positivo, responsabile, solidale, capace di sorreggere i Paesi in difficoltà a uscire dalla crisi.

Ora che sono passati diversi mesi dalla crisi con la situazione che sembra migliorare in Cina, ma mentre sta peggiorando in altre parti del mondo, la Cina sta cercando di svolgere il ruolo di donatore di aiuti e consulenza. Il governo cinese e i media di proprietà statale si stanno impegnando molto negli ultimi giorni. Certamente i governi, gli ospedali e le persone nazionali e locali che ricevono aiuti in Europa o in altre parti del mondo saranno grati e accetteranno l’aiuto. Tuttavia, questi sforzi non cambiano la realtà che inizialmente il virus si è diffuso in Cina, che il governo cinese era riluttante a condividere informazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità e altri paesi e che il governo e i media cinesi stanno ora emettendo dichiarazioni che accusano gli Stati Uniti Stati di portare il virus in Cina, che l’Italia era dove il virus ha avuto inizio, o altre teorie non dimostrate sulle origini del virus. La Cina può vincere questa battaglia di pubbliche relazioni? Gli Stati Uniti combatteranno duramente e avranno molti in tutto il mondo che sono d’accordo con esso e continueranno a criticare il governo cinese per come ha gestito la situazione del virus. Molto probabilmente, il risultato sarà che i critici di tutto il mondo continueranno a parlare delle stesse preoccupazioni per la Cina che esistevano prima del virus, compresi i diritti umani, la mancanza di libertà religiosa e dei media, la situazione nello Xinjiang, a Hong Kong e altri problemi. Il virus diventerà un altro problema che genera opinioni negative a lungo termine sulla Cina. Tuttavia, molti governi e aziende continueranno a voler impegnarsi o fare affari con la Cina anche in paesi in cui ci sono molti critici su tali connessioni.

Gli Stati Uniti di Trump ci appaiono impreparati, confusionari, sostanzialmente incapaci di affrontare il problema, stanno dimostrando le loro debolezze, prima tra tutte quella del loro sistema sanitario (peggiore della media europea). Credi che il COVID-19 certifichi il tramonto della leadership mondiale degli USA?

Gli Stati Uniti, sia a livello federale che a livello di governo locale, hanno faticato a far fronte allo scoppio del virus in un rapido aumento del numero di casi. A questo proposito, gli Stati Uniti non sono unici tra i paesi del mondo. Pochi paesi hanno agito rapidamente per impedire la diffusione del virus anche dopo che era chiaro quanto fosse grande l’epidemia in Cina durante l’ultima settimana di gennaio. Almeno negli ultimi giorni, mentre entriamo nell’ultima settimana di marzo, sebbene il numero di casi negli Stati Uniti continui ad aumentare rapidamente, le misure adottate dai governi federale e locale sembrano essere meglio coordinate. Per ora, sembra che le autorità sappiano sempre più cosa devono fare, ma il problema rimane il finanziamento e l’allocazione delle risorse. Nel tempo, e dopo che la situazione migliorerà, è molto probabile che quegli americani che supportano con entusiasmo il presidente Trump continueranno a vedere le sue azioni favorevolmente e vedranno le critiche come parte della cospirazione tra i media e i funzionari del governo che sono anti-Trump . Il dottor Anthony S. Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, che è stato prominente nei media per discutere gli sforzi di prevenzione dei virus, è visto da alcuni commentatori dei media come un critico del presidente Trump. Tuttavia, il dottor Fauci è stato anche complice del presidente Trump; ha recentemente affermato in televisione “Non riesco a immaginare che in nessuna circostanza nessuno possa fare di più”. Gli elettori che votano democratici disapproveranno per lo più il modo in cui il presidente Trump ha gestito la situazione. Nel mezzo ci saranno gli elettori swing, che includono alcuni che hanno votato per Obama nel 2008 e 2012, ma sono passati a Trump nel 2016, e alcuni repubblicani che sono passati ai democratici alle elezioni intermedie del 2018 perché sono venuti a non gradire Trump. Naturalmente, per le elezioni presidenziali del 2020, il vincitore sarà determinato dal modo in cui gli elettori voteranno nel piccolo numero di Stati swing nel sistema del “collegio elettorale”. La cosa chiave qui è tenere presente che molti americani vedranno favorevolmente la gestione della situazione da parte del presidente Trump. Resta da vedere se è del 45% o del 55% perché i sondaggi fluttueranno durante questo periodo di volatilità, ma anche se è il limite inferiore dell’intervallo, è ancora un numero straordinariamente elevato di persone. Allo stesso modo, resta da vedere se la situazione del virus si tradurrà in una visione globale secondo cui gli Stati Uniti hanno perso il loro ruolo di leader. Molti governi saranno criticati dai loro cittadini, ma è improbabile che gli sforzi della Cina di presentare il suo sistema di governance come una migliore alternativa anche se la Cina sia in grado di ottenere risultati commerciali più favorevoli o altri risultati politici per se stessa. Se Trump perde le elezioni statunitensi, potrebbe esserci anche una visione globale più positiva nei confronti degli Stati Uniti, proprio come quando Obama fu eletto e succedette a George W. Bush. Se Trump vince, ciò significa che gli elettori negli Stati Uniti approvano la sua leadership e le sue politiche, indipendentemente dall’opinione globale.

In ultimo, quella che si dice una domanda aperta. ‘Il mondo non sarà più come prima’, dicono più o meno tutti. Ok, ma come sarà?

In società come la Cina con un alto grado di controllo governativo sulla vita dei cittadini, l’uso di app, big data e altre tecnologie continuerà a essere utilizzato per monitorare o limitare i movimenti dei portatori di malattie durante un’epidemia. Anche altri paesi potrebbero seguire questo modello anche se, se fatto in Europa, richiederà anche protocolli per proteggere la privacy dei dati. Affinché questi sforzi abbiano successo in Cina su base permanente, anche l’accesso all’assistenza sanitaria dovrà essere migliorato. I controlli moderati negli aeroporti potrebbero diventare più comuni in tutto il mondo per un lungo periodo, o forse anche permanenti. I controlli della temperatura in altri luoghi pubblici come edifici per uffici e scuole potrebbero continuare a lungo ma potrebbero non diventare permanenti e verranno rimossi una volta che la situazione non richiede più controlli della temperatura. Per software e hardware, i nuovi prodotti o gli aggiornamenti ai prodotti esistenti verranno ritardati. Un esempio recente è che Google ha rinviato un aggiornamento al suo browser Chrome. Ciò potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra vita a casa o al lavoro, in particolare con il lavoro temporaneamente svolto da casa per molti lavoratori. Una domanda interessante è: cosa succederà all’Organizzazione mondiale della sanità. La Cina ha sviluppato molta influenza nell’OMS e vi è la legittima preoccupazione che l’OMS non si sia mossa abbastanza rapidamente per agire in gennaio e febbraio, forse perché l’OMS non voleva far arrabbiare la Cina. Ciò potrebbe indurre gli Stati Uniti a organizzare una piattaforma di scambio di informazioni sulla salute globale alternativa. Indipendentemente da ciò, è più facile essere pessimisti sul fatto che eventuali cambiamenti significativi saranno permanenti, semplicemente perché dopo tutti i recenti focolai di virus nell’uomo o la fornitura di cibo, ci sono alcuni esempi di tali cambiamenti nel modo in cui produciamo merci, come viaggiamo, i nostri comportamentale nelle pulci pubbliche

