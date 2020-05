Sappiamo che la pandemia avrà un grave impatto sull’economia: una diminuzione del prodotto interno lordo, un aumento della disoccupazione, un deficit pubblico maggiore, un debito in crescita, la chiusura di alcune società. In altre parole, milioni di persone soffriranno per pagare le bollette, rinunciare alle vacanze e stringere la cinghia; le nonne non saranno in grado di pagare per gli operatori sanitari o le case di cura, i genitori non saranno in grado di dare ai propri figli l’educazione che desiderano. Gli economisti stanno calcolando quanto durerà la recessione e quanti mesi o anni passeranno prima che tutto ritorni come prima.

Ma nulla dovrebbe tornare ad essere come prima. Se tutto ritorna come prima, ci sarà un’altra pandemia, o il Polo Nord e il Polo Sud si scioglieranno e la plastica riempirà di merda gli oceani, o gli incendi boschivi bruceranno le nostre foreste mediterranee.

Scienza e scienziati ci hanno avvertito che il sistema economico deve cambiare. Non è una questione di gusti, preferenze o ideologie: è l’unico modo per evitare la minaccia di estinzione della specie o, almeno, per evitare grandi sofferenze alla generazione dei nostri figli e nipoti. L’economia non dovrebbe tornare essere quella di prima.

In primo luogo, ci deve essere un grande cambiamento di priorità.

La NATO vuole che nel 2024 i Paesi europei spendano il 2% del loro PIL in spese militari. Attualmente, la spesa militare rappresenta l’1,22% del PIL in Italia e lo 0,92% in Spagna. Perché vogliamo più navi da guerra e più missili?

Non è forse chiaro che con il costo di un jet da combattimento puoi comprare molte attrezzature mediche? L’Unione europea non ha forse pubblicato un documento nel 2016, avvertendo che le principali minacce per i cittadini potrebbero derivare dalle pandemie e raccomandando ai Paesi membri di prepararsi ad affrontarli?

Potrebbe essere che i governi acquistino carri armati unicamente per soddisfare l’ambizione degli azionisti delle società produttrici di armi, in cambio di commissioni succulente? (Domanda retorica: conosciamo tutti la risposta).

Il primo grande cambiamento deve essere, quindi, liberare le istituzioni dalla corruzione: governi, parlamenti, alti funzionari, giudici, magistrati e … monarchie!

Ma il cambiamento dovrebbe andare molto più in profondità e influenzare l’intero sistema economico. Il pianeta non può sostenere così tanta mobilità di merci e passeggeri, né così tanta industria inquinante, né così tanti milioni di barili di combustibili fossili bruciati ogni giorno.

Cosa significa cambiare il sistema economico?

Lascia che ti faccia un esempio di cui abbiamo discusso di recente nel mio Paese.

In Catalogna celebriamo in modo molto speciale il giorno del nostro santo patrono, ‘Sant Jordi’, il 23 aprile.

È tradizione che in questo giorno gli uomini regalino rose alle loro mogli, padri alle figlie, colleghi ai colleghi. Ed è anche tradizionale regalarsi libri.

In un normale ‘Sant Jordi’, vengono venduti più di sette milioni di rose e un milione e mezzo di libri. Fiorai e librerie allestiscono bancarelle per le strade e i cittadini passeggiano tra novità editoriali e rose rosse, in tutte le città e paesi del Paese. Lasciami dire modestamente che è la festa più bella del mondo.

Naturalmente, il 23 aprile di quest’anno siamo rimasti confinati: siamo rimasti senza camminate, senza rose e senza libri. Per fioristi, editori e negozi di libri, è stato un duro colpo. Molti concittadini hanno deciso di acquistare il libro tramite Amazon. Ma molti altri hanno reagito, raccomandando che l’ordine venisse consegnato nelle solite librerie, anche quando il libro non poteva essere ritirato fino a dopo la quarantena. Non permettiamo ad Amazon di gettare nella miseria i protagonisti della nostra festa patronale!

Oggi migliaia di persone hanno capito che un modello di business come quello di Amazon(grandi centri logistici; commercio all’ingrosso; trasporto di merci in tutto il mondo; lavori precari e salari mediocri) minaccia il commercio di quartiere,l’economia di prossimità e persino la socializzazione dei cittadini.

È stata una scoperta importante.

Però, la reazione contro questo modello di business è durata solo un giorno. Non pare possa avere conseguenze, al di là dell’aneddoto del Festival del libro. La decisione che funziona per il 23 aprile non funziona per gli altri 364 giorni dell’anno? Mi chiedo: perché no?

Più in generale: osiamo sollevare seriamente una obiezione di coscienza alla globalizzazione? I governi oserebbero legiferare di conseguenza?

Oseremo rinunciare a viaggi turistici verso la fine del mondo? accontentandoci di scoprire gli splendidi paesaggi delle nostre regioni. Sapremo mettere in pausa la nostra vita? che implicaprodurre di meno e consumare di meno.

Capiremo che le risorse naturali sono scarse e che il loro sfruttamento deve essere razionale?Possiamo immaginare un’economia lenta?

Non mi pare che stiamo andando in questa direzione. La quarantena imposta per impedire la diffusione di Covid-19 è stata una meravigliosa opportunità per riflettere sul significato della vita che conduciamo. Ma lungi dal pensarci con calma, ci siamo impegnati più che mai a mantenere l’attività di prima attraverso il telelavoro e la videoconferenza. Cioè, continua come prima … in condizioni che richiedono maggiori sforzi.

Nel caso delle facoltà di economia, questo sforzo sarà servito a continuare a instillare negli studenti le idee di produttività, competitività e crescita economica … vale a dire, ripetere il pensiero accademico del 20° secolo e persino del 19°.

Non possiamo semplicemente alzare la testa e pensare all’umanità come una specie invasiva che distrugge tutto?

O ci fermiamo a pensarci, o l’homo sapiens sarà il campione dell’evoluzione … verso la sua stessa estinzione.

