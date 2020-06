Il ‘Piano Colao’ è composto da 120 schede di lavoro; sono le ‘protesi’ indispensabili e riparative per il rilancio dell’‘Italia 2020-2022’, secondo gli obiettivi e gli assi di rafforzamento (Digitalizzazione, innovazione, Rivoluzione verde, Parità di genere e inclusione).

Questa Italia bionica interpella tutte le forze utili per evitare ‘crisi di rigetto’ possibili.

Fra le forze utili e pronte ci sono le Imprese Sociali non profit e quindi ho usato un criterio di lettura funzionale per evidenziare, in filigrana, il loro ruolo.

E’ il Terzo settore delle 350.000 aziende non profit con un fatturato di circa 72 miliardi di euro che occupa circa 800.000 posizioni lavorative. Il 4,3% del PIL italiano.

L’approccio non è quello di ‘infilare’ da tutte le parti il non profit per giocare un ‘presenzialismo’ di attore economico, e neanche di considerarlo in funzione ‘salvifica’, ma di far parte del rilancio perché la profilatura della domanda, per prossimità territoriale, è ben chiara al Terzo settore.

Nello specifico ‘mitigare le conseguenze della crisi e il rafforzamento a medio termine del capitale, umano, naturale e sociale’ e sviluppare una componente delle politiche attive del lavoro.

Il tutto con una presa di fattibilità entro 12 mesi.

La prima scheda che analizzo è la 14.ii – RIQUALIFICAZIONE DISOCCUPATI/Cassa Integrazione Guadagni (CIG)’.

L’obiettivo è la riqualificazione della forza lavoro e dei disoccupati per il tramite di incentivi alle imprese, ai lavoratori, l’utilizzo di programmi formativi di qualità in un contesto con gap digitale.

Si propongono valide proposte ed azioni tradizionali di training, nonché di implementazione tramite specifici incentivi (elementi denominati ‘dettagli di implementazione’: campagna di comunicazione, riduzione cuneo fiscale, defiscalizzazione spese di formazione, incentivare lavoratori tramite reintroduzione condizionalità dei sussidi, struttura formazione a distanza e co-finanziamento acquisto di PC o tablets. Ed ancora massimizzare efficacia del programma tramite il roll-out rapido e strutturato di progetti ecc.).

In aggiunta propongo un’azione di intervento di imprenditorialità sociale per il tramite dello strumento del workers buy out (Dl.Lgs.112/17 art2, punto 4, lettere a, b e punto 5) e la creazione di newco IMPRESE SOCIALI non profit (quindi con distribuzione di utili con tetto – ’cap’ stabiliti) che salvano le imprese profit (prevalentemente micro-PMI) e dove i dipendenti, purtroppo disoccupati a fronte di possibili ed acute crisi delle imprese stesse, diventano proprietari della newco con la motivazione tipica di chi gestisce un’ attività di cui è parzialmente proprietario.

Non si sta parlando di una cooperativa (si veda l’intervento della ‘Nuova Marcora’ con finanziamenti agevolati di circa 9,8 milioni di euro quasi esclusivamente per le cooperative), ma di una impresa sociale, come peraltro avevo già esplicitato nell’articolo ‘Covid-19: il Non Profit salva i disoccupati del Profit’.

Questa volta, però, aggiungo ulteriori considerazioni.

E’ tradizione e ormai consuetudine culturale, affermare che una delle modalità più efficaci di riqualificazione e di cambiamento trasformativo di ruolo, è il ‘learning by doig’, e quindi ‘imparare facendo’, nello specifico per esempio delle competenze digitali, assumerebbe una velocità di apprendimento superiore al tempo tradizionale.

Tutti noi in ‘COVIDera’ abbiamo imparato a gestire il digitale facendo di necessità virtù, e motivati anche dalla esigenza di funzionalità operativa.

Zoom, Teams, GoToMeeting, e tanti altri nomi che 3 mesi fa erano, per la maggior parte delle persone, quasi degli acronimi sconosciuti, ora fanno parte del linguaggio comune. Anche sul tram la signora di una certa età chiede all’amica, tramite smartphone, quale piattaforma usa e si danno appuntamento nel pomeriggio.

La scelta di riqualificarsi non è solo in senso verticale, e cioè con un miglioramento professionale di upgrading, ma anche di tipo orizzontale, perchè alcune professioni dovranno allargare la loro capacità adattiva, ed in alcuni casi dovranno imparare un altro ‘mestiere’, perché quello vecchio non c’è più. Quindi, Imprese che dovranno ‘cambiare pelle’ e la motivazione dei dipendenti che rischiano la disoccupazione, è sicuramente superiore rispetto a quella di una pacifica e statica azione di conversione di scelta di nuovi mercati per l’allargamento di portfolio di beni e servizi. In alcuni settori si ‘sono bruciati i ponti’, e, per esempio, le attività di servizio devono essere ridisegnate tramite mancanza di contatto ‘face to face’, relazione mediata tramite un video, la consuetudine lessicale del ‘da remoto’.

Perché è indispensabile fare iniezioni di liquidità e ricapitalizzare, ma è altrettanto importante gestire i denari sviluppando un effetto ‘leva’ incrementale. E quest’azione la gestiscono le persone!

Tutto questo in un contesto di ‘pandemia’ occupazionale annunciata. Gli strilli delle pagine dei giornali dicono: ‘rischio fino ad un milione di posti’, ‘ISTAT:già persi 385mila occupati’, ‘Allarme Confesercenti:700.000 posti a rischio’, ‘il Covid riacutizza i problemi dell’occupazione femminile’. Allarmismo? Non credo: realismo propositivo!

