Un nuovo Presidente si è insediato il 17 novembre in circostanze poco invidiabili in Perù. Francisco Sagasti è diventato il terzo Presidente del Paese sudamericano in una settimana dopo che il Presidente Martin Vizcarra è stato messo sotto accusa per ‘incapacità morale’ in quello che molti peruviani hanno visto come un colpo di stato del Congresso. Quindi il successore di Vizcarra, il Presidente del Congresso Manuel Merino, è stato rapidamente costretto a dimettersi dopo una furiosa protesta pubblica.

Secondo Gisselle Vila Benites, esperto dell’University of Melbourne e Anthony Bebbington Docente della Clark University, il nuovo Presidente Sagasti deve ora guidare una nazione scossa non solo verso le elezioni, previste per aprile 2021, ma anche verso una rinnovata fede nella democrazia. Non è un mandato senza precedenti per un leader peruviano. Esattamente 20 anni fa, i leader politici del Perù affrontarono – e alla fine fallirono – un test simile, dopo la caduta del dittatore Alberto Fujimori. E i loro fallimenti spiegano perché il Perù, nelle parole dello scienziato politico Alberto Vergara, ha scrutato l ‘’abisso’ dell’autoritarismo repressivo per sei giorni questo novembre – con i manifestanti che hanno subito violenze indiscriminate e mortali, persino rapimenti, torture, detenzioni illegali e abusi sessuali da parte di Polizia peruviana.

Durante il governo corrotto sostenuto dai militari di Fujimori tra il 1990 e il 2000, affermano Benites e Bebbington, le istituzioni democratiche del Perù furono smantellate e i suoi valori democratici sovvertiti. I dissidenti hanno affrontato morte, scomparsa e tortura. Il regime di Fujimori è crollato nel novembre 2000 a causa della frode elettorale e di una rivolta popolare di massa. Fujimori è stato rimosso dall’incarico dal Congresso e sostituito dal leader del Congresso Valentín Paniagua. In qualità di Presidente momentaneo, Paniagua aveva il mandato – come fa Sagasti oggi – di guidare una nazione profondamente segnata in una transizione democratica formale e aiutare la società a guarire. Nel 2001, Paniagua ha istituito una commissione per la verità e la riconciliazione per documentare le atrocità di Fujimori e ha creato una commissione costituzionale incaricata di identificare i cambiamenti strutturali necessari per salvaguardare la democrazia peruviana in futuro.

I successori di Paniagua non hanno considerato le sue iniziative. La commissione per la verità ha documentato meticolosamente i crimini di stato e nel 2009 Fujimori è stato condannato per violazioni di massa dei diritti umani. Ma i procedimenti giudiziari verso altri e il risarcimento per le vittime – in particolare le popolazioni povere, rurali e indigene – sono stati estremamente lenti e inadeguati.

I leader del Perù dopo Paniagua, sostengono i due esperti, hanno anche scartato le argomentazioni secondo cui il Perù necessitava di una nuova costituzione con maggiori tutele per la democrazia e lo stato di diritto. Invece, Alejandro Toledo, il primo Presidente democraticamente eletto dopo Fujimori, ha incanalato le richieste di riforma nel ‘Accordo nazionale’ del 2002.

Questo documento, sviluppato congiuntamente dal governo, dalla società civile e dai partiti politici, ha gettato le basi per la transizione democratica del Perù e ha stabilito una visione nazionale condivisa. Ma ha fatto poco per affrontare i problemi cronici del Perù. I controlli sociali, ambientali e di responsabilità sugli investimenti pubblici e privati ​​sono rimasti deboli. Così hanno fatto i tribunali peruviani, che sono vulnerabili a interessi speciali a causa di un processo di nomina giudiziario politicizzato e spesso corrotto. Le conseguenze della mancanza di riforme del Perù sono state drammaticamente rivelate negli ultimi anni nello scandalo di corruzione Lava Jato, in cui le società di costruzioni hanno corrotto i politici di tutta l’America Latina per ottenere grandi contratti governativi. Dal 2016, quattro presidenti peruviani e la stessa figlia di Fujimori sono stati implicati penalmente nello scandalo Lava Jato.

Vizcarra, la cui richiesta di impeachment ha scatenato l’attuale crisi politica del Perù, è diventata vicepresidente a causa di questo scandalo di lunga data. È salito al potere nel 2018 quando l’allora Presidente Pedro Pablo Kuczynski si è dimesso dopo accuse di corruzione. Ma quando i legislatori hanno estromesso il Presidente Vizcarra con le stesse accuse nel novembre 2020, ha causato un’immediata condanna pubblica. Secondo i due docenti, i manifestanti hanno ritenuto che l’interpretazione dei legislatori dell ‘‘incapacità morale’ – una clausola nella costituzione peruviana – fosse nel migliore dei casi dubbia. Nella peggiore delle ipotesi, temevano, fosse una cinica manipolazione da parte dei conservatori del Congresso prendere il governo del Perù. Quando il successore di Vizcarra, Merino, ha nominato il suo primo Ministro politico Antero Flores-Araoz – un alleato dell’estrema destra del Congresso – quei timori sembravano essere confermati. Circa 2,7 milioni di peruviani – quasi un decimo della popolazione – sono scesi in piazza. Merino si è dimesso dopo sei giorni, non essendo riuscito a ottenere il sostegno dei militari. Oggi, l’85% dei peruviani intervistati dal sondaggista Latinobarometro della Vanderbilt University concorda sul fatto che il Perù “è governato da una manciata di potenti gruppi a proprio vantaggio”.

Tuttavia, dicono Benites e Bebbington, l’economia del Perù è esplosa dal 2000, alimentata principalmente dall’estrazione di minerali, gas e colture come asparagi, uva e avocado. L’estrazione mineraria rappresenta circa il 60% delle esportazioni. Anche se queste attività si svolgono nelle zone rurali, la campagna del Perù rimane estremamente povera. Le persone nella Cajamarca, ricca di oro, hanno circa cinque volte più probabilità di vivere in povertà rispetto a quelle della metropolitana di Lima.

I peruviani che protestano contro i danni ambientali e l’interruzione dei mezzi di sussistenza causati dall’attività mineraria, sia legale che illegale, sono spesso vittime della violenza della polizia e delle forze di sicurezza. Per Bebbington e Benites, le proteste e le battaglie legali sull’estrazione mineraria in Perù hanno ottenuto poca risposta politica. La supervisione delle operazioni minerarie è così debole che le forze di polizia e militari a volte firmano accordi con le aziende per proteggere le miniere dalle proteste. Il miglioramento dell’inclusione politica ed economica e la riforma della polizia sono ora in cima alla lista delle richieste dei manifestanti peruviani

. Come nel 2000, alcuni manifestanti e politici stanno nuovamente chiedendo una nuova costituzione che rafforzerà la separazione dei poteri in Perù e riterrà i funzionari eletti più responsabili delle loro azioni. Negli anni 2000, il Congresso ha trascurato tali cambiamenti strutturali, consentendo ai problemi che hanno dato origine al regime di Fujimori di continuare dopo il suo rovesciamento. Oggi i giovani manifestanti vigili del Perù si aspettano che Sagasti faccia di più. Per avere successo come leader post-crisi, dovrà ripristinare la fiducia dei peruviani nel governo e gettare le basi per un futuro più democratico.

