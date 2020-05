Questo articolo è stato prodotto da ‘Globetrotter’, un progetto dell’Independent Media Institute.

Quando il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tagliato i finanziamenti del suo governo all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), una delle sue critiche è stata che l’OMS, sotto la tutela cinese, non è riuscita a dichiarare l’epidemia globale di coronavirus una pandemia abbastanza presto. Non molto tempo dopo che il virus ha portato i pazienti all’ospedale provinciale di Hubei, le autorità mediche e di sanità pubblica cinesi lo hanno portato a conoscenza dell’OMS. L’OMS ha indagato sul virus nel corso dei primi di gennaio, inviando una squadra a Wuhan e rendendo pubbliche tutte le informazioni credibili che potrebbe riferire.

Il Comitato di emergenza del Regolamento Sanitario Internazionale (2005) dell’OMS si è riunito due volte a gennaio, prima il 22-23 gennaio e poi ancora il 30 gennaio; nella prima riunione, il comitato ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti per dichiarare un’emergenza, ma nella seconda riunione ha preso la decisione di dichiarare un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale (PHEIC). Questo è il penultimo passo per l’OMS; l’11 marzo, dopo che divenne chiaro che il virus si stava diffondendo oltre i confini, ma non prima che l’OMS facesse molti avvertimenti ai governi, l’OMS dichiarò una pandemia globale.

Trump e il suo rivale democratico Joe Biden, nonché una schiera di altri politici statunitensi, hanno sostenuto che l’OMS non ha agito abbastanza velocemente con la sua dichiarazione. Qualunque problema avesse posto il virus negli Stati Uniti non era responsabilità del governo degli Stati Uniti, hanno suggerito; la colpa era del governo cinese e dell’OMS.

La nostra indagine rileva che questa argomentazione ha poche fondamenta. I meccanismi di segnalazione dell’OMS sono solidi, ma la capacità stessa dell’OMS di fare queste dichiarazioni formali – un’emergenza per la salute pubblica e una pandemia globale, che hanno gravi conseguenze finanziarie per gli Stati membri – è stata circoscritta; quelli che hanno limitato l’Organizzazione Mondiale della Sanità – gli Stati Uniti e le nazioni europee – sono gli stessi paesi i cui leader si stanno ora lamentando dell’influenza cinese sull’OMS.

Revisioni

Negli anni ’90, era diventato chiaro che i vecchi regolamenti sanitari internazionali dell’OMS – originariamente emessi nel 1969, con solo pochi aggiornamenti minori e nuove edizioni nei due decenni successivi – erano inadeguati. Per un verso, questi regolamenti sono stati prodotti prima dell’emergere di infezioni molto contagiose, letali e ricorrenti come l’Ebola e l’influenza aviaria. In secondo luogo, queste vecchie normative sono state adottate prima che il trasporto aereo iniziasse a spostare circa 4,3 miliardi di passeggeri all’anno, la portata del traffico aereo ora rende molto più facile la circolazione dei virus.

Nel maggio 2005, la 58a Assemblea Mondiale della Sanità ha rivisto i regolamenti del 1969, sottolineando che i nuovi regolamenti avrebbero “prevenuto, protetto contro, controllare e fornire una risposta della salute pubblica alla diffusione internazionale delle malattie in modo commisurato e limitato al pubblico rischi per la salute e che evitano inutili interferenze con il traffico e gli scambi internazionali”.

Gli stati nordamericani ed europei, in particolare, hanno insistito sul fatto che la dichiarazione di una PHEIC o una pandemia globale fosse fatta solo dopo che era chiaro che i viaggi aerei e il commercio non sarebbero stati interrotti indebitamente. Questa restrizione, essenzialmente alla base della globalizzazione, ha costretto l’OMS dal 2005.

Il test del 2009

I nuovi regolamenti dell’OMS sono stati testati quando una nuova influenza è emersa dal Messico e dagli Stati Uniti a metà aprile 2009. Questo H1N1 era una combinazione di geni del virus dell’influenza che aveva legami con la discendenza suina H1N1 sia del Nord America che dell’Eurasia (quindi il L’epidemia del 2009 era comunemente nota come “influenza suina”). È stato rilevato per la prima volta il 15 aprile. Il 24 aprile, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno caricato una sequenza genica su un database dell’influenza accessibile al pubblico. Il 25 aprile, dieci giorni dopo il primo rilevamento del virus, l’OMS ha dichiarato l’epidemia di H1N1 del 2009 un PHEIC. L’11 giugno, l’OMS ha dichiarato che era in corso una pandemia globale.

Nel 2020, l’OMS ha impiegato un mese per dichiarare un PHEIC per il coronavirus e altri due mesi dopo per pronunciare una pandemia globale. È stato più lento ad annunciare l’emergenza, ma ci è voluto lo stesso tempo per dichiarare una pandemia globale.

A luglio 2009, il pericoloso virus H1N1 ebbe un impatto meno letale di quanto temesse l’OMS. Tuttavia, per l’intero anno dalla sua prima individuazione, 60,8 milioni di persone sono state infettate e 12.469 sono morte.

Quasi immediatamente, l’OMS è stata attaccata per la descrizione dell’epidemia dell’11 giugno come pandemia. Quando l’OMS dichiara una pandemia, ci si aspetta che i governi facciano una varietà di cose, incluso l’acquisto di massa di farmaci e vaccini. Questi sono costosi.

Quel dicembre, i membri del parlamento del Consiglio d’Europa hanno aperto un’inchiesta sulla dichiarazione dell’OMS. Quattordici membri del Consiglio hanno accusato l’OMS di ciò che era essenzialmente una frode. Hanno affermato che “le aziende farmaceutiche hanno influenzato scienziati e agenzie ufficiali, responsabili degli standard di salute pubblica, per allarmare i governi di tutto il mondo. Gli hanno fatti sprecare risorse sanitarie strette per strategie inefficienti sui vaccini e hanno inutilmente esposto milioni di persone sane all’aumento di effetti collaterali sconosciuti di vaccini insufficientemente testati. ” “La definizione di una pandemia allarmante”, hanno scritto, “non deve essere sotto l’influenza dei venditori di farmaci”.

Le critiche mosse all’OMS

Aveva dichiarato una pandemia, ma il virus si era stabilizzato molto presto dopo la dichiarazione. L’OMS ha risposto a tali critiche con umiltà. “Adattare le percezioni pubbliche per soddisfare un virus molto meno letale è stato problematico”, ha risposto l’OMS. “Data la discrepanza tra ciò che era previsto e ciò che è accaduto, una ricerca di ulteriori motivi da parte dell’OMS e dei suoi consulenti scientifici è comprensibile, anche se senza giustificazione.”

Un funzionario dell’OMS ha detto a uno di noi che l’agenzia era stata scossa dall’assalto nel 2009. Negli ultimi dieci anni, l’agenzia ha lottato per riconquistare la propria fiducia, lavorando attraverso l’epidemia di Ebola nel 2014 e poi Zika nel 2016. In nessuno dei due in quei casi c’era la necessità di fare una dichiarazione globale.

Quest’anno, l’OMS ha dichiarato una pandemia globale entro tre mesi dai primi casi. Ma non c’è dubbio che l’attacco all’OMS dieci anni fa abbia avuto un impatto. Ex dipendenti dell’OMS ci dicono che la paura di essere attaccati in questo modo dai principali donatori ostacola seriamente l’indipendenza dell’OMS e dei suoi consulenti scientifici. L’attuale attacco di Trump indebolirà ulteriormente la capacità dell’OMS di operare al proprio ritmo e con credibilità.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità non è la prima agenzia delle Nazioni Unite ad affrontare l’ira dell’amministrazione statunitense. L’amministrazione Trump ha inviato il suo budget al Congresso con zero dollari per un elemento pubblicitario chiamato Organizzazioni e programmi internazionali. Nell’ambito di questo elemento pubblicitario arrivano i fondi degli Stati Uniti per il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, l’UNICEF, l’UNESCO, l’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani, le Nazioni Unite per le donne e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione. Nel 2018, gli Stati Uniti hanno smesso di finanziare l’agenzia delle Nazioni Unite per la Palestina (UNRWA). Quando le Nazioni Unite sono utili, gli Stati Uniti lo usano; quando le Nazioni Unite vanno contro gli interessi degli Stati Uniti, perderanno i loro finanziamenti.

Quando Trump ha affermato che l’OMS è “incentrato sulla Cina”, non ha offerto prove; non doveva.

Senza dubbio che gli Stati Uniti stanno attualmente affrontando gli effetti della pandemia globale. Se il governo degli Stati Uniti avesse iniziato a pianificare efficacemente dopo che l’OMS aveva dichiarato un’emergenza pubblica il 30 gennaio o anche quando aveva dichiarato una pandemia globale l’11 marzo, i problemi non sarebbero stati così gravi. Ma non c’era alcuna pianificazione, il che è angosciante. Come disse George Packer nell’Atlantico, negli Stati Uniti nei mesi successivi a gennaio era “come un paese con infrastrutture scadenti e un governo disfunzionale i cui leader erano troppo corrotti o stupidi per scacciare la sofferenza di massa”. Da Trump, la cittadinanza americana ha ottenuto “cecità intenzionale, capro espiatorio, vanta e bugie”. Questo lo riassume. Parte del capro espiatorio era diretto in Cina; è molto più facile incolpare la Cina, già parte di una pericolosa guerra commerciale e una sobria lotta regionale in Asia, piuttosto che assumersi la responsabilità.

(Questa è la seconda di un servizio in due parti. La prima è stata pubblicata ieri)

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti