Paul Rusesabagina, né en 1954, a été arrêté au Rwanda le 31 août, selon les informations fournies par le Rwanda Investigation Bureau. Le procureur général du Rwanda l’accuse d’être un négateur du génocide de 1994, l’un des principaux financiers du groupe terroriste FDLR, chef et financier de deux autres groupes terroristes mineurs MRCD etle PDR-Ihumure. Il est accusé d’avoir ordonné divers actes terroristes, incendies criminels, enlèvements et meurtres. Tous les crimes perpétrés au Rwanda contre des civils non armés et innocents dans le district de Nyabimata – Nyaguru en juin 2018 et dans le district de Nyangwe – Nyamagabe en décembre 2018.

La nouvelle a été reprise par tous les médias internationaux car Rusesabagina était jusqu’à présent considérée comme un héros national. D’origine hutu pendant le génocide il a travaillé comme gérant au célèbre hôtel des Mille Collines à Kigali. Par un incroyable acte d’héroïsme et face aux hordes sanguinaires des miliciens Interrahamwe, Rusesabagina a sauvé 1 268 personnes qui se sont réfugiées à l’intérieur de l’hôtel. La plupart étaient des Tutsis. C’est la version donnée des actes héroïques de Rusesabagina par le célèbre film hollywoodien nominé pour un Oscar ‘Hotel Rwanda’ (2004). Le rôle du héros hutu a été joué par l’acteur américain Don Cheadle.

Rusesabagina, sa femme, ses enfants et ses réfugiés se sont finalement enfuis en Tanzanie, grâce au Front patriotique rwandais, le mouvement partisan dirigé par Paul Kagame qui a libéré le Rwanda après 30 ans de dictature raciale nazie qui s’est terminée par le génocide de 1 millions de personnes. Après être retournée au Rwanda pendant encore deux ans, en 1996, Rusesabagina a demandé et obtenu l’asile en Belgique en s’installant à Bruxelles avec sa famille après avoir reçu des menaces de mort. Après avoir de nouveau reçu des menaces, ils se sont installés à San Antonio au Texas, obtenant la carte verte.

Rusesabagina a fondé la Hotel Rwanda RusesagaginaFoundation pour lutter pour les droits humains mondiaux. Pour son activisme, il a reçu le Immortal Chaplains Award for Humanity en 2000, en 2005 une médaille de l’Université de Michgan, le Freedom Award du National Civil RughtsMuseum et la Presidential Medal of Freedom. En 2007, il a reçu un doctorat honorifique en Droit de l’Université de Guelph. En 2008, il a reçu un doctorat honoris causa du Collège Gustavus Adolphus. En 2009, le doctorat en arts à Loyola Univesity à Chicago. En 2011, le prix des droits de l’homme Tom Lantos décerné par la Fondation Lantos pour les droits de l’homme et la justice.

Malgré la renommée d’un héros bâti par Hollywood, son militantisme et les différentes récompenses reçues, les médias français et belges (toujours prudents et bien informées lorsqu’ils parlent des événements compliqués de la région des Grands Lacs) en rapportant son arrestation l’appellent ‘Un héros controversé’.

Pourquoi cette définition? Paul Rusesabagina n’aurait joué aucun rôle dans le sauvetage des réfugiés pendant le génocide à l’hôtel Mille Colline. Selon Edouard Kayihura, militant des droits de l’homme et rescapé rwandais de l’Hotel Mille Colline, dans une enquête détaillée menée en 2014: ‘Inside the Hotel Rwanda: The Surprising True Story … and WhyIt Matters Today’ Ce livre expose le héros hollywoodien comme un sympathisant Hutupower profiteur et politiquement ambitieux.

Tout d’abord, au moment des événements, il n’était pas le directeur de l’Hôtel Mille Colline. Il avait occupé le poste de directeur adjoint de cet hôtel en 1984. Au début du génocide, il était directeur de l’Hôtel des Diplomates. Avec sa femme (d’origine tutsie) et ses enfants, il se réfugie à l’hôtel Mille Colline. Rusesabagina s’est immédiatement imposé aux autres réfugiés comme un ami proche de deux commandants suprêmes du génocide: le général Augustin Bizimungu (condamné en 2011 par la Cour pénale internationale pour le Rwanda à une peine de 30 ans pour génocide) et Froduald Karamira, vice-président de l’ancien parti au pouvoir HutuPower MRND, (condamné à mort pour crimes de génocide en avril 1998).

Grâce à ces amitiés, Rusesabagina a extorqué de l’argent à ceux qui avaient trouvé refuge à l’hôtel Mille Colline, menaçant ceux qui ne payaient pas de les remettre à la milice génocidaire. La direction de l’hôtel a demandé à Rusesabagina d’arrêter immédiatement l’extorsion des réfugiés. Demande ignorée par le héros hollywoodien qui, profitant de la situation, avait pris le contrôle du célèbre hôtel à 5 étoiles.

Les lourdes accusations sont étayées par le témoignage sous serment de certains survivants qui ont fui vers l’hôtel. «Lorsque nous sommes arrivés à la porte de l’hôtel pour échapper au massacre des Tutsis, nous nous sommes dirigés vers la réception. Paul Rusesabagina ne voulait pas nous laisser entrer parce qu’ils n’avaient pas d’argent. Il se moquait du risque que nous courions d’être tué à coups de machette. Il ne nous a laissé entrer que lorsqu’un ami de mon père a réussi à payer 500 dollars chacun », témoigne Serge Rusagara.

«J’étais une amie de Madame Rusesabagina et je l’ai suppliée de nous sauver en nous accueillant à l’hôtel Mille Colline. Elle a convaincu son mari qui a proposé pas moins que Foruduald Karamira de venir nous chercher et de nous escorter à l’hôtel. Je lui ai dit que j’avais peur de Karamira. Puis son mari a envoyé des soldats rwandais qui étaient près de chez nous avec l’intention de tuer d’autres Tutsis. Cela nous a coûté 900 $ chacun. 800 pour lui et 100 pour les soldats qui nous escorteraient. Nous avons évidemment accepté », témoigne Odette Nyaramilimo, une autre rescapée de l’hôtel Mille Colline.

Le journaliste Kerry Zukus, la journaliste britannique Linda Melvern et l’écrivain Philip Gourevitch, auteur de ‘We Wish to Inform You That Tomorrow We Be Killed With Our Families’, (1998) ont qualifié l’histoire d’héroïsme de Rusesabagina de ‘fraude’. Le héros hollywoodien n’a joué aucun rôle dans la protection et le sauvetage des 1 268 personnes qui ont fui vers l’hôtel. Ils ont été sauvés grâce au commandant des Casques Gleus, le canadien General Roméo Dallaire qui a conclu un accord avec le général Augustin Bizimungu pour ne pas prendre d’assaut l’hôtel delle Mille Colline. Tout au long de la période du génocide, c’est une poignée de casques bleus tunisiens qui ont tenu à distance les milices génocidaires qui, sans se soucier des accords entre Dallaire et Bizimungu, étaient prêts à entrer dans l’hôtel pour tuer tous les Tutsis.

Paul Rusesabagina était un simple profiteur de la situation qui avait conçu une façon perverse de gagner de l’argent en menaçant les réfugiés de les livrer à une mort certaine. Il était si habile que lors de la libération il a profité du choc des survivants pour convaincre les partisans du Front Patriotique Rwandais de son rôle de sauveur. Contrairement à ce qu’affirme Rusesabagina dans son autobiographie, ce ne sont pas les partisans du FPR qui l’ont accompagné jusqu’à la frontière avec la Tanzanie. Lui et sa famille se sont enfuis en lieu sûr en volant un véhicule de l’hôtel et en emportant avec eux les milliers de dollars qu’ils ont gagnés grâce à l’extorsion.

De retour au Rwanda après avoir obtenu la fortune acquise pendant le génocide, Rusesabagina a inventé des menaces de mort, obtenant l’asile pour lui et sa famille en Belgique, car il avait appris que la justice enquêtait sur les extorsions commises contre de réfugiés à l’hôtel Mille Colline. Il a ensuite émigré au Texas de peur que le gouvernement rwandais ne demande au gouvernement belge son extradition pour ses actes criminels.

Au début, Rusesabagina a exploité la renommée acquise par le film hollywoodien pour répandre Fakenews contre le gouvernement rwandais, affirmant qu’au Rwanda il y avait une dictature tutsie qui traitait les Hutus comme des animaux. Il a également adopté la théorie du double génocide. Le mouvement de libération de Paul Kagame aurait tué plus de 2 millions de Hutus au Rwanda et au Congo entre 1995 et 1996 par vengeance. La théorie s’est répandue par ce qui restait des forces génocidaires en fuite et par les missionnaires catholiques belges et italiens de Bukavu, province du Sud-Kivu, Congo. La théorie a été qualifié de pur mensonge par les Nations Unies.

De partisan de la propagande HutuPower, Rusesabaginadevient un financier du groupe terroriste FDLR et assume par la suite les postes exécutifs des deux groupes terroristes mineurs MRCD et du PDR-Ihumure. Sa capture n’est pas seulement un acte de justice important envers les rescapés de l’hôtel Mille Colline qui ont été contraints de payer des sommes exorbitantes pour ne pas avoir été remis par ce monstre aux milices génocidaires. C’est aussi un acte politique et militaire important. Selon des sources accréditées, Rusesabagina mettait ces derniers mois les miliciens du MRCD et du PDR-Ihumure à la disposition des FDLR pour un plan d’invasion du Rwanda qui est en cours de préparation avec le soutien du régime burundais CNDD-FDD.

Le lieu de sa capture est également enveloppé de mystère. Les autorités rwandaises refusent de donner des détails sur son arrestation, affirmant seulement qu’elle a eu lieu sur le territoire rwandais. L’histoire officielle semble quelque peu improbable étant donné que le terroriste HutuPower savait que chaque poste de police au Rwanda avait sa photo. La famille de Rusesabagina affirme que le faux héros rwandais a été kidnappé par des agents secrets d’une puissance étrangère et remis au Rwanda alors qu’il était à Dubaï ces jours-ci pour affaires.

Une autre version identifie le lieu de capture à la localité de Bokombo sur le territoire de Rutshur, Nord Kivu, Congo. L’arrestation de Rusesabagina aurait eu lieu au même endroit et le même jour que l’affrontement armé entre l’armée congolaise (FARDC) et une importante colonne de terroristes rwandais des FDLR où Leo Cyprien, alias le Général Kagoma, l’un des meilleurs stratèges des FDLR, a été tué. L’opération militaire peut avoir été suivie par des troupes d’élite de l’armée rwandaise.

Il est difficile de savoir pour le moment laquelle des deux versions correspond à la vérité. Un fait, cependant, saute aux yeux. «L’arrestation de Rusesabagina et l’exécution extrajudiciaire du général Kagoma, ne sont pas des coups de chance accidentels, mais deux victoires bien étudiées des forces armées alliées congolaises et rwandaises afin d’affaiblir la coalition des groupes armés. il se prépare à envahir le Rwanda avec le soutien des puissances régionales. La situation dans les Grands Lacs est très tendue et quelque chose d’irréparable pourrait venir à la grande surprise de la communauté internationale », déclare un expert militaire régional sous anonymat.

« Il est important que l’opinion publique internationale connaisse la véritable histoire des événements de l’hôtel Mille Collines pendant le génocide au Rwanda. Une réalité qui expose les mensonges et les inexactitudes de la représentation hollywoodienne des exploits de Paul Rusesabagina. Des témoignages qui révèlent comment Rusesabagina a pu alimenter ses dangereuses ambitions politiques en raison des faits tordus du film. Il est important de remettre enfin les pendules à l’heure, et pour ce faire, ils ont fait autorité du point de vue d’un survivant des événements », a déclaré en 2014 David Russell, ancien directeur du Survivors Fund (SURF) et fondateur de The Social Enterprise, commentant le livre d’enquête de Edouard Kayihura.

“Rusesabagina a détourné l’héroïsme en faisant du commerce avec le génocide“, a déclaré François Xavier Ngarambe, le président d’Ibuka, la fédération des associations de survivants de l’Holocauste.

