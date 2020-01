L’ ‘accordo del secolo’ ha definito Donald Trump il piano da lui presentato per il Medioriente davanti al premier israeliano Benjamin Netanyahu e i rappresentanti di Oman, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

Il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal Presidente degli Stati Uniti prevede “un futuro brillante per gli israeliani, per i palestinesi e per la regione”, ha dichiarato il primo ministro israeliano. “Oggi è una giornata storica. Credo che nei secoli ci ricorderemo del 28 gennaio 2020 perché Trump è il primo presidente a riconoscere la sovranità israeliana in aree della Cisgiordania vitali per la sicurezza”, ha affermato Netanyahu. Secondo il premier israeliano “la volontà di raggiungere la pace con i palestinesi e con gli arabi, negli anni è stata deludente. Perché non c’è stato il giusto equilibrio tra le parti”.

Da parte sua Netanyahu nel suo discorso ha affermato di aver accettato di negoziare la pace con i palestinesi sulla base del piano di pace di Trump. Il primo ministro ha notato diverse ragioni chiave. “Per troppo tempo, il cuore di Israele è stato scandalosamente marchiato come territorio occupato illegalmente”, ha continuato Netanyahu. “Oggi, signor Presidente, stai sfatando questa grande menzogna. Stai riconoscendo la sovranità di Israele su tutte le comunità ebraiche in Giudea e Samaria – grandi e piccole allo stesso modo”, ha dichiarato il premier israeliano

Un piano di 80 pagine che offre a Israele praticamente tutto ciò che ha cercato. Lo Stato palestinese sarebbe frammentato. Sarebbe circondato dal territorio israeliano e non avrebbe alcuna vera sovranità. In breve, non sarebbe affatto un vero stato.

Inoltre sarebbe compreso: riconoscimento della sovranità israeliana sugli insediamenti in Giudea e Samaria, raddoppio del territorio di un futuro Stato di Palestina e investimenti fino a 50 miliardi di dollari per l’economia palestinese: “Il tasso di povertà palestinese sarà dimezzato e il loro Pil potrà raddoppiare o triplicare”, ha detto Trump. Ai palestinesi viene chiesto di riconoscere Israele come Stato ebraico vedendosi riconosciuta un’autonomia in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, a condizione che in quattro anni intraprendano alcune misure politiche, rinunci alla violenza e avvii i negoziati con Israele. Il piano proposto dovrebbe essere attuato in un periodo di quattro anni, dopo i quali ci saranno dei negoziati per proseguire con la seconda fase e determinare il controllo del resto del territorio.

Gerusalemme resterà la capitale indivisa dello Stato di Israele. Come parte del piano, Trump ha annunciato che rivelerà presto una mappa che delinea i confini precisi dei due Stati e che chiarirà i “sacrifici territoriali che Israele è disposto a fare per la pace”.

Per Trump “il piano di pace per il Medio Oriente è vantaggioso per entrambe le parti”, ricordando che l’attuale visione “è differente dal passato”. Un altro punto di fondamentale importanza citato da Trump è quello della sicurezza per Israele. “La pace richiede compromessi, ma non chiederemo mai ad Israele di scendere a compromessi sulla sua sicurezza”, ha dichiarato Trump.

Israele ha convenuto che manterrà lo status quo in tutte le aree che il piano di pace non designerà come ebraiche per quattro anni per consentire un’opportunità di negoziazione. Allo stesso tempo, secondo il piano, Israele applicherà immediatamente la sovranità sulla valle del Giordano e su altre aree che il piano riconosce come israeliane.

Inoltre il popolo palestinese dovrà disarmare Hamas e abbandonare la speranza sia per il ritorno dei rifugiati che sono fuggiti dalle case in quello che ora è Israele sia per una capitale nella città vecchia di Gerusalemme.

Il piano di Trump gestisce un bulldozer proponendo ciò che equivale a un finto stato palestinese, sotto il controllo di Israele e indipendente solo nel nome. Non vi è alcuna possibilità che i palestinesi accetteranno nulla di tutto ciò, anche con la promessa di miliardi di potenziali aiuti da parte di Washington. In realtà, tuttavia, il piano di Trump apre la strada a Israele per rafforzare il suo controllo sul territorio palestinese conteso. Con il via libera di Trump, Netanyahu ha già detto che ha in programma di trasferirsi già domenica per annettere gran parte di quello che è ancora oggi formalmente territorio palestinese.

