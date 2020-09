In una società dove tutto viene imballato e confezionato per essere venduto e trasportato, tutte le materie plastiche e non riciclabili che ne derivano e che restano inutilizzate sono un problema sempre più grande. Gli imballaggi ottenuti con film derivati dalla lavorazione delle fibre di canapa, così come la carta da imballaggi fatta con canapa sono una soluzione certamente più ecologica e meno impattante sull’Ambiente. Uno studio scientifico basato su numerosi dati accumulati nel settore specifico ha riscontrato che non vi è nesso alcuno tra gli incidenti stradali ed il numero delle vittime della strada soprattutto -tutto questo- non dovrebbe esplicare alcun effetto in ambito di bilanciamento normativo nella direzione della legalizzazione a livello confederale, negli Stati Uniti. I coltivatori del settore canapa, negli USA potranno beneficiare di ulteriori forme di sostegno statale a copertura del periodo che va fino all’11 dicembre prossimo.

Stati Uniti

Il packaging a base di cannabis e la carta derivata da fibre di canapa possono ridurre l’inquinamento e promuovere la sostenibilità

Le aziende del settore cannabis hanno a lungo lottato con l’imballaggio eccessivo che i loro prodotti devono utilizzare, impiegando strati aggiuntivi di plastica e carta per garantire che i prodotti come infiorescenze o vaporizzatori siano a prova di bambino e non cadano nelle mani sbagliate.

Ma quella lotta potrebbe essere vicina alla fine: nuove opzioni di imballaggi in carta e plastica a base vegetale stanno arrivando sul mercato a un prezzo paragonabile a quello degli imballaggi convenzionali. Tutto questo grazie all’ingegnosità di alcune menti innovative che stanno lavorando per utilizzare la canapa e i rifiuti di marijuana per rendere la cannabis bio-circolare. In altre parole, le piante provengono dalla terra e i loro rifiuti avanzati possono essere utilizzati per creare prodotti ecocompatibili come la carta di canapa che possono essere riciclati più volte piuttosto che andare direttamente in una discarica.

E le aziende di cannabis sono qui per questo, ha affermato Erica Halverson, fondatrice e CEO di Tiny ePaper, una società con sede a Long Beach, in California, che produce carta di canapa al 100%. Halverson ha affermato che l’interesse e la necessità di imballaggi sostenibili nell’industria della cannabis erano il via libera di cui aveva bisogno per lanciare la sua azienda.

“Stiamo vendendo questo medicinale, questi prodotti curativi, ma lo vendiamo in uno dei modi più irresponsabili possibili. Quindi l’industria della cannabis, in particolare, è arrivata al punto che sta implorando soluzioni di imballaggio sostenibili“, ha detto Halverson.

La tempistica è tutto

Lo shock economico causato dalla pandemia di coronavirus ha rivelato le debolezze della catena di approvvigionamento globale. Ha anche creato un momento fortunato per le aziende di imballaggi ecologici del Nord America e i dirigenti affermano che ci sono quattro ragioni per cui ora è il momento giusto per i marchi di cannabis per passare a soluzioni ecologiche.

Ridurre gli sprechi aumentando l’uso e i profitti della cannabis: le alternative di packaging sostenibili da tempo desiderate che incorporano la cannabis sono state elusive a causa della legalità della canapa e della marijuana. Inoltre, gli ostacoli alla catena di approvvigionamento ostacolano le aziende che convertono i rifiuti in materie prime utilizzabili.

Fermare l’inquinamento dei rifiuti: la distruzione della cannabis è stata tradizionalmente richiesta durante lo smaltimento dei rifiuti. Di conseguenza, gran parte di questo materiale biodegradabile è stato gettato in discarica, aggiungendo un altro onere finanziario e ambientale ai coltivatori e ai trasformatori di cannabis. Invece, i coltivatori e le aziende di trasformazione potrebbero dare i loro rifiuti agli imprenditori che possono recuperarli per altri usi ed eliminare due problemi contemporaneamente, il tutto adottando imballaggi sostenibili.

I requisiti bio-circolari sono il futuro: utilizzare i rifiuti prontamente disponibili per creare prodotti ecocompatibili come bottiglie di plastica a base vegetale, rispetto a quelle prodotte da combustibili fossili, può rendere il settore bio-circolare e posizionare le aziende per gli anni a venire.

Un tale cambiamento è destinato a far parte della prossima rivoluzione verde, secondo Tarek Moharram, fondatore della Moharram Ventures di Londra, Ontario, e dell’azienda di bioplastiche True Green Plastic.

«Chiediamo ai nostri regolatori di inserire un requisito per dire: ‘Se tu, come industria, hai un’opportunità bio-circolare, devi prenderla o esplorarla seriamente‘», ha detto. «La bio-circolarità sarà il futuro per i beni confezionati di consumo, perché in definitiva stiamo facendo cose con il carbonio».

Ha anche un buon senso finanziario. Nell’industria della cannabis, la biomassa è l’80% di ciò che esce dal terreno e non viene utilizzata, ha detto Moharram.

I leader delle società di cannabis quotate in borsa “hanno un dovere fiduciario nei confronti dei loro azionisti e quasi il 90% di ciò che viene coltivato non ha valore estratto da esso”, ha detto.

I consumatori si prendono cura: secondo Moharram, i marchi devono comunicare con i clienti i loro valori, quindi dimostrarli attraverso l’azione.

«I consumatori si stanno davvero concentrando sulle organizzazioni a triplo profitto», ha aggiunto Moharram. «Le persone hanno a cuore l’impronta del settore. Quando parli al consumatore dei tuoi valori e lo dimostri, questo è ciò che crea relazioni con i consumatori a lungo termine e clienti a vita».

Hai carta?

Le esigenze del settore possono spesso portare a opportunità. Si prenda il caso di Tiny ePaper.

Halverson ha avviato l’azienda nel novembre 2017 dopo che una conversazione con un collega del settore della cannabis ha rivelato che l’industria non aveva accesso alla carta di canapa al 100%.

«Il mio obiettivo originale era quello di convincerli a cambiare, e poi l’industria della cannabis diventa un modello per ogni altro settore nel mostrare che possiamo effettivamente unirci e prendere decisioni davvero intelligenti e responsabili e cambiare un intero settore ed essere un modello per tutti gli altri», ha detto Halverson.

Ma ha scoperto rapidamente che la mancanza di pasta e cartiere erano disposte a lavorare con la canapa, poiché il raccolto all’epoca era ancora illegale a livello federale. E quelli che erano disposti a fare affari in genere non erano vicini alla California.

«Prima di tutto, trovare qualcuno che credesse che potevo arrivare al 100% di carta di canapa su base commerciale e scalabile era un lavoro di per sé», ha detto Halverson.

Dopo che la canapa è stata legalizzata con l’approvazione del Farm Bill 2018, Halverson ha affermato di aver visto una maggiore disponibilità tra le aziende a conoscere la carta di canapa e lavorarla. Ma la catena di approvvigionamento rimane una lotta perché c’è una carenza di trasformatori e pasta di carta, quindi la maggior parte dei suoi costi va a spedire la materia prima fuori dallo stato e ritorno, quindi spedirla ad altri produttori per produrre la carta. In definitiva, sarebbe l’ideale avere un estrattore, un trasformatore di materie prime, una cartiera e una stampante in “silos” geografici nell’ovest, nel Midwest e nell’est, ha detto Halverson.

La carta di canapa è notoriamente più robusta rispetto alla carta per alberi, ha detto Halverson, e può essere riciclata da sette a otto volte rispetto a tre o quattro volte per la carta per alberi. Negli ultimi mesi, Halverson è stata impegnata a dimostrare questi concetti sul social network LinkedIn.

Utilizzando la stessa carta di canapa che usa per i biglietti da visita, Halverson ha invertito gli imballaggi fustellati standard dalla cannabis, inclusi gli imballaggi a prova di bambino, alle bevande confezionate, tra cui acqua frizzante, birra e vino.

«Il mio scopo era dimostrare che è possibile far funzionare la carta di canapa in qualsiasi parte del processo di produzione», ha detto Halverson. «Sto dimostrando che la stessa colla e la stessa quantità di colla funzionano. … Potrebbero dover aggiungere una certa pressione sulla macchina fustellata per tagliare la carta, ma ogni volta che inseriscono un supporto diverso, devono comunque ricalibrare la macchina per quello».

Halverson ha affermato che i post di LinkedIn hanno generato così tanto interesse che ha firmato diverse lettere di intenti e ha altri potenziali clienti pronti a firmare una volta che sarà operativa. A luglio, Halverson ha stimato che sarebbe stata pronta a prendere i preordini nei prossimi 30-60 giorni, una volta completato il suo processo finale di pulper e cartiera e avrebbe potuto consegnare la carta ai produttori di prodotti selezionati.

«Questo mi sta aiutando a costruire alcuni punti dati, quindi mi assicuro di produrre carta a sufficienza», ha detto Halverson. «Sto mostrando al mondo che questo non deve essere incentrato sulla cannabis. Sto (usando hashtag per) bevande e altri settori, cercando di aprire le menti delle persone in questo momento alle possibilità della pianta della canapa. Questo mi ha anche dato più domanda e creato più assicurazioni».

Halverson ha detto che sta anche esaminando la proprietà intellettuale aggiuntiva utilizzando adesivi organici e inchiostri a base vegetale sulla sua confezione, perché è irremovibile che nessuna sostanza chimica dannosa tocchi i suoi prodotti.

«Non uso prodotti chimici o sostanze che non posso mettere nel mio corpo; se non posso berlo, non va sul mio prodotto», ha detto Halverson.

Poiché la domanda di imballaggi a base vegetale aumenta, è probabile che ci sarà bisogno di più rifiuti di cannabis da riutilizzare. Nonostante le pressioni normative, la crescita senza precedenti del mercato della cannabis in tutto il mondo mostra che per ora ci sarà un’ampia offerta, secondo Halverson, che si procura tutti i rifiuti di canapa per la sua carta da aziende di estrazione e coltivatori di canapa. Durante la creazione della sua attività in Nord America, ha stabilito contatti in altre parti del mondo pronte a fornire rifiuti e aiutarla a sviluppare la catena di fornitura internazionale della carta di canapa.

Il passo successivo per Halverson è completare il cerchio nel grano e creare un terreno vivo fatto con canapa e rifiuti di carta per gli agricoltori per aumentare i raccolti, un progetto che è già in corso con un’azienda privata, ha detto.

Plastiche vegetali

Secondo il Fondo per la difesa delle risorse naturali degli Stati Uniti, gli esseri umani nel mondo producono 300 milioni di tonnellate di plastica ogni anno, la metà delle quali è per articoli monouso, una cifra quasi equivalente al peso dell’intera popolazione umana. Le plastiche monouso includono imballaggi, bottiglie, involucri, cannucce e sacchetti, che spesso vengono smaltiti immediatamente dopo l’uso.

Il polietilene tereftalato, che è una delle plastiche più comunemente riciclate, può essere riciclato in prodotti dal poliestere alle parti di automobili, sebbene il 91% di tutta la plastica non venga riciclato affatto. Invece, quei rifiuti finiscono nelle discariche o, peggio ancora, vengono gettati nell’ambiente.

Attualmente, il 99% della plastica è derivato da combustibili fossili, il che significa che le possibilità di mercato per le alternative a base vegetale sono infinite. Due nuove aziende nello spazio della cannabis mirano a portare sul mercato prodotti che faranno la differenza.

Knot Plastic, un produttore con sede a Saco, nel Maine, ha deciso a febbraio di creare prodotti di imballaggio alternativi sicuri e non plastici.

Quando la pandemia COVID-19 ha colpito, i co-fondatori di KnotPlastic Ry Russell e Michael Osborne, un ingegnere, avevano già fatto tutti gli strumenti ed erano pronti a produrre contenitori pre-roll di cannabis. Ma quando i produttori sono stati chiusi, si sono rapidamente attivati ​​per sviluppare il sacchetto di plastica Knot a base vegetale, essendosi messi in quarantena in una fabbrica per contenere qualsiasi potenziale diffusione del coronavirus.

Il team ha iniziato con l’etanolo a causa dell’abbondante fornitura di mais e perché pensavano che ci fosse una carenza di canapa, rendendo proibitivo il costo della materia prima. Ma quando hanno saputo dell’eccesso di offerta di biomassa di canapa dal raccolto del 2019, Russell ha chiamato alcuni agricoltori locali e ha iniziato a sperimentare.

«Abbiamo aggiunto il 15% di canapa industriale e ci siamo riusciti. Ora, stiamo testando il 25%“, ha detto Russell. “Stiamo testando per vedere quanta canapa possiamo aggiungere ai nostri polimeri e iniziare subito la transizione».

«Anche se non è permanente, vogliamo includere la canapa nella nostra confezione di cannabis che lanceremo questo autunno. Se l’anno prossimo l’economia non ha senso, abbiamo ancora una fornitura consistente di mais non OGM per produrre i nostri polimeri e le nostre plastiche ad alta densità. Non siamo un’azienda di canapa o mais, siamo un’azienda di materie plastiche a base vegetale».

Knot Plastic può attualmente fornire 15 milioni di sacchetti al mese e ha ordinato altre due macchine per produrre i sacchetti, che almeno raddoppieranno la produzione.

Soddisfare la domanda dei consumatori

L’interazione con i coltivatori di canapa durante l’approvvigionamento di materiale per i sacchetti di plastica Knotha portato a un secondo prodotto: le fascette zip biodegradabili. Poiché i coltivatori di canapa sono tenuti a etichettare ogni pianta per la tracciabilità, un agricoltore ha affermato di spendere fino a $11.000 all’anno per le fascette. Dopo alcune ricerche sul mercato, Russell ha presentato gli strumenti e il prodotto ha debuttato quest’estate.

Knot Plastic ha anche rilasciato un bicchiere per campioni di urina a base di canapa, dimostrando la capacità di creare imballaggi a base vegetale per il mercato della fornitura medica. Con questo successo, Russell e i suoi partner stanno aggiungendo percentuali maggiori di canapa ai loro prodotti e sperano di integrare la canapa nella confezione della cannabis – un tubo pre-roll e un contenitore pop-top da 19 dram, a prova di bambino – che cade questo autunno.

«Dobbiamo scalare in ogni SKU, quindi introdurremo il 19-dram, fare quelle relazioni e poi ascoltare il feedback su quali altre dimensioni sono necessarie“, ha detto Russell. “Il mercato ci dirà dove dobbiamo essere».

Inizialmente, Knot Plastic sarà in grado di produrre 10 milioni di unità al mese e ha ordinato macchine in modo che la produzione possa aumentare con la domanda, ha detto Russell. «Per noi era davvero importante impostare la nostra catena di fornitura. Siamo molto più autosufficienti nella costruzione e produzione di utensili», ha affermato Russell, riferendosi a come COVID-19 ha bloccato gran parte del settore manifatturiero internazionale. «Il punto in cui abbiamo un’opportunità unica per i prodotti futuri è che non ci vorranno mai più nove mesi dall’ideazione alla produzione. Dovremmo essere in grado di passare dallo sviluppo del prodotto a un prodotto finito in circa 90 giorni». Questo impegno non è solo competitivo: Russell vuole dichiarare guerra al mercato dei combustibili fossili e sostituire quei prodotti con alternative a base vegetale.

«Dobbiamo essere in grado di essere i più veloci piuttosto che concedere il tempo all’arrivo sul mercato di soluzioni meno etiche», ha affermato Russell. «La plastica riciclata dagli oceani ricomincia da capo l’intero processo; feriamo qualcuno quando lo sciogliamo. Facciamo del male a qualcuno quando non abbiamo idea di dove finisca quel prodotto. Quindi Knot Plastic deve essere più veloce ed efficiente di chiunque altro per fornire prodotti veramente non di plastica. Questo è il mio KPI».

Biodegradabilità personalizzata

In Canada, lo sforzo di Truly Green Plastic di MoharramVentures, in collaborazione con un team di ricercatori del LambtonCollege of Sarnia, Ontario, ha creato un polimero plastico biodegradabile dai rifiuti di cannabis che proviene da titolari di licenza canadesi.

Moharram mira a offrire polimeri plastici pellettizzati a base di cannabis ai produttori. È la stessa forma in cui viene fornita la maggior parte delle plastiche a base di petrolio, garantendo un’interruzione minima del processo di produzione.

L’azienda è attualmente autofinanziata e non produce plastica su scala commerciale, ma al momento della stampa, Moharram stava avviando un aumento di capitale per costruire una struttura e iniziare la produzione.

Utilizzando un processo batterico, Moharram ei suoi partner di ricerca hanno convertito la cellulosa in un film sottile e biodegradabile che può essere utilizzato da solo o miscelato con altri elementi per creare compositi unici. Il film è progettato per decomporsi in modo naturale se esposto a elementi organici nell’ambiente e, secondo Moharram, può essere adattato per abbattere in poche ore o entro un anno.

L’obiettivo è utilizzare il processo per trasformare i rifiuti di cannabis in dispositivi di protezione individuale, cerotti transdermici medici e imballaggi alimentari.

«Vogliamo che i polimeri siano strettamente adattati a quello che è il loro scopo: questo è il futuro di dove stiamo andando con lo spazio dei polimeri, certamente plastica monouso», ha detto Moharram.

Indica l’esempio dei sacchetti di plastica utilizzati per raccogliere i rifiuti dei cani e di come non si decompongono naturalmente.

«Questo è il futuro di questo cambiamento ecologico nei nostri modelli di attività dei consumatori. Va bene avere la plastica, ma è molto meglio se è biodegradabile, è adatta al suo scopo e non dura più a lungo del necessario», ha detto Moharram.

Secondo Moharram, l’involucro di plastica utilizzato per imballare i cetrioli e le protezioni di plastica posizionate sugli schermi dei dispositivi elettronici sono altri esempi di rifiuti inutili che vengono immediatamente scartati ma che durano più a lungo nelle discariche del necessario. D’altra parte, ha osservato, i prodotti devono essere utilizzabili finché sono necessari.

«In definitiva, vogliamo essere cauti nel saltare totalmente dall’estremità profonda nella direzione opposta. Guarda le cannucce di carta: sappiamo che non funzionano così bene», ha detto Moharram. «Se possiamo offrire una soluzione di plastica veramente verde per farlo biodegradare cinque giorni da quando è stato immerso in un liquido, bene. Non deve durare per sempre, forse il 15% in più del necessario, ma dovrebbe durare più di 15 minuti».

Stati Uniti

Uno studio scientifico conferma che non vi è alcuna correlazione tra la legalizzazione e gli incidenti da traffico che coinvolgono i pedoni

Dubbi sulla sicurezza stradale sono stati avanzati con grande preoccupazione in termini di sospetta correlazione con la legalizzazione della cannabis in 11 differenti Stati USA ed a proposito della cannabis ad uso medicale in un numero persino maggiore. Ma con un novero cospicuo di anni di analisi alle spalle, oggi un nuovo studio di settore mostra che non è alcun nesso tra tali legislazioni in itinere e gli incidenti derivanti dal traffico.

La carneficina annuale sulle autostrade americane è una triste realtà che ha indotto alcuni a mettere in dubbio la saggezza della legalizzazione della cannabis. Tuttavia, la nozione di un collegamento tra le vittime della strada e l’eliminazione della pressione legale sulla cannabis non regge il confronto.

L’ultimo a giungere a questa conclusione è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Traffic Injury Prevention, che esamina in particolare le vittime tra i pedoni. Condotto da un team dell’University of Minnesota School of Public Health, lo studio ha rilevato che l’emanazione di politiche statali che legalizzano l’uso medico o generale degli adulti non è stata associata ad un aumento della prevalenza di incidenti mortali di veicoli a motore che coinvolgono pedoni.

Secondo un riassunto sul sito web di NORML, gli investigatori hanno esaminato l’associazione tra l’allentamento delle leggi sulla cannabis e il tasso di incidenti mortali (sia di pedoni coinvolti che di incidenti mortali totali) durante gli anni dal 1991 al 2018. Questo periodo abbraccia i primi passi verso la marijuana medica leggi e l’approvazione della legalizzazione generale della cannabis da parte dei tre stati su cui si è concentrato lo studio: Colorado, Oregon e Washington.

Le tendenze degli incidenti automobilistici in questi tre Stati sono state confrontate con le tendenze in cinque Stati fissati come elementi di controllo.

Basandosi sui dati del Fatality Analysis Reporting System (FARS), gestito dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) del Dipartimento Federale dei Trasporti, i ricercatori non sono riusciti a identificare alcun aumento degli incidenti automobilistici mortali coinvolti nei pedoni che potrebbe essere attribuibile all’emanazione di leggi più liberali sulla cannabis. Infatti, hanno notato che due dei tre Stati esaminati, Washington e Oregon, hanno effettivamente registrato una diminuzione degli incidenti mortali in seguito all’introduzione delle leggi sulla marijuana medica.

Lo studio afferma: «Sebbene sia stata prestata attenzione al modo in cui la legalizzazione della cannabis ricreativa influisce sui tassi di incidenti stradali, c’è stata una ricerca limitata su come la cannabis colpisce i pedoni coinvolti negli incidenti stradali. Questo studio ha esaminato l’associazione tra la legalizzazione della cannabis (uso medico, ricreativo e vendita ricreativa) e il tasso di incidenti mortali di veicoli a motore (incidenti con pedoni e incidenti mortali totali) … Non abbiamo trovato differenze significative negli incidenti mortali di veicoli a motore coinvolti con pedoni tra cannabis legalizzata stati e stati di controllo a seguito della legalizzazione della cannabis terapeutica o ricreativa. Washington e Oregon hanno registrato una diminuzione immediata di tutti gli incidenti mortali (-4,15 e -6,60) a seguito della legalizzazione della cannabis terapeutica … ».

Lo studio ha rilevato che il Colorado ha mostrato un aumento della tendenza per tutti gli incidenti mortali dopo la legalizzazione della cannabis ricreativa e l’inizio delle vendite (0,15 e 0,18 incidenti mortali mensili per 100.000 persone).

Gli autori hanno concluso: «I risultati complessivi non suggeriscono un rischio elevato di incidenti mortali di veicoli a motore totali o coinvolti in pedoni associati alla legalizzazione della cannabis».

Un risultato coerente

Questa non è la prima volta che la comunità scientifica riporta tali risultati dalla ricerca sulla cannabis e la questione guida. Come afferma NORML, «I risultati dello studio sono coerenti con quelli di altri … la segnalazione di diminuzioni nell’incidenza di incidenti mortali automobilistici a seguito dell’emanazione della legalizzazione della marijuana medica».

E mentre NORML aggiunge che «gli studi che valutano l’impatto delle vendite al dettaglio per adulti sulla sicurezza del traffico hanno prodotto risultati più contrastanti», il più recente di questi ha anche scartato un legame tra legalizzazione e vittime della strada.

Ad esempio, uno studio dello scorso anno condotto da una ricerca presso la Kansas State University ha scoperto che la legalizzazione della cannabis non è stata collegata a un aumento delle morti per incidenti stradali.

Sempre l’anno scorso, uno studio condotto da ricercatori canadesi sulla cannabis e la guida ha messo in dubbio i limiti di tolleranza zero per il THC. Lo studio ha scoperto che il THC può effettivamente compromettere la guida, ma che applicare leggi progettate per l’alcol alla cannabis è una cattiva scienza e una cattiva politica. Il THC, a differenza dell’alcol, rimane “nel tuo sistema” (cioè rilevabile nel tuo sangue) molto tempo dopo che il suo effetto psicoattivo si è attenuato. Inoltre non indebolisce le capacità motorie come fa l’alcol. Invece, gli autori dello studio canadese hanno chiesto un test “comportamentale” per vedere se un guidatore è disabile.

Economia contro cannabis responsabile della carneficina stradale

La questione della “guida con problemi di marijuana” tende ad essere fraintesa. Ad esempio, è vero che il Colorado ha visto un aumento delle vittime della strada complessive dalla legalizzazione nel 2012, nonché un aumento dei reati di guida legati alla cannabis. Ma l’aumento delle vittime della strada è coerente con la tendenza negli Stati Uniti e probabilmente è correlato a più automobilisti sulle autostrade a causa dei bassi prezzi del petrolio. È stato un caso per i proibizionisti che il crollo mondiale del petrolio sia iniziato nel 2014, giusto in tempo per fornire una svolta negativa alla legalizzazione della cannabis.

Il Dipartimento dei Trasporti dell’Oregon ammette: «C’è stato un drammatico aumento del numero di vittime, in linea con il resto della nazione, in Oregon a partire dall’ottobre 2014», l’anno in cui l’Oregon ha votato per la legalizzazione. Ma, come notato sopra, non c’è stato un tale aumento dopo che l’Oregon (e Washington) ha legalizzato la marijuana medica nel 1998.

Uno studio del 2011 dell’Università del Colorado ha rilevato una riduzione delle vittime di incidenti stradali negli stati che avevano legalizzato la marijuana medica. Una possibile spiegazione è che la gente ha iniziato a rivolgersi a cannabis più liberamente disponibile invece di alcol o metanfetamine, che compromettono la guida in modo molto più drammatico. Una ripartizione dei dati forniti dal FARS mostra che le vittime di incidenti stradali nazionali si sono mantenute tra i 40.000 e i 42.000 dal 1994 al 2008, anno del crollo economico. Sono poi scesi sotto i 40.000, raggiungendo un minimo di 32.744 nel 2014, l’anno in cui i prezzi del petrolio hanno iniziato il loro crollo. Successivamente, hanno ripreso a salire, raggiungendo 36.560 nel 2018, l’ultimo anno per il quale il grafico FARS fornisce dati.

Paradossalmente, il numero totale di tutti i decessi a settimana negli Stati Uniti è effettivamente diminuito durante il periodo di questa primavera in cui l’attività economica si è fermata sotto i blocchi del COVID-19. Ciò è dovuto alla riduzione della carneficina autostradale, la stessa tendenza che abbiamo visto anche durante l’ultima recessione economica nel 2018, ma che è stata drasticamente invertita negli ultimi anni di bassi prezzi del petrolio.

Il che ci porta alla realtà che la pandemia e l’attuale crisi economica potrebbero offrirci l’opportunità di ripensare e ridisegnare i nostri modi di trasporto. Perché in ultima analisi, sono le automobili a essere responsabili della carneficina sulle strade della nazione. Un fatto fondamentale e ovvio che tende a perdersi in tutti i discorsi sul THC (o anche su cose molto più debilitanti, come l’alcol) nel flusso sanguigno degli automobilisti.

Stati Uniti

Coltivatori idonei per il secondo round di misure di supporto USDA nel tempo del Coronavirus

I coltivatori della canapa avranno accesso al secondo round delle misure di sostegno governativo in questo periodo dominato dal Coronavirus, un piano di interventi che ha un valore di 14 miliardi di Dollari e che proseguirà fino all’11 dicembre.

I coltivatori di canapa possono beneficiare dell’ampliamento degli aiuti per il coronavirus del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti nell’ambito di un piano da 14 miliardi di dollari annunciato dall’agenzia venerdì scorso. Il programma inizia oggi e durerà fino all’11 dicembre.

Secondo il piano, la canapa si qualifica come un «raccolto forfettario», definito come il mancato raggiungimento del 5% di riduzione del prezzo innescato per partecipare al programma o la mancanza di dati per calcolare una variazione di prezzo. I pagamenti ai coltivatori di canapa idonei saranno basati su «acri ammissibili per il 2020 moltiplicati per $15 per acro», ha affermato l’USDA in un comunicato stampa.

Il segretario all’Agricoltura Sonny Perdue ha affermato che mentre «le comunità agricole americane sono resilienti», «devono ancora affrontare molte sfide a causa della pandemia COVID-19».

«Il presidente Trump sta ancora una volta dimostrando il suo impegno a garantire che gli agricoltori e gli allevatori americani rimangano in attività per produrre il cibo, il carburante e le fibre di cui l’America ha bisogno per prosperare. Abbiamo ascoltato il feedback ricevuto da agricoltori, allevatori e organizzazioni agricole sull’impatto della pandemia sulle fattorie e sui ranch delle nostre nazioni e abbiamo sviluppato un programma per soddisfare meglio le esigenze delle persone colpite», ha affermato Perdue in una dichiarazione ufficiale.

Secondo le regole del programma, gli agricoltori con un reddito lordo rettificato superiore a $ 900.000 non sono idonei per i fondi a meno che almeno il 75% del loro reddito non provenga da attività agricole, allevamento o silvicoltura. Anche i pagamenti sono limitati a $ 250.000, anche se ci sono alcune eccezioni per società, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice «quando i membri forniscono attivamente lavoro personale o gestione personale per l’attività agricola», ha detto l’agenzia.

Mentre l’industria della canapa poteva beneficiare di un sollievo dal coronavirus federale in base a un piano lanciato a marzo, i prezzi della canapa non sono diminuiti del 5% richiesto da gennaio ad aprile, impedendo al settore di accedere agli aiuti.

Stati Uniti

Gli attivisti del Nebraska consegnano 15mila firme per istituire il partito Legal Marijuana Now.

Gli attivisti del Nebraska hanno consegnato 15.000 firme per istituire il partito Legal Marijuana Now nello Stato, quattro anni dopo aver fallito in tale intento a causa della mancanza di firme valide, riporta il Lincoln Journal-Star. La campagna – guidata da Mark Elworth Jr. – ha bisogno di 6.800 firme valide per costituire il partito, che ha già pieno accesso alle schede elettorali in Minnesota ed è stato votato in Iowa.

«Fumiamo marijuana. Si può immaginare di cosa stiamo parlando. Ci occupiamo davvero dello stile di vita. Non solo marijuana. Siamo un’intera cultura che non è rappresentata, davvero, da nessuno» ha affermato Elworth al Journal-Star.

Elworth ha detto che il suo obiettivo per aver consegnato la petizione, anche se non otterrà l’accesso del partito alle schede del 2020, è quello di impedire ai giovani di lasciare lo stato. Ha detto che i giovani del Nebraska sono «senza speranza» quando si tratta di politica dello stato. Elworth è anche il candidato democratico per il Congresso; tuttavia, il partito non lo sostiene perché non ha compilato una domanda con il partito.

Il partito Legal Marijuana Now è stato avviato in Minnesota più di 30 anni fa come propaggine del Grassroots Party.

Se le firme fossero convalidate, il partito sarebbe idoneo per l’accesso al ballottaggio durante le elezioni del 2022. Elworth ha indicato che se il partito fosse approvato, avrebbe trascorso i prossimi due anni a far registrare le persone al partito.

All’inizio di questo mese, la Corte Suprema del Nebraska ha stabilito che l’iniziativa statale sulla cannabis medica ha violato la regola del problema unico e ha bloccato la sua partecipazione alle urne a novembre.

Stati Uniti

Il voto ritardato del Parlamento USA non apporterà alcun cambiamento al corso della riforma sulla marijuana

Il rinvio del voto della Camera degli Stati Uniti, spostato al periodo successivo alle elezioni di novembre per rimuovere la marijuana dal Federal Controlled Substances Act è una delusione per molti nel settore ma cambia poco in termini di slancio della riforma. https://mjbizdaily.com/us-house-vote-delay-likely-wont-derail-marijuana-reform-momentum/

Cioé, nulla cambierà realmente fintanto che la Camera rimarrà controllata dai Democratici, come è altamente previsto.

I lobbisti del settore affermano che la Camera sta dando il tono per la riforma della marijuana in avanti – scorporando con una componente di giustizia sociale – in una mossa che introdurrebbe ampie e massicce opportunità di business.

Votando il Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement (MORE) Act prima della fine dell’anno, la Camera sta anche preparando il terreno, hanno detto esperti del settore, affinché il Senato degli Stati Uniti intraprenda un’azione simile nel 2021 o 2022, se il Senato cambiasse nella maggioranza da repubblicani a democratici a novembre.

«Fino a questo punto, la riforma è stata molto frammentaria», ha detto David Mangone, direttore delle politiche e degli affari di governo per The Liaison Group, una società di Washington DC che fa pressioni per la National Cannabis Roundtable.

Spingendo a favore di un disegno di legge completo e progressivo, Mangone ha detto: «… la Camera ha ora tracciato una nuova linea nella sabbia. Ecco come sarà una riforma d’impatto» d’ora in poi.

Steve Fox, consigliere strategico per la Cannabis Trade Federation, ha detto così: «La giustizia sociale sta guidando la spinta per le riforme. Sta guidando la spinta verso un mercato regolamentato. È davvero dove siamo stati a livello statale».

Fino ad ora, l’approccio frammentario è stato esemplificato dai programmi di marijuana medica legali dello stato protetti dalle interferenze federali da disposizioni nelle bollette di spesa annuali del Congresso.

In una pietra miliare per la riforma, l’intera Camera degli Stati Uniti nel 2019 ha approvato una misura bancaria sulla cannabis, ma, ancora una volta, è un approccio frammentario.

In confronto, il MORE Act offrirebbe una soluzione completa all’attuale conflitto tra le leggi statali e federali sulla marijuana.

Il MORE ACT potrebbe:

• Legalizzare la marijuana in modo simile a come la canapa è stata legalizzata a livello federale nel 2018. Ci vorrebbe un po’ di tempo per lo sviluppo di regolamenti sulla marijuana, con il commercio interstatale una delle questioni più spinose.

• Consentire agli stati di continuare a scegliere come regolamentare un’industria commerciale della marijuana.

• Implementare un’imposta federale sulle vendite al dettaglio del 5% sui prodotti a base di marijuana.

• Entrate fiscali dirette per programmi che andrebbero a vantaggio degli individui e delle comunità maggiormente colpite dalla guerra alla droga.

Alla fine di agosto, la leadership della Camera ha stabilito il MORE Act per un voto completo della Camera la settimana del 21 settembre. Ma con il sollievo COVID-19 e le negoziazioni sul bilancio in corso, il piano per votare sul MORE Act prima delle elezioni è stato annullato giovedì. Jaret Seiberg, analista della società di investment banking di New York Cowen, ha riassunto in questo modo in un rapporto di ricerca: «Questo è un buon promemoria del fatto che la cannabis non è la massima priorità politica per i Democratici. Sì, la legalizzazione ha un sostegno materiale nel Partito Democratico. Ma non è abbastanza importante che i leader democratici rischi la loro maggioranza costringendo i membri a rischio a votare su di essa».

Seiberg ha aggiunto che «I repubblicani del Senato sono in gran parte responsabili di questo ritardo. Hanno martellato i democratici per dare la priorità alla cannabis su un più ampio pacchetto di stimoli COVID-19. Il fatto che il Senato non possa nemmeno passare uno stimolo della Fase 4 mentre la Camera ha approvato la sua versione mesi fa non è importante. Gli attacchi hanno innervosito i moderati».

In una dichiarazione in cui si annunciava il rinvio del voto, il leader della maggioranza alla Camera Steny Hoyer, un democratico del Maryland, ha sottolineato che la Camera ora «è incessantemente concentrata sul raggiungimento di un accordo per evitare una chiusura dannosa del governo e continuare a fare il suo lavoro affrontando il COVID-19 pandemia».

Ma Hoyer ha anche confermato che il MORE Act è la linea sulla sabbia per i Democratici in termini di avanzamento della riforma della giustizia penale e «siamo impegnati a portarlo in aula per un voto entro la fine dell’anno».

Il comitato giudiziario della Camera ha approvato la legge MORE in una storica votazione lo scorso novembre. Ma l’approvazione della Camera al completo, che gli esperti prevedono avverrà, rappresenterebbe un enorme passo avanti per la riforma della marijuana. «Sarebbe estremamente significativo dopo che il divieto di marijuana è stato sostenuto da entrambe le parti per decenni», ha detto Fox.

«Questo metterebbe la maggioranza, se non quasi tutti i democratici, dalla parte della fine del proibizionismo, e mi aspetterei anche molti repubblicani». Quindi la chiave diventa il trucco del Senato. Seiberg e altri notano che solo un Senato Democratico rimuoverà l’attuale blocco stradale alla riforma, un ostacolo eretto e controllato dal leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell, un repubblicano del Kentucky.

Se il Senato dovesse capovolgere, il senatore Cory Booker, un democratico del New Jersey, ha detto durante un webinar la scorsa settimana che crede che il voto storico della Camera sul MORE Act creerebbe uno slancio che porterebbe al Senato.

La senatrice Kamala Harris della California, candidata alla vicepresidenza, è lo sponsor principale del MORE Act al Senato e diventerà una voce importante per la legalizzazione della marijuana se Joe Biden sarà eletto presidente, hanno notato Fox e altri. Ma gli esperti dicono che è molto probabile che il leader democratico del Senato Chuck Schumer di New York cerchi di far avanzare il suo progetto di legge, il Marijuana Freedom and Opportunity Act, se il Senato dovesse essere controllato dai Democratici.

Come il MORE Act, il disegno di legge di Schumer rimuoverebbe la marijuana dal Controlled Substances Act federale e contiene una componente di giustizia sociale. La misura di Schumer richiede che le entrate di una tassa federale sui prodotti a base di marijuana vengano incanalate in piccoli prestiti per le aziende di cannabis di proprietà delle donne e delle minoranze. Mangone ha previsto che Schumer avrebbe spinto per il passaggio alla fine del 2021 o forse nel 2022, vicino a quando sarà rieletto.

A quel punto, ha detto Mangone, anche lo Stato di origine di Schumer, New York, potrebbe aver legalizzato la marijuana per uso adulto ed essere sulla buona strada per creare uno dei più grandi mercati di marijuana del Paese.

Biden è stato tiepido con la marijuana e l’unica raccomandazione della piattaforma del Partito Democratico era di riprogrammare la marijuana e consentire agli stati di decidere come regolarla.

Ma se l’intero Congresso dovesse legalizzare la marijuana a livello federale, gli esperti ritengono che Biden salirà a bordo.

