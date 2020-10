Gli Stati Uniti del continuo andirivieni quando si tratta di prodotti CBD. Stavolta si registra un ulteriore passo indietro. Gli Stati Uniti, infatti, affermano che non sosterranno una proposta della World Health Organization di rimuovere gli estratti ottenuti da CBD con meno dello 0,2% di THC dalla lista internazionale sul controllo sulla droga. L’Avvocatura dello Stato rappresentata da Patt Prugh, parlando giovedì a un raduno delle Nazioni Unite a Vienna, ha affermato che una proposta per escludere i prodotti di cannabis a basso contenuto di THC che sono ‘prevalentemente’ caratterizzati da CBD dalla giurisdizione di un trattato globale sulla droga di 50 anni potrebbe «introdurre ambiguità e contraddizioni legali che minerebbero un efficace controllo della droga». L’Ecuador, tra i primi ad aprire verso forme di legalizzazione e liberalizzazione, punta forte sulla canapa ancora una volta, per sostenere le sorti dell’Economia nazionale. Questa volta come alimento nell’allevamento dei gamberetti. L’Ecuador è il leader del Sud America nella produzione di gamberetti e un grande attore sulla scena mondiale ma i prezzi del mais sono alti e meno agricoltori sono disposti a piantarlo, preferendo invece materie prime più redditizie come il cacao, secondo un rapporto di marzo del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Servizio agricolo estero. Il Navajo Nation Council ha ridefinito il termine ‘marijuana’ per indicare tutte le parti della pianta della cannabis ed ha rafforzato il linguaggio legale che richiede il permesso tribale di coltivare la pianta.

Stati Uniti

Gli Stati Uniti si oppongono all’esenzione CBD nel teatro internazionale della droga

Gli Stati Uniti affermano che non sosterranno una proposta della World Health Organization di rimuovere gli estratti ottenuti da CBD con meno dello 0,2% di THC dalla lista internazionale sul controllo sulla droga.

Il Dipartimento dell’Avvocatura di Stato USA rappresentato da Patt Prugh, parlando giovedì a un raduno delle Nazioni Unite a Vienna, ha affermato che una proposta per escludere i prodotti di cannabis a basso contenuto di THC che sono “prevalentemente” caratterizzati da CBD dalla giurisdizione di un trattato globale sulla droga di 50 anni potrebbe «introdurre ambiguità e contraddizioni legali che minerebbero un efficace controllo della droga». Prugh ha detto che gli Stati Uniti sostengono la rimozione della cannabis dalla Tabella 4 della Convenzione Unica sugli Stupefacenti (1961) ma non aggiungono una nota a piè di pagina per esentare principalmente i preparati CBD.

Ha aggiunto che la nota a piè di pagina sul CBD e altre modifiche suggerite dall’OMS alla programmazione della cannabis potrebbero autorizzare involontariamente estratti di THC, il che «porterebbe indubbiamente a un ulteriore abuso di cannabis».

Prugh ha fatto i commenti virtualmente durante una riunione finale della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti prima del voto di dicembre sul se e su come cambiare il modo in cui la cannabis è programmata nei trattati internazionali sui narcotici.

Gli Stati Uniti hanno ribadito il sostegno alla rimozione della cannabis dalla Tabella 4 della Convenzione del 1961. La categoria è riservata ai farmaci che sono «particolarmente soggetti ad abuso» e non presentano «vantaggi terapeutici sostanziali».

L’anno scorso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato sei raccomandazioni per cambiare il modo in cui la cannabis e le sostanze correlate alla cannabis sono programmate nella Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) e nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971.

La maggior parte delle raccomandazioni sulla pianificazione della cannabis avrebbe scarso impatto sui controlli internazionali sui farmaci o restringerebbe i requisiti. Ma due potrebbero influenzare i prodotti contenenti cannabidiolo di origine vegetale: 1) Raccomandazione 5.4, che suggerisce di eliminare la categoria “estratti e tinture” dall’allegato 1 della convenzione del 1961, poiché sono considerati “preparati” e già coperti dal trattato. 2) Raccomandazione 5.5, che suggerisce di aggiungere una nota a piè di pagina alla voce relativa alla cannabis nello stesso trattato per chiarire che i preparati contenenti “prevalentemente” CBD e fino allo 0,2% di THC non sono sotto il controllo internazionale.

Il CBD non è specificamente elencato nei trattati internazionali sul controllo della droga, ma è coperto dalla convenzione del 1961, sia come “preparazione” che come “estratto o tintura” di cannabis.

Giovedì scorso, Prugh ha affermato che gli Stati Uniti sosterranno solo due delle sei modifiche raccomandate: 1) Raccomandazione 5.1, che eliminerebbe la cannabis dalla Tabella 4 della Convenzione del 1961. La cannabis rimarrebbe nella Tabella 1 meno restrittiva. 2) Raccomandazione 5.4, che eliminerebbe “estratti e tinture di cannabis” dalla stessa convenzione.

Prugh ha affermato che le altre raccomandazioni, inclusa la nota a piè di pagina suggerita sul CBD, si trovano «al di fuori dell’ambito del processo di programmazione».

«Se adottati, nella migliore delle ipotesi, introdurrebbero ambiguità e contraddizioni legali che minerebbero un controllo efficace dei farmaci e, nel peggiore dei casi, potrebbero comportare l’esclusione del controllo di tutto il THC derivato dalla cannabis coltivata per scopi industriali e il THC derivato da foglie separate dal pianta di cannabis», ha detto Prugh. «Questo porterebbe senza dubbio a un ulteriore abuso di cannabis».

Prugh ha detto che gli Stati Uniti credono che spetti agli Stati membri assegnare una soglia di THC per la criminalizzazione e che «si oppongono fermamente a misure che si aggiungerebbero agli oneri finanziari degli Stati membri e del sistema delle Nazioni Unite».

Il discorso di Prugh al CND è stato anche fortemente incentrato sull’importanza della ricerca e sul crescente interesse per le terapie a base di cannabis. Ha sottolineato che gli Stati Uniti avevano approvato il farmaco CBD derivato dalla marijuana Epidiolex e altri tre farmaci sintetici legati alla cannabis per il trattamento di diverse condizioni mediche.

«Questa ritrovata utilità terapeutica, che non è posseduta da altre sostanze, garantisce la rimozione della cannabis dalla Tabella 4», ha detto Prugh. «Gli Stati Uniti comprendono che vi è un crescente interesse per la potenziale utilità della cannabis per una varietà di condizioni mediche, così come la ricerca sui potenziali effetti negativi sulla salute derivanti dall’uso della cannabis». I commenti di Prugh sulla nota a piè di pagina sulla CBD hanno fatto eco alle preoccupazioni sollevate a giugno da un organismo di monitoraggio delle Nazioni Unite. L’International Narcotics Control Board – un organismo di monitoraggio indipendente e quasi giudiziario – ha affermato che le autorità di alcuni paesi potrebbero non disporre della tecnologia di laboratorio o della forza lavoro per valutare il profilo cannabinoide dei preparati CBD, rendendo difficile garantire il rispetto dell’esenzione.

Ecuador

L’Ecuador punta il grano da canapa per rimpiazzare il mais nel nutrire i gamberi

Uno degli ultimi Paesi dell’America Latina a legalizzare la cannabis a basso contenuto di THC, l’Ecuador, sta cercando il grano di canapa come alternativa più economica al mais per la sua grande industria di gamberetti.

L’Ecuador è il leader del Sud America nella produzione di gamberetti e un grande attore sulla scena mondiale ma i prezzi del mais sono alti e meno agricoltori sono disposti a piantarlo, preferendo invece materie prime più redditizie come il cacao, secondo un rapporto di marzo del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. Servizio agricolo estero.

Nel 2019, l’Ecuador è diventato il principale esportatore di gamberetti, con il 56% delle esportazioni dirette in Cina, secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. L’Ecuador ha prodotto 600.000 tonnellate di gamberetti nel 2019 e l’industria era in aumento verso il 2020, fino a quando COVID-19 non ha interrotto la produzione.

Con i prezzi del mais alti e l’industria del grano dell’Ecuador interamente dipendente dalle importazioni, «i produttori di mangimi per animali stanno sperimentando e utilizzando sempre più altre alternative di mais come i sottoprodotti del riso che sono disponibili a livello nazionale e i chicchi essiccati dei distillatori importati con solubili», secondo il report del March Foreign Agricultural Service.

Gli Stati Uniti e altri Paesi vedono il CBD come la più grandefonte di denaro allo stato attuale. Ma l’Ecuador ritiene che la canapa industriale abbia un vantaggio economico migliore nel lungo periodo, ha affermato Andrés Luque, responsabile della regolamentazione della cannabis presso il Ministero dell’Agricoltura dell’Ecuador.

«La nostra visione a lungo termine, come Ministero dell’Agricoltura, è sviluppare l’industria della canapa industriale», ha detto Luque in un’intervista.

L’Ecuador ha legalizzato la cannabis per uso medico e la canapa a basso contenuto di THC alla fine dell’anno scorso, e i funzionari stanno redigendo i regolamenti, che dovrebbero essere in vigore nelle prossime settimane.

«Ciò dimostra che in questo settore stiamo imparando che c’è molto di più nello stabilimento … e come può adattarsi a tutti questi diversi paesi e a tutte queste diverse industrie in tutto il mondo», ha affermato Eric Singular, specialista della canapa industriale presso la società di consulenza con sede a Denver presso la Gateway Proven Strategies.

Come altri Paesi equatoriali, l’Ecuador deve affrontare la sfida di trovare cultivar di canapa industriale che possano prosperare in un ciclo di luce diurna di 12 ore di un anno. La maggior parte delle varietà di canapa industriale piantate oggi in tutto il mondo sono state allevate nell’emisfero settentrionale e non si comportano bene ai tropici.

La Colombia, che quattro anni fa ha legalizzato la cannabis medica e la canapa con meno dell’1% di THC, ha lavorato da allora per allevare una tale cultivar e ci sono aziende che dicono che si stanno avvicinando. L’Ecuador farà affidamento su quei semi.

Non è chiaro quanto sarebbe utile il grano di canapa per i gamberetti ma Singular ha detto di aver sentito persone in Colorado che hanno usato il grano di canapa per nutrire il bestiame e «i risultati sono evidenti abbastanza rapidamente».

«Quello che vedono è che gli animali ne mangiano meno, ma aumentano di peso allo stesso ritmo del consumo di altri cereali, o addirittura aumentano di peso», ha detto Singular. «E questo è dovuto alla natura del chicco di canapa che è così ricco di proteine ​​e così denso di nutrienti».

Luque ha detto che la terra che il paese ha utilizzato per coltivare la canna da zucchero è piatta ed estesa e «può essere trasformata abbastanza bene per la canapa industriale».

«Quasi nessuno consuma più zucchero, quindi i prezzi sono cattivi», ha detto Luque.

L’attenzione dell’Ecuador sul grano per i gamberetti non significa che il paese stia ignorando la mania del CBD negli Stati Uniti, ma Luque ha detto che c’è un sacco di rischio di mercato – e molta concorrenza – nel CBD, e il governo preferirebbe lasciare quell’area a investitori privati.

«Abbiamo sofferto momenti in cui il denaro pubblico veniva utilizzato per finanziare progetti privati ​​che promettevano di essere la prossima industria dei gamberetti», ha detto, ricordando come circa 20 anni fa il governo ha finanziato pubblicamente un progetto per coltivare aragoste dolci. Non ne è venuto fuori niente.

«Crediamo che i fondi pubblici non dovrebbero finanziare questi progetti, soprattutto il CBD», ha detto Luque. Il giorno in cui l’Ecuador avrà una cultivar che può sopravvivere a un ciclo di luce diurna di 12 ore e fa bene a fibre e cereali, il governo prenderà in considerazione la possibilità di sovvenzionare la sua industria della canapa.

«Sinceramente, per noi del ministero, la canapa industriale è il cavallo su cui scommettiamo a lungo termine», ha detto.

Stati Uniti

Lo Stato dell’Indiana afferma che una nuova legge regolamenterà il divieto di fumo da canapa ma le compagnie del settore si dicono non d’accordo

L’Indiana afferma che le aziende di canapa che contestano il divieto di canapa fumabile non possono aggiungere un’associazione della canapa del Tennessee al caso o apportare altre modifiche perché una nuova legge statale consente il trasporto interstatale del prodotto fintanto che è tra entità autorizzate.

La scorsa settimana gli avvocati dello stato hanno affermato in un tribunale che il Farm Bill del 2018, che ha ampiamente legalizzato la canapa, “non isola dal regolamento statale il trasporto della canapa prodotta da entità prive di licenza.

«La legge sulla canapa fumabile dell’Indiana segue quindi esattamente la legge federale».

Le società di canapa hanno sostenuto che la legge federale garantisce il commercio interstatale di canapa, rendendo impossibile per l’Indiana vietare il possesso di prodotti di canapa fumabili che potenzialmente passano attraverso lo stato. Un giudice federale dell’Indiana si è schierato con le società di canapa lo scorso settembre, imponendo un’ingiunzione alla legge.

Ma una Corte d’Appello federale ha fatto rivivere la legge a luglio, affermando che l’Indiana ha il diritto di vietare la produzione e la vendita di canapa fumabile, ma non il trasporto.

Mentre entrambe le parti hanno contestato la questione, è entrata in vigore un’altra legge statale per cercare di risolvere il problema del trasporto della canapa attraverso i confini statali. Tale legge ha chiarito che la legge precedente che criminalizzava la canapa fumabile non si applica alle spedizioni tra due entità autorizzate al di fuori dello Stato.

Ma le aziende di canapa continuano a sostenere che la nuova legge non risolve il conflitto che vedono con la politica federale sulla canapa perché il Farm Bill non menziona le licenze obbligatorie.

Ma lo Stato non è d’accordo, affermando che il Farm Bill contiene un linguaggio in merito alla richiesta di licenza concessa ai produttori di canapa. Lo Stato dell’Indiana si oppone anche a uno sforzo per aggiungere al caso la Hemp Alliance of Tennessee.

Gli avvocati delle società di canapa stanno progettando di presentare una breve risposta.

La canapa fumabile è uno dei settori in rapida crescita nell’industria della canapa. La società di analisi Nielsen Global Connect prevede che entro il 2025 il mercato raggiungerà da $300 a $400 milioni, rappresentando circa il 5% della potenziale categoria di prodotti di consumo CBD derivati ​​dalla canapa da $6 a $ 7 miliardi.

Stati Uniti

La Nazione Navajo rafforza la legge sulla marijuana nel mezzo di una disputa legale sulla coltivazione della canapa e la sua legittimità

Cercando di bloccare quello che in gergo viene chiamato un coltivatore di canapa canaglia, il Navajo Nation Council ha ridefinito il termine ‘marijuana’ per indicare tutte le parti della pianta della cannabis ed ha rafforzato il linguaggio legale che richiede il permesso tribale di coltivare la pianta.

Il voto di questa settimana arriva mentre la tribù cerca di chiudere le fattorie di canapa su terreni tribali collegati al membro tribale e presidente di un consiglio di fattoria locale, Dineh Benally. La tribù accusa Benally di coltivare canapa senza permesso sulla terra tribale e lo ha citato in giudizio.

Il Farm Bill del 2018 consente alle tribù di supervisionare la produzione di canapa se lo desiderano e più di tre dozzine di tribù hanno in programma di farlo, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. La Navajo Nation non è una di queste.

Il Navajo Nation Council ha modificato l’ultima volta i codici tribali nel 2018 per ampliare la definizione di marijuana. La tribù ha anche affermato che la canapa industriale non sarebbe stata consentita fino a quando il governo tribale non avesse creato un sistema di regolamentazione e ottenuto i permessi per esso.

Il Consiglio ha autorizzato un progetto di ricerca pilota tra la Navajo Agricultural Products Industry e la New Mexico State University. Quel lavoro è stato recentemente esteso per un anno e la superficie è stata aumentata per la stagione 2020.

«Comprendiamo il potenziale economico della produzione di canapa, ma deve essere fatto in modo sicuro e in conformità con le leggi della Navajo Nation», ha detto il vicepresidente della Navajo Nation Myron Lizer in un comunicato stampa riportato da KRQE-TV ad Albuquerque, New Mexico.

Stati Uniti

Un produttore di CBD del Texas entra nel settore della produzione di carne alternativa ottenuta da canapa

Una holding del Texas che produce CBD si sta unendo al mercato delle alternative a base di carne a base di canapa, con l’intenzione di realizzare i prodotti nel Montana.

I partner per lo sviluppo digitale di Flower Mound, Texas, produttore dei prodotti Grizzly Creek Naturals CBD, afferma che non si è ancora stabilita in una sede nel Montana dove produrrà i prodotti proteici di canapa in una nuova divisione chiamata Black Bird American Hemp.

La crescente domanda dei consumatori di alimenti a base vegetale ha dato origine a una nuova coltura di prodotti alimentari a base di canapa che vanno dal gelato alle barrette proteiche.

Il droghiere nazionale Whole Foods Market, ad esempio, offre tè, proteine ​​in polvere, muesli e latte a base di canapa.

Digital Development Partners non ha elaborato le alternative alla carne che intende produrre dalla canapa. L’azienda opera sui mercati over-the-counter come DGDM.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti