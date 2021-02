Nonostante la pandemia attanagli ancor oggi l’intero Pianeta, il settore della produzione della canapa mondiale sta già progettando il proprio futuro oltre le ristrettezze e pensando alla gestione delle nuove forme di produzione e commercializzazione della canapa. La tecnologia informatica, secondo le nuove acquisizioni degli scienziati del settore, introduce notevoli miglioramenti nel mappaggio genetico e nel migliorare la produzione della canapa. Negli Stati Uniti, dopo tanta confusione giuridico-legale, oggi si chiarisce in via definitiva il contesto di riferimento, con una netta distinzione acclarata tra canapa e cannabis, attraverso la soglia legale di CBD.Diventano sempre più precisi gli studi relativi all’apporto positivo che la canapa può svolgere in difesa delle api, attualmente in particolare stress a causa della mano dell’uomo e dell’inquinamento, non si tratta -quindi- di quello che le api possono fare attraverso l’impollinazione quanto piuttosto studiare cosa la canapa può fare per difendere le api.

Stati Uniti

Nonostante la pandemia, i produttori di canapa del Midwest costruiscono un database regionale per individuare le migliori pratiche di coltivazione

Vuoi sapere qual è il momento migliore per piantare la canapa nel Midwest? O quale cultivar produce costantemente un raccolto inferiore allo 0,3% di THC?

I ricercatori del Midwest hanno raccolto con successo queste informazioni nonostante la pandemia, creando un database progettato per dare agli agricoltori un’idea di cosa aspettarsi dalle loro cultivar di canapa nel 2021 e oltre.

La scorsa estate, i ricercatori dell’Università dell’Illinois e dell’Università del Wisconsin-Madison hanno invitato i coltivatori nei loro stati a presentare alcune informazioni sul loro raccolto per il database in cambio di uno sconto sul campionamento dei cannabinoidi.

Il risultato è il Midwestern Hemp Database, che include anche partecipanti della Michigan State University, Purdue University e coltivatori nei rispettivi Stati.

«Volevamo lavorare insieme per smettere di lavorare in silos tutto il tempo e condividere informazioni in tutta la regione, non solo all’interno del nostro Stato, e capire cosa funziona e cosa no per i nostri coltivatori», ha detto Phillip Alberti, educatore per l’agricoltura commerciale presso l’estensione dell’Università dell’Illinois.

«Inoltre, cosa molto importante, quali fonti di genetica, quali varietà potrebbero essere più adatte al loro ambiente per problemi di prestazioni o, in definitiva, conformità (THC), quale di queste varietà produrrà un raccolto conforme».

Prima condivisione dei dati

Il database include informazioni su:

• Quando è stata piantata una cultivar particolare.

• Quando ha iniziato a fiorire.

• Quando è stato raccolto.

• Profilo di CBD e THC di una cultivar.

Collettivamente, i dati forniscono anche ai coltivatori un’idea di quanto possono essere elevati i livelli di CBD prima che le piante superino lo 0,3% di THC, ad esempio, o quale tipo di terreno viene utilizzato più (terriccio) e quale metodo dipiantagione è più popolare (trapianti da seme).

Alberti ha detto che il database aiuta anche a ottenere un quadro di quando è il momento migliore per testare le piante per il THC.

«Perché questo alla fine determina la conformità», ha detto. «Qual è la finestra di picco che i coltivatori possono aspettarsi che saranno più impegnati, che hanno davvero bisogno di prestareattenzione ai livelli di cannabinoidi?».

Alberti ha detto che i coltivatori pagano $ 30 per i test sui cannabinoidi – circa la metà del normale costo – per campione al Rock River Laboratory Inc. a Watertown, Wisconsin.

«Il profilo dei cannabinoidi è molto costoso», ha detto. «È un po’la cosa più spaventosa con cui i coltivatori hanno a che fare perché per raccogliere il loro materiale devono dimostrare la loro conformità».

Successo attraverso la pandemia

Il Covid-19 ha limitato la capacità dei funzionari dell’agricoltura di raccogliere dati dal campo l’anno scorso, quindi avere i coltivatori che inviano le proprie informazioni è stato un buon modo per ottenere dati nonostante la pandemia, ha detto Shelby Ellison, professore associato di orticoltura presso l’Università del Wisconsin- Madison.

«È stato fantastico poter ottenere la partecipazione attraverso il numero di Stati diversi», ha detto.

Paul Grethey Jr., proprietario di Simple Livin ’Farms a Groveland, Illinois, è stato tra i coltivatori che hanno condiviso le informazioni per il database l’anno scorso.

«La cosa davvero interessante del database della canapa è che ora puoi confrontare ciò che hai coltivato con ciò che hanno coltivato altri agricoltori, confrontare i tuoi terreni, i tuoi nutrienti … e puoi vedere cosa sta andando a produrre meglio nel tuo tipo di terreno», ha detto.

Le università prevedono di continuare a raccogliere dati anche quest’anno e sperano di aggiungere partecipanti da altri Stati.

Ellison consiglia agli agricoltori di non concentrarsi su un fattore durante l’analisi del database, ma di cercare invece il quadro più ampio.

«Guarda davvero le tendenze che stai osservando per informarti sia sulle pratiche agronomiche che sulle decisioni sulle cultivar per il prossimo anno».

Questa è un’anteprima dell’Annuario della varietà di canapa 2021. Guarda questo e altri contenuti simili nel download gratuito, in arrivo.

Stati Uniti

Grafico: dare un senso alle nuove regole dell’USDA per lo smaltimento della canapa

Il miscuglio di regole della canapa americana sta per scomparire.

Più di due anni dopo che il Congresso ha reso la canapa una merce agricola legale, gli agricoltori hanno finalmente una serie di regole nazionali per coltivarla, invece di un confuso mosaico di linee guida statali su come coltivare e testare piante di cannabis a basso contenuto di THC.

Uno dei grandi cambiamenti nelle norme nazionali sulla canapa del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti riguarda lo smaltimento e la distruzione della canapa bollente o delle piante che testano un contenuto di THC superiore allo 0,3%.

Nelle sue regole provvisorie, l’USDA richiedeva ai coltivatori di canapa legali di trattare tutte le piante calde come droghe illegali. Ciò significava che gli agricoltori dovevano arruolare ufficiali delle forze dell’ordine (o agenti federali autorizzati a distruggere le sostanze della Tabella 1) per sterminare quelle piante in una posizione fuori dall’azienda agricola.

Nell’agricoltura tradizionale, le piante indesiderate vengono semplicemente arate o gettate via. Le piante che contengono agenti patogeni pericolosi vengono comunemente bruciate sul campo per prevenire la diffusione della malattia.

In risposta a numerose lamentele da parte degli agricoltori circa l’onere creato da questa regola, le regole finali dell’USDA consentono a stati, territori e tribù di consentire “pratiche comuni in azienda per lo smaltimento di piante non conformi”.

Tali pratiche potrebbero includere:

• Arare, dissodare o dissodare canapa calda nel terreno.

• Pacciamatura, compostaggio, sminuzzamento o falciatura di materiale vegetale in concime verde.

• Bruciore.

• Seppellire la canapa calda coprendola con terra.

L’USDA ha concluso che il cambiamento “minimizzerebbe, per quanto possibile, l’impatto delle risorse” per le autorità di regolamentazione locali.

Per i coltivatori di canapa, l’USDA stima grandi risparmi dai suoi nuovi protocolli di smaltimento per la distruzione della canapa bollente – da una media di $ 200 per acro a $ 14,25 per acro. Si tratta di una diminuzione del 93%.

«Siamo fiduciosi che qualsiasi opzione di smaltimento renda il prodotto inutilizzabile e quindi non è a rischio di entrare in flussi commerciali», hanno affermato i regolatori federali.

Gli Stati devono ancora tenere traccia di come i loro agricoltori smaltiscono la canapa bollente e condividere le informazioni con le autorità federali entro 30 giorni.

I nuovi protocolli di smaltimento non si applicano al materiale di canapa distrutto da un agricoltore a causa di:

• Cattiva salute delle piante.

• Parassiti.

• Patologia.

• Eventi meteorologici.

• Rimozione di piante maschili o ermafrodite come parte di un piano di prevenzione dell’impollinazione incrociata.

In questi casi, gli agricoltori rimangono liberi di utilizzare tutti i metodi di smaltimento che preferiscono.

I nuovi protocolli di smaltimento, inoltre, non si applicano ai coltivatori autorizzati direttamente dall’USDA, piuttosto che da uno stato, tribù o territorio. Gli agricoltori con licenza USDA devono seguire i complicati protocolli sui farmaci che prevedono che le forze dell’ordine o agenti registrati alla DEA distruggano la canapa bollente fuori sede.

Stati Uniti

Non così dolce: canapa e ape

Rapporti recenti hanno sostenuto che la canapa potrebbe essere in grado di aiutare le popolazioni di api in difficoltà. Ma oltre un decennio dopo la prima notizia del loro declino, ciò che sta danneggiando le centrali impollinatrici rimane complicato.

Una cosa divertente è successa nel novembre 2006.

David Hackenberg, un apicoltore della Pennsylvania che si prende cura dei suoi alveari in Florida, è andato su per un controllo di routine. Quello che ha trovato è stato sorprendente: dopo aver aperto gli alveari, ha scoperto che c’erano pochissime api presenti, il che era un’anomalia. Controllò gli alveari, ma non riuscì a trovare alcuna ape perita – un’altra anomalia.

La scoperta di Hackenberg ha allertato gli apicoltori negli Stati Uniti di un problema serio e potenzialmente catastrofico che in seguito è stato chiamato disturbo da collasso della colonia (CCD). Ma il fenomeno non era del tutto nuovo. Era accaduto sporadicamente nel corso della storia, sebbene in Europa a metà degli anni ’90 avesse iniziato a verificarsi con una frequenza sorprendente.

Ma in qualche modo, le notizie di ciò che stava accadendo in Europa erano state in gran parte ignorate, fino a quando gli apicoltori statunitensi come Hackenberg hanno riferito che anche le loro colonie stavano crollando. Una volta che il problema era sul suolo americano, è stato finalmente considerato un problema. La stampa e la televisione hanno raccolto rapidamente la storia. Suonò l’allarme.

Il pubblico americano ha presto scoperto che le api mellifere, oltre a creare semplicemente qualcosa di delizioso, sono importanti. Come nel nostro intero sistema di produzione alimentare dipende da loro importante. L’American Beekeeping FederationPollination Facts – American Beekeeping Federation (abfnet.org) stima che le api mellifere contribuiscano ogni anno con 20 miliardi di dollari al valore dell’agricoltura statunitense attraverso maggiori rese e raccolti di qualità superiore. E se fossero effettivamente scomparsi, saremmo, beh, su un certo torrente senza pagaia.

Quindi, un decennio dopo, va tutto bene, giusto?

Ebbene, il rapido declino delle api ci ha costretti a prestare attenzione. I ricercatori e gli apicoltori sono alla ricerca di soluzioni, a volte trovando risposte, a volte più domande.

Quello che hanno trovato dipinge un quadro complicato di ciò che sta colpendo le api mellifere. Il destino delle api potrebbe essere legato al modo in cui abbiamo modificato il nostro ambiente per soddisfare le esigenze di una popolazione umana in mongolfiera, nonché a malattie e parassiti che possono colpire più efficacemente le api mellifere già affette da cattive condizioni di salute legate alla perdita di habitat.

Ma con la conoscenza arriva il potere di agire. Riprogettando il nostro ambiente attuale in uno più sano per gli impollinatori, possiamo cambiare la narrativa delle api. Alcuni ritengono che la canapa offra un’opportunità per aiutare a fornire una soluzione. Ma per cogliere questa opportunità, dobbiamo pensare a come e quali tipi di canapa stiamo coltivando mentre i soldi si riversano nel mondo post Farm Bill.

Identificazione del colpevole

All’indomani della crisi del CCD, le teorie abbondavano su quale fosse la causa. Alcune erano le solite idee avanzate in tempi di incertezza: un esperimento governativo andato storto, il sabotaggio russo, gli alieni, il rapimento.

Ma la causa più ardentemente discussa (e molto più plausibile) del fenomeno ruotava attorno a una classe di pesticidi noti come neonicotinoidi. Inizialmente, la quantità di prove a sostegno del loro ruolo nel CCD era abbastanza forte che diversi governi europei hanno vietato specifici neonicotinoidi ritenuti essere la causa del CCD.

Mentre i singoli Stati hanno limitato l’uso dei neonicotinoidiEuropean Union expands ban of three neonicotinoid pesticides | Science | AAAS (sciencemag.org), a livello federale gli Stati Uniti non sono riusciti ad agire in modo significativo.

Per gran parte del pubblico, la storia delle api finisce qui: le api sono minacciate e i pesticidi sono i colpevoli. In un certo senso, i neonicotinoidi come l’unico colpevole sarebbe stato lo scenario migliore. Alla fine, sotto la pressione di una serie di gruppi di lobbying e del pubblico in generale, probabilmente avremmo potuto convincere i nostri rappresentanti a votare contro gli interessi aziendali che finanziano le loro campagne.

Ma mentre abbiamo continuato a studiare il CCD, è apparsa un’immagine più complessa, che racconta la storia fin troppo familiare delle conseguenze involontarie dell’alterazione dell’ecosistema causata dall’uomo. Sì, i neonicotinoidi fanno male alle api. Ma capire cosa sta causando la difficile situazione delle api è, sfortunatamente, più complicato del semplice divieto di alcuni pesticidi.

«Parlo sempre di api, uccelli, pipistrelli e farfalle, perché è quello a cui stiamo assistendo, la sesta grande estinzione in questo momento», dice Nick French, proprietario del Colorado Hemp Honey Colorado Hemp Honey | Buy Hemp & CBD Honey Online. French vende miele di canapa infuso con CBD e gestisce circa 150 colonie di api da miele nella sua fattoria nella contea di Douglas, in Colorado.

«Ci sono molte altre specie che stanno morendo, ma quelle di cui senti parlare sono le api», continua French. «Queste [specie diverse]stanno morendo tutte a ritmi allarmanti. Ed è una combinazione di cose. Le persone mi chiedono sempre: “Cosa sta uccidendo le api?” Io dico: “Non è una cosa, è tutto».

Il francese, come molti etimologi che studiano il declino della popolazione di api e insetti, ritiene che un’intensa combinazione di fattori ambientali causati dall’uomo stia erodendo la salute delle api in generale, e quindi il loro numero.

Illustrando il problema, French dice: «Immagina un tavolo a sei gambe, dove ognuna di quelle gambe rappresenta un fattore che influenza le api. Una gamba è un ambiente urbano inquinato. Un altro è la mancanza di foraggi e colture geneticamente modificate. Un altro è per gli acari. Un altro potrebbe essere altre malattie che colpiscono le api. Alcune persone dicono che la colpa è dell’apicoltura migratoria. Ebbene, quel tavolo non può reggersi se gli tiri fuori quelle gambe da sotto. In altre parole, le api non possono evolversi abbastanza velocemente per superare tutti questi diversi cambiamenti che stanno avvenendo nell’ambiente».

Non sono solo le api a essere in difficoltà

Gli insetti, in generale, stanno scomparendo a ritmi allarmanti, dicono gli scienziati.

In uno studio pubblicato su Science Direct all’inizio del 2019, Francisco Sánchez-Bayo, scienziato ambientale ed ecologo presso l’Università di Sydney, e Kris AG Wyckhuys, ingegnere di bioscienze belga ed ecologista di insetti, hanno scritto sulla loro recente compilazione di 73 rapporti storici dettagliati popolazioni di insetti da tutto il mondo.

Quello che hanno trovato è stato scioccante. Secondo lo studio, oltre il 40% delle popolazioni di insetti globali è minacciato di estinzione nei prossimi decenni. Due studi recenti, in particolare, interessano gli scienziati.

Citando uno studio del 2017, gli autori scrivono: «Uno studio di monitoraggio della popolazione della durata di 27 anni ha rivelato un calo scioccante del 76% nella biomassa degli insetti volanti in diverse aree protette della Germania».

E, riassumendo uno studio del 2018, affermano: «Un] recente studio nelle foreste pluviali di Porto Rico ha riportato perdite di biomassa tra il 98% e il 78% per gli artropodi che si nutrono di terra e che vivono nelle chiome su un periodo di 36 anni, con rispettive perdite tra il 2,7% e il 2,2%».

Anche se si è un entomofobo (qualcuno che ha paura degli insetti), questa è comunque una brutta notizia. Oltre all’impollinazione, gli insetti sono essenziali per una serie di processi unici per ogni ecosistema in cui prosperano. E molti animali si affidano agli insetti come fonte primaria o unica di cibo. Se perdiamo tutti gli insetti, sarà semplicemente un’onda in una cascata di conseguenze disastrose.

Le api da miele, almeno, hanno un vantaggio sulla maggior parte degli insetti. Poiché sono così essenziali per i nostri sistemi alimentari, li alleviamo e riproduciamo per reintegrare il loro numero quando sono minacciati. Prima del CCD, gli apicoltori riportavano perdite comprese tra il 15% e il 20% all’anno, secondo le indagini dell’USDA. Nell’ultimo decennio, quel numero è quasi raddoppiato. Il calo del numero di api significa che gli apicoltori stanno subendo un pedaggio finanziario, che si riflette in prezzi più alti al supermercato. Anche se questa perdita di popolazione e l’aumento dei prezzi non dovrebbero essere ignorati, gli apicoltori sono stati almeno in grado di impedirci un completo collasso delle specie riproducendo le api mellifere.

Quindi, se possiamo costringere le popolazioni di api a riprodursi, perché il loro numero sta ancora diminuendo?

Cosa può esistere senza habitat o cibo?

I problemi che devono affrontare le api mellifere sono problemi familiari ad altri insetti, afferma Arathi Seshadri, professore presso la Colorado State University specializzato in impollinazione e produzione di piante.

«Una cosa è che quando stiamo cercando di capire cosa sta succedendo con le api mellifere, in realtà si apre una domanda più ampia», dice. «Il fatto è che non sono solo le api mellifere, in realtà sono tutti gli impollinatori che stanno vivendo questo, perché i tipi di sfide che le api devono affrontare si applicano non solo a questo genere, ma su tutta la linea si applicano a molti insetti utili e impollinatori che dipendono tutti dallo stesso tipo di cose».

In particolare, Seshadri afferma che gli impollinatori soffrono di mancanza di habitat e, di conseguenza, di accesso al cibo.

«I fiori selvatici e altre piante non sono più presenti, o perché li abbiamo eliminati utilizzando erbicidi e prodotti chimici, o queste aree si sono sviluppate in nuove aree agricole, o sono diventate aree urbanizzate solo perché la popolazione umana è in crescita»,dice. «Stiamo solo distruggendo ampiamente l’habitat naturale per soddisfare i bisogni umani».

Questa sinossi è in linea con ciò che hanno scoperto Sánchez-Bayo e Wyckhuys. Descrivono i problemi che guidano il declino degli insetti, che appaiono in ordine di ciò che ritengono importante, come la perdita di habitat quando le aree selvagge si trasformano in terreni agricoli e urbani, l’inquinamento principalmente da pesticidi sintetici e fertilizzanti, malattie e cambiamenti climatici.

Ma quando si tratta di api mellifere, sia Seshadri che i francesi offrono molte speranze come parte per andare avanti con i cumuli di realtà che fa riflettere.

Seshadri afferma che tutto, dalle operazioni agricole su larga scala che diversificano le loro colture e ripristinano i fiori selvatici per gli impollinatori alle tue scelte nel tuo giardino, può aiutare a spostare l’ago nel modo giusto.

«Le persone stanno diventando consapevoli e ci sono diversi tipi di sforzi per migliorare l’habitat degli impollinatori», dice Seshadri. «Una delle cose che stiamo cercando di trasmettere è che le persone di solito finiscono per incolpare le sostanze chimiche. E non sono sempre le sostanze chimiche da incolpare».

Dice che piantando specie autoctone nel tuo giardino, puoi sia fornire cibo agli impollinatori sia ridurre il tuo consumo di acqua, perché le piante autoctone sono adattate all’ambiente.

Parlando della prevalenza di quell’idilliaco Kentucky Bluegrassprivo di erbacce, Seshadri afferma che i proprietari di casa dovrebbero sfidare se stessi a non usare mai prodotti chimici nei loro giardini. «Se ti trovi nelle aree urbane, nel tuo cortile, abbiamo bisogno di sostanze chimiche?» lei chiede.

Il territorio francese, da parte sua, dice di aver visto un enorme aumento di interesse per l’ape durante il suo periodo di apicultura.

«Quello che stiamo vedendo è che sempre più persone si stanno interessando all’apicoltura per hobby», dice. Ha detto che 10 anni fa, quando ha partecipato alle riunioni di apicoltura dello stato del Colorado, era «il ragazzo più giovane nella stanza» e l’unico sotto i 40 anni. Ora, dice che i giovani si stanno interessando alla pratica.

Un avversario naturale

Ma gli apicoltori stanno ancora registrando perdite annuali elevate. French dice che ciò è dovuto in gran parte all’acaro Varroa destructor, che -oltre ad avere un nome come quello di un cattivo dei fumetti- è uno dei più grandi nemici delle api.

«È di gran lunga la più grande minaccia per le api da miele […] anche più dei pesticidi», dice, facendo eco all’affermazione di Seshadri secondo cui i pesticidi sono più il capro espiatorio che l’agente principale per l’uccisione delle api.

«Quando gli apicoltori commerciali portano le loro api nelle fattorie, ricorda, quegli agricoltori vogliono quelle api lì», dice French. «Stanno pagando per loro. Quindi spruzzare cose per ucciderli, certo, involontariamente succede. Ma stanno pagando perché le api vengano lì. Vogliono l’aumento della produzione».

In altre parole, se i raccolti degli agricoltori fanno affidamento sull’impollinazione per aumentare i profitti e la produzione e stanno pagando gli apicoltori per i loro servizi, è nell’interesse degli agricoltori evitare di spruzzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare le api mellifere.

L’aumento degli apicoltori per hobby, almeno a livello teorico, è una buona cosa per l’ape. Ma poiché l’acaro può facilmente diffondersi da una colonia all’altra e gli apicoltori nuovi nello spazio potrebbero non avere lo stesso livello di conoscenza o tempo per gestire efficacemente i loro alveari, i francesi temono che un afflusso di hobbisti possa effettivamente aumentare il problema del distruttore di Varroa.

French descrive il suo piano di trattamento per fermare la diffusione dell’acaro come segue: «Quando tratto le mie api, ho altri amici che tengono le api nella zona. E dico sempre loro quando vado a curare e proviamo a coordinare l’allenamento. Quindi, abbiamo colpito l’intera area nello stesso momento».

French ha utilizzato alcuni dei suoi alveari per studiare l’interazione tra api mellifere e canapa. E non è solo. Anche Seshadri e uno dei suoi studenti, Colton O’Brien, hanno svolto ricerche sulla canapa e sulle api per cercare di definire un piano per la gestione responsabile dei parassiti in futuro. Per entrambe le parti, i risultati sono promettenti, anche se con alcuni avvertimenti sostanziali.

Canapa e api da miele

È una promessa che viene ripetuta spesso in tutto il nostro settore emergente: c’è la speranza che la canapa possa aiutare.

Nel giugno del 2015, French ha deciso di testare come le api e la canapa avrebbero interagito. La sua ipotesi era che incoraggiare le api a impollinare un campo avrebbe incoraggiato la produzione di semi per le piante di canapa.

«Quando la gente mi ha detto che c’era una carenza di semi e che il seme di canapa veniva venduto per $ 10.000 la libbra o $ 10 il seme, ho pensato, è facile. Questo è ciò che fanno gli apicoltori. Prendiamo le nostre api, aumentiamo la produzione e otteniamo la produzione di raccolti», spiega. «Se potessi contribuire ad aumentare la produzione di semi di una libbra sul campo, pagherebbe decisamente i miei servizi».

French ha posizionato 12 alveari su 70 acri di canapa coltivata per la fibra e monitorato e ha riferito i suoi risultati per tutta l’estate.

«Le api adorano il polline. Impazziscono per questo. Ma la cannabis e la canapa sono naturalmente povere di nettare, il che significa che la pianta non produce molto nettare per le api», dice. Le api hanno bisogno del nettare per produrre il miele per il cibo, quindi a causa delle basse quantità di nettare nella cannabis, il francese dice che le api «praticamente morirono di fame» entro la fine dell’estate. «Non potevano produrre abbastanza miele per sostenersi», dice.

Per le piante impollinatrici del vento, come grano, riso e denti di leone, questo è normale. Per gli apicoltori commerciali che spediscono gli alveari in tutto il paese per servizi di impollinazione, significa semplicemente integrare le api con il cibo – una pratica ampiamente utilizzata, ma che alcuni attribuiscono alla cattiva salute delle api.

In altre parole, le api da miele possono aiutare i coltivatori di canapa ad aumentare la produzione, ma le api non possono vivere esclusivamente di canapa.

Tuttavia, la canapa può svolgere un ruolo nell’aiutare gli impollinatori, afferma Seshadri. Il suo allievo O’Brien stava lavorando nel campo, dice, quando notò un’abbondanza di api selvatiche e api da miele sulle piante di canapa in fiore. Stuzzicata la sua curiosità, ha parlato con Seshadri e hanno deciso di avviare uno studio per l’estate successiva per indagare sul rapporto tra api e canapa.

I loro risultati hanno fornito la prova di un’ampia varietà di impollinatori che interagiscono con la canapa, qualcosa di incoraggiante nonostante la mancanza di nettare prodotto.

«La canapa maschio fiorisce intorno ad agosto o settembre, che è davvero un momento cruciale per molti impollinatori, perché si stanno avvicinando alla fine della stagione», spiega.

Nonostante non ottengano il nettare dalle piante di canapa, le api raccolgono il polline, che è ricco di proteine ​​ed essenziale per lo sviluppo delle larve. Durante la fine dei mesi estivi in ​​Colorado, pochissime piante o colture che forniscono nutrimento sono nella fase di fioritura.

«Questo è ciò che distingue davvero la canapa. In Colorado, si inserisce nell’intero sistema agricolo fornendo polline in quel momento cruciale della stagione», afferma Seshadri.

Per Seshadri, la tempestività della fase di fioritura della canapa, combinata con il potenziale di un nuovo raccolto che possiamo studiare prima di sviluppare strategie di gestione dei parassiti, rende il rapporto canapa-ape un entusiasmante.

La differenza è, tuttavia, che la canapa non può essere femminilizzata per fornire polline alle api. Con la quantità di denaro senza precedenti che scorre nello spazio del CBD dopo la legalizzazione, è giusto scommettere che vedremo un enorme aumento della superficie di canapa piantata per il CBD quest’anno, che coinvolge piante di canapa femminili che producono fiori ad alto contenuto di CBD invece che maschi piante di canapa che rilasciano polline.

E qui sta il problema. Mentre la canapa e le api da miele sembrano offrirsi reciprocamente qualcosa che può essere reciprocamente vantaggioso, se i nuovi soldi investiti trasformano la canapa semplicemente in un’altra coltura monocoltura che non sta rilasciando polline, la canapa potrebbe essere parte del problema per le api mellifere, non una parte della soluzione.

Quando si tratta di riconoscere e agire sulla miriade di problemi che colpiscono gli impollinatori, l’ago sta andando nel modo giusto, dice Seshadri. Ma questo non significa che siamo a posto.

«Non voglio che nessuno si sieda e si rilassi e dica, ‘OK, abbiamo fatto il nostro lavoro‘. Non voglio spaventare le persone e dire che le api stanno scomparendo ma non voglio dire che va tutto bene, vai avanti», dice. «Voglio che le persone si rendano conto che ogni azione che intraprendiamo ha una conseguenza».

Quindi, mentre c’è la speranza che la canapa possa aiutare a mitigare alcuni dei problemi che influenzano la crisi delle api, il ruolo della pianta sarà in gran parte di supporto. Proprio come una moltitudine di problemi affligge le api, come tante gambe di un tavolo, sono necessarie una moltitudine di soluzioni per salvarle.

Stati Uniti

Coltivazione di genetiche tropicali con la Hawaiian Seed Company

Come la Hawaiian Seed Company produce genetiche tropicali per offrire ai fumatori un assaggio dello stile di vita dell’isola.

Hawaii – il nome da solo evoca visioni scintillanti del paradiso; colline e vallate color smeraldo, cascate e lagune di topazio, spiagge bianche come diamanti e scintillanti distese di ossidiana della costa vulcanica, tutte distese su un mare color zaffiro e intrise del profumo floreale della primavera perpetua.

Per gli amanti della cannabis, quel cluster di isole incrostato di gemme possiede un ulteriore livello di fascino grazie alla reputazione di lunga data (e ben meritata) che ha coltivato per quanto riguarda la coltivazione. La fertilità illimitata del suolo vulcanico delle Hawaii Hawaii | Cannabis Now e il raggio incessante del suo sole quasi senza stagioni producono alcuni dei prodotti agricoli più apprezzati sulla Terra, tra cui canna da zucchero, caffè, ananas e sì, cannabis.

La gemma hawaiana si è guadagnata un posto nel pantheon della marijuana negli anni ’70, la prima età dell’oro della ganjamoderna. Questo è accaduto molto prima che il marchio formale facesse parte della cannabis ma “Maui Wowie” ha ancora avuto un impatto abbastanza grande da diventare un nome familiare globale. Fino ad oggi, non solo le persone riconoscono e rispondono ancora a quel nome, è nella breve lista di cultivar della vecchia scuola che sono ancora coltivate e apprezzate nella loro forma originale (più o meno). Conclusione: la cannabis hawaiana è materia di leggende.

Il co-fondatore e CEO di Hawaiian Seed Company Main Home – Hawaiian Seed Company, River Young, conta sull’espressione tangibile di quella leggenda nel sentimento e nel sapore della genetica proprietaria dell’azienda per spingere la neonata azienda a livelli vertiginosi.

Young non è estraneo alla coltivazione hawaiana. È cresciuto nella North Shore di Kauai e ha lavorato come direttore di una fattoria di lattuga, pomodori e cetrioli, fornendogli una profonda comprensione dei vantaggi e delle sfide uniche dell’agricoltura dell’isola.

Per quanto lo riguarda, trovare «la migliore genetica possibile» è il primo passo per creare un marchio di successo.

«Prevediamo che la genetica alla fine controllerà la crescita delle aziende di cannabis e canapa», ha detto Young. «La genetica qui alle Hawaii può resistere agli alisei e all’umidità elevata, quindi tendono ad essere ceppi più resistenti, il che significa che le persone in Florida e in altri climi con elevata umidità li trovano particolarmente attraenti».

Ma quelle genetiche resistenti non sono apparse dal nulla: sono il risultato del meticoloso accumulo di semi del suo socio in affari, co-fondatore e capo allevatore Sol Kahn.

Dalle borse alle ricchezze

Circa 25 anni fa, nel 1994, Kahn piantò i semi letterali che sarebbero poi sbocciati nella Hawaiian Seed Company. Come spesso accade in queste storie, erano generalmente semi insignificanti che gli è capitato di trovare, ma quando sono sbocciati, così ha fatto la sua passione per la coltivazione.

«Ho iniziato ad allevare nel 1994 e da allora non mi sono più fermato», ha detto. «Ricordo esattamente che aspetto aveva e che odorava quella pianta. Era questo verde chiaro e arancione con crocchette di popcorn e una dolcezza molto tropicale, come il mango. Li ho coltivati, ho avuto alcuni maschi e li ho coltivati ​​tutti, poi ho capito che si incrociavano e creavano i semi».

Quella semplice scoperta ispirò Kahn a perseguire progetti di allevamento sempre più complessi nel suo cortile e in luoghi nascosti sulle montagne, usando i semi che raccoglieva ossessivamente – un’abitudine di cui Young, un amico d’infanzia, era solito ridere, finché non costituì la base di la loro compagnia.

«Ho pensato che fosse completamente pazzo per aver raccolto semi in tutti questi anni e sembra che avesse ragione – c’è sicuramente un valore in quelle genetiche», ha detto Young.

Quello che era iniziato come un hobby eccentrico si è trasformato in un enorme stock privato di genetiche di cannabis, che comprende oltre 60.000 semi, comprese le genetiche dell’isola cimelio (e i sapori tropicali di accompagnamento) che servono come la firma del marchio.

Vale la pena notare che, nonostante le radici dell’isola del marchio (e il team di leadership ancora legato all’isola), la sede aziendale ufficiale della Hawaiian Seed Company è in Oregon, dove le leggi sono già in vigore per questo livello di commercio di cannabis. L’azienda sta lavorando per portare la propria azienda “al punto di partenza” con le operazioni alle Hawaii, ma per ora l’Oregon fornisce loro non solo la libertà legale di operare, ma uno spazio unico per farlo: una ex scuola elementare.

«Non abbiamo cacciato nessun bambino. Era vuoto e si era trasferito in una nuova posizione», ha detto Kahn. «Si è rivelato essere un luogo perfetto per noi e alla fine speriamo di trasformarlo in un centro di apprendimento sulla cannabis».

Il bordo colorato, instabile e pieno di terpene delle Hawaii

Ci sono molti fattori diversi coinvolti nella crescita di un marchio di cannabis affidabile, ma il principale tra questi è stabilire la legittimità e il valore delle tue varietà distintive. Come molti coltivatori di cannabis contemporanei, Hawaiian Seed Companyutilizza l’enorme – e in continua crescita – Phylos Galaxy per identificare e convalidare le loro varietà di punta.

Khan ha detto che Phylos – una società che descrive come «fottutamente fantastica» – offre a lui e ad altri coltivatori lo strumento perfetto per elevare il loro marchio al di sopra del rumore di un campo affollato e proteggere la loro genetica da tizi senza scrupoli che cercano una rapida escogitazione alle spese del duro lavoro di qualcun altro.

«Ci sono così tante stronzate là fuori che prenderanno la tua varietà e cambieranno il nome, e [la Phylos Galaxy]mantiene i coltivatori onesti e tiene traccia delle varietà in modo che non si perdano nel vento», ha detto, aggiungendo che la capacità di scoprire rapidamente altri ceppi con genetiche simili e distanti lo aiuta a «mappare un’interpretazione più visiva dei viaggi della genetica».

Quella capacità di mappare l’ascendenza delle cultivar di cannabis si è dimostrata inestimabile quando si lavora con la genetica effimera endemica dell’erba hawaiana. Alcuni coltivatori, almeno pubblicamente, attribuiscono un alto premio alla stabilità genetica, ma Kahn non è tra questi. Di solito lascia che Madre Natura faccia le sue cose quando si tratta di variazione del fenotipo, una filosofia radicata nel lignaggio aggressivamente diversificato del pakalolo hawaiano della vecchia scuola.

«In realtà non mi preoccupo troppo della stabilizzazione. Nel corso della giornata, non ce n’era nessuno, tutto si è semplicemente incrociato tra loro», ha detto. «Soprattutto alle Hawaii, tutto si riproduceva e veniva incrociato con tutti i tipi di polline – tailandese, afghano, tutto si confondeva così tanto – quindi non sto cercando di creare un fenotipo ‘perfetto’ e poi clonarlo».

Ma quando trova la necessità di stabilizzare qualcosa o semplicemente ha voglia di divertirsi con la genetica, la luce del sole tutto l’anno della North Shore gli consente di farlo in meno della metà del tempo che impiegherebbe un allevatore sulla terraferma

Un’altra cosa di cui Kahn non si preoccupa molto è la potenza. La maggior parte delle sue creazioni testano il contenuto di cannabinoidi tra l’adolescenza e la metà degli anni ’20. Ciò è in parte dovuto al fatto che personalmente preferisce effetti più leggeri e più morbidi, ma soprattutto è il risultato di un’intensa concentrazione su altre caratteristiche come il profilo terpenico e – ecco un’idea nuova per quanto riguarda la coltivazione dei fiori – il colore.

Il successo di quell’ultima missione, scoprire cultivar dai colori vivaci, è immediatamente evidente nei fiori maturi di Akala Kush, un profondo fiore verde lime punteggiato da esplosioni abbaglianti di pistilli rosa e fucsia che si estendono come antenne luminose.

E mentre il colore è un aspetto importante (e profondamente sottovalutato) della cannabis, è praticamente impossibile sopravvalutare l’importanza del profilo terpenico di una varietà quando si tratta di come viene accolta dal pubblico. In un momento in cui la potenza è più o meno scontata, in particolare per la cannabis destinata all’estrazione, l’odore e il sapore di una varietà sono la fonte principale della sua identità unica.

Young è fiducioso che chi cerca terpeni troverà molto da amare nei profili di sapore distintamente hawaiani dei fiori dell’azienda.

«Dai test di laboratorio e dai feedback che riceviamo sembra che questi ceppi conservino alcuni sapori tropicali in termini di terpeni», ha detto Young. «Se sei un trasformatore e prendi in mano alcuni dei nostri fiori, i terpeni avranno un sapore davvero unico, quindi è molto attraente per loro e si distingue anche per i coltivatori».

Venendo sulla terraferma

Coloro che vivono nel Nord della California saranno presto in grado di vedere (e annusare) da soli: Hawaiian Seed Company si è coordinata con Dark Heart Nursery per rendere disponibili alcune delle loro migliori varietà ai consumatori come cloni, tra cui l’indiscussa varietà preferita di Kahn, Midnight Splendor, un «Mix assolutamente fantastico» su cui lavora da quasi un decennio.

«È Kali Mist, una varietà vecchia scuola coltivata su Kauai per sempre, incrociata con Kauai Purple – un’indica viola intenso che ho ricevuto da uno zio un paio di anni fa – incrociata in Girl Scout Cookies per potenza e sapore e poi incrociata con Grandaddy Purple per un po ‘più di colore», ha detto. «Quello che abbiamo ottenuto sono state lunghe lance fucsia gigantesche, incredibili. È ricoperto di resina e quando lo macini diventa viola, rosa, verde e bellissimo».

Kahn è orgoglioso dei profili terpenici che ha sfruttato ed entusiasta che le persone li assaggino, sia che ciò significhi fumare una ciotola o tamponare il concentrato estratto dai suoi fiori, ma è molto entusiasta dell’intera pianta e molto meno della direzione e del carattere di l’industria che lo circonda.

Spera che il suo amore per l’intera pianta si traduca nel prodotto finale e aiuti coloro che ne godono ad abbracciare una visione più olistica della cannabis.

«Parte del motivo per cui abbiamo fondato la Hawaiian Seed Company è stato quello di riportare l’atmosfera retrò degli anni ’70 nella cannabis», ha detto Kahn. «C’è molta mancanza di rispetto nella nuova industria della cannabis … lo facciamo perché la amiamo, amiamo questa pianta straordinaria e vogliamo condividerla, ma vogliamo rispettarla».

Non importa come ti senti riguardo alla direzione dell’industria della cannabis, è difficile trovare qualcosa di negativo da dire su bellissime cultivar di cannabis con profili terpenici unici, ed è esattamente ciò di cui si occupa Hawaiian Seed Company: fornire una fetta appetitosa delle isole.

«È l’originalità dei sapori, avere solo qualcosa di tropicale e diverso», ha detto Young. «Forse c’è una certa connessione con le vacanze o qualcosa del genere, ma le persone sembrano solo un po’ più rilassate quando fumano i nostri ceppi».

Non c’è sostituto per vivere la North Shore di persona, ma respirare una nuvola profumata e inebriante della sua essenza tropicale e affondare dolcemente in un ronzio dolce e produttivo è quasi come una vacanza hawaiana fumabile – ed è certamente più economico che acquistare un biglietto aereo.

Stati Uniti

Gli esperti di CBD descrivono in dettaglio le principali tendenze per rimanere al passo nel 2021

I progressi sismici hanno dominato il mercato del CBD negli ultimi dieci anni, con alcuni dei più grandi marchi del settore che hanno registrato una crescita a due o tre cifre anno su anno.

Sebbene la crescita costante sia stata la parola d’ordine dell’ultimo decennio, il cambiamento costante ora la definisce. E ce ne saranno in abbondanza nel 2021.

Il nostro team di CBD Marketing Hub ha identificato alcune delle tendenze degne di nota per i prodotti CBD quest’anno di seguito.

Più segmentazione del mercato

Gli sforzi del mercato di nicchia diventeranno più grandi e più formalizzati man mano che i marchi continuano a cercare segmenti di consumatori meno affollati. Ciò diversificherà e differenzierà ulteriormente ciascun marchio e consentirà di ottenere ROI più elevati negli sforzi di marketing segmentato esplorativo.

La crescita del mercato delle bevande al CBD riflette la tendenza.

Secondo Mike Luce, co-fondatore e presidente di High Yield Insights, una società di ricerche di mercato, oltre il 60% dei bevitori di bevande infuse è nuovo al CBD.

Un recente studio sulle bevande al CBD pubblicato da High Yield Insights e InnovateMR ha rivelato quanto spazio per le gambe c’è nel segmento delle bevande al CBD. Tra i 4.200 intervistati, solo il 28% dichiara di aver trovato “un prodotto, marchio o formato (CBD) che funzioni per loro“.

Con la Gen Zs e i Millennials che costituiscono la maggioranza (62%) dei nuovi convertiti in bevande al CBD, insieme a una chiara opportunità di espandere i metodi di consegna esistenti per soddisfare meglio le preferenze dei consumatori, prevediamo una crescita esponenziale in questo segmento.

Modellazione CPG

I marchi si sposteranno verso modelli di consumo CPG comprovati incentrati sull’estensione della famiglia di marchi, incluso il matrimonio di prodotti complementari e iterazioni di prodotti. Guarda per l’innovazione SKU e la segmentazione dei consumatori focalizzata sul laser.

Sia che i marchi scelgano di emulare il modello della “famiglia di marchi” di Procter & Gamble o di creare estensioni di linea di marchi esistenti, il successo futuro dipenderà dalla comprensione dell’ingresso nel mercato dei consumatori e delle tendenze di adozione.

Le caramelle gommose sono un ottimo gateway, secondo High Yield Insights, che riporta che sei nuovi operatori su 10 nel mercato del CBD provano le caramelle gommose prima di esplorare altri prodotti CBD.

Sforzi di marketing dei consumatori neri e ispanici

La competenza culturale, in particolare tra i più grandi marchi della nazione, continuerà a migliorare.

Ci aspettiamo una maggiore attenzione al marketing di nicchia poiché la fedeltà al marchio dei consumatori si sposta verso i marchi che i consumatori credono di “vederli”. Altri marchi si concentreranno sulle opportunità di crescita all’interno del mercato dei consumatori nero e ispanico, che sono rimasti relativamente inutilizzati dalle società di CBD.

Uno dei primi segnali del dominio del marchio in questo mercato segmentato è l’introduzione di campagne esclusive create appositamente per attirare i consumatori neri e ispanici, nonché pubblicità, packaging e supporto in lingua spagnola.

Concentrati sugli stati di bisogno, come stress e ansia

I tassi di ansia esplosivi e i problemi di salute mentale associati forniranno ai marchi di canapa e CBD nuove opportunità per promuovere l’efficacia del CBD.

Stiamo già assistendo a una maggiore attenzione su questa nicchia, mercato dello stato di bisogno, che può essere difficile da navigare a causa delle restrizioni pubblicitarie. I marchi trovano valore in soluzioni alternative che consentono ai marchi di superare le restrizioni sugli annunci tramite ricerche di parole chiave mirate.

Secondo High Yield Insights, oltre il 25% dei nuovi operatori del mercato ha acquistato CBD per far fronte allo stress e all’ansia legati alla pandemia.

Con oltre l’83% dei dipendenti statunitensi che segnalano problemi di salute mentale e un enorme 67% dei datori di lavoro statunitensi che prevedono una crisi di salute mentale entro i prossimi due anni, prevediamo una maggiore partnership e opportunità di crescita nei prodotti CBD incentrati su stress, ansia e sonno.

Sviluppo di prodotti e marketing estesi

Lo sviluppo e la messaggistica di prodotti CBD catch-all (“Il CBD fa bene a tutto e tutti”) saranno sostituiti da campagne di marketing e innovazione di prodotto più mirate.

Coinvolgimento CPG migliorato

Aspettatevi che più fusioni e acquisizioni guidate da CPG, investimenti e joint venture confluiscano nei mercati della CBD e della cannabis.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti