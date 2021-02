Cina e Russia stanno «colmando il divario» con gli Stati Uniti in termini di capacità spaziali. «Abbiamo vulnerabilità che non stiamo affrontando», così, ieri Todd Harrison, direttore diAerospace Security Project del Center for Strategic and International Studies (CSIS), in audizione presso la sottocommissione delle forze strategiche della Commissione per i servizi armati della Camera USA. La sottocommissione è convinta che i progressi nello spazio e nelle armi nucleari debbano procedere di pari passo, perchè «non riuscire a garantire di avere un deterrente nucleare credibile, nonché capacità spaziali e counterspace avrà un impatto profondo e incalcolabile sulla nostra sicurezza nazionale e su quella dei nostri alleati».

Il CSIS questa settimana rilascerà un aggiornamento al suo rapporto annuale sulle capacità globali spaziali e di counterspace. Harrison ha affermato che il rapporto -intitolato ‘Defense Against the Dark Arts in Space‘- raccomanderà agli Stati Uniti di migliorare la propria capacità di monitorare lo spazio, una disciplina nota come consapevolezza del dominio spaziale. Ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero anche sviluppare un’architettura spaziale diversificata e più resiliente di satelliti su più orbite e tecnologie per difendere i satelliti da jammer e attacchi cinetici.

L’arrivo del rover Perseverance USA su Marte, lo scorso 18 febbraio, ma soprattutto il fatto di vedere il quasi contemporaneo arrivo degli Emirati Arabi Uniti (prima degli USA) e della Cina, se da una parte apre una nuova pagina dell’esplorazione spaziale, dall’altra ha acceso il dibattito, soprattutto negli Stati Uniti, tra politici e addetti alla sicurezza nazionale sul fatto che la Cina così come anche la Russia stiano sfidando da vicino la potenza americana, che, per altro, proprio da Marte intende ripartire per confermare la sua supremazia spaziale.

La pubblicazione del rapporto del CSIS sarà un contributo importante al dibattito.

Intanto, proprio il CSIS interviene per spiegare come gli Stati Uniti stiano valutando di diventare il primo Stato a lanciare un sistema di propulsione nucleare spaziale nell’ambito della nuova strategia nazionale per l’energia nucleare spaziale. «Secondo la Space Policy Directive-6, firmata dal presidente Donald Trump il 16 dicembre, questi sistemi sono necessari per l’esplorazione perché aiuteranno a ridurre i tempi di viaggio, il che aiuta a proteggere i veicoli spaziali con equipaggio e robotici dall’esposizione prolungata a forti radiazioni. Sebbene gli obiettivi di esplorazione spaziale della direttiva siano ammirevoli, purtroppo presta troppo poca attenzione a considerazioni cruciali sulla sicurezza», afferma Zhanna Malekos Smith, analista senior del programma di tecnologie strategiche del CSIS e docente di studi sulla guerra cibernetica con l’Air War College

Dalla fine degli anni ’60, gli Stati Uniti hanno sfruttato la tecnologia dell’energia nucleare per veicoli spaziali. Per esempio per la missione New Horizons in corso, la missione Cassini su Saturno e la missione Voyager 1 per raggiungere lo spazio interstellare per la prima volta nella storia. «Queste missioni hanno utilizzato sistemi di alimentazione a radioisotopi, tecnologia dell’energia nucleare che converte il calore in energia sfruttando il naturaledecadimento radioattivo del plutonio-238» «La direttiva è unica perché dà la priorità allo sviluppo di capacità di sistemi di alimentazione radioisotopi più avanzati e sistemi di propulsione nucleare per supportare l’esplorazione robotica e umana di Marte e della Luna. Ad esempio, richiede lo sviluppo di nuove capacità di elaborazione del combustibile uranio entro la metà degli anni ’20 per consentire la produzione di combustibile adatto per la superficie lunare e planetaria e per l’energia spaziale, compresa la propulsione elettrica nucleare e le funzioni di propulsione termica nucleare. In generale, sviluppo di capacità avanzate del sistema di alimentazione dei radioisotopi fornirà ai veicoli spaziali una maggiore fonte di energia per le missioni nello spazio profondo e, come spiega la NASA, una migliore efficienza del carburante rispetto all’energia solare in luoghi più bui e più freddi. Su quel punto, la direttiva rafforza la centralità del Memorandum presidenziale per la sicurezza nazionale del 2019, che discute il processo per il lancio di veicoli spaziali contenenti sistemi nucleari spaziali, nonché l’Ordine esecutivo 13803 per rilanciare il Consiglio spaziale nazionale».

Lo sviluppo di sistemi di propulsione nucleare spaziale «è sia un obiettivo ammirevole che un’opportunità per segnalare la risoluzione strategica e le intenzioni degli Stati Uniti nello spazio. Per lo sviluppo della dottrina spaziale, tuttavia, non riuscire ad articolare principi di sicurezza, protezione e sostenibilità è un’opportunità persa nelle relazioni internazionali per modellare il comportamento di altre Nazioni» che già si muovo nello spazio o che vorrebbero farlo.

Nazioni che «guardano agli Stati Uniti come a un modello da seguire, quindi se gli Stati Uniti tagliano ogni angolo di sicurezza per il funzionamento e la disposizione di questi sistemi avanzati, altri Stati potrebbero vederlo come qualcosa da emulare. Ad esempio, come sottolinea Cort Thompson, sulle armi anti-satellite, dove “gli Stati Uniti hanno lasciato un vuoto di inerzia, Russia e Cina hanno preso l’iniziativa di plasmare la conversazione ASAT[anti-satellite] con le proprie proposte alla comunità internazionale, il ‘Trattato sulla prevenzione del posizionamento di armi nello spazio extra-atmosferico, la minaccia o l’uso della forza contro gli oggetti dello spazio cosmico’”.

Sebbene l’Amministrazione Biden non abbia ancora indicato cosa intende fare con l’eredità del presidente Donald J. Trump in quest’area, il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato che il presidente Biden ‘sostiene pienamente‘ la US Space Force e l’amministrazione attende con impazienza di continuare il lavoro della Space Force. Detto questo, nonostante l’incertezza sulla posizione dell’amministrazione Biden sull’esplorazione dello spazio profondo, un primo passo consigliato è incoraggiare la collaborazione tra il governo degli Stati Uniti e il settore spaziale commerciale per far avanzare le capacità strategiche del Paese e segnalare cosa significa essere un buon amministratore di spazio. Come notato nella strategia spaziale di difesa 2020 del Dipartimento della difesa, la comunicazione con gli alleati e altri partner è necessaria per garantire la stabilità spaziale. “Pertanto, per far avanzare la leadership strategica degli Stati Uniti nello spazio, l’amministrazione Biden dovrebbe garantire che i nostri obiettivi di esplorazione spaziale siano perseguiti in egual misura con il controllo sicuro dei sistemi nucleari avanzati», conclude Zhanna Malekos Smith.

