L’economia della Nigeria ha subito un duro colpo, prima da un crollo del prezzo del petrolio, e poi dall’aumento dei costi per combattere la diffusione di COVID-19. E questo lo spiega Ronak Gopaldas, consulente dell’ISS per il quale una sola di queste crisi sarebbe stata sufficiente per far deragliare la crescita del 2020, ma entrambe le situazioni simultanee sono devastanti. Non sarebbe potuto succedere in un momento peggiore, con la crescita globale che sta affrontando il suo periodo più difficile dalla crisi finanziaria del 2007-8.

Le aspettative ora sono che l’economia dovrà affrontare una profonda crisi quest’anno, che, date le revisioni delle previsioni di crescita globali, potrebbe protrarsi. Il budget del governo per 35 miliardi di dollari del 2020, si basava su un prezzo del petrolio di 57 dollari al barile e livelli di produzione di oltre due milioni di barili al giorno.

Con oltre la metà delle entrate del paese provenienti da tasse sul petrolio e royalties, l’impatto sulle entrate e sul fisco sarà immenso e la Nigeria ha scarsa capacità di influenzare il prezzo o il volume.

Come ricorda Golpadas, anche dopo aver ridimensionato il budget 2020, la Nigeria ha dovuto rivolgersi al Fondo monetario internazionale (FMI) per 3,4 miliardi di dollari, alla Banca mondiale per 2,5 miliardi di dollari e alla Banca africana di sviluppo per 1 dollaro miliardi. Senza la sospensione o la cancellazione del debito, il risultato sarà un sostanziale deterioramento dell’economia.

Questa non è la prima volta nel recente passato che il Paese ha dovuto affrontare una doppia crisi. Nel 2014, i prezzi del petrolio sono scesi da 100 dollari al barile a poco più di 50 al barile poiché la crescita globale ha rallentato e un aumento dell’offerta di scisto negli Stati Uniti ha causato la decisione dell’OPEC di non tagliare la produzione. Nello stesso anno, un focolaio di Ebola nell’Africa occidentale ha visto l’infezione diffusa in Nigeria. Vi sono, tuttavia, forti differenze tra il 2014 e il 2020.

Nell’attuale episodio, ricorda il consulente ISS, la crescita della Nigeria è stata in media solo dell’1,3% su base annua negli ultimi quattro anni. Gli investimenti esteri diretti e la spesa per consumi hanno subito un colpo significativo, lasciando l’economia ancora più vulnerabile alla rallentamento della crescita mondiale e alla debole domanda di petrolio.

Da un punto di vista epidemiologico, l’epidemia di Ebola ha infettato 19 persone in Nigeria nel 2014, sette delle quali sono morte. Attualmente ci sono 782 casi di COVID-19 in Nigeria e 25 morti, ma il numero effettivo potrebbe essere più elevato dato che COVID-19 è molto più contagioso dell’ebola.

Anche l’epidemia di Ebola del 2014 non ha richiesto la chiusura di intere regioni e parti dell’economia come nel caso attuale: gli Stati di Lagos, Abuja e Ogun sono tutti bloccati fino almeno a maggio e sembra improbabile che COVID-19 sia contenuto vagamente come Ebola.

Anche le risposte politiche nel 2014 sono molto diverse da quelle odierne. Inoltre, con il petrolio ai minimi attuali, ad esempio, al momento non sarà possibile rimuovere i sussidi per il carburante che potrebbero contribuire ad attenuare alcune delle difficoltà economiche delle famiglie. L’ulteriore apertura del mercato a soggetti privati ​​e l’allentamento del controllo dei prezzi potrebbero avere un impatto positivo a lungo termine per i consumatori e liberare spazio fiscale.

Le autorità, afferma Golpdas, devono inoltre accelerare un bilancio di emergenza con fondi per combattere COVID-19 e misure per ridurre al minimo l’impatto della pandemia sui cittadini, in particolare sui poveri.

Infine, anche i finanziamenti per la sicurezza devono essere aumentati al posto di una probabile riacutizzazione delle minacce nel delta petrolifero. Boko Haram e altri gruppi estremisti potrebbero sfruttare la situazione a proprio vantaggio per lanciare nuove offensive.

Data la necessità di finanziare un’ampia gamma di misure, l’accettazione dell’aiuto esterno sarà più importante che mai. La Nigeria non può risolvere da sola i suoi problemi e dovrà superare la sua avversione storica a cercare aiuto da organismi globali come la Banca mondiale e il FMI. I movimenti in questa direzione sono positivi. È inoltre incoraggiante il fatto che il settore privato e le agenzie nazionali abbiano mobilitato risorse per combattere il COVID-19 e ciò deve continuare ad essere agevolato.

Da un punto di vista politico, le risposte monetarie e fiscali devono essere coordinate e intraprese riforme audaci per ottenere trazione quando la minaccia COVID-19 inizia a calare.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti