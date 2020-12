Natale, un Natale che, questo anno sarà un po’ diverso degli altri per via della pandemia di coronavirus in corso in Italia e nel mondo. Questo significa che molte attività commerciali saranno parzialmente aperte come i centri commerciali, i bar e i ristoranti. Altre invece rimarranno addirittura chiuse. È il caso degli impianti sciistici, delle discoteche, dei cinema e dei casinò. Siamo a poche ore della festa di, un Natale che,per via delladiin corso in Italia e nel mondo. Questo significa che

E se i tg e i giornali raccontano spesso le lamentele degli operatori sciistici e dei ristoratori, pochi parlano degli operatori del gioco. Parlando dei casinò, questi ultimi di solito sfruttano questo periodo di fine anno per trasformarsi in luoghi festivi nei quali organizzano grandiose cene e spettacoli dal vivo per i loro giocatori, che siano habitué o meno. E molti scelgono proprio il periodo delle feste natalizie per fare qualche giocata. Ebbene, quest’anno i casinò resteranno tristemente chiusi, con conseguenze probabilmente pessime sui loro conti.

Questo però non significa che i giocatori non potranno divertirsi con i loro giochi preferiti. In rete infatti esiste un’alternativa al gioco tradizionale, ovvero il gioco online. Lo l’emersione di una versione digitale dei casinò dove decine di giochi e di bonus speciali ed allettanti sono disponibili. . In rete infatti esiste un’alternativa al gioco tradizionale, ovvero il. Lo sviluppo della tecnologia , con la diffusione e il miglioramento della connessione internet fissa e mobile, hanno creato le condizioni per

Il principio è lo stesso dei casinò tradizionali. I giochi che sono animati da un croupier nei casinò di terra come la roulette e il blackjack conservano le stesse regole, a parte che sulla versione online, il croupier viene sostituito da una intelligenza artificiale che gestisce la partita. Oppure, come nelle versioni dei giochi live, il croupier è in carne ed ossa, e collegato via webcam con il giocatore da una vera sala giochi. Per le slot machine invece non cambia nulla perché in entrambi i casi vi è un software che determina la probabilità di vincita.

Su internet puoi giocare alla roulette online gratis grazie alle versioni gratuite, ovvero con soldi finti, disponibili per coloro che come preferiscono prendere più confidenza con il gioco prima di buttarsi sulle scommesse vere e proprie. Ma la rete offre anche di più. Se per esempio ti piace la roulette ma non sei ancora sicuro di giocare con dei soldi veri, non c’è nessun problema.

Queste ultime si possono trovare sia nei casinò online che mettono a disposizione delle versioni demo dei loro giochi, e sia nei cosiddetti portali di casinò. Si tratta di siti dove puoi trovare una classifica dei migliori giochi di casinò del momento, delle recensioni, delle news relative al mondo del gioco, oltre a delle sezioni di divulgazione sui giochi e, talvolta, anche dei forum di discussione per le comunità di giocatori in cui è possibile condividere le esperienze e scambiarsi dei consigli. E su questi siti di solito sono anche presenti i giochi più apprezzati nei casinò online ma in versione gratis.

E siccome si svolge tutto online, puoi usare il tuo dispositivo mobile smartphone o tablet, sia Apple o Android per giocare ai tuoi giochi preferiti in qualsiasi posto e in qualsiasi momento del giorno o della notte. I casinò online, così come i portali, il ti offrono una mobilità senza paragone (dal tuo divano, a letto o in treno) e una fascia oraria di gioco 24 su 24.

L’innovazione non finisce qui, la sicurezza ha fatto dei passi di gigante nell’ambito del gioco d’azzardo online. Prima della legalizzazione (avvenuta, in Italia, nel 2011), i casinò online ebbero una notorietà controversa a causa di alcuni episodi che avevano coinvolto operatori di scarsa onestà o che avevano esposto i dati sensibili dei giocatori agli attacchi hacker.

Oggi tutto questo è storia vecchia. La legislazione si è adeguata al mondo digitale e il governo ha varato una serie di misure per prevenire gli atti di frode, come l’introduzione dell’obbligo di avere una licenza ADM. Un casinò titolare di tale licenza è una garanzia di gioco equo e di sicurezza per i dati sensibili del giocatore. Altri progressi si sono registrati come l’utilizzo di software rinomati che garantiscono un fair play totale al giocatore.

Grazie ai casinò online e ai vantaggi che offrono, questo Natale, anche se diverso, di sicuro non sarà meno divertente degli altri! Affrettati, scopri tutti i tuoi giochi preferiti ed inizia a divertirti in tutta sicurezza!

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti