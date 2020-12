I risultati delle ultime elezioni del governo regionale e locale in Namibia mostrano quanto sia cambiato il panorama politico nel Paese dall’indipendenza dal Sudafrica nel 1990. L’Organizzazione Popolare del Sud-Ovest dell’Africa (Swapo) – l’ex movimento di liberazione che ha governato il paese dall’indipendenza – era solita vincere con enormi margini. Ma, sempre più, i namibiani stanno perdendo fiducia nella sua capacità di gestire il paese. Stanno facendo scelte politiche diverse. Per la prima volta, Swapo ha subito numerose sconfitte a livello di governo regionale e locale nelle elezioni tenutesi il mese scorso.

La perdita del controllo su diversi livelli di governance di secondo livello e ancor più a livello locale rasentava l’umiliazione. Ciò aumenta notevolmente l’influenza di altre parti e avrà un impatto sulla futura governance della Namibia. Il fatto che Job Amupanda, un attivista del movimento sociale sulla trentina, sia il nuovo sindaco del comune di Windhoek, indica quanto siano drammatici i cambiamenti.

La scarsa performance di Swapo nelle elezioni regionali e municipali di quest’anno rispecchia la sua umiliazione nei sondaggi nazionali del 2019. Dall’enorme 80% vinto nel 2014, ha ottenuto solo il 65%. Il presidente Hage Geingob è stato rieletto con un umiliante 56% (2014: 87%). I risultati sono stati guidati dalla crescente corruzione, fallimenti di governance e abuso d’ufficio. La mancanza di una buona governance e di risultati scadenti è stata aggravata dalla crisi fiscale e dalla recessione dal 2016.

Molte delle 14 diverse regioni del paese sono centri spaziali per gruppi culturalmente e linguisticamente distinti. Il loro comportamento di voto, in una certa misura, riproduce le identità esistenti. Fino a tempi abbastanza recenti, Swapo era l’unico partito con il sostegno di quasi tutti i gruppi di popolazione e nei “crogioli” urbani. Sembra finita. Per i 14 consigli regionali, che sono il secondo livello di governo, i voti di Swapo sono scesi dall’83% nel 2015 al 57%. I membri del consiglio eletti nominano tre rappresentanti ciascuno al Consiglio nazionale, la camera alta del parlamento, dove Swapo detiene attualmente 40 dei 42 seggi. Questo cambierà radicalmente ed è probabile che si assicuri solo la maggioranza assoluta. Le regioni meridionali di Hardap e // Karas andarono al Landless People’s Movement. L’Erongo centro-occidentale andò agli Independent Patriots for Change, che fecero anche qualche incursione nelle roccaforti settentrionali di Swapo.

Kunene, nel nord-ovest, è andata al Movimento Democratico Popolare. Swapo ha anche perso la sua maggioranza assoluta nelle regioni centrali e orientali di Khomas, Omaheke e Otjizondjupa. Ci sono 57 comuni in Namibia. Alle elezioni degli enti locali lo Swapo ha raccolto solo il 40% (2015: 73%) dei voti. Ha mantenuto il pieno controllo solo 20 dei 52 comuni (su 57) e dei consigli comunali precedentemente detenuti. La maggior parte dei centri urbani, inclusi Walvis Bay e Swakopmund, sono andati ad altri partiti o coalizioni. Un disastro è stata la perdita della capitale Windhoek. Dal possesso di 12 dei 15 seggi nel comune dal 2015, Swapo ora ne ha solo cinque.

La perdita di appeal di Swapo tra gli elettori urbani e rurali è iniziata con le elezioni nazionali del 2019. Ora ha preso una svolta drammatica inaspettata con i risultati delle elezioni regionali e locali. I risultati delle elezioni nazionali dello scorso anno hanno mostrato segni di usura da parte del partito.

Panduleni Itula, un membro dello Swapo che si candidava come candidato indipendente, ha ottenuto quasi il 30% dei voti, personificando l’insoddisfazione tra i seguaci del partito. Da allora espulso, ha formato un nuovo partito, gli Independent Patriots for Change. Il Movimento Democratico Popolare ha più che triplicato i suoi seggi parlamentari come opposizione ufficiale. Il Landless People’s Movement, una nuova forza, è diventato il terzo partito più forte. La proclamata introspezione di Geingob era limitata a un autoesame interno da parte del governo, senza risultati visibili. Questo fece infuriare i namibiani. I leader del partito hanno continuato a spazzare via l’insoddisfazione e hanno fatto ricorso a incolpare capri espiatori. Rivolgendosi ai soldati alla fine di agosto, il ministro della Difesa Peter Hafeni Vilho ha accusato la comunità bianca di minoranza del paese, sostenitori del “cambio di regime”, “intellettuali fuorviati” e cittadini “non patriottici” di essere decisi a vedere il governo fallire. Ha collegato la comunità bianca a tutti i fallimenti della governance, sostenendo che solo loro erano responsabili delle attuali disuguaglianze.

Ciò ha provocato un rimprovero che indicava i fallimenti del governo. La portavoce del partito Hilma Nicanor ha accusato “forze esterne” di tentare di spodestare il partito di governo “vittorioso”. A metà ottobre Geingob si è lamentato del numero crescente di bianchi (stimato a meno del 5% della popolazione) che si sono registrati come elettori. Ha affermato che intendevano sostenere qualsiasi cosa tranne Swapo. La gente dichiara guerra allo Swapo.

Martin Shalli, l’ex comandante dell’esercito namibiano, parlando a una manifestazione all’inizio di novembre, ha esortato la folla a tagliare la gola ai disertori dello Swapo. L’indignazione pubblica lo ha costretto a chiedere scusa alla televisione nazionale. Si parla a favore dei namibiani che tali intimidazioni non hanno impedito loro di votare per i partiti di loro scelta. Questo rende la democrazia il vincitore e Swapo il perdente. La caduta di Swapo da un movimento di liberazione egemonico indiscusso al potere sin dall’indipendenza significa che i namibiani stanno entrando in una nuova era. Le elezioni del novembre 2020 hanno effettivamente messo la cultura politica della Namibia a un bivio. Per cominciare, non è ancora sicuro come il governo centrale guidato dallo Swapo si rapporterà ai governi regionali e comunali che ha perso con l’opposizione.

Membri frustrati dell’establishment Swapo hanno suggerito che il partito, che controlla il governo centrale, dovrebbe trattenere i fondi dal fiscus per affamare finanziariamente città e regioni governate da altri partiti. Ciò sottolinea le tendenze centrifughe emergenti, alimentando animosità regionali se non tribali. Non è in linea con lo slogan “One Namibia, One Nation” dei giorni di lotta anticoloniale di Swapo. In particolare, Geingob ha respinto tali suggerimenti, dichiarando che tutti gli eletti in carica dovrebbero servire tutte le persone e che nessun fondo sarà trattenuto. Ciò è incoraggiante in un momento in cui la Namibia entra in un nuovo territorio democratico. I quattro anni sulla strada per la prossima Assemblea nazionale del paese e le elezioni presidenziali nel 2024 potrebbero essere accidentati. Ma i singhiozzi democratici fanno parte di un sano pluralismo.

