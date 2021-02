Poco prima che i nuovi membri del parlamento del Myanmar dovessero prestare giuramento ieri, i militari hanno arrestato il leader de facto del Paese, Aung San Suu Kyi, il Presidente, Win Myint, e altre figure chiave del partito al governo eletto, la Lega nazionale per la democrazia (NLD). Successivamente i militari hanno annunciato di aver preso il controllo del Paese per 12 mesi e hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Questo è un colpo di stato, che i militari lo chiamino o no, affermano Adam Simpson, dell’University of South Australia, e Nicholas Farrelly dell’University of Tasmania. A novembre, l’NLD e Suu Kyi avevano ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni nazionali, sconfiggendo l’Union Solidarity and Development Party (USDP) sostenuto dai militari.

Umiliato dal risultato, l’USDP aveva affermato che le elezioni erano state oggetto di frodi diffuse. Tuttavia, gli osservatori internazionali, tra cui il Carter Center, la Rete asiatica per le elezioni libere e la missione di osservazione elettorale dell’Unione europea, avevano tutti dichiarato un successo le elezioni. Anche organizzazioni locali rispettabili, come l’Alleanza popolare per le elezioni credibili (PACE), avevano concordato, rilasciando una dichiarazione congiunta il 21 gennaio secondo cui ‘i risultati delle elezioni sono stati credibili e hanno rispecchiato la volontà degli elettori di maggioranza’.

Tuttavia, sostengono i due esperti, l’USDP ha insistito sulle sue affermazioni di frode nonostante l’assenza di prove sostanziali – una mossa progettata per minare la legittimità delle elezioni. I militari inizialmente non hanno appoggiato le affermazioni dell’USDP, ma hanno gradualmente iniziato a fornire al partito maggiore sostegno, con il comandante in capo delle forze armate, il generale Min Aung Hlaing, che si è rifiutato di escludere un colpo di stato la scorsa settimana. Il giorno seguente, le autorità elettorali del Paese hanno rotto settimane di silenzio e respinto con fermezza le affermazioni dell’USDP di frode diffusa, ponendo le basi per ciò che lo storico birmano Thant Myint-U ha definito “La crisi costituzionale più acuta [del Myanmar]dall’abolizione della vecchia giunta nel 2010”.

È difficile vedere come le forze armate trarranno beneficio dalle azioni di ieri, affermano Simpson e Farrelly, poiché l’accordo di condivisione del potere che aveva raggiunto con l’NLD ai sensi della costituzione del 2008 le aveva già consentito di espandere la sua influenza e gli interessi economici nel Paese.

I militari avevano governato il Myanmar per mezzo secolo dopo che il generale Ne Win lanciò un colpo di stato nel 1962. Un cosiddetto ‘auto-colpo di stato’ interno nel 1988 portò al potere un nuovo gruppo di generali militari. Quella giunta, guidata dall’Alto Generale Than Shwe, ha permesso nel 1990 le elezioni vinte in maniera schiacciante dal partito di Suu Kyi. I capi militari, tuttavia, hanno rifiutato di riconoscere i risultati. Nel 2008 la giunta ha redatto una nuova costituzione che riservava ai militari il 25% dei seggi del parlamento nazionale e le permetteva di nominare i ministri della difesa, degli affari di frontiera e degli affari interni, nonché un vicepresidente. Le elezioni del 2010 sono state boicottate dall’NLD, ma il partito ha ottenuto una clamorosa vittoria alle seguenti elezioni del 2015.

Dall’inizio del 2016 Suu Kyi è de facto leader del Myanmar, anche se non c’è ancora la supervisione civile sui militari. Fino alla scorsa settimana, ribadiscono i due esperti, il rapporto tra autorità civili e militari è stato a volte teso, ma nel complesso ampiamente cordiale. Si basava sul riconoscimento reciproco della sovrapposizione di interessi in settori chiave della politica nazionale. In effetti, questo accordo ha permesso ai militari di avere piena autonomia sulle questioni di sicurezza e ha mantenuto interessi economici lucrativi.

La partnership ha consentito le ‘operazioni di sdoganamento’ dei militari nello Stato di Rakhine nel 2017, che hanno portato all’esodo di 740.000 rifugiati Rohingya, per lo più musulmani, in Bangladesh. Sulla scia di quel pogrom, Suu Kyi ha difeso vigorosamente sia il Paese che i suoi militari presso la Corte internazionale di giustizia. La reputazione globale del Myanmar – e la posizione personale un tempo stimata di Suu Kyi – ha sofferto profondamente e non si è mai ripresa. Tuttavia, c’era un punto chiave della contesa tra l’NLD e l’esercito: i divieti costituzionali che hanno reso impossibile a Suu Kyi assumere ufficialmente la presidenza. Alcune figure dell’NLD avevano anche espresso profonde preoccupazioni per il ruolo permanente rivendicato dalle forze armate come arbitro di tutte le questioni legali e costituzionali nel Paese.

Indipendentemente da come si svolgeranno gli eventi questa settimana e in futuro, secondo Simpson e Farrelly, la fragile democrazia del Myanmar è stata gravemente minata dalle azioni dei militari. Il governo della NLD ha certamente avuto i suoi difetti, ma un colpo di stato militare è un significativo passo indietro per il Myanmar. È difficile vedere questa azione come qualcosa di diverso da un modo per il generale Min Aung Hlaing di mantenere la sua posizione di rilievo nella politica nazionale, dato che è mandato in pensione quest’anno quando compirà 65 anni. Con lo scarso rendimento elettorale dell’USDP, non c’è nessun altro percorso politico concepibile per il potere, come attraverso la presidenza.

Un colpo di stato avrà conseguenze negative per i militari in molti modi. I governi di tutto il mondo probabilmente ora applicheranno o estenderanno le sanzioni ai membri delle forze armate. In effetti, gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione in cui afferma che ‘agiranno’ contro i responsabili. Anche gli investimenti stranieri nel Paese potrebbe precipitare.

Poiché il popolo del Myanmar ha già goduto di un decennio di maggiori libertà politiche, è probabile che anche gli abitanti non saranno cooperativi poiché il governo militare viene reimposto. Le elezioni generali del 2020 hanno dimostrato, ancora una volta, il disgusto in Myanmar per il ruolo politico delle forze armate e la popolarità duratura di Suu Kyi. La sua detenzione mina la fragile coalizione che stava guidando il Myanmar in un periodo pericoloso e potrebbe rivelarsi una fine disordinata alla proficua collaborazione tra forze civili e militari.

