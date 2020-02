Qualche giorno fa, decine di persone sono rimaste uccise nell’agguato contro un minibus in Mozambico, nella provincia di Cabo Delgado, dove le autorità sospettano che si sia tratto dell’azione di un gruppo islamista. Il mezzo è stato incendiato mentre percorreva una strada principale nel distretto settentrionale di Macomia, a una sessantina di chilometri dal villaggio di Antadora.

Secondo Liesl Louw-Vaudran dell’ISS, per la prima volta la crescente minaccia terroristica in Mozambico è stata discussa dai leader africani, al 33 ° vertice dell’Unione Africana (UA) ad Addis Abeba – più di due anni dopo l’inizio dell’insurrezione nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. I funzionari di UA hanno parlato di una “minaccia totalmente nuova” che ha raggiunto “livelli senza precedenti” in Mozambico.

La scorsa settimana, dice il ricercatore dell’ISS, le Nazioni Unite hanno avvertito che gli attacchi terroristici stavano diventando più frequenti e si stavano diffondendo verso sud. Dice che ci sono stati 28 attacchi a Cabo Delgado dall’inizio del 2020. Almeno 100.000 persone sono state sfollate e fino a 400 sono state uccise dall’inizio dell’insurrezione.

“I gruppi armati hanno preso di mira casualmente i villaggi locali e terrorizzato la popolazione locale. Quelli in fuga parlano di omicidi, mutilazioni e torture, case bruciate, raccolti distrutti e negozi. Abbiamo notizie di decapitazioni, rapimenti e sparizioni di donne e bambini “, ha affermato l’Alta Commissione delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che il Mozambico ha chiesto di aiutare gli sfollati.

‘A volte gli aggressori avvertono la popolazione locale dove e quando colpiranno, creando panico mentre le persone si precipitano a fuggire dai loro villaggi. La maggior parte lascia tutto alle spalle “, ha detto il portavoce dell’UNHCR Andrej Mahecic.

Nonostante questi avvertimenti, finora non è stato menzionato il Mozambico presso l’UA. La sua relazione di 66 pagine ai capi di Stato lunedì, ha osservato solo che la “parte settentrionale del Mozambico, comprese le sue aree di confine con la vicina Tanzania, affrontano il rischio di fuoriuscita di attività terroristiche da quelle regioni del continente che sono già afflitte. ‘

Alla domanda sulla situazione, il commissario di UA per la pace e la sicurezza Smaїl Chergui ha dichiarato che l’UA potrebbe aiutare il Mozambico con la condivisione delle informazioni, fornendo attrezzature e addestrando i soldati del Mozambico. Per loro era “totalmente nuovo”, ha detto Chergui. L’UA potrebbe anche aiutare il Mozambico a comprendere il fenomeno al fine di “rispondere olisticamente”, ha affermato.

Nel corso degli anni l’UA ha migliorato la condivisione dell’intelligence. Ha inaugurato la nuova sede del Comitato di intelligence e servizi di sicurezza dell’Africa ai margini del vertice.

Un funzionario dell’UA che ha partecipato a discussioni chiuse sulla pace e la sicurezza al vertice ha affermato che mentre il Mozambico ha riconosciuto di aver bisogno di assistenza, è improbabile che la situazione raggiunga presto l’agenda ufficiale del Consiglio di pace e sicurezza dell’UA (CPS). Il Mozambico fa parte del CPS e in passato i membri sono stati contrari a vedere le loro situazioni nazionali presentate dal consiglio.

Tali discussioni avrebbero anche bisogno dell’approvazione della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (SADC), ha affermato il funzionario. L’ente regionale ritiene che dovrebbe essere il primo a intervenire e ad occuparsi delle crisi nell’Africa meridionale. Finora, SADC ha ignorato la situazione, almeno pubblicamente. Non è stato presentato in nessuna riunione della Troika della SADC su politica, difesa e sicurezza, attualmente guidata dallo Zimbabwe.

Il Sudafrica, in qualità di presidente dell’Unione africana, non è un membro del CPS, ma può inserire questioni all’ordine del giorno del consiglio. Il mese scorso il ministro delle relazioni internazionali del Sudafrica, Naledi Pandor, ha dichiarato che vi è una grave preoccupazione per le affermazioni secondo cui gli attacchi terroristici del Mozambico erano collegati allo Stato islamico.

L’esperienza altrove in Africa ha dimostrato che il coinvolgimento dell’UA nella lotta al terrorismo ha prodotto risultati contrastanti, nella migliore delle ipotesi. Il vertice ha riconosciuto che le risposte militari come la forza del Sahel G5 nel Sahel non avevano avuto l’impatto desiderato. In effetti il ​​terrorismo è aumentato drammaticamente in molti dei paesi di quella regione.

Anche la Task Force congiunta multinazionale dell’UA contro Boko Haram, creata dopo molte discussioni in occasione di un vertice dell’UA nel 2014, non è stata in grado di ridurre il terrorismo nel bacino del Lago Ciad. E la missione dell’Unione Africana in Somalia non è riuscita a sostenere i suoi guadagni iniziali nel cacciare al-Shabaab. Nessuna di queste risposte sarebbe stata possibile senza il sostegno finanziario e la capacità delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e di altri.

Al vertice la presidente della Commissione dell’Unione Africana Moussa Faki Mahamat ha lanciato un’appassionata richiesta di “solidarietà” tra i paesi africani per aiutare coloro che affrontano il terrorismo, anche se gli Stati colpiti non si trovavano nelle loro immediate regioni.

I leader africani sempre più riconoscono che le risposte militari non sono adeguate e si dovrebbero trovare altri modi per affrontare il terrorismo. Ammettono che le minacce terroristiche sono più spesso radicate nelle rimostranze locali che richiedono soluzioni locali. Il legame tra governance debole e sviluppo economico e la crescita dei gruppi terroristici sta prendendo sempre più piede.

A margine del vertice dell’UA, il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keita ha rivelato per la prima volta che il suo governo aveva avviato il dialogo con alcuni leader di gruppi jihadisti che hanno devastato il suo paese per anni.

Il presidente del Mozambico Filipe Nyusi ha anche recentemente dichiarato di essere disposto a iniziare i colloqui con gli insorti, sebbene allo stesso tempo abbia minacciato di “cacciarli”. Nyusi non ha partecipato al vertice di UA, ma ha tenuto una riunione di gabinetto a Cabo Delgado, una mossa senza precedenti per dimostrare il suo impegno nell’affrontare il problema.

Nyusi ha recentemente ammesso che il Mozambico aveva bisogno di un aiuto esterno per combattere il terrorismo. L’anno scorso chiese aiuto alla Russia e numerosi mercenari russi arrivarono in Mozambico. Secondo quanto riferito, molti sono stati uccisi e quelli rimasti si sono ritirati a Pemba.

Questo tipo di coinvolgimento esterno nei conflitti africani è stato criticato da alcuni dei compagni leader africani di Nyusi, tra cui il nuovo presidente dell’UA, il presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa. Eppure il Sudafrica non ha fornito alcun sostegno, militare o di altro tipo, al Mozambico, almeno non pubblicamente.

Data la riluttanza della SADC a mettersi in gioco, resta da vedere se il Mozambico parteciperà allo speciale vertice dei capi di stato in Sudafrica su Silencing the Guns, tema AU per il 2020, a maggio di quest’anno.

La principale sfida per il Mozambico e l’UA è la mancanza di informazioni su chi sia esattamente responsabile degli attacchi. Quindi, sebbene non sia ancora chiaro il modo migliore per affrontare il terrorismo in Mozambico, almeno il continente ha smesso di chiudere un occhio.

