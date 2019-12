Quando il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, è entrato in carica a dicembre 2018, ha promesso un’azione rapida per arginare la sanguinosa ondata criminale che ha devastato il paese negli ultimi anni.

Di fronte al numero record di omicidi da record nel 2017 e nel 2018, afferma Patricio R. Estévez-Soto del Jill Dando Institute of Security and Crime Science, il nuovo governo ha promesso drastiche riduzioni della criminalità. López Obrador, noto come AMLO, ha lanciato un ambizioso piano di sicurezza incentrato sulla lotta alle “cause profonde” del crimine, sulla fine della guerra contro la criminalità organizzata e sulla revisione delle istituzioni di sicurezza, come la polizia federale.

Tuttavia, il numero di omicidi rimane ai massimi storici e la cattiva gestione delle crisi ripetute suggerisce che il governo di López Obrador è sopraffatto dal deterioramento della situazione della sicurezza nel paese.

Da quando è entrato in carica, secondo Estévez-Soto, il presidente ha ripetutamente affermato che gli omicidi hanno iniziato a cadere da quando è salito al potere. Ma i dati del governo stesso lo contraddicono. Un’ispezione più attenta mostra che il tasso di omicidi non è diminuito nell’ultimo anno, sebbene abbia interrotto per la prima volta il suo vertiginoso aumento in quasi cinque anni.

Tuttavia, la notizia non è certo motivo di festa. Il tasso attuale – che oscilla tra gli 80 e i 100 omicidi al giorno – è il più alto che il paese abbia sperimentato da quando i record attuali sono iniziati nel 1997. Purtroppo, l’attuale pausa non è garanzia che gli omicidi diminuiranno in futuro e potrebbero anche aumentare di nuovo – come è accaduto durante la presidenza di Enrique Peña Nieto tra il 2012 e il 2018.

Promettendo di porre fine alla “guerra contro la criminalità organizzata”, il presidente, dice Estévez-Soto, ha optato per un approccio non conflittuale alla sicurezza, con l’obiettivo di dissuadere i criminali e i criminali organizzati attraverso la politica sociale, piuttosto che attraverso la polizia e la giustizia penale – una strategia che il presidente riassume come “abbracci , non proiettili “. All’inizio di settembre, ha esortato i criminali a comportarsi e pensare alle loro madri.

Il governo ha cercato di ridimensionare la letalità delle sue forze di sicurezza, ma diverse crisi suggeriscono che il suo approccio al tocco leggero non funziona.

Ad esempio, 13 agenti di polizia di stato sono stati giustiziati in ottobre da 30 uomini armati del cartello in un’imboscata ad Aguililla, Michoacán, uno stato del Messico occidentale. In risposta, sostiene Estévez-Soto, il presidente non ha offerto alcuna strategia a breve termine e ha invece incolpato la “decomposizione sociale” nella regione, promettendo di continuare a spingere la sua politica economica e sociale – che è stata criticata per essere arbitraria e mal definita.

Lo stesso mese, è scoppiata una crisi ancora più grave a seguito della cattura fallita e del successivo rilascio di Ovidio Guzmán, figlio del noto trafficante di droga, Joaquín “El Chapo” Guzmán, mentre i killer del cartello hanno assediato Culiacán, capitale dello stato di Sinaloa, chiedendo il rilascio di il loro capo. Il presidente ha difeso il cedimento alle richieste del cartello, sostenendo che non farlo avrebbe portato a un bagno di sangue. Ma i critici hanno ampiamente diffuso López Obrador per la cattiva gestione da parte del governo della crisi di Culiacán, osservando che avrebbe incoraggiato solo altri gruppi criminali.

A novembre tre donne e sei figli di una famiglia mormone sono stati massacrati da un gruppo criminale nel nord del Messico. Mentre le vittime detenevano la cittadinanza messicana e americana, l’episodio ha spinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a considerare la designazione di gruppi criminali messicani come organizzazioni terroristiche straniere, aumentando le tensioni tra i due paesi. Trump alla fine decise di non farlo.

Alla base delle fallite politiche di sicurezza del governo, dice Estévez-Soto, risiedono i fondamentali fraintendimenti del fenomeno criminale del Messico. In particolare, López Obrador ritiene che la violenza sia causata principalmente dalla politica di sicurezza del governo e dai conflitti economici.

È stato dimostrato che alcune strategie di sicurezza possono intensificare i cicli di violenza. Ma la violenza criminale organizzata è un fenomeno profondamente complesso causato da una vasta gamma di fattori – come le tendenze internazionali in materia di droga, la concorrenza tra e all’interno dei cartelli e l’incorporazione dei gruppi criminali organizzati nelle comunità locali.

Il modo in cui le autorità intervengono è certamente importante, ma non è l’unico fattore che provoca un aumento della violenza. Inoltre, l’assenza di violenza non significherebbe necessariamente la sconfitta dei gruppi criminali organizzati, in quanto potrebbe segnalare una condizione nota come “pax mafiosa”, in cui i gruppi criminali governano un territorio in relativa pace.

Supporre che il comportamento criminale sia causato da conflitti economici è una visione comune, sebbene troppo semplicistica, del problema, è l’opinione di Estévez-Soto. La ricerca suggerisce che il comportamento criminale è molto più complicato di così, rilevando che emerge in determinati luoghi e tempi e non in altri a causa di una complessa interazione di attributi personali e contestuali. Naturalmente, ciò non significa che le politiche sociali debbano essere abbandonate, poiché sono importanti per migliorare il benessere in generale. Ma è improbabile che saranno sufficienti a invertire la tendenza della violenza criminale che sta scuotendo il Messico.

Se il governo deve affrontare con successo la violenza legata alla criminalità organizzata in Messico, deve prima prendere provvedimenti per riconoscere la complessità del problema.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti