L’uomo d’affari del Qatar Abdullah bin Nasser Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar, è stato rimosso dalla presidenza del club spagnolo Malaga per sei mesi con una serie di accuse tra cui presunte appropriazioni illecite, secondo un tribunale dell’Andalusia.

Jose Maria Munoz, il giudice che stava indagando sul caso, ha ordinato ad un amministratore giudiziario di occuparsi del club durante questo periodo. Secondo ‘Football Espana’, che cita i rapporti della Polizia, la famiglia del proprietario del Malaga, lo sceicco Abdullah Al Thani, ha usato i soldi del club per loro spese personali e interessi commerciali.

‘Reuters’ ha riferito giovedì che i presunti addebiti, da parte di un gruppo chiamato ‘L’Associazione dei piccoli azionisti di Malaga CF’, includevano anche comportamenti di pregiudizi ingiusti e una gestione impropria.

Il membro della famiglia reale del Qatar ha acquistato Malaga nel giugno 2010 per 36 milioni di euro, investendo denaro nel club per pagare una serie di fuoriclasse tra cui Ruud van Nistelrooy, Santi Cazorla, Isco e Julio Baptista. Questi nomi hanno aiutato il club a finire quarto in La Liga nel 2012, qualificandosi per la Champions League per la prima volta. Tuttavia, sono stati costretti a vendere molti dei loro migliori giocatori poco dopo la fine della stagione a causa di difficoltà finanziarie, ma hanno comunque raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea, perdendo 3-2 contro il Borussia Dortmund. Da allora Malaga ha sempre più lottato finanziariamente e sul campo. Ad oggi sono nella seconda divisione, cinque punti sopra i posti retrocessione.

Il club ha imposto alla famiglia € 5,5 milioni in aggiunta alla loro quota annuale di € 1,4 milioni per essere nel consiglio di amministrazione del club, ma i soldi non sono mai stati restituiti e sono stati effettivamente utilizzati per pagare voli, vacanze, hotel, auto con autista, avvocati, alloggi ed altre spese personali. Ha riferito il quotidiano sportivo spagnolo, aggiungendo che i risultati sono delineati in un rapporto di Cadena Ser, in cui si afferma anche che la famiglia aveva acquistato azioni da azionisti più piccoli per aumentare il loro controllo della squadra.

Un’indagine è stata aperta anche da un tribunale di Malaga a seguito di una denuncia presentata lo scorso ottobre da un gruppo di piccoli azionisti del club. Hanno denunciato la cattiva amministrazione di Al-Thani e la presunta appropriazione indebita di fondi. Che Al Thani riceva uno stipendio da un club sportivo che appartiene a una società nel suo ambiente aziendale per difendere e promuovere i propri interessi economici non è fuori discussione. È stata inoltre collocata un’obbligazione di 5,4 milioni di euro su Al Thani e i suoi figli, che sono implicati nei presunti reati, e se questo non viene pagato entro il periodo di tempo specificato, le azioni verranno sequestrate.

