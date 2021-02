Nel giro di pochi giorni, due missioni spaziali rispettivamente dalla Cina e dagli Emirati Arabi Uniti raggiungeranno Marte. La missione Hope degli Emirati Arabi Uniti entrerà in orbita attorno a Marte oggi. Domani, la missione cinese Tianwen-1 – un orbiter e un lander – entrerà in orbita, con una data di atterraggio prevista a maggio. È un momento molto importante per entrambi i Paesi.

Come afferma Daniel Brown, esperto della Nottingham Trent University, Hope è la prima missione interplanetaria mai svolta da una nazione araba. E se la Cina avrà successo, sarà il primo Paese in assoluto a visitare e atterrare su Marte al suo primo tentativo. Le probabilità sono contro di loro con quasi il 50% di tutte le missioni su Marte che falliscono. La Cina ha già perso una missione orbiter su Marte (Yinghuo-1) nel 2011.

Quando arrivano sul pianeta, le sonde devono innescare una bruciatura dei loro motori proprio al momento giusto per rallentare in modo che possano essere catturati dal campo gravitazionale di Marte. Data la grande distanza dalla Terra, questo deve essere effettuato automaticamente dalla sonda.

Se tutto va bene, l’orbiter Tianwen, che significa ‘Domande al Cielo’ e il rover ancora senza nome tenteranno di misurare il clima di Marte e la ionosfera, uno strato di particelle caricate elettricamente che circonda il pianeta. Questo lavoro potrebbe aiutare a capire come Marte stia perdendo la sua atmosfera. Ma sosterrà anche le future missioni con equipaggio su Marte esplorandone la superficie e mappandone la forma, la geologia e la struttura interna. L’orbiter è equipaggiato con telecamere, un magnetometro (utilizzato per misurare i campi magnetici) e vari analizzatori di particelle. Agirà anche come stazione di rilancio per rimanere in comunicazione con il rover. Il rover, delle dimensioni di una piccola automobile, è solo un po ‘più piccolo del rover Perseverance della NASA, che si sta anche avvicinando a Marte. Sfoggia un aspetto simile, con una trazione integrale, grandi pannelli solari e un palo con telecamere attaccate. Questo sarà in grado di identificare composizioni superficiali ad una distanza compresa tra due metri e cinque metri. Ciò che rende questa missione ancora più affascinante è che il rover contiene un radar che penetra nel terreno.

Durante la durata di vita stimata del rover di 90 giorni marziani – un giorno marziano è quasi 38 minuti più lungo del nostro – può esplorare la struttura sub-superficiale e cercare depositi d’acqua sotto terra. Le prove di laghi sotterranei di acqua salata sono state trovate usando il radar nel 2018 dall’European Mars Express Orbiter, ma non sono mai state seguite da misurazioni dalla superficie. Il rover non visiterà questi siti specifici, ma potrebbe trovare condizioni simili nel sito di atterraggio proposto, che sappiamo essere coperto da distese fangose. C’è un enorme interesse per tali depositi in quanto rappresentano una risorsa per i futuri astronauti del pianeta. Inoltre, non possiamo escludere la possibilità che i laghi possano ospitare qualche forma di vita.

La Cina, afferma Brown, ha già utilizzato la tecnologia radar con grande successo sul suo recente rover Yutu-2 per identificare strati unici separati di ghiaccio d’acqua fino a 40 m sotto la superficie lunare. L’amministrazione spaziale nazionale cinese ha dichiarato che il rover atterrerà nella regione nota come Utopia Planitia, il più grande bacino di impatto conosciuto nel sistema solare. Nei primi tre mesi, l’orbiter rileverà e identificherà la posizione precisa. Curiosamente, un comunicato stampa dopo il successo del lancio della missione indicava inizialmente le coordinate previste all’interno di Utopia Planitia (110,318 gradi di longitudine est e 24,748 gradi di latitudine nord), ma queste sono state rapidamente rimosse.

Alfred McEwen, direttore del Planetary Image Research Laboratory presso l’Università dell’Arizona, ha affermato che l’area di atterraggio prevista è sicura e scientificamente molto interessante. Il primo rover su Marte della Cina dovrà superare i cosiddetti sette minuti di terrore: il motore automatizzato di qualsiasi lander attraverso l’atmosfera marziana per decelerare e atterrare con successo in un unico pezzo, il tutto senza alcuna comunicazione attiva con un orbiter o un controllo a terra. Per ottenere ciò, effettuerà una decelerazione iniziale utilizzando un ‘aeroshell conico’, che è uno scudo protettivo che causa una resistenza aerodinamica (resistenza) ma si riscalderà immensamente, seguito da un paracadute e quindi lo sparo di retrorocchie per consentire un morbido atterrare.

La missione Hope, sostiene Brown, è la prima missione interplanetaria degli Emirati Arabi Uniti che arriva su Marte nello stesso momento in cui il Paese celebrano il suo 50 ° anniversario dalla nascita. Questa missione è decollata dal Giappone nel luglio 2020 utilizzando la stessa ‘finestra di lancio’ (il momento migliore per una sonda per partire e raggiungere facilmente Marte dalla Terra) per raggiungere Marte come le missioni cinese e Nasa. La sonda è impostata per orbitare attorno a Marte per un anno marziano, quasi due anni terrestri. Da distanze comprese tra 22.000 km fino a 44.000 km, esplorerà più in dettaglio l’atmosfera marziana. La missione studierà il clima di Marte, i suoi legami con l’alta atmosfera e come questo possa spiegare la mutevole abbondanza di idrogeno e ossigeno. Questo ci aiuterà a capire come Marte stia gradualmente perdendo la sua atmosfera e il ruolo che la polvere gioca nel clima marziano, informazioni importanti anche per coloro che un giorno vogliono stabilirsi su Marte.

Questi tempi frenetici per tutti gli interessati all’esplorazione di Marte sono stati inaugurati da due relativamente nuovi arrivati ​​nel business dell’esplorazione marziana, portando una nuova prospettiva. È fantastico, secondo Brown, vedere l’espansione del gruppo di nazioni che esplorano Marte. E se non ne hai abbastanza di vedere queste missioni arrivare, siediti per qualche giorno fino al 18 febbraio, quando il rover Perseverance della NASA si unirà a loro.

