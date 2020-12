«Les Etats-Unis affirment leur soutien à la proposition d’autonomie du Maroc comme seule base d’une solution juste et durable à la contestation sur le territoire du Sahara occidental. Par conséquent, à ce jour, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur l’ensemble du territoire du Sahara occidental et réitèrent leur soutien à la proposition du Maroc d’une autonomie sérieuse, crédible et réaliste comme seule base pour une solution juste et durable du différend sur le territoire du Sahara Occidental. Les États-Unis estiment qu’un État sahraoui indépendant n’est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution viable.

Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai, en utilisant le plan d’autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable. Pour faciliter les progrès vers cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, y compris sur le territoire du Sahara occidental, et à cette fin ouvriront un consulat sur le territoire du Sahara occidental, à Dakhla, pour promouvoir les opportunités économiques et commerciales pour la région.

MAINTENANT, PUIS, MOI, DONALD J. TRUMP, Président des États-Unis d’Amérique, en vertu de l’autorité qui m’est conférée par la Constitution et les lois des États-Unis, déclare que les États-Unis reconnaissent que l’ensemble du territoire du Sahara Occidental il fait partie du Royaume du Maroc.

DONALD J. TRUMP “

C’est la déclaration officielle publiée sur le site de la Maison Blanche, à Washington DC, le 10 décembre. Une déclaration qui reconnaît étonnamment la revendication du Maroc sur le Sahara occidental. Une décision qui a stupéfié les Nations Unies et l’Union Européenne ainsi que la nouvelle administration Biden. Un étonnement qui pourrait faire suite à la décision de l’ONU et de l’UE de ne pas adhérer à cette reconnaissance territoriale faite dans les derniers jours du mandat présidentiel de Trump.

Les forces marocaines et le Front Polisario, un groupe armé appelant à l’indépendance du Sahara occidental, se battent depuis des décennies sur un territoire contesté – une vaste zone frontalière du Maroc, de la Mauritanie et de l’Algérie qui était auparavant sous contrôle espagnol – depuis des décennies. En 1991, les Nations Unies ont négocié un cessez-le-feu, mais il n’y a jamais eu de référendum prévu sur l’indépendance. L’état définitif du territoire n’est toujours pas résolu. La décision de Trump fait des États-Unis le premier pays au monde à reconnaître les revendications territoriales de la famille royale du Maroc. Un énorme succès pour les efforts diplomatiques et de lobbying Muḥammad al-Sādis VI.

Le Front Polisario a condamné dans un communiqué de presse qu’il s’agit “d’une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions de légitimité internationale qui entravent les efforts de la communauté internationale pour trouver une solution au conflit“. Le Front de Libération Populaire de Saguia el Hamra et Río de Oro (en abrégé Front Polisario), a été fondé le 10 mai 1973 dans le but d’obtenir l’indépendance du Sahara occidental de l’occupation militaire de l’Espagne, du Maroc et de la Mauritanie. Le Polisario est le successeur du Mouvement de Libération du Sahara, fondé en 1967 et réprimé militairement par le régime de Franco. L’un des fondateurs du Polisario est El OualiMustapha Sayed, ancien membre du Parti communiste du Maroc.

Depuis sa fondation, le Polisario a organisé la guérilla contre les forces d’occupation. Il s’agit de la première stratégie de guérilla organisée dans un territoire désertique. Depuis 1975, le Polisario s’installe à Tindouf, dans l’ouest de l’Algérie. La même année, l’ONU reconnaît le Front et la Cour internationale de justice de La Haye reconnaît le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui. Le 27 février 1976, le Polisario a officiellement proclamé la République arabe sahraouie démocratique. La République a été reconnue par 76 États, principalement africains et sud-américains, par l’Union Africaine mais pas par l’ONU. Certains pays n’ont pas reconnu la République, mais reconnaissent le Front Polisariocomme le représentant des séparatistes; d’autres ne reconnaissent ni le Front ni l’annexion unilatérale de la zone par le Maroc. Aucun État n’a officiellement reconnu l’annexion du Sahara occidental par le Maroc. La République a un président, qui est le secrétaire au front (depuis le 12 juillet 2016 Brahim Ghali, secrétaire depuis le 9 juillet précédent), et un gouvernement en exil, dirigé par un Premier ministre (depuis le 4 février 2018 Mohamed Wali Akeik).

Le dernier plan de paix de l’ONU, préparé par l’envoyé au Sahara occidental, James Baker III, prévoit la suppression de la République arabe sahraouie démocratique et son remplacement par l’Autorité pour le Sahara occidental. L’Autorité devrait avoir la tâche d’assurer l’autonomie du territoire sous le gouvernement marocain pendant une période de transition de cinq ans après laquelle un référendum pour l’indépendance du Sahara occidental est prévu. L’Autorité n’a pas encore pris ses fonctions et le référendum n’a pas encore eu lieu. Dans l’intervalle, le soutien traditionnel de la Libye et de l’Algérie au Front Polisario a progressivement disparu.

Dans les coulisses de la reconnaissance de Trump

La décision prise par le président américain sortant s’inscrit dans le cadre de la médiation américaine sur le Maroc pour accepter de normaliser les relations avec Israël, ce qui en fait le quatrième pays arabe à faire la paix avec Tel Aviv ces derniers mois. Tous les accords que les Palestiniens ont dénoncés comme des trahisons de leur cause.

Dans sa proclamation, l’administration Trump a déclaré qu’elle espérait que la reconnaissance de la revendication du Maroc sur le Sahara Occidental stimulera les discussions pour résoudre le conflit conformément à ce que l’on appelle le plan d’autonomie marocain. mais qu’est ce que ca signifie exactement? «LeRoyaume du Maroc accordera une large autonomie locale aux Sahraouis mais la gestion administrative du territoire, l’exploitation des ressources naturelles et les questions de défense seront exclusifs au Maroc», explique un militant du Front Polisario.

Outre un facteur nationaliste, le Front Polisario est conscient que la gestion des ressources naturelles de ses territoires ne profitera pas à la population. Des ressources naturelles d’une grande importance économique pour le Sahara Occidental, le Maroc et l’Occident. Le site minier de Boukraâ produit environ 1 860 000 tonnes de phosphate, ce qui représente 2,32% de la production nationale. 45% de la production de Boukraâ est exportée vers les États-Unis, 20% vers les pays d’Europe occidentale. Outre le phosphate, le fer est également compté parmi les richesses minérales présentes dans le Sahara marocain. Les réserves de ce métal sont estimées à 400 millions de tonnes.

Des marais salants sont également présents dans les provinces du sud, parmi lesquelles on peut citer: Tazgha, Oum Debaâ, Tisslitine, Tissfourine. La salière de Tazgha est la plus grande, elle couvre une grande surface. Ses réserves sont estimées à 4,5 millions de tonnes. Il est exploité depuis 1991 par Somasel, une entreprise qui produit annuellement près de 20 000 tonnes de sel.

Dans l’immédiat, la reconnaissance américaine pourrait reprendre le conflit entre le Maroc et le Front Polisario. Les tensions et les actions militaires se sont déjà intensifiées ces dernières semaines au Sahara occidental. Le mois dernier, les observateurs internationaux ont exprimé leur inquiétude après que les forces de sécurité marocaines sont entrées dans une zone contrôlée par l’ONU dans la région en violation du cessez-le-feu de 1991. Le Maroc a justifié l’acte en réponse à un raid de la Front Polisario. La population locale accuse les forces marocaines de tirer sur des civils et le Front Polisario a déclaré la fin du cessez-le-feu, sans toutefois s’engager dans la bataille.

Le 13 novembre, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l’ONU restait déterminée à soutenir l’accord de cessez-le-feu. L’ONU a déclaré cette semaine que sa position sur le terrain reste inchangée, malgré l’annonce de l’administration Trump. Le départ imminent de Trump de la Maison Blanche raccourcit le temps de mise en œuvre de son plan de paix, qui pourrait faire face à l’opposition de l’ONU et de l’UE. À tous égards, Trump a déjà remporté un succès: la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Si la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc ne se traduit pas nécessairement par une reconnaissance internationale, elle renforce la revendication du Maroc, désormais également soutenue par les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et la Jordanie.

La décision complique les relations entre les États-Unis, le Maroc et l’Algérie. Le gouvernement de Algeri soutient l’autodétermination du peuple sahraoui et sa revendication de l’indépendance du Sahara occidental. Le gouvernement algérien a déclaré publiquement que la décision de Trump était une attaque directe contre la sécurité intérieure et régionale du pays. L’Algérie se sent également vulnérable en raison des conditions de santé précaires du nouveau président Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé depuis le 28 novembre dans un hôpital allemand après avoir contracté Covid-19.

Les critiques acerbes ne manquent pas au sein de l’establishment politique américain. La députée démocrate Betty McCollum a critiqué la décision de l’administration Trump, déclarant que «Lepeuple sahraoui a un droit internationalement reconnu à l’autodétermination qui doit être respecté. Les actions de Trumpétendent dangereusement la légitimité de l’annexion illégale du territoire sahraoui, qui pourrait préfigurer l’intention et son administration à reconnaître l’annexion israélienne de la terre palestinienne. “

Le sénateur républicain Jim Inhofe a également dénoncé ce qu’il a appelé une décision “choquante et profondément décevante“, arguant que les droits du peuple du Sahara occidental étaient échangés en faveur d’Israël. On s’attend à ce que Biden annule la décision de Trump, mais cette décision compromettra les relations avec l’allié stratégique au Moyen-Orient: Israël.

La réaction de l’Afrique du Sud, membre des BRICS et partisan historique de la cause de l’indépendance du Front Polisario, est dure. «La reconnaissance par les États-Unis des droits souverains du Maroc sur le Sahara occidental n’est ni valable ni exécutoire, car cela reviendrait à reconnaître l’illégalité. Les résolutions des Nations Unies ont confirmé qu’il s’agissait d’une occupation, et le fait que les États-Unis d’Amérique déclarent quelque chose ne change pas la portée juridique des résolutions de l’ONU. Nous soutiendrons toujours la cause du peuple du Sahara occidental, continuerons à parler en leur nom sur la scène internationale et leur offrirons toute forme d’aide humanitaire dont ils ont besoin de notre part. ” a déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africain des Affaires étrangères, en ajoutant qui regrette également que l’annonce américaine porte un coup dur à la cause palestinienne et renforce la politique d’occupation israélienne.

L’Italie est sur la même ligne que l’Afrique du Sud. Par l’intermédiaire de l’ambassadeur à Alger, Giovanni Pugliese, le gouvernement Conte a voulu rassurer tous les partenaires en Afrique du Nord, y compris le Front Polisario, en déclarant que “l’Italie a toujours soutenu et continuera à soutenir le rôle de médiation des Nations Unies au Sahara occidental. “

