Esta semana nos han dejado dos personas admiradas y queridas: Diego Armando Maradona, estrella del F. C. Barcelona de los años ochenta, y Montserrat Carulla, una actriz extraordinaria que iluminó la escena catalana durante más de cincuenta años.

Maradona deslumbró al mundo con sus jugadas magistrales, y fue el emblema de un club, el Barça, antes de ir a jugar al Nápoles.

Las circunstancias históricas y políticas del país hacen que el Barça, para muchos ciudadanos, sea el sucedáneo de la selección catalana que querrían y que el Gobierno no autoriza. Por eso, y por la proyección internacional que tiene, el F. C. Barcelona ha intentado a menudo tener en su plantilla el mejor jugador del mundo de su época: Cruyff, Maradona o Messi.

Hoy, los aficionados al fútbol lamentan la muerte prematura del genial jugador, después de treinta años de adiciones y de autodestrucción pública.

Y nos ha dejado, también, una gran dama de los escenarios, que fascinó miles de aficionados al teatro catalanes, ganadora de innumerables distinciones y premios. Al recoger el premio más importante, Montserrat Carulla comenzó diciendo: «Soy actriz, catalana e independentista». Tenía prisa: quería ver su país plenamente soberano. No ha habido tiempo para ello. Siempre la recordaremos con admiración y ternura.

