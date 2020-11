Aquesta setmana ens han deixat dues persones admirades i estimades: Diego Armando Maradona, estrella del F. C. Barcelona dels anys vuitanta, i Montserrat Carulla, una actriu extraordinària que va il·luminar l’escena catalana durant més de cinquanta anys.

Maradona va enlluernar el món amb les seves jugades magistrals, i va ser l’emblema d’un club, el Barça, abans d’anar a jugar al Nàpols.

Les circumstàncies històriques i polítiques del país fan que el Barça, per a molts ciutadans,sigui el succedani de la selecció catalana que voldrien i que el govern espanyol no autoritza. Per això, i per la projecció internacional que té, el F. C. Barcelona ha intentat sovint tenir a la seva plantilla el millor jugador del món de l’època: Cruyff, Maradona o Messi. Avui, els aficionats al futbol lamenten la mort prematura del genial jugador, després de trenta anys d’addicions i d’autodestrucció pública.

I ens ha deixat, també, una gran dama dels escenaris, que va fascinar milers d’aficionats al teatre catalans, guanyadora d’innombrables distincions i premis. En recollir el premi més important, Montserrat Carulla va començar dient: «Soc actriu, catalana i independentista».

Tenia pressa: volia veure el seu país plenament sobirà. No hi ha estat a temps. Sempre la recordarem amb admiració i tendresa.

L’informazione che non paghi per avere, qualcuno paga perché Ti venga data. Hai mai trovato qualcuno che ti paga la retta dell’asilo di tuo figlio? O le bollette di gas, luce, telefono? Io no. Chiediti perché c’è, invece, chi ti paga il costo di produzione dell'Informazione che consumi. Un’informazione che altri pagano perché ti venga data: non è sotto il Tuo controllo, è potenzialmente inquinata, non è tracciata, non è garantita, e, alla fine, non è Informazione, è pubblicità o, peggio, imbonimento. L’Informazione deve tornare sotto il controllo del Lettore.

Pagare il costo di produzione dell’informazione è un Tuo diritto.

"L’Indro" vuole che il Lettore si riappropri del diritto di conoscere, del diritto all’informazione, del diritto di pagare l’informazione che consuma. Pagare il costo di produzione dell’informazione, dobbiamo esserne consapevoli, è un diritto. E’ il solo modo per accedere a informazione di qualità e al controllo diretto della qualità che ci entra dentro. In molti ti chiedono di donare per sostenerli. Noi no. Non ti chiediamo di donare, ti chiediamo di pretendere che i giornalisti di questa testata siano al Tuo servizio, che ti servano Informazione. Se, come noi, credi che l’informazione che consumiamo è alla base della salute del nostro futuro, allora entra. Entra nel club L'Indro con la nostra Membership

Commenti