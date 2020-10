L’unità è un tema comune ogni anno nel Malaysia Day, la festa celebrata la scorsa settimana che segna il giorno in cui la Malaysia è diventata una federazione nel 1963. Quell’anno, spiega James Chin, Docente di Studi asiatici all’University of Tasmania, la Gran Bretagna accettò di cedere il controllo della maggior parte delle sue colonie rimanenti nel sud-est asiatico: Singapore, Borneo settentrionale (ora chiamato Sabah) e Sarawak. Poi si unirono alla Malesia, che aveva ottenuto l’indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1957, per formare una nuova nazione chiamata Federazione della Malesia attraverso la Malaysia Agreement (MA63).

Eppure, per la gente di Sabah e Sarawak, situata nell’isola del Borneo, l’accordo ha lasciato molti con emozioni contrastanti. Alcune persone, secondo Chin, in questi Stati, desiderano da tempo la secessione e, negli ultimi anni, questo desiderio è aumentato.

Questo problema è ora una questione chiave nelle elezioni statali di Sabah questo fine settimana e nelle prossime elezioni in Sarawak, che devono tenersi prima della fine del 2021.

Per Chin, la maggior parte delle persone in Sabah e Sarawak (nota anche come Malesia orientale) non è soddisfatta della federazione perché pensa che non abbia mantenuto le due principali promesse fatte nel 1962: alti livelli di autonomia e sviluppo economico.

Sui livelli di autonomia, il governo federale ha spogliato molti poteri locali in Sabah e Sarawak negli ultimi 57 anni. Inoltre, le autorità federali hanno cercato di imporre agli Stati orientali la stessa politica razziale e religiosa che si trova in Malaya (nota anche come Malesia occidentale).

La Malesia orientale è molto più etnicamente e religiosamente diversificata rispetto all’ovest. Ad esempio, la popolazione malese è una minoranza sia in Sabah che in Sarawak; infatti, nessun gruppo etnico costituisce più del 40% in nessuno dei due stati. Di conseguenza, l’Islam politico non ha messo radici qui.

In effetti, afferma Chin, una delle caratteristiche distintive della Malaysia orientale è il matrimonio misto tra i diversi gruppi etnici e religiosi. Il divario tra musulmani e non musulmani è ragionevolmente insignificante – una netta differenza rispetto all’atteggiamento spesso sospettoso che i leader islamici hanno nei confronti dei non musulmani a Kuala Lumpur.

In termini di sviluppo economico, Sabah rimane uno degli Stati più poveri della Malesia. E le infrastrutture sia in Sabah che in Sarawak sono ampiamente sottosviluppate rispetto all’ovest della Malesia. E più della metà della produzione di petrolio e gas della Malesia proviene da Sabah e Sarawak. La barzelletta comune è che tutte le infrastrutture iconiche nella Malesia peninsulare, come le Torri Petronas, il ponte Penang e l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, sono state costruite con i soldi della Malesia orientale.

In tempi recenti, una delle più grandi lamentele nella Malesia orientale proviene dal processo di decolonizzazione gestito dagli inglesi dopo la seconda guerra mondiale. Ci sono prove chiare e documentate che nel 1962 l’ufficio coloniale di Londra ha usato i suoi poteri e la sua influenza per convincere i leader locali in Sabah e Sarawak ad accettare la formazione della Malesia.

Gli attivisti nella Malesia orientale dicono che se gli inglesi non avessero sostenuto la formazione della federazione, era altamente improbabile che i leader locali avrebbero acconsentito. Molti avrebbero invece preferito l’indipendenza o una federazione composta da Sabah, Sarawak e Brunei (che ottenne l’indipendenza dalla Gran Bretagna molto più tardi, nel 1984).

Tutte queste lamentele storiche hanno portato a un crescente movimento in Sabah e Sarawak che sostiene la secessione dalla federazione.

Con le elezioni imminenti in entrambi gli Stati, tutti i politici locali – compresi quelli che prestano servizio nel governo federale – stanno ora affermando, sopratutto sui social, di essere nazionalisti MA63 che cercano di tenere “Malaya fuori” da Sabah e Sarawak. Quello che le persone di Sabah e Sarawak vogliono, per lo meno, è un emendamento costituzionale per riconoscere la speciale autonomia di entrambi gli stati. Ma una minoranza significativa sostiene che l’intera federazione ha fallito, e quindi la secessione è l’unica via da seguire.

Attualmente, i gruppi secessionisti non rappresentano una vera minaccia per la federazione. Ma per il futuro, secondo Chin, ci potrebbero essere due opzioni a disposizione del governo federale.

La prima è l’opzione apparentemente facile: la via politica anche se il governo è riluttante a concedere una reale autonomia ai due Stati. Tuttavia, questo sarebbe secondo Chin l’unico modo per tenere unita la federazione. I leader federali devono accettare di riconoscere lo status speciale di Sabah e Sarawak e concedere loro un’ampia autonomia nella Costituzione, come previsto nell’Accordo della Malesia del 1963.

Il secondo modo è il modello dell’indipendenza della Catalogna: rimostranze storiche che si sono moltiplicate in un movimento politico mainstream e alla fine in un referendum sull’indipendenza, dichiarato illegale dalla corte costituzionale spagnola.

