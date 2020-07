Il caso giudiziario riguardante l’ex Premier malese Najib Razak relativo a 4,5 miliardi di dollari del 2009 per fondi stornati illegalmente, diventato poi noto con la sigla 1MDB, e che ora -in primo grado- corrisponde ad una condanna a 12 anni di carcere, è qualcosa di più di un semplice caso di cronaca giudiziaria riguardante lo strategico Stato della Malaysia. Questa vicenda, infatti, è -in una certa forma- una allegoria di un vero e proprio male endemico di buona parte del Continente asiatico: la corruzione. Sul tema, spesso si è discusso durante gli incontri rituali dei vertici ASEAN ma -a tutt’oggi- a parte proclami vaghi e superficialmente preoccupati, si è posto ben scarso rimedio alla questione.

La vicenda giudiziaria malese ma con rilevanza internazionale.

L’ex premier della Malaysia, Najib Razak, è stato condannato a 12 anni di carcere e multato per 210 milioni di RM (pari a 68,1 milioni di Dollari) dopo essere stato dichiarato colpevole per tutte e sette le accuse nella prima delle sue cinque questioni relative allo scandalo 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Il giudice dell’Alta Corte Mohd Nazlan Mohd Ghazali ha giudicato Najib, 67 anni, colpevole per il reato di abuso di potere, tre reati per violazione della fiducia e tre per riciclaggio di denaro per appropriazione indebita di 42 milioni di RM da parte di SRC International, ex filiale di 1MDB. «Trovo l’imputato colpevole e lo condanno per tutte e sette le accuse», ha affermato il giudice.

In relazione alla condanna emessa dal giudice Mohd Nazlan, l’ex Premier è stato oggetto di una prima condanna pari a 12 anni di carcere e una multa di 210 milioni di RM per abuso di potere. A Najib furono concessi 10 anni di prigione per ciascuno dei tre conteggi per violazione dei reati sulla custodia per fiducia. Ha anche ricevuto 10 anni di carcere per ciascuna delle tre accuse di riciclaggio di denaro.

Il giudice ha stabilito che le sentenze sarebbero state condotte contemporaneamente, il che significa che Najib è tenuto a scontare fino a 12 anni di carcere. Rimane libero in quanto gli è stata concessa una sospensione dell’esecuzione della sentenza in attesa di appello. Mercoledì deve inviare una cauzione di 1 milione di RM ed è tenuto a denunciare la sua reperibilità alla Polizia due volte al mese.

Najib aveva detto che avrebbe presentato un ricorso presso il vetrice del Tribunale Federale se il verdetto gli fosse stato avverso.

Najib, che ha parlato in tribunale durante l’udienza di conciliazione, ha mantenuto la sua innocenza e ha negato qualsiasi illecito. «Non ho richiesto i 42 milioni di RM, non avevo pianificato, non mi è mai stato offerto. Non vi è alcuna prova per poterlo dire», ha detto.

Dopo l’udienza ha detto ai giornalisti che non era soddisfatto della decisione ma avrebbe comunque presentato appello. «Non è la fine del mondo perché c’è il processo di appello e speriamo di avere successo allora». Najib era arrivato in tribunale poco prima delle 10 tra ali di sostenitori e slogan come «lunga vita a Najib» da parte di centinaia di supporter che si erano radunati fuori. Indossando una mascherina e affiancato dai migliori leader del suo partito, Najib ha recitato preghiere non appena fuoriuscito dall’Aula.

Il musicista di fama inveterata Sulaiman Yassin ha dichiarato di essere rimasto deluso dal verdetto. «Questa non è altro che una decisione politica. Sento che lui (Najib) è stato oggetto di un sabotaggio ordito in un gioco politico ingiusto nei suoi confronti», ha detto a The Star. «Questa è la mia occasione per cancellare il mio nome», aveva detto Najib in un post di Facebook lunedì sera. «Qualunque sia la decisione domani presso l’Alta Corte, non finisce qui», ha aggiunto, aggiungendo che entrambe le parti si sarebbero appellate a qualsiasi decisione del Tribunale Federale. La convinzione di Najib sembra confermare l’impegno del Primo Ministro Muhyiddin Yassin di «non interferire» in casi di procedimenti contro importanti politici Umno come Najib, anche se sono suoi alleati nel vecchio governo del Perikatan Nasional (PN) per cinque mesi.

Dozzine di queste accuse di corruzione sono state istituite sotto l’ex coalizione al potere Pakatan Harapan (PH) dopo la sua vittoria contro Umno nelle elezioni generali del maggio 2018.

Le preoccupazioni circa le interferenze politiche nel processo giudiziario sono state sollevate dopo che le accuse di riciclaggio di denaro contro il figliastro di Najib, Riza Aziz, relative ai fondi dell’1MDB sono state ritirate a maggio, in un accordo raggiunto con i pubblici ministeri.

L’opposizione PH ha salutato il verdetto di martedì come una «grande vittoria per il popolo della Malesia». Ha detto che il processo giudiziario per il caso non sarebbe iniziato se il popolo non avesse consegnato una vittoria elettorale a PH nel maggio 2018. Mentre Najib avrebbe ancora il permesso di mantenere il suo seggio parlamentare a Pekan, Pahang, in attesa di appello, non sarà in grado di contestare un’elezione generale mentre il verdetto di colpevolezza è valido, facendo così concedendo ogni possibilità di tornare come legislatore o primo ministro se lì è un’elezione rapida.

Vi sono richieste crescenti da parte dei partiti membri di PN per lo svolgimento di sondaggi elettorali, anche se le prossime elezioni generali non sono previste fino al 2023. Najib non sarà in grado di difendere il suo posto a meno che il suo verdetto di colpevolezza non sia annullato dalla Corte d’Appello o dal Tribunale Federale, un processo che potrebbe richiedere fino a un anno o più.

In totale, Najib sta affrontando 42 accuse per corruzione, abuso di potere e riciclaggio di denaro in cinque diversi casi giudiziari relativi al suo ruolo nello scandalo da miliardi di dollari che coinvolge 1MDB, il fondo di proprietà statale che ha co-fondato nel 2009, è stato anche Presidente del Comitato consultivo del fondo.

Le autorità statunitensi hanno affermato che oltre 4,5 miliardi di dollari (6,2 miliardi di dollari) sono stati sottratti dal fondo statale e spesi in tutto il mondo in beni di lusso come yacht, dipinti e proprietà di alto livello.

Najib ha anche recentemente ricevuto l’ordine dai tribunali malesi di pagare 1,69 miliardi di RM in tasse non pagate all’Inland Revenue Board.

