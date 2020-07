La vittoria di Lazarus Chakwera come nuovo Presidente del Malawi rappresenta una notevole sconfitta per Peter Mutharika, che quasi un anno fa veniva dichiarato vincitore nei sondaggi nazionali. Ma la decisione è stata annullata dai giudici del Paese e una data per un nuove elezioni.

Il risultato è stato accolto con euforia dal vincitore e dai suoi sostenitori. Ma mentre questo si placa, inizia il duro, lungo lavoro. In cima alla lista dei miei grandi problemi che il Paese deve affrontare è che è fortemente diviso lungo le linee etniche e regionali. Il Partito del Congresso del Malawi di Chakwera gode del sostegno della parte centrale e settentrionale del Paese, mentre il Partito democratico progressista di Mutharika è forte nel sud.

La seconda sfida è che i giudici, annullando il sondaggio dell’anno scorso, hanno fissato nuove regole elettorali. Il vincitore della riesecuzione dovrebbe ottenere più della metà dei voti.

Il pericolo è che una combinazione di voto etnico e regionalizzato possa incoraggiare la proliferazione e la frammentazione dei partiti.

Chakwera ha tagliato il suo lavoro. Dirige un partito che era in prima linea nella lotta del paese per l’indipendenza dalla Gran Bretagna e ha continuato a governare durante la dittatura di 27 anni di Hastings Banda. Ciò si è concluso con le prime elezioni multipartitiche del paese nel 1994.

Per la seconda volta formò un’alleanza con Saulos Chilima, l’ex vicepresidente. Chilima ora fungerà da vice di Chakwera che dovrà forgiare un nuovo tipo di politica che bilanci la cooperazione con l’opposizione

Chakwera potrebbe avere solo quello che serve per farlo. È stato presidente delle Assemblee di Dio del Malawi, la più grande denominazione pentecostale del mondo, per più di due decenni.

Chakwera è emerso come una voce politica di spicco in seguito alla sua registrazione alle elezioni del 2014 come candidato presidenziale per l’opposizione del Malawi Congress Party. Ha perso contro Mutharika ma ha continuato a servire come leader del partito e membro dell’Assemblea nazionale.

Si è opposto di nuovo a Mutharika l’anno scorso. I primi annunci hanno dichiarato il presidente della Mutharika con oltre il 38%. Ma Chakwera (che è arrivato secondo con circa il 35%) e Chilema (che è arrivato terzo con il 20%) hanno sfidato il risultato. I giudici del Paese hanno annullato le elezioni per non aver raggiunto livelli accettabili di integrità elettorale.

La vittoria di Chakwera è notevole in quanto è la prima volta in Africa che una ripetizione delle elezioni presidenziali ha portato a un’inversione dei risultati. L’unica ripetizione che si è svolta è stata in Kenya nel 2017, ma non ha invertito il risultato.

La vittoria di Chakwera significa che tre delle sei elezioni presidenziali del paese sono state vinte da candidati dell’opposizione. Per questa notevole inversione di tendenza, sono entrati in gioco numerosi fattori.

Il primo è stato che i cittadini Malawi hanno protestato regolarmente contro le irregolarità manifeste nelle elezioni del 2019. E i militari hanno protetto i manifestanti. Un altro fattore importante è stato il fatto che l’opposizione si è riunita attorno alla Tonse Alliance, principalmente tra Chakwera e Chilema.

Da parte loro, i tribunali hanno insistito sul rispetto di elevati standard di integrità elettorale.

Infine, la Commissione elettorale ha dovuto organizzare elezioni nettamente migliorate nonostante le risorse limitate, il tempo e i vincoli di COVID-19.

Le elezioni in Malawi hanno storicamente dimostrato modelli di voto etnici e regionalizzati, con candidati presidenziali che attingono a roccaforti compartimentate. Le alleanze politiche sono state in effetti modi convenienti di aggregare i voti etnici.

Le modalità di voto delle ultime elezioni presidenziali non erano diverse. L’Alleanza Tonse aveva raccolto voti principalmente dalle regioni settentrionali e centrali. Mutharika era andata bene nel sud.

Il nuovo sistema elettorale potrebbe esacerbare il modello del voto regionalizzato poiché i candidati dell’opposizione cercano di raggiungere – e condurre – un’alleanza nel secondo turno. Le ultime elezioni hanno evitato questo pericolo perché le elezioni invalidate hanno aiutato i candidati dell’opposizione a valutare la loro forza, facilitando la formazione dell’Alleanza Tonse.

Il nuovo sistema elettorale potrebbe anche rendere certe le elezioni del secondo turno. Considerando la logistica, i costi e le potenziali violenze associate all’organizzazione di elezioni ripetute, ciò potrebbe essere indesiderabile.

Poiché il sistema elettorale è stato deciso attraverso una decisione giudiziaria, manca le sfumature e i dettagli che potrebbero essere necessari per far avanzare obiettivi desiderabili, come incoraggiare i partiti pan-malawiani e ridurre le possibilità di ripetere le elezioni. Tali sfumature sono le caratteristiche distintive dei processi politici.

Di conseguenza, il nuovo presidente potrebbe aver bisogno di avviare processi per garantire che la democrazia costituzionale del Malawi si basi su basi solide.

Alla fine, il successo della dispensa democratica del Malawi sarà misurato sulla misura in cui fornisce beni pubblici – opportunità, sviluppo, responsabilità – per il popolo.

Opportunamente, un eminente leader del pensiero malawiano, il defunto Thandika Mkandawire, ha messo in guardia contro la ‘democrazia senza scelta’ – quando i partiti governativi si alternano ma non offrono alternative politiche.

Chakwera deve fare di più che semplicemente incontrare la sua certezza inaugurale sull’opposizione che avrebbe fatto di ‘cercare di offrire pari opportunità a tutti noi’. Deve anche gettare le basi per una democrazia che offre.

Traduzione e sintesi dell’articolo ‘Chakwera has his work cut out restoring democratic rule that delivers for Malawians’ di Adem K Abebe dell’ University of Pretoria per ‘The Conversation’

