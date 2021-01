Mai come ora stiamo vivendo la casa così a fondo e in modo così totalizzante. Il senso di responsabilità sociale ci invita a riscoprire il focolare domestico, con tutti i pro e i contro del caso.

La quarantena impostaci dall’emergenza Covid-19 infatti non solo ci costringe a fare i conti con il nostro tempo, ma anche con i nostri consumi.

E mentre proliferano i consigli su come riempire le nostre giornate, davvero in pochi ci dicono come ridurre le nostre spese energetiche e non solo.

Seguire buone pratiche aiuta sicuramente a ottimizzare i costi, ma la cosa migliore da fare è impiegare il tempo che abbiamo a disposizione per scegliere una tariffa davvero conveniente per i nostri consumi domestici.

Per questo motivo torniamo a parlare di Eni gas e luce che ha previsto una PROMO speciale per i nuovi clienti:

• Prezzo BLOCCATO per 24 mesi: nessuna sorpresa in bolletta

• Attivazione GRATUITA

• 10% Sconto Primo Anno: hai il 10% di sconto sui corrispettivi gas e/o luce per i tuoi primi 12 mesi di fornitura.

• Se attivi Bolletta Digitale e addebito su C/C ottieni il 10% di sconto in più sui corrispettivi per 24 mesi

• Energia verde inclusa: consumi energia elettrica certificata prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

• Per gli amanti di Cinema e Serie TV: l’Intrattenimento di Sky e Netflix inclusi per i primi 60 giorni. Se sei già cliente Sky hai il 50% di sconto per i primi 24 mesi su uno dei pacchetti tra Sky Cinema, Sky Calcio e Sky Sport

8 cose da sapere se vuoi cambiare gestore

1. Quando si cambia fornitore è possibile ricevere dei bonus di benvenuto sulle offerte scelte.

2. Il cambio fornitore è sempre gratuito.

3. Non esistono penali quando si lascia il precedente fornitore per passare a uno nuovo.

4. Non è necessario sostituire il contatore.

5. Durante il passaggio non c’è alcuna interruzione del servizio di Luce e Gas, perché a cambiare non è la società di distribuzione, ma di vendita.

6. Se hai un fornitore diverso per luce e gas, passare a un unico gestore ti permette di ottimizzare i costi.

7. Se hai cambiato casa, è consigliato fare la voltura con un nuovo gestore per evitare di trovarti un’offerta che non hai scelto e che non rispetta i tuoi consumi.

8. Il servizio di maggior tutela sta scomparendo a favore del mercato libero, quindi è bene scegliere una tariffa conveniente per non trovare fregature in bolletta.

