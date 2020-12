Ogni anno governi, società e individui di tutto il mondo spendono mezzo miliardo di dollari per fare pressioni per i loro interessi geopolitici negli Stati Uniti. USA 2020 non ha impedito all’attività lobbistica di proseguire.

‘Foreign Lobby Report’, il nostro partner a Washington, esamina dozzine di documenti pubblici ogni settimana per produrre il registro più completo delle campagne di influenza straniera ovunque.

A Washington in attesa che Joe Biden entri alla Casa Bianca molti equilibri stanno mutando.



Novembre vale 6 milioni di dollari

Nel solo mese di novembre, Paesi e società straniere hanno reso noto -in forza della Legge sulla registrazione degli agenti stranieri (FARA)- 20 nuovi contratti di lobbying e pubbliche relazionicon società e singoli individui USA, per un valore di 6 milioni di dollari. Così il mondo si prepara all’ingresso alla Casa Bianca di Joe Biden.

A dominare la classifica dei 20, redatta da ‘Foreign Lobby Report’c’è la Cina, il gigante delle telecomunicazioni Huawei, la cui affiliata statunitense Huawei Technologies USA hafirmato un contratto annuale da 1,45 milioni di dollaricon la società di pubbliche relazioni Ruder Finn per «consulenza strategica, relazioni con i media, relazioni con gli analisti, approfondimenti sui dati, strategia dei contenuti e comunicazioni politiche». Ruder Finn sostituisce Pivot Integrated Communications, che aveva un contratto più piccolo di 939.000 dollari con Huawei, ed era in attesa di rinnovo a settembre.

Il contratto con Ruder Finn arriva poche settimane dopo che Huawei ha prorogato un contratto di quasi 2 milioni di dollari con Racepoint Global per un anno.

Da segnalare il secondo in classifica, Panama. Edelmanha firmato un contratto da 1.275 milioni di dollariper aumentare il profilo di Panama negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Unione Europea. Lo sforzo è finanziato dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), la rete di sviluppo globale dell’ente mondiale. Il contratto è volto a creare comunicazioni strategiche mirate a migliorare la reputazione del Paese a livello internazionale in collaborazione con il Ministero degli affari esteri del Paese. Il contratto prevede in particolare l’identificazione di esperti internazionali che possano evidenziare gli sforzi di Panama per combattere il riciclaggio di denaro e sostenere la rimozione del paese dalle liste nere internazionali.

Terzo classificato, il Kirghizistan. Il Presidente ad interim del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha ottenuto in suo favore, da uomo d’affari, uncontratto di lobbismo da 1 milione di dollari per l’aiuto internazionale per essere sostenuto nel mezzo di una crisi economica che ha contribuito alla caduta del suo predecessore. Una storia che abbiamo raccontato nei dettagli.

Con 900.000 dollari segue l’Ecuador al quarto posto. Il Glover Park Group si è registrato come subappaltatore di Arnold & Porter nel nuovo contratto di lobbying da 900.000 dollari in favore del Ministero ecuadoriano della produzione, del commercio estero, degli investimenti e della pesca.

Una manciata di contratti minori, riportati per la prima volta da ‘Foreign Lobby Report’, hanno attirato un’attenzione enorme a Washington, primo fra tutti l’assunzioneda parte dell’Ambasciata egiziana dell’ex capo del personale di Nancy Pelosi, Nadeam Elshami e l’ex presidente della commissione per gli affari esteri della Camera, Ed Royce. Il contratto annuale da 780.000 dollari con Brownstein Hyatt Farber Schreck arriva mentre il Cairo si prepara a perdere il suo legame personale con Trump.

Gli ex Senatori Trent Lott e John Breaux hanno iniziato a fare pressioni per il Governo dell’Alberta, comproprietario dell’oleodotto transfrontaliero Keystone XL che Biden ha promesso di bloccare durante la campagna. .L’investimento è di 30.000dollari al mese a partire da dicembre -era previsto fosse di 25.000 dollari mese in caso di un secondo mandato Trump.

Arabia Saudita e India gongolano con Congressional Black Caucus

L’Arabia Saudita e l’India sono tra i Paesi che chiudono novembre potendo essere soddisfatti delloro recente investimento in lobbying. IlCongressional Black Caucus (CBC) ha scelto Gregory Meeks come primo Presidente afroamericano della potente commissione per gli affari esteri della Camera.

Secondo gli osservatori, la CBC aggiunge un’altra pietra miliare in un momento in cui sta già godendo di un peso politico senza precedenti nei suoi 49 anni di storia. I legislatori neri dovrebbero costituire quasi un terzo del Caucus democratico della Camera nel 117 ° Congresso che si riunirà a gennaio.

Avranno anche molta influenza alla Casa Bianca, infatti il vicepresidente eletto Kamala Harris è uno di loro e l’ex Presidente della CBC, Cedric Richmond, è stato sceltoper servire come consigliere senior del Presidente.

Diverse Nazioni straniere hanno preso atto della crescente influenza del CBC negli ultimi mesi e hanno investito in svariate società di lobbying che vantano dei loro stretti legami con CBC. Tra questi Paesi, appunto, Arabia Saudita e India, ma anche la Repubblica Dominicana, il cui nuovo leader Luis Abinader cerca di consolidare la stretta partnership statunitense che ha costruito sotto l’amministrazione di Donald Trump, Kazakistan. La CBC è particolarmente influente sulle questioni africane e caraibiche perché i suoi membri rappresentano spesso le diaspore di quei Paesi.

I gruppi di difesa e i lobbisti hanno avuto vari gradi di successo facendo appello al ruolo unico della CBC.

Questa estate, attivisti etiopi-americani hanno contribuito a convincere il gruppo a sfidarela posizione pro-Egitto di Donald Trumpnella disputa regionale con l’Etiopia sulla nuova diga di quest’ultima sul Nilo.

‘Foreign Lobby Report’ traccia un quadro particolarmente dettagliato di quali società di lobbying hanno relazioni particolarmente strette con CBC.

Il Qatar fa pressioni sulla vendita di F-35 per rivaleggiare con gli Emirati Arabi Uniti

La proposta di vendita di jet F-35 negli Emirati Arabi Uniti da parte di Donald Trump sta attirandocritiche a un altro stretto alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Anche se Israele ora diceche è ‘molto a suo agio’ con la proposta di vendita da 10 miliardi di dollari di 50 combattenti stealth avanzati allo Stato del Golfo, il rivale degli Emirati Arabi Uniti, il Qatar,ha sollevato preoccupazioni dietro le quinte. Un nuovo documento di lobbyingrivela che i lobbisti della Nelson Mullins Riley & Scarborough, con sede nella Carolina del Sud, hanno contattatoquattro democratici chiave della Camera a settembre e ottobre riguardo la vendita proposta.

La spinta segue anni di rivalità tra il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, che si sono uniti all’Arabia Saudita e al Bahrein, nel giugno 2017, nel tagliare i rapporti diplomatici e bloccare il Paese sul suo sostegno ai gruppi legati ai Fratelli Musulmani nella regione. Da allora le due Nazioni hanno speso milioni di dollari facendo pressioni l’una contro l’altra a Washington, con gli Emirati Arabi Uniti che fanno pressioni sull’Amministrazione Trump per costringere la potenza dei media regionali ‘Al Jazeera’ a registrarsi come agente straniero di Doha.

Il Senato dovrebbe votare su diverse risoluzioni contrarie alla vendita a breve. Non è chiaro però se la Camera avrà tempo per agire prima del rinvio a fine anno.

I primi contatti di Nelson Mullins sull’F-35 sono avvenuti all’inizio di settembre, quando l’azienda ha contattato l’ufficio del rappresentante democratico Debbie Wasserman Schultz. Nel periodo in cui ha scritto un editorialesul ‘Miami Herald’ in opposizione al vendita in parte a causa della sua potenziale capacità di indebolire il vantaggio militare di Israele nella regione. Wasserman Schultz presiede il gruppo di lavoro che controlla la spesa per la costruzione militare .

«Oltre alla possibilità che un futuro governo degli Emirati Arabi Uniti possa essere ostile a Israele, gli Emirati Arabi Uniti sono il luogo di migliaia di viaggiatori iraniani regolari, compresi agenti dell’intelligence, che cercheranno informazioni sensibili sull’F-35», ha scritto Schultz. «Chiaramente, una regione più militarizzata non è più sicura per Israele o per gli interessi degli Stati Uniti».

I lobbisti hanno condotto anche altri incontri e dialoghi telefonici volti a bloccare la vendita.

L’ex deputato Jim Moran, a capo dei lobbisti di Nelson Mullins sul Qatar, ha detto a ‘Foreign Lobby Report’ che le sue discussioni con i legislatori sull’F-35 sono state finalizzate a raccogliere informazioni sulla loro posizione piuttosto che a fare pressioni in una particolare direzione. Tuttavia, ha chiarito che i qatarioti condividono le preoccupazioni espresse da alcuni membri del Congresso di entrambe le parti sul coinvolgimento militare degli Emirati Arabi Uniti nei conflitti in Yemen e Libia. «È possibile che i qatarini vedrebbero la necessità di proteggersi se altri vicini avessero quel tipo di capacità», ha detto.

Il Qatar ha chiesto di poter acquisire l’F-35 in seguito alla proposta di vendita di Trump agli Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato da ‘Reuters’ a ottobre.

Nel frattempo decine di organizzazioni non governative si sono mobilitate contro la vendita.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno risposto con la loro offensiva di lobbismo.

Hussein Ibish , uno studioso dell’Arab Gulf States Institute di Washington, ha detto che il battibecco sull’F-35 non è legato a nessuna preoccupazione reale su un possibile confronto tra Qatar e Emirati Arabi Uniti, che sono nemici ideologici ma non militari. «È stata un’opportunità per il Qatar di molestare gli Emirati Arabi Uniti», ha detto, «Ma non possono bloccarlo».

Ibish ha detto che la vendita sembra destinata a passare, mettendo il Presidente eletto Joe Biden davanti al ‘fatto compiuto’ lasciandolo con poche possibilità per ribaltare la decisione, specialmente tra i crescenti segnaliche gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar seppelliranno finalmente l’ascia di guerra durante il vertice annuale di il Consiglio di cooperazione del Golfo a fine mese.

L’attività di lobbying del Qatar sull’F-35 ha richiesto un investimento di 800.000 dollari pagati dal governo del Qatar.

El Salvador in azione

Il Governo di El Salvador del Presidente Nayib Bukele continua ad espandere il proprio raggio d’azione a Washington nel tentativo di contrastare le critichedei partiti tradizionali del Paese e dei media locali.Foreign Advisory Services di Washington ha firmatoun contratto diun anno di 7.500 dollari al mese il 25 novembre con Invest El Salvador Inc. per «lavorare per migliorare le comunicazioni bilaterali Stati Uniti-El Salvador, promuovere gli investimenti diretti esteri in El Salvador e lavorare con la diaspora salvadoregna». L’azienda di affari pubblici è stata costituitail giorno prima da Christopher Czerwinski, che è anche direttore della politica internazionale presso la società di ricerca sugli investimenti di Washington ACG Analytics . «Alcune delle buone politiche che Bukele ha promosso, e in realtà alcuni dei buoni risultati che ha avuto – che si tratti di ridurre la criminalità, migliorare la sicurezza pubblica, reprimere la corruzione o semplicemente misure generali per riportare l’economia – non lo so Non credo che abbiano abbastanza pubblicità» , ha detto Czerwinski. «Facciamo parte del cambiamento di quella narrativa e portiamo alla luce alcuni di quei dettagli positivi» .

La stessa Invest El Salvador Inc. si è registrata il mese scorso come agente straniero per il Governo di El Salvador. L’azienda deve essere pagata 65.000 dollari al mese dal 1 ° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.A parte, il palazzo presidenziale ha assunto la società di comunicazioni strategiche di Washington Rational PR in ottobre per 65.000 dollari al mese per sei mesi. L’azienda è guidata da Patrick Dorton, ex aiutante del Presidente Bill Clinton.

La Turchia vittima degli armeni

Gli sforzi della Turchia per sbloccare un blocco del Congresso sulla vendita di armi al Pakistan sono l’ultima vittima delle lobby del conflitto tra Armenia e Azerbaigian.

Greenberg Traurig ha terminato la sua rappresentanza per le industrie aerospaziali turche il 29 ottobre, secondo una nuova dichiarazione di lobbismo.

I gruppi armeno-americani hanno lanciato una campagna a tutto campo per convincere le aziende di lobbying a far cadere l’Azerbaigian e la sua alleata Turchia nel conflitto in Nagorno-Karabakh.

Le industrie aerospaziali turche con sede ad Ankara hanno assunto Greenberg Traurig a metà luglio per 25.000 dollari al mese per aiutare a sbloccare un veto del Congresso su una vendita di 1,5 miliardi di dollari per 30 dei suoi elicotteri d’attacco T-129 al Pakistan. L‘appaltatore è di proprietà della Fondazione delle forze armate turche e della Presidenza delle industrie della difesa, entrambe sotto il controllo del Ministero della difesa nazionale turco.

La Turchia ha bisogno dell’approvazione degli Stati Uniti per la vendita perché il motore CTS800 della cannoniera è prodotto congiuntamente da Rolls-Roycee Honeywell, una società statunitense. I vertici democratici e repubblicani della commissione per gli affari esteri della Camera e del Senato stanno bloccando la vendita tra il furore bipartisan per l’acquisto da parte della Turchia di un sistema di difesa aerea russo.

Il contratto avrebbe dovuto durare quattro mesi interi, fino a metà novembre. La dichiarazione di lobbying indica che l’azienda è stata pagata solo 75.000 dollari, 25.000 in meno rispetto al totale.

Da luglio a ottobre, i lobbisti di Greenberg Traurig hanno tenuto videoconferenze e teleconferenze con i membri del personale della commissione per gli affari esteri della Camera.

Una settimana prima Mercury Public Affairs aveva concluso il suo contratto di lobbying da 1 milione di dollari con l’Ambasciata turca a Washington dopo essere stata presa di mira dalla potente diaspora armeno-americana

