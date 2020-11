Ogni anno governi, società e individui di tutto il mondo spendono mezzo miliardo di dollari per fare pressioni per i loro interessi geopolitici negli Stati Uniti. USA 2020 non ha impedito all’attività lobbistica di proseguire.

‘Foreign Lobby Report’, il nostro partner a Washington, esamina dozzine di documenti pubblici ogni settimana per produrre il registro più completo delle campagne di influenza straniera ovunque.

Ecco di seguito i fatti principali della settimana appena trascorsa, tutta incentrata sull’attivismo dei Governi per riposizionarsi a Capitol Hill e alla Casa Bianca, in attesa dell’insediamento di Joe Biden .

I sostenitori di Cuba entrano nel team di transizione di Joe Biden

Emily Mendrala, direttrice esecutiva del Center for Democracy in the Americas (CDA), è entrata a far parte del team di transizione di Joe Biden, in precedenza aveva fatto parte del Consiglio di sicurezza nazionale del Presidente Barack Obama e ha lavorato sulla politica di Cuba e dell’America centrale presso il Dipartimento di Stato e come consigliere per l’America Latina di John Kerry nel Comitato per le relazioni estere del Senato.

«Dalla nostra fondazione nel 2006, il CDA ha mantenuto la convinzione che forgiare relazioni costruttive tra Stati Uniti e Cuba avrà un impatto positivo e duraturo sulle società statunitensi e cubane», afferma il gruppo sul suo sito web. «L’impegno invia un segnale importante all’America Latina, comunicando che gli Stati Uniti sono impegnati in relazioni positive con la regione e la sua gente».

Biden ha criticato le restrizioni al commercio e ai viaggi attuate dal Presidente Donald Trump, dichiarando che la sua intenzione era quella di riprendere il dialogo politico avviato dall’amministrazione Obama.

Il cambiamento nella prospettiva politica ha spinto gli osservatori di Cuba ad anticipare un aumento delle operazioni di influenza dopo una pausa negli ultimi quattro anni trumpiani.

«Ci aspettiamo un aumento delle campagne di lobbying e di advocacy sulla politica degli Stati Uniti nei confronti di Cuba, da entrambe le direzioni, data la probabilità che un’amministrazione Biden vorrebbe probabilmente basarsi sui risultati dell’amministrazione Obama nel ripristinare le relazioni diplomatiche con Cuba, iniziando con la riparazione del danno creato. dai ribaltamenti del presidente Trump», ha affermato Lisa Haugaard, co-direttrice del Latin America Working Group, un gruppo di difesa che si è battuto per ripristinare i legami diplomatici nel 2015.

Altre organizzazioni che avevano operato durante le amministrazioni precedenti a quella di Trump, anche repubblicane, stanno riorganizzando le attività.

Comitato Nero del Congresso è sempre più potente e i lobbisti si organizzano

Il Congressional Black Caucus ha avuto a lungo un’influenza enorme sulla politica statunitense in Africa e nei Caraibi. Ora, con un numero record di afroamericani al Congresso e ai vertici di comitati chiave, il gruppo di legislatori si ritrova corteggiato da attori internazionali come mai prima d’ora. E questo si sta rivelando un vantaggio per i lobbisti con legami di lunga data con l’organizzazione.

‘Foreign Lobby Report’ ha intervistato il fondatore del Williams Group, Michael Williams il quale ha tra il resto spiegato che «C’è un aumento nel raggio d’azione della CBC su tutta la linea nello spazio di lobbying». Ciò include governi stranieri, due dei quali –Arabia Sauditae India– hanno firmato un contratto con la società di Williams all’inizio di quest’anno, la prima volta che si è registrata ai sensi del Foreign Agents Registration Act nei suoi sette anni di storia. «Quello che porto loro non è specificamente essere un democratico, ma un pensiero più strategico – come metti insieme tutti i diversi pezzi e come costruisci coalizioni per aiutare i tuoi interessi specifici», ha detto Williams. «Nel mio caso sono le forti relazioni con il Congressional Black Caucus e il Congressional Hispanic Caucus e più membri moderati sia alla Camera che al Senato».

Il Consolato cinese a New York ha un nuovo lobbista

Anche la Cina si sta riorganizzando in vista della nuova Amministrazione Biden. Ruder Finn ha accettato di servire come consulente per le pubbliche relazioni del consolato cinese a New York.

Il contratto è datato 10 giugno ma è stato depositato solo di recente presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’accordo prevede che l’azienda, che ha doppia sede in Cina e negli Stati Uniti, sia pagata per specifiche dichiarazioni di lavoro, di cui nessuna è stata ancora resa nota. Nel suo deposito, Ruder Finn ha affermato che mentre il suo contratto prevedeva che l’impresa conducesse attività come lobbying e la diffusione di materiale informativo che richiede la registrazione ai sensi del Foreign Agents Registration Act (FARA), nessuna di tali attività ha avuto luogo il contratto e nessuna attività è prevista in futuro. Il contratto è stato firmato appena un mese prima che l’AmministrazioneTrump chiudesse il consolato cinese a Houston, sostenendo che fosse un focolaio di spionaggio economico.

