Malgrado qualche passo avanti nei giorni scorsi con i dialoghi di Ginevara, la Libia è ancora lontana dal riuscire intravedere una soluzione politica alla sua crisi, a partire da un governo di unità nazionale.

A confermarlo, un rapporto pubblicato recentemente. La firma di un accordo di cessate il fuoco tra le coalizioni militari della Libia nell’ottobre 2020 aveva ridato slancio nei colloqui politici sostenuti dalle Nazioni Unite, che dovrebbero portare alla nomina di un governo di unità nazionale.

A novembre 2020, le Nazioni Unite hanno convocato a Tunisi il Libyan Political Dialogue Forum, un raduno di 75 delegati delle due assemblee rivali del Paese e di alcuni indipendenti selezionati con cura. Nel primo giro di trattative, i delegati hanno convenuto in linea di principio sulla necessità di un nuovo esecutivo composto da un Consiglio di presidenza di tre persone e un primo ministro nominato separatamenteincaricato di guidare il paese fino alle elezioni nazionali alla fine del 2021. Questo nuovo esecutivo sarebbe destinato a sostituire la sede di Tripoli Governo di Accordo Nazionale e Primo Ministro Faiez Serraj (che è anche il capo del Consiglio di Presidenza), e il governo concorrente con sede a est, che nell’ultimo conflitto ha sostenuto l’esercito nazionale libico guidato dal feldmaresciallo Khalifa Haftar.

Nelle riunioni successive, che si sono tenute adicembre, i delegati non sono riusciti a concordare il meccanismo di voto necessario per ricoprire queste posizioni di vertice. I colloqui sono stati bloccati.

In un ultimo disperato tentativo di costruire il consenso su un meccanismo di voto, il rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, ha convocato un gruppo più ristretto di diciotto delegati del forum, chiamato Comitato consultivo, a Ginevra, il 13-16 gennaio.

In apertura della riunione, Williams ha chiarito che vedeva il ruolo delle Nazioni Unite nel creare un meccanismo, non nell’aiutare a selezionare i singoli leader. E questa in effetti è la linea Williams: le Nazioni Unite dovrebbero aiutare i libici a concordare il processo, piuttosto che diventare uno strumento per promuovere determinati individui a posizioni di vertice. Questo approccio è nettamente diverso da quello dei precedenti inviati delle Nazioni Unite, che hanno preso parte alla selezione dei leader politici che ora servono nel Consiglio di Presidenza e nel Governo di Accordo Nazionale.

Il terzo giorno della riunione di Ginevra, il comitato consultivo ha accettato un accordo di voto proposto dall’ONU che combina due proposte separate: un meccanismo basato sulla regione e un altro basato su liste precostituite. Williams lo ha definito il “miglior compromesso che si possa raggiungere, perché questa proposta rispetta la dimensione regionale [della Libia], e incoraggia davvero le persone a trascendere le loro divisioni e territori per promuovere la comprensione e costruire l’unità nel paese”.

Il comitato consultivo ha trasmesso la proposta all’intero gruppo di 75 persone, stabilendo che sarebbe stata considerata approvata se il 63% dei membri del forum votante l’avesse accettata. Sebbene alcuni membri abbiano rifiutato la formula, la proposta è passata facilmente in votazione il 18-19 gennaio.

Il meccanismo proposto prevede la divisione dei 75 membri del forum in tre circoscrizioni basate sulle tre regioni storiche della Libia (Tripolitania a ovest, Cirenaica a est e Fezzan a sud), con ogni gruppo che elegge il rappresentante della propria regione per il Consiglio di Presidenza. Per ottenere un seggio nel Consiglio, almeno il 70 per cento del sottogruppo regionale deve appoggiare il candidato. Separatamente, i 75 membri del forum eleggeranno il primo ministro, che dovrà ottenere almeno il 70 per cento dei loro voti in una sessione plenaria.

Se questa procedura fallisce per qualsiasi motivo, entra in gioco un sistema basato su liste di riserva. Qui i membri del forum voteranno su liste che specificano i candidati per il primo ministro e tre posizioni del Consiglio di Presidenza. Ciascuna lista sarà sottoposta a votazione in plenaria se almeno diciassette membri del forum (otto da ovest, sei da est e tre da sud) la approveranno. Tali criteri consentono di sottoporre alla votazione finale un massimo di quattro liste. Se una lista ottiene il 60% dei voti totali al primo turno, su questa base verrà formato un nuovo esecutivo. Se nessuna lista raggiunge quella soglia, le due che hanno vinto il maggior numero di voti entreranno in ballottaggio, con la lista che si assicura il 50% più un voto vincente.

I politici e gli analisti politici libici ritengono che questa procedura ibrida sia disseminata di insidie. Ad esempio, se i delegati di una regione eleggono il loro rappresentante al Consiglio di Presidenza, mentre gli altri raggruppamenti regionali non riescono a fare lo stesso, il processo richiederà che il vincitore della prima regione sia il candidato in tutte le liste presentate nella seconda fase del selezione. I critici dicono che questa regola contraddice l’idea alla base dell’approccio basato su liste, che era di avere una lista di candidati disposti a lavorare insieme, piuttosto che un assortimento più casuale di candidati. La contestazione è prevedibile nei vari turni di votazione, soprattutto se questi non producono il risultato che una fazione o l’altra desidera.

L’accordo su un meccanismo di voto è un passo avanti nel processo di pace, afferma Crisis Group, così come il tentativo di restituire il potere agli attori politici libici per l’elezione dei massimi rappresentanti del Paese. Tuttavia, l’attenzione delle Nazioni Unite sul processo elude una verità scomoda, così come il sostegno dichiarato dai libici. La maggior parte delle parti interessate libiche, così come molti diplomatici stranieri, non sono sinceramente preoccupati per il modo in cui verranno selezionati gli alti funzionari. Ciò su cui i delegati si sono davvero dibattuti è la questione di chi debba assumersi la responsabilità del Paese. Su questo punto è difficile vedere emergere un consenso.

Per mesi, le parti politiche libiche e i delegati del forum hanno cercato di assicurarsi posizioni di vertice nel prossimo governo per i loro candidati politici preferiti. Hanno cercato di garantire che i candidati per i quali fanno pressioni si adattino bene a un mosaico di interessi politici e un equilibrio di potere tra le tre regioni storiche della Libia. L’ipotesi di molti attori libici è che, se la posizione del primo ministro va a qualcuno della Libia occidentale, il Consiglio di presidenza dovrebbe essere guidato da una persona dell’est, o viceversa, mentre il sud potrebbe ricevere la presidenza del Parlamento. Questa posizione non fa parte delle discussioni per ora.

Le idee su chi dovrebbe assumere i primi postiabbondano, ma in generale rientrano in quattro categorie principali. Una prima ipotesi punta a il capo del Parlamento con sede a Tobruk, Aghela Saleh, assumere il consiglio di presidenza, e il Ministro degli Interni del Governo di Tripoli, Fathi Bashaga, diventare primo ministro. I sostenitori di questa opzione sostengono che Saleh garantirebbe che sia il Parlamento di Tobruk che il suo sponsor, l’Egitto, sosterrebbero l’accordo. Nel frattempo, Bashaga rassicurerebbe i libici occidentali contrari ad Haftar, e otterrebbe l’ok del suo sponsor, la Turchia. Bashaga è stato il canale principale dell’intervento militare di Ankara all’inizio del 2020, che ha aiutato il governo di Tripoli a respingere l’assalto di Haftar alla capitale. Nelle ultime fasi della guerra guidata da Haftar, Saleh ha preso una posizione più conciliante nei confronti dei suoi rivali a Tripoli e ha contribuito a spianare la strada alla cessazione delle ostilità. Secondo i sostenitori di questa linea, la coppia Saleh-Bashaga accelererebbe la fine politica di Khalifa Haftar.

Un secondo gruppo considera il sostegno di Haftar cruciale per qualsiasi accordo politico. Stanno spingendo per un Primo Ministro tra le fila dell’alleanza pro-Tripoli che sia accettabile per la coalizione guidata da Haftar. ConsideranoAhmed Meitig, vice capo del Consiglio di Presidenza, un candidato idoneo. Pragmatico, favorevole agli affari, Meitig intrattiene buoni rapporti con Roma, Il Cairo e Mosca. Si è assicurato il sostegno dell’Esercito Nazionale Libico dopo un accordo del settembre 2020 con i suoi rivali di Tobruk per revocare un blocco petrolifero di nove mesi. Ha anche promosso incontri tra funzionari dei due governi rivali per risolvere controversie finanziarie in sospeso. Ma è considerato divisivo nella sua città natale di Misurata, dove i collegi elettorali anti-Haftar della linea dura lo vedono come un opportunista. Un altro possibile candidato è Fadeel al-Amin di Tripoli.

Un terzo gruppo vuole che Fayez al-Sarraj resti a capo del Consiglio di Presidenza. Secondo i diplomatici occidentali e un certo numero di libici intorno a lui, Serraj sarebbe felice di rimanere al potere. Sarebbe un capovolgimento: in ottobre ha annunciato di voler dimettersi. È possibile che gruppi armati con base a Tripoli lo abbiano spinto a restare o che abbia cambiato idea perché vuole impedire l’ascesa di un avversario politico. Poiché Serraj proviene dalla Libia occidentale, i sostenitori di questa opzione chiedono che un orientale diventi Primo Ministro.

Alcuni dei nomi proposti sono membri del governo con sede a Tripoli, come il Ministro delle FinanzeFaraj Bumatari o il Ministro della Giustizia Mohamed Lamloum, che vengono dall’est e che probabilmente le fazioni orientali sosterranno. Altri nomi sono personalità di Bengasi proposte o per i loro stretti legami con l’Esercito Nazionale Libico, come l’ex sindaco di Bengasi Abderrahman Abbar o l’uomo d’affari Mohamed Kekhia.

Non è chiaro se Serraj sia disposto a spingere per questo risultato come parte del dialogo politico guidato dalle Nazioni Unite. Funzionari delle Nazioni Unite affermano che Serraj ha tentato di persuadere i libici al forum di Tunisi ad accettare di rimescolare il Consiglio di Presidenza, con lui che rimane al timone, e di nominare un nuovo primo ministro. Tuttavia, a quanto pare, anche gli alleati di Serraj nel forum avrebbero rifiutato questa opzione.

C’è una speculazione diffusa tra i diplomatici occidentali e i politici libici: che Serraj potrebbe usare i suoi poteri per nominare un primo ministro nel tentativo di fermare il dialogo sostenuto dalle Nazioni Unite. Non è chiaro come le capitali occidentali e arabe reagirebbero a una simile mossa.

Infine, c’è chi non vuole che emerga alcun governo provvisorio, credendo che un governo del genere ritarderebbe le elezioni previste per la fine dell’anno. Una di queste persone è Abderrahman Swehli, ex capo dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, che detiene una notevole influenza sia all’interno che all’esterno del forum.

Tutti i segnali indicano la probabilità che le fazioni politiche in competizione attingeranno da uno spettro di tattiche per anticipare ciò che un gruppo o un altro vede come un risultato sfavorevole, come molti gruppi hanno fatto in passato. Gli strumenti disponibili vanno dall’esercitare la leva finanziaria per rafforzare lo status quo (ad esempio, prendendo appuntamenti dell’ultimo minuto o incitando controversie sulla presunta mancanza di rappresentanza del forum sostenuto dalle Nazioni Unite) alla mobilitazione di gruppi armati per innescare ostilità che fermerebbero i colloqui. Non si possono inoltre escludere tangenti o altri incentivi finanziari per i partecipanti al dialogo o i loro affiliati.

Crisis Group ritiene per tanto ancora possibile che il dialogo politico fallisca, il che vorrebbe dire peggiorare ulteriormente la già grave crisi libica, ma non solo, l’instabilità della Libia si rifletterebbe sull’intera area e sulle cancellerie occidentali. Le fazioni libiche rivali, avvertono gli analisti, in sintesi, non sono d’accordo su chi dovrebbe guidare il Paese. Tutte queste fazioni hanno i mezzi politici, militari e finanziari per rovinare il processo di voto o rifiutarne l’esito.

