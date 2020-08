Secondo un rapporto di ‘Aljazeera’ il Governo libanese, i funzionari dello Stato sapevano di quel deposito di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio e della sua pericolosità.

L’analisi di registri e documenti pubblici pubblicati online mostra che alti funzionari libanesi sapevano da più di sei anni che il nitrato di ammonio era immagazzinato nell’Hangar 12 del porto di Beirut. Ed erano ben consapevoli dei pericoli che comportava.

Il carico di nitrato di ammonio è arrivato in Libano nel settembre 2013, a bordo di una nave mercantile di proprietà russa battente bandiera moldava. Il Rhosus, secondo le informazioni del sito di localizzazione delle navi, Fleetmon, si stava dirigendo dalla Georgia al Mozambico.

È stato costretto ad attraccare a Beirut dopo aver affrontato problemi tecnici in mare, secondo gli avvocati che rappresentano l’equipaggio della barca. Ma i funzionari libanesi hanno impedito alla nave di navigare, e alla fine è stata abbandonata dai suoi proprietari ed equipaggio – informazioni parzialmente confermate da Fleetmon.

Il carico pericoloso della nave fu quindi scaricato e collocato nell’Hangar 12 del porto di Beirut, una grande struttura grigia di fronte alla principale autostrada nord-sud del paese all’ingresso principale della capitale.

Mesi dopo, il 27 giugno 2014, l’allora direttore della dogana libanese Shafik Merhi ha inviato una lettera indirizzata a un ‘giudice per le questioni urgenti’ senza nome, chiedendo una soluzione al carico, secondo i documenti condivisi online.

I funzionari doganali hanno inviato almeno altre cinque lettere nei prossimi tre anni – il 5 dicembre 2014, il 6 maggio 2015, il 20 maggio 2016, il 13 ottobre 2016 e il 27 ottobre 2017 – chiedendo assistenza e avvertendo che il materiale presentato un pericolo, Badri Daher, l’attuale direttore delle dogane libanesi, ha detto all’emittente LBCI mercoledì.

Hanno proposto tre opzioni: esportare il nitrato di ammonio, consegnarlo all’esercito libanese o venderlo alla società libanese Explosives di proprietà privata.Una lettera inviata nel 2016 indicava che “i giudici non avevano risposto” a precedenti richieste.

Affermava: “Alla luce del grave pericolo di mantenere queste merci nell’hangar in condizioni climatiche inadatte, riaffermiamo la nostra richiesta di richiedere all’agenzia marittima di riesportare immediatamente tali merci per preservare la sicurezza del porto e di coloro che lavorano in o per cercare di concordare di vendere questo importo “alla Lebanese Explosives Company.

Ancora una volta, non ci fu risposta. Un anno dopo, Daher, il nuovo direttore delle dogane libanesi, scrisse di nuovo a un giudice.

Nella lettera del 27 ottobre 2017, Daher ha esortato il giudice a prendere una decisione sulla questione in vista del “pericolo … di lasciare questi beni nel luogo in cui si trovano e per coloro che vi lavorano”. Quasi tre anni dopo, il nitrato di ammonio era ancora nell’hangar.

Ieri il Primo Ministro libanese Hassan Diab ha dichiarato che l’esplosione nel porto è stata un ‘grande disastro nazionale’ e ha promesso che ‘tutti i responsabili di questa catastrofe pagheranno il prezzo’.

Il presidente libanese Michel Aoun ha definito ‘inaccettabile’ l’incapacità di trattare il nitrato di ammonio e ha promesso la ‘punizione più dura’ per i responsabili. È stata ora avviata un’indagine e la commissione rinvia i suoi risultati alla magistratura entro cinque giorni.

La causa dell’esplosione non è ancora chiara, ma molti libanesi hanno rapidamente sottolineato ciò che ritengono essere la causa principale; cattiva gestione in uno stato distrutto gestito da una classe politica corrotta che, secondo loro, tratta con disprezzo gli abitanti del Paese.

Inoltre, non è da perdere per i residenti di Beirut che questa tragedia sia emersa dal porto della città, un’utilità pubblica conosciuta localmente come la ‘Grotta di Ali Baba e i 40 ladri’ per la grande quantità di fondi statali che secondo come riferito sono stati rubati lì nel corso dei decenni .

Le accuse includono affermazioni secondo cui miliardi di dollari di entrate fiscali non hanno mai raggiunto il tesoro dello stato a causa di piani per sottovalutare le importazioni, nonché accuse di corruzione sistematica e diffusa per evitare di pagare le tasse doganali.

“Beirut non c’è più e chi ha governato questo paese negli ultimi decenni non può cavarsela”, ha detto Rima Majed, attivista politico e sociologo libanese in un tweet. “Sono criminali e questo è probabilmente il più grande dei loro (troppi) crimini finora”.

