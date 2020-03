Il Libano ha deciso sabato di non pagare il debito in scadenza, ponendo lo Stato fortemente indebitato sulla rotta di un default e proponendo i negoziati mentre affronta una grave crisi finanziaria.

La decisione di non pagare gli Eurobond in scadenza e di avviare trattative con i creditori è stata presa all’unanimità durante una riunione del gabinetto,

Un default sul debito in valuta estera del Libano segnerà una nuova fase in una crisi che ha martellato l’economia da ottobre, tagliando circa il 40% del valore della valuta locale, negando ai risparmiatori il pieno accesso ai loro depositi e alimentando disordini.

La crisi è vista come il più grande rischio per la stabilità del Libano dalla fine della guerra civile del 1975-90.

Il Libano ha un Eurobond di $ 1,2 miliardi in scadenza il 9 marzo, parte di un portafoglio di circa $ 31 miliardi in obbligazioni in dollari che il governo cercherà di ristrutturare nei negoziati con i creditori.

La sessione del gabinetto ha seguito un incontro tra il primo ministro, il presidente, il parlamentare e il governatore della banca centrale durante il quale i partecipanti si sono opposti al pagamento del debito, ha detto la presidenza.

“I partecipanti hanno deciso all’unanimità di sostenere il governo in tutte le scelte che fa in termini di gestione del debito, ad eccezione del pagamento delle scadenze del debito”, ha dichiarato la presidenza in una nota.

Fonti hanno riferito a Reuters venerdì che il Libano avrebbe annunciato sabato di non poter effettuare pagamenti di obbligazioni in dollari imminenti e di voler ristrutturare $ 31 miliardi di debito in valuta estera a meno che non si possa trovare un accordo dell’ultimo minuto con i creditori per evitare un default disordinato.

Il Libano ha assunto la banca d’investimenti americana Lazard e lo studio legale Cleary Gottlieb Steen e Hamilton la scorsa settimana come consulenti.

La crisi finanziaria è arrivata al culmine lo scorso anno quando gli afflussi di capitali sono rallentati e le proteste sono scoppiate in decenni di corruzione statale e cattiva governance – le cause profonde della crisi.

L’economia dipendente dalle importazioni ha perso posti di lavoro e l’inflazione è aumentata mentre la sterlina è crollata, aumentando le lamentele che hanno alimentato le proteste.

Il Libano non ha mai fallito prima sul suo debito sovrano.

“Questo evento senza precedenti è il risultato di un accumulo di politiche, crimini e scelte che hanno esaurito le finanze pubbliche”, ha dichiarato il deputato Alain Aoun, una figura di spicco del partito per il movimento patriottico libero fondato dal presidente Michel Aoun.

“Non serve a nulla piangere sulle rovine … ciò che è utile ora è iniziare un piano di salvataggio per uscire dal fondo dell’abisso come ha fatto la Grecia”, ha aggiunto, scrivendo su Twitter.

Il debito del Libano era stimato a circa il 155% del prodotto interno lordo alla fine del 2019, per un valore di circa $ 89,5 miliardi.

Una serie di detentori di obbligazioni libanesi sta intensificando gli sforzi per formare un gruppo di creditori nei prossimi giorni.

Il Libano ha mantenuto un accordo di divisione del potere attentamente calibrato dal 1860 e la sua attuale configurazione è sancita dagli accordi di Taif del 1989, che hanno posto fine alla guerra civile di 15 anni del paese.

Al centro del patto di condivisione del potere vi sono rappresentanti delle principali sette del Paese.

Tuttavia, sotto la sua maschera, l’élite politica ora funziona come “imprenditori settari” che intagliano e distribuiscono tra loro risorse e potere statali. Ciò ha portato il paese sull’orlo della catastrofe economica e il suo rating del credito è stato recentemente declassato allo “stato spazzatura”. Ha anche tenuto a bada qualsiasi riconciliazione post-bellica significativa tra le comunità e ha limitato lo spazio in cui potrebbero emergere leader di mentalità civica.

