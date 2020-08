Secondo le dichiarazioni del Primo Ministro libanese, la probabile causa dell’enorme esplosione ieri a Beirut sarebbero state 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio rimaste incustodite per sei anni, dal 2013, in un magazzino al porto.

Il condizionale è più che mai d’obbligo, considerato che a meno di 24 ore di distanza dai fatti le indagini sull’accaduto sono ben lontani dal poter dare certezze su fatti, cause, dinamiche, responsabilità. Per non parlare della ridda di ipotesi: da scoppio di un deposito di armi Hezbollah, fino a «una bomba di qualche tipo» del Presidente americano Donald Trump.

Se di nitrato di ammonio si tratta, proviamo vedere di che cosa si sta parlando.

La sua formula chimica è NH4NO3. Lo si conosce comunemente come ‘nitrato di ammonio’. E’ un solido cristallino bianco naturale, altamente solubile.

I maggiori depositi si trovano nel deserto di Atacama in Cile, da dove è stato estratto. Oggi quasi il 100% della sostanza chimica attualmente utilizzata è sintetica, prodotta, cioè, facendo reagire l’ammoniaca con acido nitrico.

Il nitrato di ammonio è un comune prodotto chimico industriale utilizzato principalmente in agricoltura, come fertilizzante ad alto contenuto di azoto -è considerato tra le migliori fonti di azoto per le piante. È relativamente stabile nella maggior parte delle condizioni ed è economico da produrre, rendendolo una buona alternativa ad altre fonti di azoto più costose.

È anche un componente chiave dell’ANFO, un esplosivo industriale utilizzato nelle miniere, nelle cave e nelle costruzioni civili tanto da rappresentare la gran parte di tutti gli esplosivi industriali utilizzati.

Di per sé, il nitrato di ammonio non è considerato particolarmente volatile o pericoloso, ma in determinate condizioni può essere mortale. Infatti, molti Paesi hanno normative che ne controllano lo stoccaggio per garantire la sicurezza.

Sono necessarie particolari circostanze per trasformare il nitrato di ammonio da un composto stabile in un esplosivo, senza carburante o catalizzatore esterno. Come spiega un professore di ingegneria chimica all’Università di Melbourne, Gabriel da Silva, al ‘The Guardian’, «Non è di per sé esplosivo, ma piuttosto un ossidante». Produce calore man mano che si decompone, in modo simile al modo in cui il calore viene generato dal materiale in decomposizione in un cumulo di compost. Secondo alcuni esperti, una buona quantità di nitrato di ammonio può generare abbastanza calore per prendere fuoco anche senza la necessità di un catalizzatore esterno come una fiamma. Per Gabriel da Silva: «hai bisogno di circostanze estreme per scatenare un’esplosione». In questo caso, cosa avrebbe causato l’accensione della sostanza chimica? Il nitrato di ammonio può effettivamente provocare un incendio se è contaminato, ad esempio con l’olio, ragiona il chimico australiano, in questo caso la sostanza diventa altamente esplosiva.«Penso che sia quello che è successo qui», ha detto da Silva.

Mentre brucia, il nitrato di ammonio subisce cambiamenti chimici che portano alla produzione di ossigeno, esattamente ciò di cui un incendio ha bisogno per andare avanti e ingrandirsi. «Mentre si riscalda, il prodotto chimico può fondersi insieme, creando una guarnizione o un tappo. Lo spazio dietro la spina continua a essere riscaldato e si formano gas. Il gas caldo si espande, ma dietro la spina non ha nessun posto dove andare. Alla fine, il gas sfonderà il sigillo e la sua forza scatenerà un’esplosione», proseguono spiegare altri esperti. «Se guardi il fumo proveniente dall’esplosione è di colore rosso sangue. Questo a causa degli inquinanti atmosferici dell’ossido di azoto», afferma da Silva.

L’esplosione di Beirut potrebbe, dunque, essere stata accidentale, come contemplano i ragionamenti dei chimici, ma potrebbe anche essere stata provocata, eventualità che nessuno oggi può escludere, serviranno lunghe e complesse indagini.

L’interrogativo che si pone è: può il nitrato di ammonio diventare una bomba e un’arma usata dalle organizzazioni terroristiche terrorismo? La risposta è sì, può diventare una bomba e può essere usata dal terrorismo.

A causa del suo basso costo e della pronta disponibilità, il fertilizzante è stato usato per fare bombe. Il nitrato di ammonio è come il motore dietro l’esplosione, ma richiede anche un detonatore e carburante, spiegano gli esperti.

La prima cosa che accade durante un’esplosione di una bomba di fertilizzante è l’esplosione del detonatore. L’energia dell’onda di detonazione fa vaporizzare il nitrato di ammonio, diventando un gas in un istante. Le molecole di ammonio e nitrato si rompono e si forma improvvisamente una grande quantità di ossigeno gassoso.

Il gas rilasciato dal fertilizzante in decomposizione è ciò che guida l’esplosione. Il rapido rilascio di ossigeno, insieme all’energia dell’onda di detonazione, accende il carburante.

Quando il combustibile liquido si accende, si combina rapidamente e viene rilasciato ancora più gas.

