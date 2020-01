Dopo tre mesi di proteste, il Libano ha un nuovo governo guidato dall’accademico 61enne Hassan Diab. Il portavoce presidenziale ha letto in diretta tv la lista dei 20 ministri, firmata dal presidente Michel Aoun. “Questo – ha detto Diab – è un governo che rappresenta le aspirazioni dei manifestanti che si sono mobilitati in tutto il Paese per più di tre mesi” e il governo “si adopererà per soddisfare le loro richieste di un potere giudiziario indipendente, per il recupero di fondi sottratti, per la lotta contro guadagni illegali”. Il Libano, sull’orlo della bancarotta, si trova di fronte ad una vera ‘catastrofe’, ha detto il nuovo premier: “Siamo di fronte a un punto morto finanziario, economico e sociale. Stiamo affrontando un disastro e dobbiamo alleviare l’impatto e le ripercussioni di questo disastro sui libanesi. Le sfide sono immense e i libanesi sono stanchi delle promesse e dei programmi che non vengono rispettati”.

Tra il 18 e 19 gennaio le proteste si sono trasformate in una vera e propria rivolta nel centro di Beirut causando diverse centinaia di feriti. Durante le dodici settimane trascorse tra le dimissioni del 29 ottobre del Primo Ministro Saad Hariri e la designazione del nuovo governo, le forze politiche si sono impegnate in trattative elaborate per formare un nuovo esecutivo piuttosto che rispondere alle richieste popolari di cambiamento radicale.

Come afferma Heiko Wimmen di Crisis Group, i manifestanti hanno ora rivolto la loro ira all’élite politica contro le banche.

L’implosione economica é il vero pericolo, risultato di un sistema che finanziava i deficit cronici nel bilancio dello Stato e la bilancia commerciale accumulando debito. Dipendente dalle importazioni, il Libano ha esaurito la valuta estera per pagare ciò che consuma, mentre lo stato lotta per pagare gli stipendi.

Molti hanno avuto i loro salari ridotti fino al 50% da novembre o sono stati licenziati. Peggio ancora, i libanesi che mettono i loro risparmi in conti in dollari apparentemente sicuri devono ora fare la fila per prelievi settimanali massimi di 300 dollari e chiedere ai gestori delle banche il permesso di effettuare trasferimenti esteri urgenti, poiché le banche hanno poca liquidità e hanno imposto controlli di capitale rigorosi.

Questo trattamento da parte delle banche indigna i manifestanti ed è per questo che le filiali e gli sportelli bancomat delle banche locali sono diventati bersaglio di atti di vandalismo. Le proteste sono rivolte anche contro la Banca centrale, le cui politiche fiscali insostenibili hanno contribuito pesantemente alla crisi, consentendo al contempo proficui profitti per le banche commerciali.

Le cose potrebbero deteriorarsi ulteriormente, dice Wimmen. Inizialmente, le forze di sicurezza interna e l’esercito libanese hanno dato al movimento di protesta un notevole margine di manovra, a volte spingendosi fino a proteggere i manifestanti dagli attacchi di criminali ampiamente sospettati di sostenere Amal e Hezbollah. Ma negli ultimi episodi di violenza, alcuni manifestanti hanno attaccato senza riserve le forze di sicurezza e alcune forze di sicurezza avrebbero risposto in modo sproporzionato, innescando una pericolosa dinamica.

La nomina di un nuovo governo – pensa Wimmen – è difficilmente una soluzione. In assenza di un’importante iniezione di liquidità, il governo potrebbe alla fine non essere in grado di pagare pienamente i salari del settore pubblico; in alternativa, potrebbe ricorrere alla stampa della lira libanese a tale scopo, scatenando però maggiori proteste.

Se il nuovo governo, sostiene Wimmen, possa uscire da questa spirale discendente e invertire l’economia abbastanza rapidamente, nella migliore delle ipotesi è incerto. Tirare fuori il Libano richiederà un sostanziale sostegno esterno a breve termine e una riforma radicale per sradicare la corruzione e mettere l’economia su basi solide.

Resta da vedere se la squadra ora presentata da Hassan Diab riuscirà nell’obiettivo. Per molti manifestanti, la risposta è no: infatti molti libanesi sospettano che non sarà in grado di svolgere i suoi compiti indipendentemente dai partiti politici che lo hanno sostenuto.

Il Libano è ad un bivio e c’è motivo di temere, conclude l’esperto di Crisis Group, che prenderà una svolta sbagliata. Ma il problema fondamentale è questo: per combattere la corruzione e istituire le riforme richieste, e quindi per soddisfare le richieste dei donatori internazionali, il nuovo governo dovrebbe colpire gli interessi acquisiti delle stesse parti che hanno contribuito a stabilirlo.

Per ora, i partner esterni del Libano dovrebbero dare al nuovo governo la possibilità di provare. Tuttavia, sarebbero sconsiderati di non prepararsi contemporaneamente al peggio. Saranno necessari aiuti umanitari significativi se il tasso di povertà sale dal 30%, dove si trova attualmente, a ben oltre il 50%, dove la Banca mondiale stima che dirigerà se la crisi economica dovesse persistere.

