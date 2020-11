Grande attenzione a livello internazionale su una confusione normativa che, però, riguarda l’Italia. Paese dove i media sono in tante altre gravose faccende affaccendati. In base a un recente decreto emesso dal Ministero della Salute, il CBD è stato ufficialmente aggiunto all’elenco dei medicinali del Paese; un ordine separato dall’Agenzia Italiana delle Dogane e dei Monopoli, che è venuto subito dopo, ha avvertito i rivenditori «di non trattenere e vendere. . . infiorescenze (fiori), oli e resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana, il decreto aggiunge il CBD alla tabella dei medicinali del Paese come «composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di cannabis». Stati Uniti, New Mexico. Le licenze di canapa nel New Mexico sono scese da oltre 400 nel 2019 a 276 quest’anno -una diminuzione del 31% – tra le nuove regole statali, la pandemia di coronavirus e il consolidamento del settore, riferisce l’Albuquerque Journal. L’anno scorso è stato il primo anno in cui lo Stato ha rilasciato licenze commerciali di coltivazione della canapa. Il Dipartimento della Salute di New York ha rilasciato una bozza di regole per l’industria statale della canapa che vieterebbe i prodotti floreali di CBD e richiederebbe la licenza per tutti i segmenti della catena di approvvigionamento della canapa e del CBD.

Italia

Il CBD classificato come narcotico con prodotti ordinati fuori dal mercato

Il CBD è stato classificato come narcotico in Italia, con funzionari pubblici preposti al settore che hanno simultaneamente vietato il composto sul mercato italiano.

In base a un recente decreto emesso dal Ministero della Salute, il CBD è stato ufficialmente aggiunto all’elenco dei medicinali del Paese; un ordine separato dall’Agenzia Italiana delle Dogane e dei Monopoli, che è venuto subito dopo, ha avvertito i rivenditori «di non trattenere e vendere. . . infiorescenze (fiori), oli e resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa».

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana, il decreto aggiunge il CBD alla tabella dei medicinali del Paese come «composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di cannabis».

«Questo decreto specifica che il CBD per uso orale estratto dalla cannabis è nella tabella dei farmaci e può essere prodotto solo con l’autorizzazione dell’AIFA (l’Agenzia Italiana del Farmaco)», ha affermato Giacomo Bulleri, un avvocato che analizza il settore della cannabis italiano e funge al sito Fanpage.it in qualità di membro del consiglio di Federcanapa, un gruppo italiano che si occupa di commercio della canapa. «Pertanto, gli oli sul mercato per un uso non definito sono illegali», ha detto Bulleri.

Decreti in apparente conflitto

Le mosse hanno creato un apparente conflitto in Italia a seguito di un recente decreto separato del Ministero dell’Agricoltura che elencava i fiori di canapa per «usi estrattivi» come prodotto agricolo e non come droga. Gli osservatori hanno notato che il decreto che stabilisce lo status di narcotici per il CBD è, in parte, preparazione all’introduzione di Epidiolex, un farmaco a base di CBD per il quale il suo produttore, GW Pharmaceuticals con sede nel Regno Unito, ha richiesto l’autorizzazione per iniziare a commercializzare quel prodotto in Italia. GW sta lentamente espandendo la distribuzione di Epidiolex in Europa, con implementazioni in corso anche nel Regno Unito, Germania, Spagna e Francia. Epidiolex si è dimostrato efficace nei pazienti che soffrono di Sindrome di Dravet e Sindrome di Lennox-Gastaut, due forme debilitanti di epilessia. GW è entrato nella Storia nel 2018 quando Epidiolex è diventato il primo farmaco su prescrizione derivato dalla cannabis ad ottenere l’approvazione dalla Food & Drug Administration degli Stati Uniti.

Resta da vedere cosa succederà in Italia con la canapa fumabile, che è alla base delle infiorescenze di canapa e quindi non estratta, sotto l’ordine di blocco alla vendita dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Venduta come sigarette pre-rollate e sfusa in sacchetti, la canapa fumabile è rapidamente cresciuta in popolarità in Italia e Svizzera negli ultimi due anni.

Le infiorescenze di canapa possono contenere anche semi di canapa, tecnicamente legali in Italia, suscitando ancora ulteriore potenziale confusione. Circa l’80% della produzione italiana di canapa è nelle sementi alimentari, secondo un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno dal Foreign Agricultural Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti.

Epidiolex ed ingresso sul mercato ancora in bilico

La situazione in Italia arriva tra i recenti segnali inquietanti nell’Unione Europea per quanto riguarda CBD e altri estratti di canapa; la Commissione Europea all’inizio di quest’anno ha emesso una “conclusione preliminare” per la quale gli estratti di canapa, compreso il CBD, devono essere considerati narcotici. Mentre le parti interessate europee – che sono state colte di sorpresa dalla decisione della CE lo scorso agosto – sono note per respingere la conclusione della Commissione, finora ci sono state poche indicazioni che stiano avendo successo. Gli interessi europei della canapa hanno detto che se la CE non cambierà la sua posizione sugli estratti, potrebbe avere un drastico effetto negativo sul settore del CBD e sull’industria della canapa in generale.

Stati Uniti

Le licenze per la canapa del New Mexico diminuiscono del 31% dal 2019

Una combinazione di normative più severe, la pandemia di coronavirus e il consolidamento del settore ha portato quest’anno a una drastica diminuzione del 31% del numero di licenze di canapa nel New Mexico.

Le licenze di canapa nel New Mexico sono scese da oltre 400 nel 2019 a 276 quest’anno -una diminuzione del 31% – tra le nuove regole statali, la pandemia di coronavirus e il consolidamento del settore, riferisce l’Albuquerque Journal. L’anno scorso è stato il primo anno in cui lo Stato ha rilasciato licenze commerciali di coltivazione della canapa. Il Segretario statale per l’agricoltura Jeff Witte ha detto al Journal che i funzionari attribuiscono la diminuzione a «coloro che l’hanno provato e hanno deciso che non era per loro». Ricardo Berroteran, principale coltivatore di Rich Global Hemp, ha indicato che la pandemia aveva ridotto la domanda. Ha detto che aveva pianificato di crescere fino a 10 milioni di cloni quest’anno ma ha finito per crescere di circa 10.000 a causa della mancanza di domanda.

Le regole della canapa del New Mexico sono anche state contestate in tribunale da alcune aziende di cannabis medica a causa del divieto linguistico di cannabis medica e coltivazione di canapa sulla stessa proprietà.

Duke Rodriguez, fondatore di Ultra Health, uno dei firmatari che sfidano le regole, ha affermato che le aziende di cannabis che coltivano sia canapa che cannabis medica dovevano scegliere l’una o l’altra. Le regole, ha detto Rodriguez, hanno portato la produzione di canapa dell’azienda “a un arresto completo”.

L’anno scorso, il Dipartimento per lo sviluppo economico del New Mexico ha effettuato tre investimenti nell’industria statale della canapa, inclusi $ 200.000 in 420 Valley LLC, un impianto di produzione e lavorazione della canapa con sede a Las Cruces, $2 milioni a Rich Global Hemp e $250.000 a New Mexico HempServices, un’azienda di formazione professionale nel settore con sede a Santa Rosa.

Stati Uniti

Fiore di CBD vietato ai sensi della bozza dei regolamenti dell’industria della canapa di New York

Il Dipartimento della Salute di New York ha rilasciato una bozza di regole per l’industria statale della canapa che vieterebbe i prodotti floreali di CBD e richiederebbe la licenza per tutti i segmenti della catena di approvvigionamento della canapa e del CBD.

Le nuove normative sulla canapa proposte a New York vieterebbero la vendita di fiori di CBD richiedendo la licenza per tutti i segmenti della filiera regolata dai Dipartimenti della Salute e dell’Agricoltura.

La proposta include requisiti di tracciabilità dal seme alla vendita, standard di potenza e sicurezza, test casuali in tutte le fasi della produzione e regolamenti per le infusioni di cibi e bevande al CBD. I regolamenti non consentirebbero alcool infuso con CBD o cerotti transdermici.

Le regole, redatte dal Dipartimento della Salute, imporrebbero costi di iscrizione tra $500 e $1.000 per i processori insieme a tariffe di licenza tra $2.000 e $4.500 a seconda che il licenziatario estrarrà CBD oltre alla produzione del prodotto. I rivenditori dovrebbero pagare una tariffa di licenza di $ 300 per ogni posizione, secondo la bozza delle regole.

Nella proposta, il Dipartimento della Salute afferma che sono necessarie normative statali poiché la Food and Drug Administration «sta appena iniziando il processo di regolamentazione” e “pertanto, attualmente non ci sono standard federali per i trasformatori di canapa cannabinoidi o per i rivenditori di canapa cannabinoide». Le regole richiederebbero che i processori di cannabinoidi nello stato soddisfino le buone pratiche di produzione di terze parti entro sei mesi dall’approvazione della domanda.

«A causa della confusione dello stato normativo dei prodotti di canapa cannabinoidi a livello federale, i prodotti sono stati lasciati in uno stato non regolamentato. Questi regolamenti hanno lo scopo di portare i prodotti di canapa cannabinoidi alla pari con altri standard già sviluppati in industrie simili e non intendono svantaggiare le piccole imprese. Molti operatori dell’industria della canapa sono alla ricerca di regolamenti per legittimare e standardizzare l’industria dei neofiti», ha affermato il Dipartimento della Sanità dello Stato di New York nella bozza delle norme.

Il Dipartimento della Salute indica nel documento che i regolamenti proposti includono raccomandazioni della New York Cannabis Grower and Processor Association e di altre parti interessate del settore, anonime.

Allan Gandelman, presidente dell’associazione, ha detto all’Observer-Dispatch che condivide «la frustrazione dei membri [della NYCGPA]e delle centinaia di coltivatori in tutto lo stato che hanno speso risorse significative per la raccolta del loro raccolto … che i fiori di canapa non saranno ammessi in vendita».

Le regole, che devono ancora essere adottate, arrivano appena due mesi dopo che il commissario statale per l’agricoltura Richard Ball ha dichiarato che lo stato non presenterà un piano per la canapa industriale al Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti per la stagione di crescita del 2021 a causa di regolamenti federali «non realistici».

Stati Uniti

Il New Jersey sta considerando l’obbligo per alcune compagnie assicuratrici circa la copertura per la cannabis medica

La scorsa settimana il Comitato per gli stanziamenti dell’Assemblea del New Jersey ha avanzato un disegno di legge che richiederebbe il risarcimento dei lavoratori e i benefici dell’assicurazione auto per la protezione dagli infortuni personali per coprire la cannabis medica in determinate circostanze, riferisce NJ.com. La misura coprirebbe le persone iscritte al programma statale sulla cannabis medica.

Alison Cooper, vicepresidente per gli affari di stato dell’American Property Casualty Insurance Association, ha affermato durante l’udienza di lunedì scorso che la «maggiore preoccupazione»derivante dalla proposta per il settore assicurativo «è che mette gli assicuratori in una posizione molto difficile, costringendoli potenzialmente violare la legge federale» Ha detto che i legislatori dovrebbero ritardare l’avanzamento del disegno di legge fino a quando il Congresso non risolverà i conflitti tra la legge federale e quella statale sulla cannabis.

I tribunali del New Jersey si sono pronunciati su tre casi distinti a favore del trattamento dei lavoratori che copre la cannabis medica per un lavoratore infortunato. Nel 2018, il giudice per la compensazione dei lavoratori Lionel Simon ha stabilito che Freehold Township deve pagare per il trattamento con cannabis medica per un lavoratore infortunato. In quel caso, Simon ha detto che l’attore era a rischio di diventare dipendente dagli oppioidi se l’assicuratore non fosse stato costretto a coprire la cannabis medica, che il giudice ha definito «più sicura», «meno dipendenza» e «un trattamento migliore per il dolore». Nel 2017, il giudice del diritto amministrativo Ingrid L. French ha stabilito che un’assicurazione di risarcimento dei lavoratori di un’azienda privata deve pagare la cannabis medica di un lavoratore infortunato perché è «ragionevole e necessaria» per trattare il dolore in corso del lavoratore, secondo una revisione del caso dello studio legale Scarinci Hollenbeck.

Il disegno di legge richiede ancora l’approvazione di entrambe le camere legislative e del governatore.

Gli elettori del New Jersey decideranno durante le elezioni generali se legalizzare l’uso di cannabis per gli adulti.

Nuova Zelanda

In arrivo una marijuana non per scopi ricreativi nel Paese

È sempre più chiaro che i kiwi non sono così entusiasti della marijuana ricreativa quanto lo sono nel sostenere la cannabis medica. Un referendum non vincolante tenutosi il 17 ottobre 2020 in concomitanza con le elezioni generali del 2020 e un referendum sull’eutanasia ha comportato un voto a favore o contro la proposta “Legge di legalizzazione e controllo della cannabis”, che avrebbe legalizzato la vendita, l’uso, il possesso e la cannabis per uso adulto. Entro il fine settimana, sembrava che il 53,1% dei neozelandesi avesse votato contro la legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis. Venerdì scorso, il ministro della Giustizia Andrew Little ha riconosciuto i risultati provvisori del referendum. “La legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis non sarà introdotta come legislazione dal governo laburista in questo periodo”, ha detto. “Ciò significa che l’uso ricreativo della cannabis rimarrà illegale in Nuova Zelanda”.

I risultati finali del referendum dovrebbero essere resi noti venerdì 6 novembre con i risultati delle elezioni ufficiali. Il risultato del referendum in entrambi i casi non ha alcun impatto sullo status legale della cannabis medicinale e della produzione di canapa in Nuova Zelanda, entrambe già legali; sebbene l’accesso sia ancora una sfida. Mentre la marijuana ricreativa non ha superato il limite, la cannabis medicinale ha goduto di un forte sostegno continuo in Nuova Zelanda. Mentre il Paese si preparava a emanare una nuova legge sulla cannabis medica nel 2018, un sondaggio ha rilevato che il 73% concordava che la cannabis medicinale dovrebbe essere trattata come qualsiasi altro medicinale. Un interessante effetto a catena della sconfitta della cannabis per uso adulto nel referendum è che sembrava avere un impatto sulle azioni delle aziende di cannabis medica quotate in NZX, anche se le società hanno chiarito che non avevano intenzione di trasferirsi nel settore ricreativo. Questo potrebbe essere stato il risultato della confusione tra gli investitori che non sono stati in grado di distinguere tra cannabis medica e ricreativa, o un punt che un voto positivo avrebbe visto riconsiderare queste aziende. Mentre sul tema della cannabis medica in Nuova Zelanda, il mese scorso è stato rivelato che il volume di cannabis medicinale prescritto dai medici nel paese è aumentato dell’84% nei primi sei mesi del 2020. Con il risultato del referendum destinato a essere un no, sono iniziate le recriminazioni, inclusa un’accusa che l’associazione medica neozelandese ha influenzato i voti e ha agito negligentemente in vista del referendum.

