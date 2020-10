Stati Uniti ed Unione Europea evidentemente la pensano in modo alquanto differente in tema di cannabis. Eppure, l’OMS aveva espresso raccomandazioni che avevano incontrato la piena adesione dell’UE. L’Unione Europea ha giocato le sue carte ponendole chiare sul tavolo in una riunione del Comitato delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (CND) tenutasi a Vienna alla fine della scorsa settimana che ha affrontato una serie di raccomandazioni sulla cannabis dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, trascurando di dichiarare le posizioni dell’UE su due proposte dell’OMS che influenzano direttamente il CBD. Ma gli Stati Uniti hanno detto no. In Nuova Zelanda si è scelta la strada del Referendum in tema di legalizzazione della cannabis. Oggi, la Nuova Zelanda ha l’opportunità di diventare il primo paese al mondo a legalizzare la cannabis attraverso un voto pubblico nazionale. Ad aggiudicarsi un posto nel voto di quest’anno è la legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis, che fornirebbe un quadro normativo sulla produzione, vendita, acquisto e consumo di cannabis per uso adulto in Nuova Zelanda. In Australia si procede a passo spedito per quel che riguarda la coltivazione della canapa. Il Northern Territory australiano ha rilasciato la sua prima licenza commerciale per la coltivazione della canapa a un coltivatore di fieno mentre lo Stato vede avanzare lo sviluppo economico grazie alla legalizzazione del raccolto lo scorso anno.

Unione Europea

L’UE si fa promotrice ma gli USA si oppongono all’esenzione del CBD dai controlli globali sulle droghe

L’Unione Europea ha giocato le sue carte ponendole chiare sul tavolo in una riunione del Comitato delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (CND) tenutasi a Vienna alla fine della scorsa settimana che ha affrontato una serie di raccomandazioni sulla cannabis dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, trascurando di dichiarare le posizioni dell’UE su due proposte dell’OMS che influenzano direttamente il CBD. Ma gli Stati Uniti hanno detto no.

Se approvate, le due raccomandazioni specifiche per il CBD 1) rimuoverebbero estratti e tinture di cannabis dalla Tabella I della Convenzione del 1961 e 2) “preparazioni mediche gratuite contenenti prevalentemente cannabidiolo (CBD) e non più dello 0,2% di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)” dal controllo internazionale.

Le raccomandazioni dell’OMS, rilasciate per la prima volta due anni fa dal 41° comitato di esperti sulla dipendenza dalla droga dell’organismo internazionale, non sono correlate alle normative che disciplinano gli estratti naturali di canapa in alimenti e cosmetici, una questione separata ma spinosa anche i funzionari dell’UE stanno attualmente studiando.

La situazione dell’UE è un indicatore?

La posizione dell’UE sulle proposte di CBD prima della CND potrebbe essere prefigurata da una sorprendente “conclusione preliminare” emessa dalla Commissione Europea a luglio che suggerisce che gli estratti naturali di canapa non medici -spesso presenti negli alimenti di canapa, negli integratori alimentari e nei cosmetici – dovrebbero essere considerati narcotici nella stessa UE. Le parti interessate hanno affermato che la decisione, se finalizzata, potrebbe essere devastante per le aziende europee di CBD.

L’incontro della CND della scorsa settimana è stata un’ultima opportunità per gli Stati Membri delle Nazioni Unite per discutere le proposte dell’OMS prima del voto finale del CND previsto per il 2 dicembre.

Fonti hanno riferito a Hemp Today che mentre il rappresentante dell’UE ha rifiutato la scorsa settimana di dire come l’Unione voterà sulle raccomandazioni dell’OMS durante una sessione aperta, coloro che rappresentano gli interessi dell’UE in sessioni a porte chiuse sembravano indicare una riluttanza ad entrare in un voto diretto verso il “no” definitivo e potrebbero raccomandare in modo differente, rinviando le proposte all’OMS per un’ulteriore revisione scientifica.

Gli USA esprimono il proprio dissenso

Sebbene l’UE sia stata mite sulle sue posizioni, il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che il Paese non sosterrà il cambiamento riguardante il CBD come preparazione medica. Il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che la proposta dell’OMS di rimuovere la medicina CBD dai controlli internazionali sui farmaci potrebbe «introdurre ambiguità e contraddizioni legali che minerebbero un controllo efficace dei farmaci». Invece, ha ribadito che il CBD medico non è previsto nelle Convenzioni e quindi non soggetto a controlli sui farmaci, ricordando anche che il CBD che può essere presente nei prodotti di canapa industriale, è ugualmente esente.

Gli Stati Uniti sono stati raggiunti da una serie di altri Paesi che hanno già dichiarato la loro opposizione ai cambiamenti raccomandati dall’OMS.

Sostegno a favore della rimozione di estratti tinture

Secondo CND Monitor, che tiene traccia del sentiment sulle questioni relative alla droga, l’UE e la Svizzera hanno sostenuto la raccomandazione che gli estratti di cannabis e le tinture (incluso il CBD) vengano rimossi dalla Tabella I della convenzione del 1961, con Colombia, Ecuador, Giamaica, Messico e Perù indicando che sosterranno anche quella proposta. Anche Australia, Francia, USA, Sudafrica e Svizzera sostengono tale raccomandazione.

Solo il Sudafrica e la Svizzera hanno finora indicato che sosterranno la raccomandazione che i preparati contenenti prevalentemente CBD e non più dello 0,2% di THC vengano rimossi dal controllo internazionale.

Dopo i ritardi, è tempo di votare

Quindici nazioni votanti, guidate da Russia e Nigeria – entrambe contrarie a qualsiasi modifica alle regole internazionali sulla droga – hanno indicato che non sosterranno nessuna delle proposte che interessano la CBD. Ciò lascia circa 30 paesi che, come il blocco elettorale dell’UE, non hanno ancora indicato le loro posizioni o stanno cercando il consenso con altri Paesi.

Indipendentemente da come andrà a finire il voto, diversi rappresentanti dei Paesi che si sono rivolti alla sessione CND della scorsa settimana hanno affermato che è giunto il momento per l’organismo di affrontare finalmente i problemi della cannabis dopo ripetuti ritardi. Come ha affermato il rappresentante messicano, in queste raccomandazioni «la cannabis non è il messaggero, la cannabis è il messaggio» – il messaggio di cambiamento nella commissione conservatrice delle Nazioni Unite sulla politica sulle droghe.

Nuova Zelanda

Si o No: gli abitanti della Nuova Zelanda in dirittura del voto sulla legalizzazione della cannabis

L’ondata globale di legalizzazione della cannabis ha raggiunto il Pacifico Meridionale. Il popolo della Nuova Zelanda deciderà se legalizzare o meno la cannabis. Oggi, la Nuova Zelanda ha l’opportunità di diventare il primo paese al mondo a legalizzare la cannabis attraverso un voto pubblico nazionale. Ad aggiudicarsi un posto nel voto di quest’anno è la legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis, che fornirebbe un quadro normativo sulla produzione, vendita, acquisto e consumo di cannabis per uso adulto in Nuova Zelanda.

Cosa c’è in gioco nella legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis

La proposta di legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis consentirebbe agli adulti di almeno 20 anni di: 1) acquistare fino a 14 grammi di cannabis essiccata (o il suo equivalente) al giorno da punti vendita autorizzati. 2) Entrare nei locali autorizzati in cui la cannabis viene venduta o consumata. 3) Coltivare fino a due piante, con un massimo di quattro piante per famiglia. 4) Condividere fino a 14 grammi di cannabis essiccata (o il suo equivalente) con un’altra persona di età pari o superiore a 20 anni.

Uno dei punti salienti del disegno di legge consente ai locali di consumo di cannabis, fornendo un luogo sicuro tanto necessario per il consumo delle persone. Le lounge proposte potrebbero funzionare come un BYO o come una premessa combinata di vendita al dettaglio/consumo di cannabis con la possibilità di vendere cibo e bevande.

Poiché il disegno di legge si concentra principalmente sulla salute e sulla riduzione dei danni, verrebbe istituito un nuovo organismo di regolamentazione, la Cannabis Regulatory Authority, per «promuovere il benessere dei neozelandesi, riducendo i danni correlati alla cannabis e per ridurre l’uso complessivo di cannabis oltre tempo».

Ma è chiaro che i Kiwi selezioneranno la “casella verde“. La più grande azienda di cannabis medicinale della Nuova Zelanda, Helius Therapeutics, ha incaricato Horizon Research di condurre un sondaggio di monitoraggio che ha intervistato i cittadini nel tentativo di valutare quanti sosterrebbero la proposta di legge. Il 31 agosto, le risposte sono state una divisione dell’evento, con il 49,5% dei partecipanti che ha affermato di sostenere il disegno di legge e il 49,5% che si sarebbe opposto.

La Nuova Zelanda si colloca già nella top 10 dei paesi con il più alto consumo di cannabis pro capite al mondo. Allora perché l’apparente apatia degli elettori?

Ci sono un paio di possibili ragioni: in primo luogo, il referendum si sta svolgendo insieme a un’elezione generale fortemente incentrata sul COVID-19, così come un voto sull’eutanasia. In secondo luogo, la Nuova Zelanda ha approvato il Medical Cannabis Scheme il 1° aprile di quest’anno, il che ha creato una certa confusione e c’è solo un farmaco approvato che i medici possono prescrivere.

Questa non è la prima lotta del paese con la questione della legalizzazione della cannabis. L’ex Primo Ministro Helen Clark, il cui governo di coalizione ha posto il veto alla riforma della cannabis quasi 20 anni fa, è stata una forte sostenitrice del voto “sì” nel referendum non vincolante. Clark, che ha guidato il Paese tra il 1999 e il 2008, è anche il presidente della Commissione globale sulla politica in materia di droga.

«Abbiamo l’opportunità di ripulire tutto questo, di ottenere la legge giusta, smettere di sprecare inutilmente centinaia di milioni di dollari all’anno nell’intero processo di accusa, tribunale e arresto e anche pene detentive e anche ottenere una discreta detrazione fiscale e alcuni lavori legali fuori di esso», ha detto la Clark in un’intervista televisiva locale.

I leader del settore pesano

In vista del referendum, alcuni attori chiave del settore hanno condiviso la loro posizione sul referendum, nonché pensieri sul futuro della Nuova Zelanda come Paese verde.

A differenza di altre aziende di cannabis medicinale, Rua Bioscience è molto aperta con la loro visione positiva di un risultato “sì”. L’azienda di cannabis medicinale si trova sulla costa orientale della Nuova Zelanda, un’area con un’alta popolazione Māori. In una storia simile a quella degli Stati Uniti e del suo perseguimento delle minoranze nella guerra alla droga, c’è una criminalizzazione sproporzionata dei Māori arrestati e condannati per reati legati alla cannabis.

«[Il Consiglio] ne vede l’etica – in particolare, sia in termini di opportunità per la comunità che ha fondato la nostra azienda, sia al di fuori del settore medico, molti coltivatori qui sono in giro per la coltivazione legale», ha affermato Manu Caddy, co-fondatore di Rua Bioscience.

Con la loro storia del marchio incentrata sulla comunità e sul legame con la terra, Caddy crede che «Se c’è un’azienda nel Paese che dovrebbe essere in grado di costruire un marchio attorno alla cannabis ricreativa, è Ruatoria [e]la costa orientale».

Paul Manning di Helius Therapeutics, tuttavia, assume una posizione leggermente diversa, sostenendo che i neozelandesi, non le aziende di cannabis, devono prendere una decisione sul referendum.

«Questo è un voto per i neozelandesi“, ha detto. «Gli individui devono prendere una decisione. Non importa cosa pensiamo».

Sebbene Helius possa vedere un’opportunità economica all’interno di un mercato ricreativo, non fa parte della sua missione.

«Non produrremo prodotti ricreativi tramite Helius solo perché abbiamo uno scopo molto chiaro: sbloccare il potenziale terapeutico della cannabis per migliorare la qualità della vita», ha detto Manning. «Molte persone sostengono che la ricreazione è un uso medicinale e può migliorare la qualità della vita. Per noi, non fa parte della nostra missione».

Il primo coltivatore di cannabis certificato biologico della Nuova Zelanda, Puro, deve ancora rendere pubblica la sua opinione. Tuttavia, Tim Aldridge, amministratore delegato di Puro, è contento che il Paese stia conversando.

«Permette una maggiore comprensione dei benefici della cannabis“, ha detto Aldridge. “All’interno del gruppo, ognuno ha la propria opinione sul modo in cui voterà. Abbiamo avuto alcuni dibattiti e conversazioni fantastici».

Indipendentemente da come vota il Paese, Aldridge ha ribadito che il modello di business di Puro non cambierà. «Continueremo a coltivare cannabis biologica premium di qualità farmaceutica per usi medici e terapeutici», ha detto.

Il futuro della cannabis in Nuova Zelanda

La reputazione della Nuova Zelanda per la produzione di prodotti di alta qualità rende Caddy ottimista sul futuro del paese come attore globale.

«Possiamo produrre cannabis di altissima qualità al mondo e la reputazione di fiducia che la Nuova Zelanda ha in altri settori ci posiziona bene per essere considerati affidabili in questo settore», ha detto Caddy.

«Se saremo in grado di sviluppare prodotti premium con profili genetici specifici o formulazioni particolari, la Nuova Zelanda potrebbe diventare un centro di ricerca e sviluppo e un incubatore di innovazione, piuttosto che di produzione, come Israele», ha affermato.

Maggiore consapevolezza dei benefici per la salute della cannabis

Un aumento della comprensione da parte delle persone dei benefici della cannabis è una delle cose per cui Aldridge di Puro è più entusiasta.

«La cannabis [sta]diventando meglio compresa e accettata per i benefici positivi è qualcosa che mi eccita», ha detto Aldridge. «Non vedo l’ora di aumentare l’accesso e l’accessibilità a prodotti sicuri e terapeutici. Lo vediamo come sta accadendo ora, e accadrà indipendentemente dal referendum».

Opportunità economica

Abe Gray, fondatore del Whakamana Cannabis Museum, è un espatriato americano che è stato un attivista ed educatore pro-cannabis in Nuova Zelanda per oltre due decenni.

Gray vede i potenziali vantaggi economici di un mercato dei giochi legali per la Nuova Zelanda, guardando come esempio ai mercati legali del Nord America.

«Metà della storia di successo della cannabis nel mondo è il lato economico delle cose. In luoghi come il Colorado e la California, l’unico tipo di tema comune è lo sviluppo economico coerente e in controtendenza rispetto alla tendenza recessiva negli Stati Uniti in generale», ha detto Gray. «Per me, sembra che sia stato un netto positivo in quei posti, e la cosa sfortunata per la Nuova Zelanda è che siamo indietro di vent’anni».

Secondo Gray, le tendenze economiche internazionali che ruotano attorno alla cannabis sono fisse e non c’è nulla che si possa fare per influenzarlo. «La cannabis sarà un importante settore in crescita, che piaccia o no ai neozelandesi», ha aggiunto. Paul Manning di Helius Therapeutics ritiene che la storia raccontata sull’impatto economico non sia così chiara come il messaggio di riduzione del danno. «Il disegno di legge non è presentato come, ‘Questa è una grande opportunità economica, regolamentiamo e tassiamo la cannabis», ha spiegato Manning. «È stato presentato come” miglioriamo i risultati di salute “e” non stiamo cercando di aumentare il consumo di cannabis; stiamo cercando di ridurlo e di migliorarlo con controlli‘».

Con oltre l’80% dei neozelandesi che concorda sul fatto che il divieto è fallito, Manning condivide il sentimento che qualcosa di diverso deve essere fatto quando si tratta di cannabis, e la legge sulla legalizzazione e il controllo della cannabis è un grande passo avanti. “Sono davvero entusiasta dell’opportunità che abbiamo», ha detto.

Non ripetere la Storia

Quando Gray è emigrato per la prima volta in Nuova Zelanda, il Paese sembrava destinato a diventare il primo Paese al mondo a legalizzare la cannabis a livello federale.

Gray, che è stato fortemente coinvolto nell’attivismo per la conversazione sulla legalizzazione della cannabis nel 2002, pensa che la Nuova Zelanda sia ora indietro di 20 anni rispetto a dove avrebbe potuto essere e il Paese non può permettersi di fare lo stesso errore due volte.

«Se avessimo legalizzato in qualche modo e gradualmente costruito fino a dove sono oggi alcuni degli altri posti nel mondo, avremmo potuto essere un leader di quello che è riconosciuto come un settore in crescita da un miliardo di dollari», ha detto.

Stati Uniti

La società GenCanna in bancarotta, ora è a caccia di denaro che attende sia restituito per pregressi debiti non riscossi

GenCanna, il trasformatore di canapa del Kentucky oggi al centro del mirino delle attenzioni, società USA che è fallita all’inizio di quest’anno, ha intentato una causa contro una società di canapa dello stato di New York, cercando di recuperare milioni di dollari che GenCanna ha detto essere stati concessi come prestiti.

GenCanna, che opera come OGGUSA Inc. da quando la società ha accettato di vendere le sue attività in una procedura fallimentare, ha detto che il presidente del suo consiglio di amministrazione, Michael Falcone, ha supervisionato l’emissione di un prestito di $ 750.000 (€ 640.000) a Southern Tier Hemp , Johnson City, New York, e ha utilizzato altri fondi GenCanna per pagare i coltivatori affiliati all’azienda di New York. Falcone è anche co-fondatore e CEO di Southern Tier Hemp.

Pagamenti tema di controversie

GenCanna ha anche firmato un accordo per coltivatori di canapa con una società chiamata Lake Breeze Farms LLC, che era stata incaricata di coltivare canapa per Southern Tier, secondo il reclamo, ed è stata garante di $800.000 (€683.000) nelle transazioni tra Southern Tier e il coltivatore di canapa Nanticoke Giardini. Sia Lake Breeze che Nanticoke hanno sede a New York. La causa, che è in tribunale fallimentare federale, afferma anche che Southern Tier e Falcone hanno pagato due dipendenti della società di New York con i fondi di GenCanna.

GenCanna afferma di aver promesso sia oralmente che per iscritto che il denaro esteso al Southern Tier sarebbe stato rimborsato.

La causa è tra le tante che GenCanna ha intentato da quando è entrata nel Capitolo 11 lo scorso febbraio mentre tenta di recuperare i soldi sulla scia del suo crollo. Un altro reclamo è stato presentato contro Talisman Casualty Insurance Co. e W.I.S.E. Underwriting Agency Ltd. sulle richieste di risarcimento assicurative presentate da GenCanna a seguito di un incendio nel novembre 2019 che la società ha dichiarato costato $ 10 milioni (€ 8,5 milioni). Gli assicuratori si sono rifiutati di elaborare tale richiesta.

Cento milioni di dollari in debiti

GenCanna ha accettato lo scorso maggio di vendere le sue attività a uno dei suoi creditori, MGG Investment Group, per circa 77 milioni di dollari (66 milioni di euro). MGG riceverebbe tutti i fondi recuperati da GenCanna da Southern Tier e Falcone, nonché qualsiasi denaro proveniente dalla richiesta di risarcimento. Secondo la dichiarazione di fallimento di GenCanna, la società deve $ 100- $ 500 milioni (€ 83-425 milioni) ai suoi creditori.

GenCanna aveva l’ambizione di diventare un attore globale nella produzione di CBD, con un impianto di lavorazione della canapa da 40 milioni di dollari (34 milioni di euro) a Mayfield, Kentucky, una delle sue iniziative chiave. Ma il progetto ha subito ritardi e sforamenti dei costi.

Azioni legali contro GenCanna

I problemi dell’azienda sono venuti alla luce nell’ottobre 2019, quando un gruppo di appaltatori ha affermato che GenCannadoveva loro $13 milioni (€11 milioni) e ha presentato gravami contro proprietà che la società aveva affittato per il nuovo impianto di lavorazione. All’inizio di quest’anno sono seguite altre azioni legali, che alla fine hanno portato al fallimento della società.

Southern Tier Hemp all’inizio di quest’anno ha abbandonato i piani per sviluppare un impianto di lavorazione della canapa a Johnson City, New York.

Australia

Un coltivatore locale è il primo ad ottenere la licenza per la canapa nei Territori del Nord

Il Northern Territory australiano ha rilasciato la sua prima licenza commerciale per la coltivazione della canapa a un coltivatore di fieno mentre lo stato vede avanzare lo sviluppo economico grazie alla legalizzazione del raccolto lo scorso anno. L’agricoltore privato Michael Jakobi, che ha ricevuto la prima licenza, ha detto che intende provare la canapa su 5 ettari (~ 12 acri) nella regione di Douglas Daly del Territorio, a circa 200 chilometri a sud di Darwin. La semina avverrà prima della fine dell’anno in modo che il raccolto di prova possa essere raccolto entro aprile. Jakobi ha detto che i produttori di canapa del Queensland lo hanno aiutato a scegliere due varietà di canapa che dovrebbero adattarsi alla regione.

“Per far crescere la nostra economia”

I funzionari dell’Agricoltura hanno lodato il traguardo. «Per far crescere la nostra economia, abbiamo bisogno di diversificare la nostra economia, e l’espansione nel settore eccitante della canapa industriale fa proprio questo», ha detto il ministro dell’Agricoltura del Territorio del Nord Nicole Manison dell’avvio del settore della canapa nel Territorio. «Avvio di un’industria della canapa industriale qui. . . porta con sé nuovi posti di lavoro e nuove opportunità di produzione ed esportazione», ha affermato. «Il potenziale è molto eccitante».

Manison ha detto che il Northern Territory potrebbe avere un vantaggio competitivo rispetto ad altri stati australiani in base al suo potenziale di produrre semi di coltivazione durante i suoi mesi invernali asciutti. Quel seme potrebbe essere fornito ad altre parti dell’Australia per la semina estiva, ha detto il ministro. Le parti interessate hanno affermato di vedere opportunità nella produzione di fibre di canapa e cereali nel Territorio, che ha più di 600.000 kmq di terreno coltivato ed è tradizionalmente un grande produttore di bestiame, manghi e fieno.

I grandi player stanno preparandosi

Grandi preoccupazioni si stanno inoltre preparando per trarre vantaggio dall’Industrial Hemp Act 2019 del Northern Territory, entrato in vigore quest’anno. Aileron Pastoral Holdings (APH), una parte del conglomerato industriale Caason Group, ha recentemente annunciato di aver firmato un accordo con Food Fiber and Land International Group (FFLI) in base al quale FFLI diventerà il principale fornitore di servizi di canapa industriale di APH per supportare le sue attività di ricerca e sviluppo attraverso la supervisione tecnica e la gestione. L’accordo consente ad APH di richiedere una licenza di ricerca.

Caason ha detto che sta anche lavorando con Hemp Farms Australia ed ECS Botanics per stabilire le migliori pratiche per il suo centro industriale per la canapa in programma in un sito nella stazione degli alettoni, situato su un 4.000 kmq. operazione di bestiame. La società ha detto che prevede un investimento iniziale di circa AU $500.000 (US $340.000) nel progetto Aileron.

La legge sulla canapa del Territorio del Nord ha stabilito un quadro per agricoltori e ricercatori per lavorare insieme facilitando gli investimenti e le opportunità di creazione di posti di lavoro nelle aree regionali basate sulla canapa industriale. Lo schema di licenza del Territorio governa cose come il possesso, la coltivazione, la fornitura, la lavorazione e la ricerca.

Lituania

I coltivatori lituani sviluppano due soluzioni per la raccolta della canapa

Gli agricoltori a conduzione familiare di UAB Hemp Spot, un’azienda agroalimentare lituana di canapa, affermano di aver sviluppato due soluzioni per la raccolta di infiorescenze su larga scala, con opzioni a partire da €16.000 ($ 18.900 circa).

Questo è il prezzo da pagare per una testata da 3,5 m (11’5 “), che può essere fissata a trattori di piccole e medie dimensioni dotati di sollevatori idraulici montati frontalmente per una configurazione convenzionale in cui un secondo conducente tira un bunker accanto al gruppo di raccolta. La mietitrice può coprire 1,0-1,5 ettari (2,5-3,7 acri circa) all’ora.

L’ulteriore elaborazione attraverso un separatore che l’azienda ha sviluppato (circa € 37.000 o più o meno $ 44.000) si traduce in una biomassa coerente, un fattore chiave nella raccolta di fiori di canapa per CBD e altri estratti, ha affermato Tomas Lunskis,CEO di Hemp Spot.

Obiettivo: biomassa compatta

«Quando si guarda alla biomassa di canapa, varia notevolmente tra i produttori in termini di dimensione della frazione, umidità, consistenza e qualità complessiva», ha detto Lunskis. La tecnologia di Hemp Spot supera questa sfida, ha aggiunto.

La combinazione della mietitrice e del separatore di Hemp Spotcon un essiccatore a cinghia, completa un sistema di lavorazione completo che produce semi per alimenti e mangimi insieme ai fiori di canapa.

Hemp Spot inizierà a costruire l’intestazione personalizzata da 3,5 m durante questo inverno, con l’intenzione di immettere la tecnologia sul mercato il prossimo anno.

Seconda opzione

Hemp Spot offre anche una raccoglitrice di canapa più grande e autonoma che ha progettato smontando la tecnologia di raccolta della barbabietola da zucchero realizzata dal produttore tedesco di attrezzature agricole Holmer e abbinandola a un’intestazione montata frontalmente della Shelbourne-Reynolds, con sede nel Regno Unito. Con una larghezza di taglio di 5 metri (circa 16’5 “) e una velocità di raccolta di 2 ha (circa 5 acri) all’ora, la mietitrebbia vende da circa € 153.000 a oltre € 708.000 ($ 180.000- $ 835.000), a seconda se l’unità Holmer è usata o nuova.

I principali vantaggi della mietitrebbia Holmer-Shelbourneincludono il peso e la durata, un potente motore da 420 cavalli, un’ampia altezza libera, un bunker sovradimensionato che può essere scaricato rapidamente e il posizionamento della cabina di guida che offre al conducente una visione chiara delle cime dell’impianto. Ancora più importante, la mietitrice, con altezza di taglio regolabile da 30 cm a 4 m (1,0 ‘-13’), può essere azionata da un solo uomo, riducendo i costi di raccolta.

La madre delle invenzioni

Hemp Spot ha iniziato ad armeggiare con la tecnologia di raccolta della canapa sei anni fa, rigorosamente per necessità: «Anche se la canapa è stata coltivata in Lituania per migliaia di anni, quando abbiamo iniziato non c’erano molte informazioni su come coltivare e raccogliere la canapa su scala industriale», Ha detto Lunskis, che ha co-fondato l’azienda con suo padre Rimantas. «Non c’erano letteralmente attrezzature dedicate alla canapa, quindi abbiamo noleggiato varie attrezzature che pensavamo potessero funzionare. Non è stato così», ha detto Lunskis.

Con sede a Rudiškiai, in Lituania, Hemp Spot coltiva 110 ettari di canapa nei propri campi e ne contratta altri 100 con agricoltori locali che sostiene con l’approvvigionamento di semi, la preparazione dei campi e la raccolta. Mentre l’azienda coltiva principalmente Futura 75 e Santhica 70, ceppi di canapa francesi, Lunskis ha affermato che l’azienda testa costantemente la piantagione di altre cultivar.

Nonostante la sua massa di terra relativamente piccola rispetto ad altri Paesi europei, la Lituania è il secondo Paese in crescita della canapa nell’UE dietro la Francia, con campi di canapa per un totale di circa 9.000 ettari (~ 22.000 acri) nel 2019.

