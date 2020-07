E’ scomparsa ieri una delle figure più carismatiche e rilevanti dell’intero arco asiatico. Certamente lo è stata per Taiwan, territorio culturalmente legato alla Cina ma che politicamente, geostrategicamente, militarmente ed economicamente è estranea a quella che Pechino continua a chiamare “madrepatria”, lì dove il Regno di Mezzo vorrebbe annettere Taiwan da lungo tempo.

Taiwan è anche lo Stato dove il Covid-19 è stato combattuto con immediatezza e con misure parecchio restrittive ma sui media internazionali se ne parla poco perché Taiwan non “compare” nel radar dei mezzi di comunicazione di massa internazionali, dato che -a parte lo Stato Vaticano ed altri 14 Stati- Taiwan non è riconosciuta a livello diplomatico né dal Consiglio di Sicurezza ONU né da tutti gli altri Stati al mondo che -oggi più che mai- non intendono apertamente inimicarsi la Cina.

La figura con valenza di “Padre Fondatore” della vita democratica di Taiwan, scomparsa ieri, è Lee Teng-hiu, il quale è passato alla Storia del suo Paese per averlo portato a elezioni dirette e ad altri cambiamenti democratici epocali, un’isola-Stato che ha un suo proprio Governo, nonostante la Cina abbia a più riprese, con lanci di missili ed altre tattiche, cercato di costringere Taiwan alla “resa”.

Aveva 97 anni. Il Taipei Veterans General Hospital ha dichiarato che Lee è morto giovedì sera dopo aver sofferto di infezioni, problemi cardiaci e insufficienza d’organo da quando è stato ricoverato in ospedale a febbraio. Lee si sforzò di creare un’identità separata e non cinese per Taiwan, facendo arrabbiare non solo la Cina, che considera l’isola parte del suo territorio, ma anche membri del suo partito nazionalista che speravano di tornare vittorioso sulla terraferma.

Lee successivamente ha approvato in modo netto e chiaro l’indipendenza formale per l’isola ma la malattia nei suoi ultimi anni a ritirarsi quasi definitivamente dalla vita pubblica. Ma il suo ruolo carismatico nella storia e nella società taiwanese è rimasto sempre forte.

“Il contributo del presidente Lee al viaggio democratico di Taiwan è stato insostituibile e la sua morte è una grande perdita per il Paese“, ha dichiarato la attuale Presidente Tsai Ing-wen in una nota. Il predecessore di Tsai, Ma Ying-jeou del fronte dei nazionalisti -che in precedenza aveva prestato servizio nel Gabinetto di Lee, ha affermato che il contributo di Lee alla democratizzazione di Taiwan “merita il riconoscimento del popolo“. “Sebbene la filosofia politica dell’ex presidente Lee abbia subito enormi cambiamenti dopo le sue dimissioni, l’ex presidente Ma è ancora grato per la sua dedizione al paese e ritiene che la storia avrà una valutazione giusta e obiettiva“, ha affermato una nota dell’ufficio di Ma.

Imponente già fisicamente, oltre che dotato di grande carisma, Lee ha attraversato la stessa storia moderna di Taiwan ed è stato sempre figlio della terra isolana di Taiwan, essendo nativo dell’Isola, a differenza di molti che arrivarono con Chiang Kai-shek nel 1949, alla fine della guerra civile cinese. A volte burbero, a volte simpatico e solare, lasciava, però, sempre ben pochi dubbi sul fatto che fosse l’uomo in carica adatto in quasi tutti i contesti in cui si ritrovava.

Nacque in una comunità agricola vicino a Taipei il 15 gennaio 1923, vicino al punto centrale del dominio coloniale giapponese di mezzo secolo. Figlio di un aiutante della polizia giapponese, si offrì volontario nell’esercito imperiale giapponese e tornò a Taiwan come sottotenente successivamente istruito per aiutare a equipaggiare una batteria antiaerea.

Conseguì la laurea in Giappone e Taiwan, nonché presso la Iowa State University e la Cornell University di New York. Ha lavorato per la Commissione congiunta sponsorizzata dagli Stati Uniti per la ricostruzione rurale, che ha cercato di incoraggiare la riforma agraria e modernizzare l’agricoltura di Taiwan. Era un membro della piccola minoranza cristiana di Taiwan.

Nel 1971, Lee si unì al Partito nazionalista di governo. Come discendente delle persone che emigrarono sull’isola dalla Cina nei secoli 1° e 18 °, fece parte dello sforzo del partito di ampliare la sua base oltre gli arrivi del 1949 dalla terraferma. Era sindaco di Taipei, governatore della provincia di Taiwan e vicepresidente, prima di succedere alla presidenza nel 1988.

Nei suoi primi anni da presidente, Lee incontrò una significativa resistenza da parte dei sostenitori della linea dura nazionalista che favorirono la tradizione del partito di dominazione continentale e si risentirono dello status nativo di Lee. Ha respinto la resistenza, in gran parte dando ai suoi detrattori importanti posizioni politiche.

Nel 1990, Lee segnalò il suo sostegno alle richieste degli studenti per le elezioni dirette del presidente e vicepresidente di Taiwan e la fine della attribuzione a chiamata dei seggi legislativi per rappresentare i distretti sulla terraferma cinese. L’anno seguente ha supervisionato lo smantellamento delle leggi di emergenza messe in atto dal governo di Chiang Kai-shek, invertendo efficacemente l’obiettivo di lunga data dei nazionalisti di tornare sulla terraferma e rimuovere i comunisti dal potere.

La Cina comunista ha visto i passi democratici -via via intrapresi- come una minaccia diretta alle proprie pretese su Taiwan e la rabbia di Pechino s’è esacerbata quando Lee ha visitato gli Stati Uniti nel 1995. A Pechino, la visita di Lee a Cornell ha mostrato che gli Stati Uniti erano disposti ad accordare un riconoscimento speciale al sovrano di una provincia cinese “rinnegata”.

Gli Stati Uniti si assicurarono che Lee non incontrasse alti funzionari americani, incluso l’allora presidente Bill Clinton ma i suoi tentativi di smorzare la rabbia cinese non ebbero successo.

La Cina iniziò presto una serie di minacciose manovre militari al largo della costa continentale della provincia del Fujian che includevano il lancio di missili appena al largo della costa di Taiwan. Altri missili furono lanciati immediatamente prima delle elezioni presidenziali del marzo 1996 e la risposta degli Stati Uniti fu quella di inviare gruppi militari da battaglia provenienti dalla portaerei sulla costa orientale di Taiwan in uno spettacolo di supporto. I taiwanesi non furono disturbati in alcun modo e le elezioni andarono avanti, con Lee che ne uscì vittorioso.

Nel 2000, Taiwan ha eletto Chen Shui-bian del Partito democratico progressista dell’opposizione, ponendo fine a mezzo secolo di monopolio nazionalista. La sua elezione fu praticamente garantita da una scissione nel Partito nazionalista, che aveva due rappresentanti in gara. Il pensionato Lee aveva sostenuto uno di loro, ma era ancora accusato di essere l’origine della scissione e il partito si mosse per espellerlo.

Nel 2001, i sostenitori di Lee formarono un nuovo partito a favore dell’indipendenza. L’Unione di solidarietà di Taiwan che voleva anche rompere il legame culturale e politico tra l’isola e la terraferma.

Lo stesso Lee si allontanò dal volere una formale dichiarazione di indipendenza per Taiwan, insistendo che lo fosse già, dato che l’isola non era controllata dai comunisti cinesi.

Nel 2012, ha appoggiato Tsai, candidato alla indipendenza, del DPP, che ha perso contro Ma, un esponente a favore di legami più stretti tra Cina e Taiwan.

Tsai corre di nuovo ed è stato eletto nel 2016, aumentando nuovamente le tensioni con la Cina. A quel tempo Lee stava soffrendo e giocava poco nelle elezioni. Tsai ha vinto la rielezione quest’anno con un sano margine sul suo sfidante nazionalista.

Lee ha vissuto sette decenni più della moglie, Tseng Wen-hui insieme alle loro due figlie. Un figlio è morto nel 1982 per cancro.

Non ci sono stati annunci ufficiali immediati a proposito delle cerimonie funebri.

