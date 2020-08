Thailandia ancor più all’avanguardia nella coltivazione e nella applicazione a scopo medicale della cannabis. Questa settimana il Ministero della sanità pubblica ha proposto un emendamento alla Legge sui Narcotici presso il Gabinetto di Governo, cercando di massimizzare i benefici della cannabis terapeutica. La mossa arriva dopo che il Primo Ministro PrayutChan-o-cha ha annunciato urgenti progetti per migliorare la ricerca e lo sviluppo locale della cannabis medica, ha affermato il vice segretario generale della Food and Drug Administration Paisarn Dunkum. Un piano per legalizzare la produzione di canapa è in lavorazione nella Camera dei Rappresentanti del Myanmar, con un progetto di legge che dovrebbe essere presentato nell’attuale sessione parlamentare. Un comitato per lo sviluppo rurale della Camera si sta coordinando con i funzionari dell’agricoltura per avviare prove per una varietà di prodotti commerciali se il piano diventa legge. Con l’agricoltura che funge da spina dorsale dell’economia della Nazione e stagioni potenzialmente in crescita, il Myanmar sembra il posto perfetto per coltivare la canapa. C’è però, un grosso problema: la corruzione. La credibilità della cannabis è cresciuta nella comunità medica come possibile soluzione per il trattamento di condizioni e malattie croniche. Mentre la marijuana non ha dimostrato che è la soluzione o la cura definitiva per porre fine a una malattia in generale, può aiutare a lenire gli effetti delle malattie croniche, inibire lo sviluppo rapido delle malattie e forse diventare un sostituto degli oppioidi per gestire le emozioni e dolore fisico. Ecco come la marijuana contribuisce positivamente alla cura delle seguenti sette malattie: depressione, epilessia, ansia, Alzheimer, HIV/AIDS, Cancro, Dipendenza da droghe. In una dichiarazione dello schieramento d’opposizione, il Governatore dell’Arizona Doug Ducey (Repubblicano) ha definito l’iniziativa di scrutinio di legalizzazione della cannabis dello stato «una cattiva idea basata su false promesse», secondo un rapporto di Capitol Media Services. Il governatore ha dichiarato che voterà contro la misura a novembre sostenendo che la legalizzazione in altri stati ha portato a un aumento delle morti per traffico, a un aumento del consumo di stupefacenti da parte degli adolescenti e all’esposizione alla cannabis nei neonati. I dati della polizia di Albany, New York, mostrano che il 97 percento degli arresti e delle denunce per la cannabis hanno riguardato i neri – per lo più giovani – nonostante i neri rappresentino poco meno del 30 percento della popolazione della città. Dal 9 luglio 2019 al 9 luglio 2020, la polizia di New York ha fatto arresti o emesso denunce per crimini di cannabis 134 volte e solo quattro di queste azioni di contrasto si sono svolte contro una persona bianca, secondo il Times-Union

Thailandia

Variazioni sulla legge per potenziare il mercato della cannabis medica nella Nazione

Il Ministero della Salute Pubblica proporrà un emendamento al Narcotict Act presso il Gabinetto governativo in settimana per massimizzare i benefici della cannabis a scopo terapeutico.

Martedì 4 agosto il Ministero della sanità pubblica ha proposto un emendamento alla Legge sui Narcotici presso il Gabinetto di Governo, cercando di massimizzare i benefici della cannabis terapeutica.

La mossa arriva dopo che il Primo Ministro Prayut Chan-o-chaha annunciato urgenti progetti per migliorare la ricerca e lo sviluppo locale della cannabis medica, ha affermato il vice segretario generale della Food and Drug Administration PaisarnDunkum.

Secondo la legge attuale, l’istituzione medica thailandese e i pazienti non hanno pieno accesso ai trattamenti a base di cannabis, con conseguente mancanza di conoscenza.

Il Ministro della Sanità Pubblica Anutin Charnvirakul vuole sbloccare il pieno potenziale della cannabis terapeutica nell’ambito di una nuova bozza dell’atto che è stata vagliata da tutti i settori e approvata dalla commissione per i narcotici.

Il progetto si concentra sul sostegno alle piantagioni di marijuana per le cure mediche, sullo sviluppo delle conoscenze locali e sul potenziamento dell’industria della cannabis medica.

In base alla nuova legge, i produttori di farmaci sarebbero anche in grado di esportare più medicinali derivati ​​dalla cannabis, aumentando la competitività della Thailandia nel mercato e stimolando lo sviluppo a beneficio del pubblico. Finora quest’anno le cliniche tailandesi di cannabis in 291 centri di salute pubblica hanno ricevuto 60.000 richieste di cure, ha affermato MarutJirasrattasiri, direttore generale del Dipartimento di medicina tradizionale e complementare thailandese. Ha detto che la legge modificata contribuirebbe ad aumentare la conoscenza per produrre estratti di cannabis per le fabbriche per produrre medicinali secondo le buone pratiche di fabbricazione (GMP) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per 152 ospedali in Thailandia. Quattro ospedali stanno attualmente sperimentando trattamenti di cannabis medica su 15.200 pazienti, mentre il Ministero della Salute Pubblica ha stabilito la installazione di sei piantagioni di cannabis per sostenere lo sviluppo futuro.

Myanmar

La canapa ha grandi potenzialità nel Paese ma la corruzione è una delle barriere di maggior portata

Un piano per legalizzare la produzione di canapa è in lavorazione nella Camera dei Rappresentanti del Myanmar, con un progetto di legge che dovrebbe essere presentato nell’attuale sessione parlamentare. Un comitato per lo sviluppo rurale della Camera si sta coordinando con i funzionari dell’agricoltura per avviare prove per una varietà di prodotti commerciali se il piano diventa legge. «Se i dipartimenti agricoli del governo lo faranno crescere, ed è seguito da agricoltori e aziende, possiamo adottarlo per la ricerca, ma non ancora per la vendita. Quindi possiamo provare a scoprire quale area è giusta per essa», ha recentemente dichiarato il presidente della commissione Yan Lin al ‘Myanmar Farmers’ Journal’.

Una Nazione agricola

Con l’agricoltura che funge da spina dorsale dell’economia della Nazione e stagioni potenzialmente in crescita, il Myanmar sembra il posto perfetto per coltivare la canapa. Le specie autoctone di cannabis – che si trovano principalmente negli stati di Kachin e Shan nel Myanmar orientale e Chin nella parte centro-occidentale del Paese – potrebbero svolgere un ruolo trainante nel settore della canapa industriale.

La Myanmar Hemp Association ha affermato che la canapa può essere coltivata tre volte l’anno nelle regioni montuose e interne del Paese e nelle regioni delta della Nazione durante la stagione delle piogge. Nel frattempo, un importante obiettivo del Governo è quello di continuare lo sviluppo dell’agricoltura come fondamento dell’economia del Myanmar.

Sfide significative

Ma ci sono sfide significative. Soprattutto quelli che si incontrano all’intersezione di rigide leggi sulla cannabis e iniziative di concessione di licenze. Il Myanmar ha già un grave problema di corruzione, al 130° posto su 180 Paesi valutati per lo stato di diritto negli affari da Transparency International. Studi condotti dall’ONU e da altri gruppi internazionali hanno costantemente messo in guardia sul fatto che la corruzione è il maggiore ostacolo per gli affari in Myanmar.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha espresso timori per gli investimenti non regolamentati e la corruzione da parte degli interessi cinesi, rilevando che «troppi in Myanmar sono colpiti dalla rapida distruzione ambientale causata dalla corruzione e dagli investimenti scarsamente regolamentati».

Racconto straziante

L’uomo d’affari statunitense John Todoroki ha imparato a conoscere gli affari in Myanmar nel modo più duro. Dopo aver ottenuto la prima licenza per coltivare la canapa nel paese, la sua operazione in un parco industriale nella regione di Mandalay è stata successivamente chiusa per la coltivazione di cannabis ai sensi di una legge del 1993 che non distingue tra marijuana e canapa. Todoroki fu arrestato e trascorse strazianti quattro mesi nel sistema penale malese fino a quando il tribunale non gli concesse la cauzione medica e fuggì attraverso il confine in Thailandia.

La società di Todoroki, III M Global Nutraceuticals, è stata la prima azienda nel settore della canapa a ricevere una licenza operativa per coltivare la canapa e aveva avviato operazioni nel Myanmar centrale. Ma l’azienda è stata coinvolta in una disputa giurisdizionale tra il governo locale di Mandalay e il Ministero degli Affari interni, che sovrintende alla polizia e si riserva il diritto di razziare qualsiasi fattoria sospettata di attività di droga senza il consenso del governo locale.

Stati Uniti

Sette malattie che possono essere curate con la marijuana terapeutica

Negli ultimi quattro decenni, il trattamento delle malattie con marijuana medica è in aumento. La credibilità della cannabis è cresciuta nella comunità medica come possibile soluzione per il trattamento di condizioni e malattie croniche. Mentre la marijuana non ha dimostrato che è la soluzione o la cura definitiva per porre fine a una malattia in generale, può aiutare a lenire gli effetti delle malattie croniche, inibire lo sviluppo rapido delle malattie e forse diventare un sostituto degli oppioidi per gestire le emozioni e dolore fisico.

Ecco come la marijuana contribuisce positivamente alla cura delle seguenti sette malattie:

Depressione:

Uno studio dell’Istituto di ricerca sulle dipendenze dell’Università di Buffalo ha testato il modo in cui la marijuana ha influenzato lo stress cronico nei ratti e ha usato queste informazioni per valutare la coincidenza con risposte umane equivalenti. In questo esperimento, i ricercatori hanno scoperto che quando i ratti erano legati da restrizioni dei roditori per lunghi periodi di tempo -una fonte di stress cronico- la produzione degli endocannabinoidi del cervello diminuiva rapidamente. Per quanto riguarda gli esseri umani in situazioni stressanti a lungo termine, questi recettori influenzano il modo in cui una persona può elaborare pensieri, misurare le emozioni e comportarsi e possono persino influire sulla capacità cognitiva di una persona di gestire il dolore e l’ansia. Quando c’è una mancanza di produzione di endocannabinoidi nel cervello, un individuo è a rischio di sviluppare depressione. La marijuana può svolgere un ruolo nel ripristinare i cannabinoidi come il tetraidrocannabinolo e il cannabidiolo nel sistema endocannabinoide e aiutare ad alleviare la depressione.

Ansia

Come la depressione, l’ansia riduce la produzione di endocannabinoidi nel cervello e inibisce la capacità di un individuo di far fronte al dolore e allo stress. Tuttavia, l’uso della marijuana per curare l’ansia può andare in entrambi i modi: può esaurire l’ansia o aumentarla. Mentre la marijuana ha lo scopo di portare una persona in uno stato tranquillo, alcuni individui possiedono una chimica del cervello che semplicemente non reagisce bene con i prodotti chimici della pianta. In altri casi, la marijuana è stata in grado di prevenire attacchi di ansia indesiderati, stimolare una «risposta di lotta o fuga» più calma allo stress e tutti insieme forniscono all’utente un “picco” che rilascia qualsiasi tensione nel corpo.

Epilessia

Dato che l’epilessia è una causa di convulsioni (note anche come “tempeste elettriche”), gli scienziati medici hanno creato una formula specifica per il CBD che è stata dimostrata sicura per gli individui affetti perché possedeva poco o nessun effetto sulla sensibilità psicoattivita dei pazienti con epilessia. Alcuni dei primi test con la marijuana, come un test del 2015 presso il NYU Langone Medical Center, hanno effettivamente dimostrato di avere la capacità di sopprimere le convulsioni. Per questo motivo, ricercatori e sviluppatori sono stati in grado di manipolare i composti della marijuana per adattarli alle condizioni epilettiche di un individuo, tenendo presente che questa malattia colpisce diverse persone in modo diverso.

Alzheimer

La marijuana riduce l’intensità delle allucinazioni, migliora le cattive abitudini del sonno e blocca gli scoppi aggressivi subiti dalle persone con Alzheimer. La principale fonte di Alzheimer è la sua rapida produzione di proteine ​​beta-amiloidi, che causano lo sviluppo di placche nel cervello e riducono pericolosamente i peptidi necessari negli aminoacidi che consentono di funzionare correttamente. Ancora più importante, la marijuana può rallentare questo accumulo di proteine ​​per impedire al morbo di Alzheimer di deteriorare il cervello di un individuo.

HIV/AIDS

Il virus dell’HIV indebolisce il sistema immunitario, ma la marijuana attenua l’impatto dei sintomi disorientanti e spiacevoli di un sistema immunitario debole, come nausea, dolori muscolari e articolari, perdita di appetito, forti mal di testa e febbri. Inoltre, in questo particolare studio condotto dalla Spagna nel 2008, è stato dimostrato che la marijuana previene le reazioni chimiche nel corpo che creano composti dell’HIV.

Cancro

Mentre la marijuana non guarisce fondamentalmente il cancro o ne diminuisce i sintomi, è in grado di ridurre il disagio in alcuni trattamenti a cui sono sottoposti molti malati di cancro. I malati di cancro che usano marijuana medica subiscono una quantità ridotta di inevitabili nausea e vomito causati dai loro trattamenti chemioterapici. Inoltre, i cannabinoidi migliorano l’appetito e possono alleviare il dolore neuropatico che è il risultato di gravi danni ai nervi causati dalla chemioterapia.

Dipendenza da droghe

Sebbene sembri controintuitivo, i tossicodipendenti in via di recupero possono usare la marijuana medica per invertire gli effetti della dipendenza da oppiacei, ridurre l’appetito di droghe indesiderate e persino diminuire i sintomi emotivi e fisici della dipendenza. Ciò è dovuto ai composti chimici del cannabidiolo, che si lega ai recettori cerebrali che inducono un “alto” più sicuro e contrastano le menomazioni e i danni mentali causati dall’abuso di droghe a lungo termine. Infine, la marijuana può persino sostituire gli antidolorifici che provocano dipendenza poiché colpisce gli stessi recettori nervosi degli oppioidi senza mettere a rischio l’utente per la dipendenza cronica.

Stati Uniti

Il Governatore dell’Arizona si oppone alla iniziativa per la legalizzazione della Cannabis

In una dichiarazione dello schieramento d’opposizione, il Governatore dell’Arizona Doug Ducey (Repubblicano) ha definito l’iniziativa di scrutinio di legalizzazione della cannabis dello stato «una cattiva idea basata su false promesse», secondo un rapporto di Capitol Media Services. Il governatore ha dichiarato che voterà contro la misura a novembre sostenendo che la legalizzazione in altri stati ha portato a un aumento delle morti per traffico, a un aumento del consumo di stupefacenti da parte degli adolescenti e all’esposizione alla cannabis nei neonati.

Nella dichiarazione delineata dal CMS, Ducey ha affermato che il programma statale sulla cannabis medica «serve le persone che ne hanno bisogno per motivi di salute».

Nella loro scorecard politica del 2020, la NORML ha classificato Ducey con una “D”. Durante la sua campagna del 2016, ha affermato di non «pensare che uno Stato sia mai diventato più forte essendo stato lapidato».

Come parte del processo di iniziativa, gli elettori dell’Arizona riceveranno opuscoli da funzionari statali contenenti argomenti sia a favore che contro le riforme. Il direttore esecutivo dell’Associazione per la sanità pubblica dell’Arizona Will Humble scriverà argomenti da entrambe le parti. Da un lato, ha affermato, la sua organizzazione sostiene ampiamente l’idea della riforma della giustizia penale; tuttavia, suggerisce che «d’altra parte, ci sono buone prove che queste leggi sulla marijuana al dettaglio aumentano l’accesso alle persone con meno di 21 anni» e che la cannabis è «dannosa per gli adolescenti».

Humble ha detto che «probabilmente voterà per questo». Alla fine del mese scorso, i cittadini dell’Arizona per la pubblica sicurezza -che si oppongono alle riforme- hanno intentato una causa contro l’iniziativa. Il gruppo anti-cannabis sostiene che il riassunto di 100 parole della petizione non dice agli elettori che le riforme consentirebbero forme più potenti di cannabis, cambierà la guida dello stato in base alle leggi sull’influenza e non affermano specificamente che la proposta di imposta del 16% su le vendite non possono essere aumentate dal legislatore.

Nel 2016, l’iniziativa di legalizzazione della cannabis nello stato ha fallito il 52-48 percento.

Stati Uniti

I neri costituiscono il 97% degli arresti effettuati per cannabis ad Albany, New York

I dati della polizia di Albany, New York, mostrano che il 97 percento degli arresti e delle denunce per la cannabis hanno riguardato i neri – per lo più giovani – nonostante i neri rappresentino poco meno del 30 percento della popolazione della città.

Dal 9 luglio 2019 al 9 luglio 2020, la polizia di New York ha fatto arresti o emesso denunce per crimini di cannabis 134 volte e solo quattro di queste azioni di contrasto si sono svolte contro una persona bianca, secondo il ‘Times-Union’.

Secondo i dati del giornale, il 97 percento delle volte in cui gli arrestati o i biglietti erano neri – i neri, tuttavia, rappresentano poco meno del 30 percento della popolazione di Albany, secondo i recenti dati del censimento.

La maggior parte delle azioni legate alla cannabis della Polizia in città -76 dei 134- erano per possesso illegale, una violazione, mentre 25 arresti erano per possesso di oltre 8 once, un crimine nello Stato.

Il possesso di cannabis fino a circa 2 once (57 grammi) è una semplice violazione a New York da quando il Governatore Andrew Cuomo (Democratico) ha firmato l’espansione della depenalizzazione lo scorso anno dopo che i legislatori non hanno approvato la legislazione sulla legalizzazione.

Dei 134 arresti e citazioni, 177 erano collegati a crimini in corso, ma i dati della polizia analizzati dal ‘Times-Union’ non indicavano quali crimini fossero stati indagati o commessi.

Il Capo della Polizia di Albany, Eric Hawkins, il quale tra l’altro è un nero, ha affermato che gli arresti a livello criminale erano correlati a importanti problemi di qualità della vita, criminalità violenta, uso di droghe e vendite. Ha aggiunto che è «sempre preoccupante quando vedi che tutti gli arresti erano maschi neri».

«Non mi sorprende che quando ci stiamo concentrando sull’affrontare il crimine violento ci occuperemo di alcuni problemi relativi alla marijuana. Non stiamo fermando i giovani nella comunità e scrivendo loro il possesso minore delle denunce per la marijuana, non sta succedendo. Non vedo che questi giovani sono stati presi di mira, ma mi preoccupa il fatto che siano loro a essere colpiti da questo». – ha affermato Hawkins al ‘Times-Union’. Il sindaco Kathy Sheehan (Democratico) ha detto che i funzionari della città avrebbero esaminato gli arresti nell’ambito di una riforma del Dipartimento di Polizia di Albany. Tale revisione sarà guidata dal collaboratore per la riforma della polizia di Albany e analizzerà i dati associati agli arresti per razza, genere e altri dati demografici.

